Более 1400 памятных мест военной истории России, расположенных на территории Польши, силами РВИО размещены на интерактивной карте «МестоПамяти.РФ»

Более 1400 памятных мест военной истории России, расположенных на территории Польши, силами РВИО размещены на интерактивной карте « МестоПамяти.РФ ».

За последние три месяца в реестр внесено свыше 1200 объектов военной истории, расположенных на территории Польши. Столь широкая база объектов была передана Посольством Российской Федерации в Республике Польша. Большая часть памятников была ликвидирована польской стороной в период с 1997 по 2013 год, часть памятных мест снесена после начала Специальной военной операции.

- Сегодня мы можем констатировать, что Польша не просто отказывается от своей собственной истории, важнейшая часть которой представляет историю Второй Мировой войны, но и предает свое прошлое. Польское руководство, снося памятники советским солдатам-освободителям, семимильными шагами движется к отрицанию итогов Второй Мировой войны. А все это грозит распространением неонацистских настроений в польском государстве , - отметил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков .

Напомним, с октября 2020 года на портале «МестоПамяти.РФ» ведется реестр уничтоженных в недружественных странах памятников, посвященных подвигам наших солдат. Информация о состоянии памятников истории как в России, так и за рубежом постоянно обновляется. В число объектов входят мемориальные комплексы, братские могилы советских воинов, одиночные захоронения, памятники военной технике, а также бюсты выдающимся историческим личностям. На сегодняшний день в реестре собрана информация о 465 памятниках уничтоженных на территории Польши.

- Шокирует не только количество уничтоженных памятников, связанных с историей нашей страны, но и пренебрежение польской стороной собственной историей. При освобождении Польши от нацистов Красная Армия понесла самые большие потери. За освобождение поляков от немецко-фашисткой оккупации отдали свои жизни более 600 тысяч бойцов и командиров Красной Армии. После войны Советский Союз активно участвовал в восстановлении польской экономики и налаживании нормальной жизни. Из небогатой аграрной страны Польша превратилась в высокоразвитую индустриальную державу. И все это предлагается забыть , - подчеркнула первый заместитель Исполнительного директора Российского военно-исторического общества Александра Коновченко .

Война с советскими памятниками давно стала «частью государственной политики» многих европейских стран. Так, среди снесенных памятных мест на территории Польши числятся памятники в городе Освенцим. Комплекс концентрационных лагерей Аушвиц (территория современного города Освенцим) является ужасающим символом нацистских зверств.

- Именно здесь проводились жесточайшие эксперименты над узниками. 27 января 1945 года Красная Армия вошла в Аушвиц. Отрицать тот факт, что именно Красная Армия освобождала Освенцим, что люди чтили память павших и были благодарны своим спасителям – советским войнам – преступно и противоречит здравому смыслу , – сказала Александра Коновченко .

Всего в реестре из 92 000 объектов, более 13 000 находятся за рубежом. На сегодняшний день из этого количества уничтожено 960.

Вот лишь несколько примеров варварского отношения к историческому наследию и Победе советского народа над фашизмом со стороны властей Польши.

Памятник Победы Красной Армии и Войска Польского в городе Бжег демонтирован в 2022 году. Мемориал был установлен на месте братской могилы 914-ти советских воинов, погибших при освобождении города в ходе Висло-Одерской операции.

В городе Мальборк был снесен Памятник Красной Армии, посвященный советским воинам-освободителям и установленный сразу после разгрома нацистов, в 1945 году.

Памятник благодарности Красной Армии в Глубчице был демонтирован без уведомления российской стороны в 2023 году. Мемориал увековечивал память 676 солдат 1-го Украинского фронта, которые отдали свои жизни в боях за этот город в марте 1945 года.

И с каждым днем таких примеров становится все больше.

Проект « Местопамяти.рф » создан Российским военно-историческим обществом в 2015 году. Со временем ресурс стал единым реестром памятных мест, связанных с военной истории России. Партнером проекта является Министерство иностранных дел России, которое привлекло 85 дипломатических представительств за рубежом для добавления объектов. Любой желающий может также внести на интерактивную карту памятники, братские захоронения, места памяти, а главное - рассказать об их состоянии.

В материале использованы фотографии с портала МестоПамяти.рф , а также из открытых источников.