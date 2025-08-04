Памятник советским военнопленным «Дулаг-184» в Вязьме В июне 2014 года в Вязьме на месте немецкого пересыльного лагеря «Дулаг-184» был открыт мемориал. На чтение: 2 минуты

В июне 2014 года в Вязьме на месте немецкого пересыльного лагеря «Дулаг-184» был открыт мемориал.

Мемориал состоит из трёх тёмно-серых бетонных стел высотой от 3 до 4 метров. На центральной стеле находится бронзовый барельеф с изображением погибших в немецком лагере советских военнопленных. За ними фон - лагерная вышка и ель. А слева и справа расположились стелы в виде разлетающихся фотографий. Создателем памятника стал народный художник России Салават Щербаков.

На территории лагеря после войны был открыт мясокомбинат. На протяжении десятилетий родственники погибших военнопленных обращались в разные инстанции с просьбой установить памятный знак. В Советское время он всё-таки появился. Но после развала СССР новые собственники предприятия провели масштабный ремонт, и памятник был убран. И только в 2014 году при помощи Российского военно-исторического общества в Вязьме появился полноценный мемориальный комплекс.

«Дулаг-184» существовал с октября 1941 по март 1943 годов. И до сих пор точное количество жертв неизвестно. Удалось установить только 4 тысячи имён погибших. Но в братских могилах захоронено по приблизительным подсчётам более 80 тысяч человек.

Советские военнопленные

Начало Великой Отечественной войны складывалось для Советского Союза очень трагически. Большие потери, отступления. И немцы эффективно этим пользовались, всё сильнее развивая свои успехи. В первые месяцы войны в плен попало много советских солдат. И для них были созданы специальные «фабрики смерти» - лагеря. Там шло планомерное уничтожение не только военнопленных, но и гражданского населения.

А немцы рвались к Москве. И чтобы остановить продвижение врага, советское командование начало Вяземскую оборонительную операцию. Ожесточённые бои продолжались со 2 по 13 октября 1941 года. И для Красной армии они закончились катастрофой.

Немецкая группа армий «Центр» смогла прорвать оборону и окружить четыре советские армии недалеко от Вязьмы. В результате более 380 тысяч красноармейцев погибло, в плен попало ещё свыше 600 тысяч человек. И дорога на Москву была открыта. Началась экстренная подготовка к обороне столицы.

Немцы времени не теряли. На оккупированных территориях стали появляться лагеря для военнопленных. Только в Вяземском районе было возведено 7 сборных лагерей. Кроме этого, ещё несколько «фабрик смерти» фашисты построили в самой Вязьме. Приближалась холодная зима 1941 года. Военнопленных своим ходом гнали к месту будущего заключения. И такие переходы прозвали «маршами смерти».

Советские солдаты двигались в колонне. Нарушать строй было категорически запрещено. Если кто-то отставал, то надсмотрщики загоняли измученного человека обратно палками и прикладами. А если раненый боец уже не мог самостоятельно идти, его добивали. Жестоко пресекали фашисты и попытки бегства. Они сразу же стреляли на поражение.

Участь советского военнопленного была ужасна. Фашисты занимались сортировкой красноармейцев. Тех, кто был непригоден для работы, казнили. Остальных же отправляли на тяжёлые работы в невыносимые условия. Пленники жили на голодном пайке и бараках. И каждый день оттуда немцы вывозили десятки и сотни трупов, которые просто бросали на дно рвов. А потом закапывали братскую могилу техникой.

«Фабрика смерти»

В Вяземском районе фашисты возвели пересыльные лагеря – «Дулаги». Туда доставляли военнопленных для сортировки, после которой человека либо казнили, либо отправляли на принудительные работы. Одним из самых ужасных лагерей носил название «Дулаг-184». Оттуда практически никто не возвращался. Есть сведения, что зимой 1941-1942 годов в лагере каждый день погибало около 300 человек.

«Дулаг-184» располагался на территории недостроенного авиационного завода. Там было возведено несколько зданий, однако закончить работы помешала война. Советских военнопленных размещали в постройках, неприспособленных для жизни – отсутствовали крыши, окна и двери. Поскольку пленников было очень много, большинство из них оставили просто в загонах на примыкающей к заводу территории. Людям приходилось ждать мучительной смерти под открытым небом, а от свободы их отделяли столбы, колючая проволока и часовые. А чтобы пленники не умерли раньше положенного срока, фашисты их подкармливали раз в сутки жижей, приготовленной из испорченной картофельной муки. Холод и жара, дождь и снег, палящее солнце и пронизывающий ветер стали негласными помощниками фашистов, исполняя роль «палачей».

«Дулаг-184» действовал до 12 марта 1943 года. Лишь тогда Красной армии удалось освободить находящихся там пленников. И сразу же после этого началось изучение пересыльного лагеря и обследование территории. Вскоре удалось обнаружить более 40 погребальных рвов. Каждый из которых имел 100 метров в длину и 4 метра в ширину. Тогда, пока ещё шла война некогда было заниматься изучением останков советских военнопленных. Только спустя годы начались полноценные работы, однако они были осложнены тем, что на территории лагеря появился мясоперерабатывающий комбинат. Но всё же, специалистам удалось установить, что в братских могилах находятся останки нескольких десятков тысяч как военнопленных, так и гражданских (женщины, дети и старики). Ориентировочно, за время существования «Дулага-184» там было захоронено свыше 80 тысяч человек. И подавляющее большинство из них – безымянны. Установить удалось личности лишь 4 тысяч пленников «фабрики смерти».

Сейчас памятник «Дулаг-184» является одной из достопримечательностей Вязьмы, города воинской славы.