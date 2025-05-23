Бюст разведчику Р.И.Абелю 21 июля 2022 года в самарском сквере на пересечении улиц Арцыбушевской и Красноармейской состоялось открытие бюста советскому разведчику Рудольфу Ивановичу Абелю. Памятник установлен Российским Военно-Историческим Обществом при поддержке властей города Самары. Автором монумента является член студии военных художников имени Грекова Дмитрий Клавсуц. На чтение: 1 минута

21 июля 2022 года в самарском сквере на пересечении улиц Арцыбушевской и Красноармейской состоялось открытие бюста советскому разведчику Рудольфу Ивановичу Абелю. Памятник установлен Российским Военно-Историческим Обществом при поддержке властей города Самары. Автором монумента является член студии военных художников имени Грекова Дмитрий Клавсуц.

Церемония открытия памятника легендарному разведчику была отмечена присутствием ряда почётных гостей: начальник Департамента по координации вопросов государственной политики в исторической и гуманитарной сферах Администрации Президента России Владислав Кононов, депутат Государственной Думы РФ от Самарской области, член Центрального Совета РВИО, Александр Хинштейн, глава Самары Елена Лапушкина.

Рудольф Иванович Абель (1903–1977) (настоящее имя – Вильям Фишер) – легендарный советский разведчик-нелегал, полковник органов госбезопасности. Родился в семье выходцев из Саратова, проживающей в Великобритании. Вернувшись в Советский Союз, поступил на службу в органы ГПУ. В годы Великой Отечественной войны проходил службу в Куйбышевской разведшколе НКГБ, преподавал радиодело и готовил молодых разведчиков. После окончания войны был направлен в США, где более 10 лет занимался созданием советской агентурной сети. В последствии разведчик был раскрыт и приговорён к 32 годам тюрьмы. Через 5 лет Абелья обменяли на американского лётчика. Рудольф Иванович смог вернуться в СССР и продолжить преподавать разведывательное дело сотрудникам КГБ. Служба Абеля в разведке была отмечена восемью государственными наградами и званием “Почётного сотрудника госбезопасности”.

В приветственном тексте помощника Президента РФ, Председателя РВИО Владимира Мединского говорилось: «История России насыщена героическими свершениями и биографиями, перед которыми меркнут самые захватывающие приключенческие романы. Наша общая задача – бережно хранить эту память, очищать ее от наветов и фальсификаций, делать все для того, чтобы такие люди, как Рудольф Абель являлись примером для нашей молодежи!»