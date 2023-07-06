Васнецов Виктор Виктор Михайлович Васнецов – знаменитый русский художник, иллюстратор, архитектор, сценограф. Автор храмовых росписей и множества картин, посвящённых событиям российской истории, а также сюжетам русских сказок и былин.

Виктор Михайлович Васнецов – знаменитый русский художник, иллюстратор, архитектор, сценограф. Автор храмовых росписей и множества картин, посвящённых событиям российской истории, а также сюжетам русских сказок и былин.

Детство и юность Виктора Васнецова

Будущий художник родился 3 (15) мая 1848 года в селе Лопьял в южной части Вятской губернии (ныне Кировская область) в семье местного священника Михаила Васильевича Васнецова и его супруги Аполлинарии Ивановны. Талант живописца, вероятно, передался Виктору и его младшему брату Аполлинарию, впоследствии также известному русскому художнику, от отца. Он сам писал картины, поддерживал увлечение сыновей живописью и, вероятно, стал их первым учителем. С раннего детства Виктора учили видеть красоту родной земли, ценить духовное богатство русской истории и культуры.

Поначалу мальчик решил пойти по стопам родителя и стать священником. Юность Виктора Васнецова прошла в стенах Вятского духовного училища, а после его окончания – в Вятской духовной семинарии. Учась в ней, юноша проявил себя как талантливый живописец: он помогал расписывать местный собор, рисовал портреты и жанровые сценки, занимался книжной иллюстрацией. Ещё в 1867 году он работал над рисунками для книги о русских пословицах. Эти ранние работы Васнецов выпустил впоследствии отдельным альбомом. Уже в юношеские годы художника особенно занимали темы родной истории и фольклора, через которые он изучал национальный дух и самосознание русского народа.

Биография и творчество

В 1867 году Виктор Васнецов получил отцовское благословение, покинул стены семинарии и отправился в столицу, чтобы изучать искусство живописи. В Санкт-Петербурге он учился сначала в рисовальной школе И.Н. Крамского, а в 1868 году стал слушателем Императорской академии художеств, где успехами в учёбе сначала в 1869 году заслужил две малых серебряных медали, а в 1870 году – большую серебряную медаль за картину «Христос и Пилат перед народом».

В 1870-х гг. Васнецов писал традиционные реалистические картины в жанре бытовых сцен. Героями этих произведений Васнецова часто становились бедняки, старики и калеки. Однако с каждым годом художника всё сильнее влекло к фольклорным и историческим сюжетам. Он отказался от остросоциальной критики в пользу погружения в волшебство русских сказок и былин, их символическую мудрость. В отличие от бытовых и жанровых сцен, благосклонно принятых как широкой публикой, так и критиками и коллегами-передвижниками, картины Васнецова на фольклорные сюжеты первоначально не получили должной оценки.

Получив в 1875 году академическое художественное образование, Васнецов отправился за границу – там он не только посещал музеи и знакомился с крупнейшими коллекциями живописи, но и сам выставлял работы в художественных салонах. За границей Васнецов оставался до 1877 года, а после вернулся на родину и поселился в Москве. Здесь художник познакомился с известными коллекционерами и меценатами, сыгравшими огромную роль в развитии русского искусства – П.М. Третьяковым и С.И. Мамонтовым.

В 1880-х гг. Виктор Васнецов вступил в основанный Саввой Мамонтовым Абрамцевский художественный кружок – творческое объединение различных деятелей искусства (живописцев, музыкантов, драматургов и др.), встречавшихся в подмосковной усадьбе мецената. Там знаменитый предприниматель и благотворитель содержал художественные мастерские, организовывал театральные представления.

Мамонтов участвовал в жизни художника и финансово. Так, он приобрёл в свою коллекцию три работы Васнецова: «Битва скифов со славянами», «Ковёр-самолёт», «Три царевны подземного царства». Васнецов часто посещал Абрамцево и написал там несколько картин, в том числе портреты членов семьи Саввы Мамонтова. Отразилась в картинах Васнецова и живописная природа имения в Абрамцево. Именно здесь Виктор Михайлович написал в 1880 году знаменитую «Алёнушку» – удивительный по силе и поэтичности образ русской девушки, чьей задумчивости и грусти словно вторит природа.

Знакомство с Павлом Третьяковым также сыграло важную роль в биографии Васнецова: известный коллекционер покупал картины живописца, Васнецов часто бывал в его доме. С середины 1880-х гг. Виктор Михайлович увлёкся не только живописью, но и архитектурой. Он создавал эскизы церквей и частных домов, в том числе и собственного дома-мастерской, а также – уже в начале 1900-х гг. – стал автором знаменитого фасада Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, выполненного «в русском стиле». Так благодарность Васнецова своему покровителю Павлу Михайловичу Третьякову обрела зримый и осязаемый образ, воплотившись в камне.

Выступал Васнецов и в роли сценографа: в историю русского театра вошли его декорации к операм «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова и «Русалка» А. С. Даргомыжского.

Делом всей жизни Виктор Васнецов считал не живопись или архитектуру, а храмовую роспись. Около 11 лет художник расписывал Владимирский собор в Киеве. Тут ему пригодились профессиональные знания религиозных канонов, иконописи, церковной архитектуры, приобретённые в семинарии. За годы работы над интерьерами собора Васнецов создал несколько сотен эскизов и расписал почти 2000 кв.м стен и потолка. Позднее художник оформил ещё несколько храмов в самых разных городах – от немецкого Дармштадта до Санкт-Петербурга, включая величественный собор Спаса на Крови.

Впрочем, ни зодчество, ни храмовая роспись не заставили мастера оставить кисть. До конца своих дней он остался верен любимым сказочным сюжетам, пытался с помощью творчества добраться до самой сути русской национальной культуры, искал способы выражения народного духа. Не случайно одно из самых известных своих полотен – «Богатыри» – Васнецов писал около 25 лет, стремясь выразить в картине всё существо национального характера и символичность русской истории.

Семья и личная жизнь Виктора Васнецова

Виктор Михайлович Васнецов был женат на Александре Владимировне Рязанцевой (1850–1933), происходившей из купеческой семьи. Брак Виктор и Александра заключили в 1878 году, а разлучила их лишь смерть живописца. В семье Васнецова появились на свет пять детей: старшая дочь Татьяна, которая, как и отец, стала художником, и четыре сына – Борис, Алексей, Михаил и Владимир. С живописью связали жизнь также внук и правнук мастера, Андрей Владимирович и Фёдор Андреевич Васнецовы.

Смерть и похороны Виктора Васнецова

Виктор Михайлович Васнецов прожил долгую жизнь и скончался в своей мастерской 23 июля 1926 года в возрасте 78 лет. Смерть художника наступила от остановки сердца. Похороны мастера состоялись на Лазаревском кладбище в Москве, которое уже к тому времени практически пришло в запустение. К концу 1930-х гг. его сравняли с землёй, а останки Васнецова в числе других известных персон перенесли на Введенское кладбище в Лефортовском районе Москвы. Там они покоятся и поныне.

Значение творчества Виктора Васнецова

Виктора Михайловича Васнецова можно назвать великим русским живописцем-сказочником. Так называемый «неорусский» стиль картин Васнецова и его архитектурных эскизов ознаменовал (а, возможно, и породил) всплеск интереса к русскому фольклору, к народной культуре, сказке и эпосу в конце XIX – начале XX вв.

Пройдя путь от бытовой остросоциальной живописи к тонко проработанным и переосмысленным фольклорным сюжетам, Васнецов соединил в своём творчестве несколько художественных направлений. Он перекинул мост от реализма к модернизму и сумел в, казалось бы, реалистической манере художников XIX столетия отразить новое содержание, близкое поискам символистов XX века.

Перечень известных работ Виктора Васнецова

Русские пословицы и поговорки (1866–1867)

Жница (1867)

Автопортрет (1868)

Купеческое семейство в театре (1869)

Портрет художника А.И. Куинджи (1869)

Девочка с лукошком (1870)

Портрет М.В. Васнецова (1870)

Дети разоряют гнезда (начало 1870-х гг.)

Зима (начало 1870-х гг.)

Монах-сборщик (начало 1870-х гг.)

На завалинке (начало 1870-х гг.)

Богатырь (1870-е гг.)

Игра в преферанс (1870-е гг.)

Носильщики (1870)

Брюсов календарь (1871)

В гостях (1871)

Заштатный (1871)

Портрет Аполлинария Васнецова (1872)

Автопортрет (1873)

Нищие-певцы (Богомольцы) (1873)

От «Доминика» (1874)

Ребёнок на дереве в лесу (1874)

Чаепитие в трактире (В харчевне) (1874)

Книжная лавочка (1876)

С квартиры на квартиру (1876)

Балаганы в окрестностях Парижа (1876–1877)

Акробаты (На празднике в окрестностях Парижа) (1877)

Крестьянин за столом (1877)

Крестьянин с шестом (1877)

Битва скифов со славянами (конец 1870-х гг.)

В парке (конец 1870-х гг.)

Военная телеграмма (1878)

Известие о взятии Карса (1878)

Подружки (1878)

Портрет А.В. Васнецовой, жены художника (1878)

Портрет художника А.М. Васнецова (1878)

Река Вятка (1878)

Ахтырка (1879)

Преферанс (1879)

Павший рыцарь (1879–1880)

Баян (1880)

Долина речки Вори у деревни Мутовка, пейзаж с детьми (1880)

За водой (1880)

Ковёр-самолёт (1880)

После побоища Игоря Святославича с половцами (1880)

Богоматерь с Младенцем (начало 1880-х гг.)

Букет. Абрамцево (начало 1880-х гг.)

Алёнушка (1881)

Затишье (1881)

Пейзаж под Абрамцевом (1881)

Богатыри (1881–1898)

В костюме скомороха (1882)

Весна (1882)

Витязь на распутье (1882)

Сергий Радонежский (1882)

Каменный век (1882–1885)

Витязь (1883)

Дубовая роща в Абрамцеве (1883)

Иван Петров, крестьянин Владимирской губернии (1883)

Портрет Натальи Анатольевны Мамонтовой (1883)

Боярышня (Портрет В.С. Мамонтовой) (1884)

Иван Грозный (1884)

Подводный терем (1884)

Портрет Татьяны Анатольевны Мамонтовой (1884)

Портрет скульптора Марка Матвеевича Антокольского (1884)

Три царевны подземного царства (1884)

Берендейки (1885)

Бирючи (1885)

Бобыль и Бобылиха (1885)

Весна-Красна (1885)

Дед Мороз (1885)

Заречная слободка Берендеевка (1885)

Купава (1885)

Мизгирь (1885)

Премудрый царь Берендей (1885)

Пролог (1885)

Шуты (1885)

Ярилина долина (1885)

Снегурочка и Лель (1885–1886)

Алипий-живописец (1885–1893)

Богоматерь с Младенцем на престоле (1885–1893)

Княгиня Евдокия (1885–1893)

Княгиня Ольга (1885–1893)

Князь Александр Невский (1885–1893)

Крещение князя Владимира (1885–1896)

Нестор-летописец (1885–1893)

Ангел с лампой (1885–1896)

Блаженство рая (1885–1896)

Бог Саваоф (1885–1896)

«Единородный сын Слово Божие» (1885–1896)

Искушение Евы змием (1885–1896)

Князь Андрей Боголюбский (1885–1896)

Крещение Руси (1885–1896)

«Радость праведных о Господе». Преддверие рая (1885–1896)

Распятый Иисус Христос (1885–1896)

Серафимы (1885–1896)

Собор святителей Вселенской церкви (1885–1896)

Страшный суд (1885–1896)

Христос-Вседержитель (1885–1896)

Воины Апокалипсиса (1887)

Портрет В.Н. Гошкевича (1887)

Снятие с креста (1888–1901)

Иван-царевич на Сером Волке (1889)

Портрет Бориса Васнецова, сына художника (1889)

Савка-охотник (1889)

Часовня над могилой А.С. Мамонтова в Абрамцеве (1891)

Портрет Елены Адриановны Праховой (1894)

Богатыри на конях (1896)

Портрет Веры Саввичны Мамонтовой (1896)

Сирин и Алконост. Песнь радости и печали (1896)

Распятие (1896–1904)

Сошествие в ад (1896–1904)

Портрет Татьяны Викторовны Васнецовой, дочери художника (1897)

Царь Иван Васильевич Грозный (1897)

Гамаюн – птица вещая (1898)

Проект русского павильона на Парижской выставке (1898)

Встреча Олега с кудесником (1899)

Гусляры (1899)

Олег у костей коня (1899)

Оформление «Песни о вещем Олеге» А.С. Пушкина (1899)

Портрет Владимира Васнецова, сына художника (1899)

Прощание Олега с конём (1899)

Снегурочка (1899)

Проект фасада Третьяковской галереи (1900)

Иван-царевич и лебедь (начало XX века)

Спящая царевна (1900–1926)

Богоматерь с младенцем (1901)

Портрет М.И. Рязанцевой (1901)

Плащаница (1901)

Портрет Т.В. Васнецовой (1901)

Спаситель (1901)

Царевна-Лягушка (1901–1918)

Рисунок для хоругви (1901)

Распятие Христа (1902)

Спаситель в терновом венце (1906)

Портрет Зинаиды Срединой (1909)

Баян (1910)

Портрет Ольги Полетаевой (1912)

Бой Ивана Царевича со Змеем (1912)

Бой Добрыни Никитича с семиглавым Змеем Горынычем (1913–1918)

Богатырский скок (1914)

Поединок Пересвета с Челубеем (1914)

Архангел Михаил (1914–1915)

Царевна-Несмеяна (1916–1926)

Баба Яга (1917)

Кащей Бессмертный (1927–1926)

Георгий-победоносец (1919)

Царевна у окна (Царевна Несмеяна) (1920)

Портрет М.В. Нестерова (1926)

Богоматерь с младенцем (?)

Голова борца. Портрет Н.Д. Кузнецова (?)

Тризна по Олегу (?)

Вече во Пскове (?)

Отдых великого князя Владимира Мономаха после охоты (?)

Варяги (?)

Скоморохи на Москве (?)

Царь Алексей Михайлович в селе Коломенском (?)

Царь Иван Грозный смотрит на комету, предвещающую ему смерть (?)

Пересвет и Ослябя (?)

Обложка: В.М. Васнецов. Автопортрет, 1873 год. Из собрания Третьяковской галереи

Источник: https://my.tretyakov.ru