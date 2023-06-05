Есенин Сергей Сергей Есенин – возможно, самый любимый в народе поэт России. Бесшабашный, озорной, задумчивый, грустный. Его называли певцом русской души, всех её отражений – светлых и темных, высоких и приземлённых. Он воспел тягу к свободе и тоску по утраченной любви, красоту родной природы и трагизм эпохи.

Сергей Есенин – возможно, самый любимый в народе поэт России. Бесшабашный, озорной, задумчивый, грустный. Его называли певцом русской души, всех её отражений – светлых и темных, высоких и приземлённых. Он воспел тягу к свободе и тоску по утраченной любви, красоту родной природы и трагизм эпохи. Его имя, бурная жизнь и ужасная смерть вошли в кровь и плоть русской поэзии, стали её символом.

Детство и юность Сергея Есенина

Сергей Александрович Есенин родился 21 сентября (3 октября) 1895 года в крестьянской семье в большом рязанском селе Константиново. Отец поэта Александр Никитич часто покидал деревню, зарабатывая кусок хлеба на городских промыслах. Мать Татьяна Фёдоровна, воспетая сыном в знаменитых стихах, подрабатывала прислугой в купеческом доме в Рязани, работницей на кондитерской фабрике в Москве, поэтому Серёжу воспитывал, большей частью, его дед по матери Фёдор Андреевич Титов, крестьянин крепкого достатка.

Обе бабки Сергея Есенина отличались религиозностью, поэтому одними из самых ярких ранних его воспоминаний стали странствующие слепцы, духовные стихи, истории из священного писания, паломничества в монастыри. Под влиянием народно-религиозной поэзии складывались первые стихотворные образы, пробуждались творческие силы. Тем не менее, несмотря на богомольное окружение, Есенин рос живым, непоседливым мальчишкой, был заводилой детских игр, ни дня не возвращаясь домой без царапины, синяков и шишек.

Образование Сергея Есенина

В сентябре 1904 года 9-летний Сергей Есенин поступил в Константиновское земское народное училище. Первым его учителем стал П.И. Иванов, преподаватель строгий и взыскательный. Сергей учился неровно, дважды оставался в третьем классе, но все же окончил училище с похвальным листом. В сентябре 1909 года он поступил в учительскую школу в Спас-Клепиках, откуда выпускали сельских педагогов. Поощряемый учителем литературы Е.М. Хитровым, в 1910 году Есенин написал свои первые поэтические произведения. В 1911 году 16-летний поэт увлёкся толстовством, и даже некоторое время придерживался вегетарианства.

В августе 1912 году по окончании обучения (пятёрки по русскому языку, истории, географии, чистописанию и всего одна тройка – по церковно-славянскому) Есенин перебрался в Москву без гроша в кармане и устроился продавцом в книготорговое товарищество «Культура», затем корректором в типографию И.Д. Сытина, сблизился с писателями из Суриковского кружка. С осени 1913 года по март 1915 года Есенин посещал занятия историко-философского отделения Народного университета А.Л. Шанявского. Особенно его привлекали лекции по истории русской литературы, который читал профессор П.Н. Сакулин.

Начало творческой деятельности Сергея Есенина

Ранние стихи Есенина отражали духовные искания юного мечтателя. В его 14–17 лет они были созвучны музе «народных» поэтов И.С. Никитина, С.Д. Дрожжина, А.В. Кольцова. В них звучали мотивы одиночества и смерти, религиозных размышлений и христианских исканий. Первая публикация Есенина относится к началу 1914 года, когда в первом номере детского журнала «Мирок» под псевдонимом «Аристон» вышло стихотворение «Берёза». Перед Первой мировой войной отдельные стихи поэта появлялись в других детских журналах, а также в большевистской газете «Путь правды».

Вскоре Есенин расширил тематику, в его певучих строках зазвучали мотивы бунтарства («Марфа Посадница», «Ус»), размышления о судьбах народа («Микола»). К началу 1915 года Есенин обрёл собственный голос, вышел из Суриковского кружка и переехал в Петроград. В день приезда он отправился на квартиру к Александру Блоку, читал ему свои стихи и получил одобрение признанного мэтра.

Успех 20-летнего крестьянского парня был стремительным, 51 из 60 его стихотворений приняла столичная пресса. Есенина приглашали в литературные салоны, в том числе к Д.С. Мережковскому. Возникли знакомства с писателями – С.М. Городецким, А.М. Ремизовым, Р. Ивневым, М. Горьким, завязалась переписка с Н.А. Клюевым. Влияние последнего на Есенина, особенно после их личной встречи в октябре 1915 года, распространялось не только на творческую, но и на житейскую сферы жизни.

После выхода в феврале 1916 года первого в библиографии произведений Есенина сборника стихов «Радуница» рязанский самородок получил одобрение и признание искушённой публики. Свежесть и красочность образов, природный вкус и грустный лиризм моментально выдвинули Есенина в главные надежды русской поэзии. В июле 1916 года Есенин, проходивший службу в военно-санитарном поезде, читал свои стихи раненым в присутствии императрицы Александры Фёдоровны. Его стихи, среди которых уже встречались подлинные шедевры, шли нарасхват в крупнейших периодических изданиях.

Творчество Сергея Есенина

Так как военная служба Есенина проходила в Царском Селе, большую часть времени поэт проводил там, наведываясь при возможности в Петроград. В столице его застала Февральская революция, которую он принял с бесшабашной радостью – начиналось кардинальное обновление мира, высвобождение дремлющих сил народа. В марте 1917 года Есенин демобилизовался и с головой погрузился в пучину перемен. Он славил «красного коня красным летом», приветствовал «буйственную Русь».

Политически Есенин в 1917 году симпатизировал левым эсерам, регулярно публиковался в их главном печатном органе – газете «Дело народа». Его стихи (Певущий зов», «Октоих», «Пришествие» и др.) были полны богоборческих призывов. Все прежние каноны Есенин обратил в прах. «Товарищ Иисус» бился вместе с рабочими за волю и труд, погибал за правое дело. На смену ему пришёл «коровий» Спас. Это привело к резкому обострению, а вскоре и к разрыву отношений с Н.А. Клюевым.

Весной 1918 года Есенин вновь перебрался в Москву, где активно печатался. Один за другим вышли сборники «Голубень», «Преображение», «Сельский часослов», книга «Ключи Марии». Последняя имела важное значение как изложение есенинского взгляда на искусство, и стала, по сути, манифестом имажинистов – нового литературного течения, провозглашавшего первенство словесного образа, метафоры над идеей. Виднейшими имажинистами помимо Есенина были А.Б. Мариенгоф, В.Г. Шершеневич, Р. Ивнев. Этим манифестом поэт как бы отрёкся от своего посконного образа парня из народа, «пастушка». Отныне он – основатель новой поэзии, ровня великим.

В революционных вихрях родились такие значимые произведения как «Пугачёв» и «Инония». Есенин погрузился в народную стихию, богоборчество, водоворот образов, но сквозь эту страстную лавину проступала горечь утраты. Растущий разрыв между «Русью уходящей» и «Новой Россией» придавали творчеству поэта трагический оттенок. Особенно явственно страх перед бездуховностью и насилием проступил в поэме 1921 года «Сорокоуст». Тема отчаяния усиливалась от неустроенной личной жизни поэта, от затяжных попоек, от разочарования революцией, но даже в самые мрачные свои дни Есенин оставался великим поэтом – подтверждение тому потрясающая лирика «Москвы кабацкой» и «Чёрного человека».

С мая 1922 по август 1923 гг. Есенин провёл в заграничном турне. Вояж по Европе и Америке в сопровождении Айседоры Дункан ознаменовался чередой скандалов. В США поэт сорвался и ушёл в запой, а так как там действовал «сухой закон», Есенин перебивался некачественными суррогатами. Незнание языка, пошатнувшееся здоровье, пьянство и постоянные недоразумения на этой почве наложили неизгладимый отпечаток на есенинское впечатление от Америки. «Это самая ужасная дрянь», – возвращаясь на пароходе из Нового Света, писал Есенин о США своему другу А.Б. Кусикову.

В последние годы жизни Есенин много путешествовал по России. Несколько раз он побывал на Кавказе, регулярно посещал Ленинград, искал новые темы, новое вдохновение, но внутренний разлад приводил к регулярным срывам, дебошам и даже арестам. Сборники тех лет «Исповедь хулигана», «Стихи скандалиста», «Персидские мотивы» полностью отражают охватившие поэта чувства – тоску, обречённость, мысли о самоубийстве.

Семья и личная жизнь Сергея Есенина

Личная жизнь Сергея Есенина стала темой многих книг и телесериалов. Красивый и обаятельный он притягивал женщин. Если не считать юношеских увлечений, его первой гражданской женой стала Анна Изряднова. 22-летняя москвичка сразу обратила внимание на 18-летнего паренька, вместе с которым она работала в типографии. Близкие отношения продолжались чуть больше года, их результатом стал родившийся в 1914 году сын Юрий Сергеевич Изряднов. Жизнь первенца поэта сложилась трагично, он погиб в 1937 году в самый разгар репрессий.

Весной 1917 года Есенин познакомился с Зинаидой Райх, дочерью немецкого переселенца и обедневшей русской дворянки. Молодая, красивая и женственная Зина работала машинисткой в газете «Дело народа», где часто публиковался Есенин. Уже в августе они поженились. Впоследствии, когда многочисленные поклонники задавались вопросом, кого сильнее прочих любил Есенин, почти всегда звучал ответ – Зинаиду Райх. За четыре года брака у пары родились двое детей – Таня и Костя. Татьяна Сергеевна Есенина стала журналисткой, инженер Константин Сергеевич Есенин известен, прежде всего, как футбольный историк.

Шумным и скандальным оказался следующий брак Есенина с прославленной американской танцовщицей Айседорой Дункан, которая была на 17 лет старше мужа. Поэтическая страсть схлынула через несколько месяцев, начались пьяные пирушки, посреди которых Есенин позволял себе бесцеремонно обращаться со знаменитой женой. Брак просуществовал чуть более полутора лет.

Новые пассии Есенина – Галина Бениславская и Августа Миклашевская – не стали его жёнами, но вдохновили поэта на прекрасные строки о грустной и светлой любви. Кроме того, в 1924 году от связи Есенина с Надеждой Вольпин родился четвёртый его ребёнок – сын Александр Есенин-Вольпин, впоследствии видный математик и диссидент. Последней женой поэта-хулигана стала Софья Андреевна Толстая, внучка великого писателя. Они оформили отношения в сентябре 1925 года, за три месяца до смерти поэта. По примеру родной бабушки Соня мечтала посвятить себя служению гениальному и своенравному художнику, но судьба распорядилась иначе – ей довелось лишь хранить посмертное наследие поэта.

Смерть и похороны Сергея Есенина

В конце ноября 1925 года после очередного кутежа по настоянию жены Есенин лёг на лечение в психиатрическую клинику в Божениновском переулке в Москве. Чёрная меланхолия и мысли о самоубийстве не раз навещали поэта холодными вечерами. Он хотел уехать далеко-далеко, развестись, начать все заново или же закончить жизнь одним махом. Есенин дважды покидал больницу и тут же уходил в запой, его возвращали в состоянии белой горячки. 21 декабря поэт вновь самовольно покинул клинику, снял со сберкнижки все деньги и уехал в Ленинград, где днём 24 декабря заселился в гостиницу «Англетер».

В Ленинграде поэт вновь ушёл в запой, и в ночь на 28 декабря наступила развязка. Оставшись один, Есенин заперся в номере, выпил пива и написал кровью краткое прощальное стихотворение «До свиданья, друг мой, до свиданья…» Затем поэт соорудил из мебели эшафот, чтобы добраться до находившейся под самым потолком трубы парового отопления, перекинул через неё верёвку, снятую с чемодана, и ушёл в иной мир.

Прощание с великим русским поэтом при огромном стечении народа проходило в двух столицах – 29 декабря в Ленинграде в доме Союза писателей на Фонтанке и 30 декабря в Доме печати в Москве, куда гроб с телом доставили в специальном прицепном вагоне. Похороны состоялись 31 декабря на московском Ваганьковском кладбище. В последующие десятилетия благодаря телевизионным сериалам и тяге к конспирологическим теориям смерть Есенина обросла массой мифов, но никаких серьёзных доказательств «тайного убийства поэта агентами ОГПУ» авторы сенсационных разоблачений привести так и не смогли.

Значение творчества Сергея Есенина

Сергей Есенин – великий национальный поэт. Его светлые, прозрачные строфы, пронизанные внутренней красотой и удивительными образами, сразу западают в душу, остаются там навсегда. Его дар ценили не только простые люди, непритязательные к тонкостям искусства, но и корифеи поэзии – Марина Цветаева, Александр Блок, Борис Пастернак. Это уникальный пример всеобщего признания в русской литературе.

После смерти имя Есенина по политическим причинам – поэту приписывали «мелкобуржуазность» и «попутничество» – несколько десятилетий оставалось пусть не в «чёрном», но в «сером» списке. Но даже это не мешало народной любви, огромному увлечению им. На стихи Есенина продолжают складывать песни, о его жизни написаны десятки книг. Поэзия Есенина до сих пор остаётся одной из вершин российской культуры.

Известные произведения Сергея Есенина

Поэмы:

Марфа Посадница (1914)

Русь (1914)

Ус (1914)

Микола (1915)

Октоих (1917)

Отчарь (1917)

Певущий зов (1917)

Преображение (1917)

Пришествие (1917)

Товарищ (1917)

Инония (1918)

Иорданская голубица (1918)

Небесный барабанщик (1918)

Кобыльи корабли (1919)

Пантократор (1919)

Исповедь хулигана (1920)

Сорокоуст (1920)

Пугачёв (1921)

Страна негодяев (1923)

Баллада о двадцати шести (1924)

Весна (1924)

Возвращение на Родину (1924)

Метель (1924)

На Кавказе (1924)

Ответ (1924)

Ответ (1924)

Песнь о великом походе (1924)

Письмо деду (1924)

Письмо к женщине (1924)

Письмо от матери (1924)

Поэма о тридцати шести (1924)

Поэтам Грузии (1924)

Русь бесприютная (1924)

Русь советская (1924)

Русь уходящая (1924)

Стансы (1924)

Анна Снегина (1925)

Мой путь (1925)

Песнь о Евпатии Коловрате (1925)

Письмо к сестре (1925)

Сказка о пастушонке Пете, его комиссарстве и коровьем царстве (1925)

Чёрный человек (1925)

Стихотворения:

«Вот уж вечер. Роса…» (1910)

«Дымом половодье…» (1910)

«Там, где капустные грядки…» (1910)

Калики (1910)

Ночь (1910)

Подражанье песне (1910)

«Темна ноченька, не спится…» (1911)

Воспоминание (1911)

Восход солнца (1911)

И.Д. Рудинскому (1911)

К покойнику (1911)

Песня старика разбойника (1911)

Что прошло – не вернуть (1911)

«Матушка в Купальницу по лесу ходила…» (1912)

«Ты плакала в вечерней тишине…» (1912)

Поэт (1912)

«На небесном синем блюде…» (1913)

У могилы (1913)

«Гой ты, Русь моя родная…» (1914)

«Заглушила засуха засевки…» (1914)

«По дороге идут богомолки…» (1914)

«Пойду в скуфье смиренным иноком…» (1914)

«Сохнет стаявшая глина…» (1914)

«Сторона ль моя, сторонка…» (1914)

«Топи да болота…» (1914)

«Троицыно утро, утренний канон…» (1914)

Бельгия (1914)

Берёза (1914)

Буря (1914)

В хате (1914)

Кузнец (1914)

Молитва матери (1914)

Осень (1914)

С добрым утром! (1914)

Село (1914)

Сиротка (1914)

Узоры (1914)

«Алый мрак в небесной черни…» (1915)

«Белая свитка и алый кушак…» (1915)

«За темной прядью перелесиц…» (1915)

«Нет сил ни петь и ни рыдать…» (1915)

«О дитя, я долго плакал над судьбой твоей…» (1915)

«Тебе одной плету венок…» (1915)

«Туча кружево в роще связала…» (1915)

«Устал я жить в родном краю…» (1915)

«Я странник убогий…» (1915)

Брату человеку (1915)

Весенний вечер (1915)

Вьюга на 26 апреля 1912 года (1915)

Далёкая весёлая песня (1915)

Девичник (1915)

Деревенская избёнка (1915)

Думы (1915)

Колдунья (1915)

Корова (1915)

Польша (1915)

Поминки (1915)

Слезы (1915)

Табун (1915)

Удалец (1915)

Чары (1915)

«Без шапки, с лыковой котомкой…» (1916)

«В зелёной церкви за горой…» (1916)

«Весна на радость не похожа…» (1916)

«День ушёл, убавилась черта…» (1916)

«За горами, за жёлтыми долами…» (1916)

«За рекой горят огни…» (1916)

«Закружилась пряжа снежистого льна…» (1916)

«Запели тёсаные дроги…» (1916)

«Месяц рогом облако бодает…» (1916)

«Небо сметаной обмазано…» (1916)

«О красном вечере задумалась дорога…» (1916)

«О Русь, взмахни крылами…» (1916)

«Покраснела рябина…» (1916)

«Проплясал, проплакал дождь весенний…» (1916)

«Прячет месяц за овинами…» (1916)

«Синее небо, цветная дуга…» (1916)

«Скупались звезды в невидимом бреде…» (1916)

«Там, где вечно дремлет тайна…» (1916)

«Я снова здесь, в семье родной…» (1916)

Лисица (1916)

«К тёплому свету, на отчий порог…» (1917)

«Не напрасно дули ветры…» (1917)

«Не от холода рябинушка дрожит…» (1917)

«Небо ли такое белое…» (1917)

«Нивы сжаты, рощи голы…» (1917)

«О верю, верю, счастье есть!…» (1917)

«О край дождей и непогоды…» (1917)

«О матерь божья…» (1917)

«О муза, друг мой гибкий…» (1917)

«Разбуди меня завтра рано…» (1917)

«Свищет ветер под крутым забором…» (1917)

«Снег, словно мёд ноздреватый…» (1917)

«Закружилась листва золотая…» (1918)

«Заметает пурга…» (1918)

«Не стану никакую…» (1918)

«Отвори мне, страж заоблачный…» (1918)

«Пушистый звон и руга…» (1918)

«Я покинул родимый дом…» (1918)

Л.И. Кашиной (1918)

Сельский часослов (1918)

«О боже, боже, эта глубь…» (1919)

«Я последний поэт деревни…» (1920)

Хулиган (1920)

«Мир таинственный, мир мой древний…» (1921)

«Не жалею, не зову, не плачу…» (1921)

«Не ругайтесь. Такое дело!..» (1922)

«Да! Теперь решено. Без возврата…» (1922)

«Сыпь, гармоника. Скука… Скука…» (1922)

Прощание с Мариенгофом (1922)

«Вечер черные брови насупил…» (1923)

«Грубым даётся радость…» (1923)

«Заметался пожар голубой…» (1923)

«Мне грустно на тебя смотреть…» (1923)

«Пускай ты выпита другим…» (1923)

«Я усталым таким ещё не был…» (1923)

«Издатель славный! В этой книге…» (1924)

«Никогда я не был на Босфоре…» (1924)

«Улеглась моя былая рана…» (1924)

«Шаганэ ты моя, Шаганэ!..» (1924)

«Этой грусти теперь не рассыпать…» (1924)

Батум (1924)

Памяти Брюсова (1924)

Письмо к матери (1924)

Пушкину (1924)

Сукин сын (1924)

«Ах, метель такая, просто черт возьми!..» (1925)

«Быть поэтом – это значит то же…» (1925)

«В Хорасане есть такие двери…» (1925)

«Вечером синим, вечером лунным…» (1925)

«Вижу сон. Дорога чёрная…» (1925)

«Воздух прозрачный и синий…» (1925)

«Голубая да весёлая страна…» (1925)

«Голубая кофта. Синие глаза…» (1925)

«До свиданья, друг мой, до свиданья…» (1925)

«Жизнь – обман с чарующей тоскою…» (1925)

«Каждый труд благослови, удача!..» (1925)

«Какая ночь! Я не могу…» (1925)

«Листья падают, листья падают…» (1925)

«Море голосов воробьиных…» (1925)

«Не вернусь я в отчий дом…» (1925)

«Неуютная жидкая лунность…» (1925)

«Ну, целуй меня, целуй…» (1925)

«Отчего луна так светит тускло…» (1925)

«Свищет ветер, серебряный ветер…» (1925)

«Снежная замять дробится и колется…» (1925)

«Снежная равнина, белая луна…» (1925)

«Сочинитель бедный, это ты ли…» (1925)

«Ты запой мне ту песню, что прежде…» (1925)

«Ты меня не любишь, не жалеешь…» (1925)

«Цветы мне говорят – прощай…» (1925)

«Я иду долиной. На затылке кепи…» (1925)

«Я красивых таких не видел…» (1925)

Воспоминание (1925)

Песня (1925)

Собаке Качалова (1925)