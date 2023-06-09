Рубцов Николай Николай Рубцов – поэт яркого таланта и трагической судьбы. Он приобрёл народную любовь тихой лирикой и неподдельностью чувств.

Николай Рубцов – поэт яркого таланта и трагической судьбы. Он приобрёл народную любовь тихой лирикой и неподдельностью чувств. В конце 1960-х гг. прошлого века его голос зазвучал как глоток родниковой воды. Наряду с Василием Шукшиным и Сергеем Есениным он воспевал уходящую деревенскую Русь, её горести и красоты, тоску по простому человеческому счастью.

Детство и юность Николая Рубцова

Николай Михайлович Рубцов появился на свет 3 января 1936 года в селе Емецк, что под Холмогорами в Архангельской области. Его отец Михаил Андрианович, крестьянин родом с Вологодчины, к моменту рождения Николая занимал должность начальника отдела снабжения в местном леспромхозе.

Мать Александра Михайловна Рычкова, крестьянка с Вологодчины, скончалась в 1942 году, когда Коле Рубцову было шесть лет от роду. Так как отец ушёл на войну, детей распределили по детским домам. Когда старший Рубцов вернулся с фронта после тяжёлого ранения, он не смог найти следов сына по причине гибели документов при пожаре детского дома – вновь встретились они только в 1955 году.

Образование Николая Рубцова

Осенью 1943 года семилетний Рубцов поступил в среднюю школу в селе Никольское под Тотьмой Вологодской области, где учились дети из местного детдома. Сироты жили скудно, зачастую впроголодь, но по-мальчишески дружно. Рубцова отличали прилежание и интерес к учёбе. После третьего класса он получил похвальную грамоту, тогда же начал сочинять стихи, во время учёбы в шестом редактировал стенгазету.

Как и многие мальчишки, Николай мечтал о далёких странах и удивительных приключениях, поэтому в июне 1950 года по получении свидетельства об окончании седьмого класса сразу же рванул в Ригу, чтобы поступать в мореходное училище. Детские грёзы быстро разбились о реальность: в мореходное училище его не приняли по причине малого возраста, в художественное училище в Ленинграде – из-за отсутствия навыков в лепке и работе с масляными красками.

Разочарованный подросток вернулся в детдом и подал документы в Тотемский лесной техникум. Через два года, не окончив техникум, Рубцов сорвался в Архангельск, поступил угольщиком на рыболовный сейнер, на котором работал 10 месяцев. Непоседливый юноша часто менял работу, место жительства, начинал и бросал учёбу.

Во многом биография Николая Рубцова напоминает жизненный путь молодого Александра Грина, такого же странника: в июле 1953 года Рубцов поступил в горно-химический техникум в Кировске, но бросил его в январе 1955 года. В марте того же года он устроился слесарем на испытательный полигон под Ленинградом, но уже осенью его призвали на военную службу и распределили на Северный флот. Следующие четыре года матрос Николай Рубцов служил на эсминце «Острый».

Начало творческой деятельности Николая Рубцова

В разговорах с друзьями поэт вспоминал, что первое стихотворение написал в шесть лет, а более осознанно начал подходить к поэзии примерно с 10 лет. Однако только с обретением жизненного опыта, созреванием чувств, накоплением разнообразных впечатлений юноша смог обрести самостоятельную интонацию.

Начало серьёзных занятий поэзией Рубцов относил к флотской службе – именно тогда в 1957 году появились первые печатные публикации в газете «На страже Заполярья», в сборнике «На страже родины любимой» и в альманахе «Полярное сияние». В ноябре 1959 года старший матрос Николай Рубцов демобилизовался и в поисках счастья отправился в Ленинград.

Творчество Николая Рубцова

В ноябре 1960 года Рубцов устроился слесарем на Кировский завод, стал участником литобъединения «Нарвская застава». Поэзия все сильнее увлекала его. В январе 1962 года начинающий поэт читал свои стихи в ленинградском Доме писателей на вечере молодой поэзии, в августе того же года успешно сдал экзамены в Литературный институт им. А.М. Горького и перебрался в Москву, сближается с поэтами В.Н. Соколовым, С.Ю. Куняевым, А.К. Передреевым.

Вскоре к Рубцову пришла уверенность стиля, а за ней и подлинное мастерство. Но беспорядочный, богемный образ жизни не позволяли поэту учиться систематически. За несдачу зачётов и дисциплинарные проступки его дважды отчисляли из института, и диплом Рубцов получил только в мае 1969 года, уже будучи членом Союза писателей и автором нескольких сборников.

Первые в библиографии произведений Рубцова поэтические жемчужины – «Звезда полей», «Тихая моя родина…» – увидели свет в 1963–1964 гг. Чистые звуки рубцовской лиры совпали с началом жарких споров о разделении «деревенской» и «городской» поэзии. Критика быстро отнесла молодого поэта к «деревенщикам» и последователям Есенина, но Рубцов, в отличие от предшественника, не был надрывен, а скорее тих и задумчив. Его поэтика оказалась сродни природе Русского Севера летом – с мягким струящимся светом, прозрачными зорями, мелодией лесов и полей.

В 1965–1966 гг. к обосновавшемуся в Вологде Рубцову и работающему в местных газетах пришла первая известность. Его печатали солидные журналы – «Октябрь», «Знамя», «Юность». В 1967 году вышел сборник «Звезда полей». В позднем творчестве Рубцова начал проявляться интерес к родной истории («Видение на холме», «О Московском Кремле»). В проникновенных стихах он живописал скитания Родины-матери, Родины-сироты.

Семья и личная жизнь Николая Рубцова

Женщины в жизни Николая Рубцова, как и любого поэта, играли важную роль. Сегодня известны имена двух его ранних муз – Таня Агафонова и Тая Смирнова. Считается, что первой посвящён знаменитый «Букет» («Я буду долго гнать велосипед…»), второй – «Повесть о первой любви». Несколько лет Рубцов жил в гражданском браке со своей давней знакомой Генриеттой Меньшиковой, в котором в апреле 1963 года родилась его единственная дочь Елена. Сейчас она живёт в Петербурге, активно участвует в мероприятиях, посвящённых отцу.

В мае 1963 года Рубцов познакомился с 25-летней Людмилой Дербиной, облик которой запечатлён для истории Марленом Хуциевым в фильме «Застава Ильича» в сцене в Политехническом музее. В конце 1960-х гг. девушка работала в Вологодской библиотеке, писала стихи. На почве любви к поэзии у неё и завязался роман с Николаем: 8 января 1971 года они подали заявление в ЗАГС, на 18 февраля назначили свадьбу.

Смерть и похороны Николая Рубцова

В ночь на 19 января 1971 года во время посиделок на квартире у Рубцова между ним и его невестой после ухода гостей вспыхнула ссора. Девушка схватила поэта за горло и сжала его. По последующему заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила от «механической асфиксии», т.е. удушения. По приговору суда Людмилу Дербину приговорили к восьми годам заключения, из которых она отбыла шесть. Николая Рубцова похоронили на Пошехонском кладбище в Вологде.

Значение творчества Николая Рубцова

Настоящая слава пришла к поэту только после смерти. Печальные и красивые рубцовские строки нашли массового читателя только в конце 1970-х – начале 1980-х гг. Безыскусная возвышенность и просветлённая тишина его стихов стали высоко цениться критиками. В своей поэзии Рубцов раздвинул границы человеческого бытия, оживил его простыми, но вечными истинами, преподнесёнными с верой, что ускользающее на глазах счастье обязательно вернётся.

Известные произведения Николая Рубцова

При жизни Николая Рубцова вышло четыре поэтических сборника – «Лирика» (1965), «Звезда полей» (1967), «Душа хранит» (1969) и «Сосен шум» (1970). Сборник «Зелёные цветы» вышел в 1971 году уже после смерти автора.

Несколько десятков стихотворений поэта были положены на музыку – наибольшую популярность приобрела песня «Букет» в исполнении Александра Барыкина. Песни на стихи Рубцова исполняли такие известные музыканты как Александр Градский, Татьяна Буланова, Марина Капуро, группа «Форум» и другие.

Список стихотворений Николая Рубцова

«Загородил мою дорогу…» (1965)

«О чем шумят друзья мои, поэты…» (1965)

«Помню, как тропкой, едва заметной…» (1965)

«Стихи на волю гонят нас…» (1965)

«Тихая моя родина!..» (1965)

«У сгнившей лесной избушки…» (1965)

«Я весь в мазуте…» (1965)

Букет (1965)

Видения на холме (1965)

Дуэль (1965)

Звезда полей (1965)

Левитану (1965)

Мачты (1965)

О Пушкине (1965)

Осенняя песня (1965)

Ось (1965)

Приезд Тютчева (1965)

Родная деревня (1965)

Сенокос (1965)

Соловьи (1965)

Старый конь (1965)

Таковы на Руси леса (1965)

Утро утраты (1965)

Фальшивая колода (1965)

Хозяйка (1965)

«А, между прочим, осень на дворе…» (1967)

«В полях сверкало. Близилась гроза…» (1967)

«В святой обители природы…» (1967)

«Ветер всхлипывал, словно дитя…» (1967)

«Дышу натруженной…» (1967)

«Наслаждаясь ветром резким…» (1967)

«Окошко. Стол. Половики…» (1967)

«Прекрасно небо голубое!» (1967)

«Сапоги мои – скрип да скрип…» (1967)

«Седьмые сутки дождь не умолкает…» (1967)

«Старпомы ждут…» (1967)

«Уединившись за оконцем…» (1967)

«Эх, коня да удаль азиата…» (1967)

«Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны…» (1967)

«Я забыл, как лошадь запрягают…» (1967)

Аленький цветок (1967)

В горнице (1967)

В горной долине (1967)

В лесу (1967)

В минуты музыки (1967)

Весна на берегу Бии (1967)

Вечернее происшествие (1967)

Ворона (1967)

Грани (1967)

Добрый Филя (1967)

Душа хранит (1967)

Жара (1967)

Жар-птица (1967)

Журавли (1967)

Зимовье на хуторе (1967)

Медведь (1967)

На вокзале (1967)

На реке Сухоне (1967)

На Родину! (1967)

Нагрянули (1967)

Над вечным покоем (1967)

Ночь на перевозе (1967)

Однажды (1967)

Осенние этюды (1967)

Осенняя луна (1967)

Острова свои обогреваем (1967)

Памяти Анциферова (1967)

Памяти матери (1967)

По дороге из дома (1967)

Полночное пенье (1967)

Природа (1967)

Промчалась твоя пора! (1967)

Прощальная песня (1967)

Прощальный костёр (1967)

Русский огонёк (1967)

Старая дорога (1967)

Улетели листья (1967)

Утро (1967)

Цветы (1967)

Шторм (1967)

Элегия (1967)

«Доволен я буквально всем!..» (1969)

«Ты с кораблём прощалась…» (1969)

Бессонница (1969)

В сибирской деревне (1969)

Вечерние стихи (1969)

Во время грозы (1969)

Гуляевская горка (1969)

Далёкое (1969)

Деревенские ночи (1969)

Детство (1969)

До конца (1969)

Зелёные цветы (1969)

Зимняя песня (1969)

Ива (1969)

Купавы (1969)

Ласточка (1969)

На ночлеге (1969)

Наступление ночи (1969)

Не пришла… (1969)

Ночное ощущение (1969)

Ночь на родине (1969)

О Московском Кремле (1969)

Отплытие (1969)

Пальмы юга (1969)

Первый снег (1969)

По дрова (1969)

Подорожники (1969)

Посвящение другу (1969)

Последний пароход (1969)

Привет, Россия… (1969)

Прощальное (1969)

Синенький платочек (1969)

Сосен шум (1969)

Цветок и нива (1969)

Шумит Катунь (1969)

Январское (1969)

«А дуба нет…» (1970)

«В жарком тумане дня…» (1970)

«Выпал снег…» (1970)

«По мокрым скверам…» (1970)

«По холодной осенней реке…» (1970)

«Тот город зелёный…» (1970)

В глуши (1970)

В осеннем лесу (1970)

В пустыне (1970)

В старом парке (1970)

Взглянул на кустик (1970)

Вологодский пейзаж (1970)

Воробей (1970)

Воспоминание (1970)

Гололедица (1970)

Зимняя ночь (1970)

Идёт процессия (1970)

Листья осенние (1970)

На автотрассе (1970)

На сенокосе (1970)

Над рекой (1970)

Наследник розы (1970)

Песня (1970)

По дороге к морю (1970)

Повесть о первой любви (1970)

Поезд (1970)

Последняя ночь (1970)

Поэзия (1970)

Про зайца (1970)

Разлад (1970)

Расплата (1970)

Слез не лей… (1970)

Старик (1970)

У знакомых берёз (1970)

Экспромт (1970)

«Брал человек…» (1971)

«О чем писать?..» (1971)

«Осень, летит по дорогам…» (1971)

«У размытой дороги…» (1971)

«Уже деревня вся в тени…» (1971)

Берёзы (1971)

В гостях (1971)

Венера (1971)

Зачем? (1971)

На озере (1971)

Оттепель (1971)

Памятный случай (1971)

Под ветвями больничных берёз (1971)

Последняя осень (1971)

Свидание (1971)

Сентябрь (1971)

Стоит жара (1971)

Судьба (1971)

Тайна (1971)

Ферапонтово (1971)