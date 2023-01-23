Врубель Михаил Михаил Александрович Врубель принадлежал к плеяде художников и графиков, своим необычным и новаторским творчеством вызывающих всю гамму эмоций публики и критики: раздражение, недоумение, откровение, восторг.

Михаил Александрович Врубель принадлежал к плеяде художников и графиков, своим необычным и новаторским творчеством вызывающих всю гамму эмоций публики и критики: раздражение, недоумение, откровение, восторг. Его самобытный талант далеко не сразу приобрёл своего благодарного зрителя – потребовалось время, чтобы полотна Врубеля обрели заслуженную репутацию шедевров, а он сам получил место в пантеоне великих живописцев.

Детство и юность Михаила Врубеля

Михаил Врубель появился на свет 5 (17) марта 1856 года в Омске в семье офицера польского происхождения Александра Михайловича Врубеля и его супруги Анны Григорьевны, урождённой Басаргиной. Мальчик родился болезненным и только к трём годам начал ходить. После смерти матери от чахотки в 1859 году Михаил обрёл настоящего ангела-хранителя во второй жене отца, Елизавете Христиановне Вессель. Она приняла искреннее и деятельное участие в воспитании пасынка. Режим, диета, развивающие игры самым благотворным образом сказались на здоровье ребёнка.

С детства Михаил Врубель проявлял разносторонние художественные таланты, артистические способности, интерес к изучению иностранных языков и философии. В связи с переводами по службе отца семья Врубелей часто переезжала, и жила то в Саратове, то в Петербурге, то в Одессе. Это никак не отражалось на успеваемости будущего художника: учился он легко, на голову выше одноклассников, читал в оригинале античных классиков, увлекался историей и театром, рисовал маслом, штудировал Канта.

Осенью 1874 года по окончании с отличием гимназии в Одессе Михаил поступил на юридический факультет Петербургского университета. Богемная столичная жизнь захлестнула юношу: несмотря на большие способности, учёбу он фактически забросил, и в итоге, проучившись шесть лет, вышел из университета, не защитив дипломной работы. Тогда интересы Врубеля лежали в других плоскостях: он пробовал себя в книжной иллюстрации, глубоко погружался в философию Иммануила Канта, водил знакомство с композитором М.П. Мусоргским, путешествовал по Европе, вёл манерную жизнь денди.

Вскоре Врубель решил, что лучше всего его способности раскроются в художественном творчестве. Осенью 1880 года он поступил вольнослушателем в Императорскую академию художеств, в мастерскую к выдающемуся педагогу П.П. Чистякову. Постепенно новая жизнь полностью поглотила Врубеля. Он играючи овладел тайнами академического рисунка: любые компоновки, группировки, ракурсы, линии и фигуры не представляли для него труда. Его рисунки по виртуозности исполнения сравнивали с рисунками автора «Явления Христа народу» А.А. Иванова – эталонного академического живописца.

В 1883 году Врубель получил серебряную медаль академии за картину с библейским сюжетом «Обручение Марии с Иосифом», но прервал обучение, получив выгодное предложение на роспись иконостаса Кирилловской церкви, одной из древнейших в Киеве. Работа никому пока не известного художника должна была соседствовать с фресками XII века, вознаграждение выглядело привлекательно, и Врубель незамедлительно согласился.

Творчество Михаила Врубеля

Творчество Врубеля можно разделить на три этапа: киевский (1883–1890 гг.), «демонический» (1890–1902 гг.) и трагический (1903–1906 гг.). Для каждого из них характерна внезапность смены. В Киеве Врубель оказался по приглашению профессора А.В. Прахова, когда для реставрации Кирилловской церкви потребовался молодой художник с академической выучкой – умеющий хорошо рисовать, но не требующий больших гонораров. Искусство реставрации находилась тогда в зачаточном состоянии, и многое приходилось делать впервые.

Знакомство с древнерусской религиозной живописью стало счастливым открытием для Врубеля. Византийская эстетика позволила художнику переосмыслить собственное творчество. В его фигурах появилась благородная экспрессия, в лицах – духовное горение. У Врубеля пробудился вкус к большому стилю, к монументальному искусству. В то же время Врубель скрупулёзно изучал работы ранних венецианских художников, взяв от них в свою палитру глубокие синие и лиловые тона. Помимо росписи Кирилловской церкви, Врубель участвовал в отделке интерьера нового Владимирского собора, создавал композиционные портреты – например, «Девочку на фоне персидского ковра», и великолепные акварели вроде «Восточной сказки» (обе работы датируются 1886 годом).

В 1889 году Врубель приехал в Москву навестить знакомых, и неожиданно для себя остался в этом городе на полтора десятка лет. Он воспользовался дружеским расположением художника К.А. Коровина, предоставившего ему свою мастерскую, и финансовым покровительством промышленника С.И. Мамонтова, чьи заказы поддерживали его существование. Помимо прочих работ на заказ, здесь Врубель работал над «Демоном», замысел которого возник у художника ещё в Киеве. Важным фактом московского периода биографии Врубеля стало его участие в абрамцевском художественном кружке. В разные годы в нём состояли такие звезды русской живописи как В.А. Серов, И.Е. Репин, М.В. Нестеров и др.

В 1890-е гг. произошла кристаллизация творчества Врубеля. Из всей прежней необъятности интересов он сосредоточился на двух темах – Демоне и русском сказочном фольклоре. Размышления о демонической личности издавна волновали воображение художника, что в итоге вылилось в несколько живописных воплощений Демона, существа с жаждой неограниченной свободы и с разъедающим скепсисом одновременно. В русской литературе ему соответствуют типажи Печорина, Дон Жуана, Ставрогина. В этот же период под влиянием музыки Н.А. Римского-Корсакова Врубель создал группу поэтических картин, скульптур и панно с изображением былинных и сказочных персонажей – богатырей, Садко, царя Берендея и Царевны-Лебедь.

Во время подготовки к Нижегородской выставке 1896 года вокруг панно Врубеля «Принцесса Грёза» вспыхнул скандал. В ожесточённой газетной полемике видные писатели и артисты спорили о достоинствах и недостатках творчества Врубеля. Необоснованная критика, переходящая порой в травлю, подточила душевное здоровье художника. С 1902 по 1906 гг. Врубель работал в состоянии постоянного нервного срыва. В 1906 году на почве переживаний он ослеп и помутился рассудком. Последние годы жизни художник провёл преимущественно в психиатрической клинике.

Семья и личная жизнь Михаила Врубеля

В молодости Врубель вёл достаточно беспорядочную жизнь: устраивал кутежи, сорил деньгами, волочился за женщинами, однако в более зрелом возрасте сильно переменился в лучшую сторону, остепенился. В январе 1896 года, приехав в Петербург на премьеру оперы «Грензель и Гретель», 40-летний художник увидел на репетиции 28-летнюю певицу Н.И. Забелу и влюбился в неё сразу и бесповоротно. Буквально через несколько дней Надежда Ивановна ответила согласием на его предложение, и 28 июля 1896 года пара обвенчалась.

Художник очень любил свою жену и часто её рисовал. Именно стилизованный образ Надежды Ивановны он увековечил в знаменитой картине «Царевна-Лебедь». Увы, семейное счастье супругов было недолгим. Единственный их сын Савва, появившийся на свет в 1901 году, умер в полтора года, что стало огромным потрясением для родителей. Вскоре Надежде Ивановне пришлось взвалить на свои плечи заботу о заболевшем муже. На фоне этих несчастий женщина едва не потеряла голос, артистические гонорары становились всё более скудными, но до конца жизни художника она не оставила его, исправно оплачивая счета за услуги докторов и сиделок. Умерла Надежда Ивановна Забела-Врубель в 1913 году от туберкулёза, в возрасте всего 45 лет.

Смерть и похороны Михаила Врубеля

В последние годы жизни Врубель полностью утратил интерес к жизни. Его апатия переходила в затяжную депрессию и сопровождалась галлюцинациями. Он мечтал умереть. В одну из морозных февральских ночей 1910 года он открыл окно в палате клиники и стоял под ним, совершенно сознательно простудившись. Очень быстро простуда переросла в чахотку, и 1 (14) апреля 1910 года Михаил Александрович Врубель скончался.

Художника, чья популярность на момент смерти достигла пика, похоронили на Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге при большом стечении народа. Среди прочих присутствовали многие видные члены Императорской академии художеств, действительным членом которой Врубеля избрали в 1905 году. Короткую и яркую надгробную речь произнёс поэт А.А. Блок – по его мнению, ушедший мастер был способен видеть иные миры, недоступные большинству смертных.

Известные работы Михаила Врубеля

Михаил Врубель создал множество запоминающихся шедевров – от книжных иллюстраций до майолики и настенных панно, но несколько живописных работ в его творчестве стоят особняком как наиболее яркие образцы его художественной манеры. Прежде всего, это «Богоматерь с младенцем» (1884–1885), «Демон сидящий» (1890), «Гадалка» (1895), «Принцесса Грёза» (1896), «Пан» (1899), «Демон летящий» (1899), «Сирень» (1900), «Царевна-Лебедь» (1900), «Демон поверженный» (1902).

Каждое из этих произведений Врубеля хранит неповторимый авторский почерк и его видение красоты. Так, в «Сирени», подчёркивая гармонию всего живого, на фоне цветущего куста то ли изображена девушка, то ли это просто игра света и тени. Всюду, по замыслу Врубеля, – и в водной глади, и среди заснеженных вершин, и в кусте сирени, – присутствует нечто человеческое, что объединяет живое и неживое в нерасторжимое единство.

Значение творчества Михаила Врубеля

За время своей творческой деятельности художник испытал весь спектр оценок своих произведений – от «презренного декадента» до «последнего гения ренессанса», от едких насмешек до громкой вспышки славы. В своих лучших полотнах Врубель превосходит и символизм, и модернизм – самые модные направления начала XX века, трактуя бытие в своей неповторимой манере единства мира человека и мира природы. Стиль картин Врубеля, поначалу казавшийся большинству критиков и зрителей дерзким и вызывающим, вскоре завоевал всеобщее признание и вдохновил молодых художников на новые поиски и эксперименты.

Список произведений Михаила Врубеля

Обручение Святой Девы Марии с Иосифом (1881)

Натурщица в обстановке Ренессанса (1882)

Пирующие римляне (1883)

Гамлет и Офелия (не завершена) (1884)

Шиповник (1884)

Итальянский рыбак (1884–1885)

Автопортрет (1885)

Богоматерь с младенцем (икона в Кирилловской церкви) (1885)

Натюрморт. Цветы, пресс-папье и другие предметы (1885)

Одесский порт (Берег моря) (1885)

Сошествие Святого Духа на апостолов (1885)

Красные цветы и листья бегонии в корзине (1886–1887)

Восточная сказка (1886)

Девочка на фоне персидского ковра (1886)

Портрет мужчины в старинном костюме (И.Н. Терещенко) (1886)

Ангел с кадилом и свечой (1887)

Букет в синей вазе (1887)

Воскресение (1887)

Восточный танец (1887)

Надгробный плач (1887)

Голова Христа (1888)

Портрет М.В. Якунчиковой (1886–1889)

Демон летящий (не завершена) (1889)

Голова Демона на фоне гор (1890)

Демон (Демон сидящий) (1890)

Муза (1890)

Портрет П.П. Кончаловского (1890–1891)

Голова львицы (1891)

Италия. Сцены из античной жизни (1891)

Ночь в Италии (1891)

Портрет В.С. Мамонтова (1891)

Суд Париса (панно-триптих) (1893)

Венеция (панно) (1894)

Венеция. Мост вздохов (1894)

Жёлтые розы (триптих) (1894)

Испания (панно) (1894)

Порто-Фино, Италия (1894)

Портрет Насти (1894)

Розы и орхидеи (1894)

Хризантемы (панно-триптих) (1894)

Гадалка (1895)

Аллегория Нижегородской ярмарки (1895–1896)

Лилия (1895–1896)

Ромео и Джульетта (1895–1896)

Пантомима (1896)

Полет Фауста и Мефистофеля (1896)

Портрет артисток Т.С. Любатович в роли Гензеля и Н.И. Забелы в роли Гретель (1896)

Принцесса Грёза (1896)

Фауст (панно-триптих) (1896)

Волхова (1897)

Портрет К.Д. Арцыбушева (1897)

Портрет М.И. Арцыбушевой (1897)

Портрет С.И. Мамонтова (1897)

Примавера (1897)

Утро (1897)

Богатырь (1898)

Морская царевна (1898)

Портрет артистки Н.И. Забелы-Врубель в летнем туалете ампир (1898)

Пророк (1898)

Прощание царя морского с царевной Волховой (1898)

Садко (1898–1899)

Александровская слобода (1899)

Валькирия. Княгиня М.К. Тенишева (1899)

Летящий Демон (1899)

Пан (1899)

Философия (панно) (1899)

Снегурочка (1890-е гг.)

Весна (1899–1900)

Купавна (Принцесса Волхова) (1899–1900)

Лель (1899–1900)

Морской царь (1899–1900)

Дама в лиловом (1900)

К ночи (1900)

Сирень (1900)

Сирень (не завершена) (1901)

Царевич Гвидон (1900)

Царевна-Лебедь (1900)

Лебедь (1901)

Тридцать три богатыря (не завершена) (1901)

Демон поверженный (1901–1902)

Портрет сына (1902)

Жемчужина (1904)

Кампанулы (1904)

Портрет Н.И. Забелы-Врубель на фоне берёзок (1904)

Портрет Н.И. Забелы-Врубель на фоне обоев (1904)

Роза в стакане (1904)

Шестикрылый серафим (Азраил) (не завершена) (1904)

Автопортрет с раковиной (1905)

Голова Иоанна Предтечи (1905)

После концерта. Портрет Н.И. Забелы-Врубель у камина (не завершена) (1905)

Тени лагун (1905)

Портрет Валерия Брюсова (не завершена) (1906)

Н.И. Забела-Врубель у рояля (не завершена) (1900-е гг.)

Павлин (1900-е гг.)

Портрет Т.С. Любатович в роли Кармен (1900-е гг.)

Обложка: https://wmuseum.ru