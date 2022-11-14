Горький Максим Мальчик с дореволюционной окраины Нижнего Новгорода Алёша Пешков – впоследствии классик отечественной литературы и общественный деятель Максим Горький – прожил удивительную жизнь.

Максим Горький

Мальчик с дореволюционной окраины Нижнего Новгорода Алёша Пешков – впоследствии классик отечественной литературы и общественный деятель Максим Горький – прожил удивительную жизнь. Его биография, похожая на приключенческий роман, вместила жизни чернорабочего и модного писателя, политического заключённого и эмигранта, оппозиционера и апологета режима. Сегодня каждый увидит в Горьком что-то своё, но его поиски «нового человека» остаются неизменно актуальными.

Детство и юность Максима Горького

Будущий основоположник литературного соцреализма и певец «людей со дна общества» родился 16 (28) марта 1868 года в Нижнем Новгороде. Отец семейства Максим Савватьевич Пешков столярничал, мать Варвара Васильевна вела домашнее хозяйство. Мальчику было три года, когда он, заболев холерой, заразил отца, который за ним ухаживал. Алёша выздоровел, а вот Максим Савватьевич умер. Варвара Васильевна вскоре снова вышла замуж.

Отношения с отчимом у Алёши не сложились, поэтому детство он провёл в семье деда Василия Васильевича Каширина – зажиточного мещанина, владевшего красильной мастерской. Будучи грамотным, он выучил чтению и внука. Но главным человеком в детстве будущего писателя стала бабушка Акулина Ивановна. Позже Алексей Максимович вспоминал: «Я был наполнен стихами бабушки как улей мёдом; кажется, я и думал в формах её стихов». Вскоре дед разорился, и семья была вынуждена переехать в бедный район Нижнего Новгорода – заокскую Канавинскую слободу. Теперь Алёше приходилось помогать старшим: он пытался зарабатывать сбором утиля, в компании таких же детей и подростков из бедных семей приворовывал.

В 1878 году в возрасте 10 лет Алёша поступил в канавинское начальное училище. Занимался он хорошо, получал похвальные листы, но учение пришлось бросить: на него постоянно не хватало денег, а одноклассники издевались над маленьким оборванцем. Вскоре от чахотки умерла мать мальчика, и его детство закончилось. Алексей зарабатывал на жизнь трудом чертёжника и ученика сапожника, работал приказчиком в лавке, подмастерьем у иконописца и поваром на волжском пароходе. В свободное время Алёша любил читать Бальзака, Флобера, Стендаля, а позже увлёкся философией, поглощая Ницше, Шопенгауэра и других. Впечатления о прочитанных книгах он записывал в дневник.

Летом 1884 года 16-летний Алексей поехал в Казань, чтобы поступать в университет, куда его не приняли из-за отсутствия аттестата о среднем образовании. Денег у юноши не было. Сначала он жил у знакомых, потом в ночлежках, работая в казанском порту. Тогда же Алексей начал писать стихи и рассказы. Скоро он устроился разнорабочим в булочную, затем в другую, принадлежавшую купцу А.С. Деренкову. Хозяин покровительствовал революционерам; здесь собирались народники, которые познакомили Алексея Пешкова с запрещённой литературой. Вскоре он вступил в местный марксистский кружок, от которого вёл агитационную и просветительскую работу. Остальные кружковцы не относились к нему серьёзно – для них нищий юноша без системного образования оставался всего лишь «сыном народа». Алексея это задевало и мучало.

Большим испытанием для Алексея стала смерть бабушки и деда, которые умерли один за другим весной 1887 года. Рассорившись с товарищами по марксистскому кружку, в декабре того же года Алексей в приступе депрессии пытался застрелиться. Когда в больнице его прооперировали, достав из лёгкого пулю, он тут же предпринял попытку отравления, столь же безуспешную. Приступ малодушия стоил Алексею оставшихся до конца жизни постыдных воспоминаний, подорванного здоровья и временного отлучения от церкви. Следующие два года прошли в скитаниях по стране и поисках работы.

Во второй половине 1889 года Алексей Пешков вернулся в Нижний Новгород и устроился секретарём к присяжному поверенному А.И. Ланину. К этому времени молодой человек уже состоял под постоянным надзором полиции и несколько раз попадал под арест. На данный этап жизни Алексея пришлось важное знакомство с В.Г. Короленко, уже известным писателем. Когда Алексей показал ему свою поэму «Песнь старого дуба», Короленко указал молодому коллеге на многочисленные орфографические и стилистические ошибки, и того это очень задело. Впоследствии Алексей Максимович рассказывал: «Я решил не писать больше ни стихов, ни прозы, и действительно, всё время жизни в Нижнем – почти два года – ничего не писал».

В начале 1891 года Алексей Пешков принял решение отправиться странствовать по России. За полтора года, кроме Поволжья, он побывал на Украине и Кавказе, в Крыму. Во время путешествий юноша много общался с местными жителями, зарабатывая на жизнь в железнодорожных мастерских и на нефтепромыслах, в рыбацких артелях и на земляных работах. Тогда же он снова начал писать.

Первые шаги в литературе

В 1892 году в Тифлисе Алексей Пешков завёл дружбу с революционером А.М. Калюжным и ознакомил его со своими рукописями. Калюжный отнёс рукопись рассказа «Макар Чудра» знакомому журналисту в газету «Кавказ», и в сентябре первое произведение Алексея Максимовича Пешкова опубликовали с подписью «М. Горький». Так одновременно родились писатель и его знаменитый псевдоним, выбранный в честь отца и непростого пути к успеху.

По возвращении в Нижний Новгород Алексей Пешков продолжил писать. Вскоре его заметили и в столицах: рассказ «Емельян Пиляй» опубликовали в московской газете «Русские ведомости», рассказ «Челкаш» приняли в петербургском еженедельнике «Русское богатство». В 1895 году Алексей переехал в Самару и стал журналистом местной «Самарской газеты», где под псевдонимом « Иегудиил Хламида» вёл литературную рубрику и публиковал, в том числе, и свои произведения.

Вернувшись в 1896 году в Нижний Новгород, Максим Горький возглавил редакцию газеты «Нижегородский листок», но вскоре ему впервые поставили диагноз «туберкулёз», и писатель с молодой женой был вынужден уехать на лечение в Крым.

Литературная и общественная деятельность Максима Горького

Несмотря на то, что 1890-е гг. Горький посвятил в основном журналистике, литературное творчество он не забросил. В 1898–1899 гг. вышел в трёх томах его первый сборник «Очерки и рассказы», а также роман «Фома Гордеев», поэма «Песня о Соколе». Писатель приобрёл известность.

В 1899 году Горький впервые приехал в Санкт-Петербург, но вскоре за связь с марксистами его выслали в Арзамас. В это же время Московский художественный театр начал готовить постановку дебютной пьесы Горького «Мещане», премьера которой в марте 1902 года успеха не имела. К тому времени арзамасская ссылка писателя закончилась, и Горький вернулся в Нижний Новгород, где завершил вторую пьесу – «На дне». На этот раз премьерный показ, состоявшийся в том же МХТ в декабре 1902 года, прошёл с оглушительным успехом. В последующем спектакль по пьесе, пусть и урезанной цензорами, ставили многие провинциальные коллективы – на сцене императорских театров она была запрещена.

В 1900 году Горький по приглашению известного издателя К.П. Пятницкого возглавил товарищество «Знание», которое с его приходом стало специализироваться на издании литературы реалистичного направления. В короткие сроки, установив гонорары, превышавшие расценки конкурентов в несколько раз, а также организовав для авторов систему авансов, Горький сумел вывести «Знание» на лидирующие позиции в стране. В следующее десятилетие у него публиковались И.С. Бунин, А.С. Серафимович, Л.Н. Андреев, А.И. Куприн, В.В. Вересаев, И.С. Шмелев и многие другие авторы, чьи произведения со временем составят золотой фонд отечественной литературы.

Кроме издания книг своих авторов в России, «Знание» под руководством Горького занималось их продвижением за рубежом. В своей деятельности Горький уделял большое внимание просветительской работе в народе, стараясь издавать как можно больше дешёвых, доступных книг: «Самый лучший, ценный и в то же время самый внимательный и строгий читатель наших дней – это грамотный рабочий, грамотный мужик-демократ».

Горький с жаром принял революцию 1905 года. Поддерживая рабочие выступления, он писал прокламации, но вскоре был арестован и посажен в Петропавловскую крепость. Под давлением общественности, в том числе международной, писателя освободили, и в феврале 1906 года он уехал из России. Сначала Горький отправился в США, где прожил полгода, собирая деньги на нужды революции и работая над сборником «В Америке», а осенью он перебрался в Италию. Там он на следующие шесть лет обосновался на средиземноморском острове Капри с благоприятным для лёгких писателя климатом.

В эмиграции Горький работал над романом «Мать», издав его в Германии. Следующие произведения – пьесы «Враги» и «Васса Железнова», роман «Жизнь Матвея Кожемякина» – тоже вышли за границей. Весной 1907 года писатель получил приглашение на V съезд РСДРП, проходивший в Лондоне. Там Горький познакомился с В.И. Лениным, с этого момента началась их тесная дружба. Позднее Ленин неоднократно бывал у Горького на Капри.

В 1913 году в честь 300-летия дома Романовых в России была объявлена частичная амнистия для политических преступников. Горький вернулся в Россию и поселился в Санкт-Петербурге, продолжая вести активную общественную и политическую жизнь, общаясь с революционерами, критикуя власть. В это же время Горький закончил автобиографические повести «Детство» и «В людях».

В годы Первой мировой войны Горький писал антивоенные статьи, опубликовал цикл рассказов «По Руси». К Февральской революции 1917 года писатель отнёсся с большой насторожённостью, а после октябрьского переворота начал критиковать деятельность большевиков. При новой власти он продолжил общественную и правозащитную деятельность, защищая интеллигенцию от репрессий. В 1919 году писатель создал «Дом искусств» – прообраз будущего Союза писателей СССР, а также организовал издательство «Всемирная литература», призванное выпустить антологию классики мировой художественной литературы для воспитания граждан новой страны.

Эмиграция и возвращение в СССР

Официальной причиной отъезда Горького из СССР в 1921 стало очередное ухудшение здоровья, но в действительности он покинул страну из-за разногласий с правительством. Проживая в Берлине, Горький издавал журнал «Беседа», в котором печатал русских эмигрантов, но вскоре издание закрылось. В 1924 году Горький переехал в итальянский Сорренто, много писал, работая над романом «Жизнь Клима Самгина». В эти годы в своём творчестве Максим Горький размышлял о судьбах и месте русской интеллигенции. Как общественный деятель, он принимал усилия по сближению русской эмиграции с покинутой родиной.

В 1928 году И.В. Сталин пригласил писателя приехать в СССР, и Горький откликнулся на призыв. Он много путешествовал по стране, общался с поклонниками, а в 1933 году с большим триумфом окончательно вернулся в СССР. На родине Горький издавал журналы «Литературная учёба» и «Наши достижения», а также книжные серии «Жизнь замечательных людей» и «Библиотека поэта». В 1934 году на первом съезде советских литераторов был принят устав учреждённого Союза писателей СССР, и Максима Горького избрали его председателем.

Семья и личная жизнь Максима Горького

В 1896 году в Самаре Максим Горький познакомился с 20-летней Екатериной Павловной Волжиной, которая работала в «Самарской газете» корректором. Пара повенчалась. В браке родилось двое детей: сын Максим (1897–1934) и дочь Катерина (1901–1906). С единственной своей официальной женой Горький прожил семь лет, брак не расторгался до смерти писателя.

В 1903 году Максим Горький встретил актрису Московского художественного театра Марию Фёдоровну Андрееву. Их отношения длились почти 20 лет. Впоследствии Мария вспоминала: «Были периоды, и очень длительные, огромного счастья, близости, полного слияния – но сменялись они столь же бурными периодами непонимания, горечи и обид». Разорвав личные отношения, Алексей Максимович и Мария Фёдоровна смогли остаться хорошими друзьями.

В 1919 году в жизни Горького появилась ещё одна женщина, Мария Игнатьевна Закревская-Будберг, которая и стала последней его музой. Писатель посвятил ей роман «Жизнь Клима Самгина». Эта загадочная женщина, которую впоследствии подозревали в одновременной работе на советскую и британскую разведки, сопровождала Горького в его второй эмиграции, редактировала и переводила произведения писателя на английский язык, а впоследствии унаследовала все права на их зарубежные издания.

Смерть Максима Горького

В мае 1936 года Горький тяжело простудился. У него поднялась температура, пульс и дыхание стали неровными, и медики диагностировали пневмонию. Писателя перевезли на дачу в подмосковные Горки. Вскоре стало понятно, что шансы на выздоровление невелики, и к находящемуся в полном сознании Горькому потянулись прощаться близкие и друзья. Трижды в первой половине июня навещал классика и сам И.В. Сталин, с которым Горький даже выпил немного вина.

Затем состояние писателя снова ухудшилось, и утром 18 июня 1936 года в возрасте 68 лет Горького не стало. Вскрытие показало крайнюю изношенность дыхательной системы – врачи недоумевали, как при такой патологии писатель вообще мог дышать. Тело Горького кремировали, а урну с прахом 20 июня поместили в нишу Кремлёвской стены, где за чёрной гранитной доской она по сей день соседствует с захоронениями самых известных деятелей советской эпохи.

Оценки творчества

В Советском Союзе идейные разногласия Горького с линией партии большевиков традиционно замалчивались. «Великий пролетарский писатель» представлялся безусловным родоначальником соцреализма, а его творчество – незыблемо верным политике партии.

Напротив, на западе оценки творчества Горького всегда были крайне противоречивы. Многие писатели-эмигранты считали его соглашателем и конформистом, однако западные литературоведы оценивали произведения Максима Горького иначе, подчёркивая его неоднозначное отношение к советскому строю. По мнению самого писателя, основой его творчества являлась вера в человека, в его достоинство и силу духа. Горький не скрывал, что литература являлась для него способом изменить мир к лучшему.

Признание и память

Ещё в феврале 1902 года 33-летнего Максима Горького избрали почётным академиком Императорской академии наук по разряду изящной словесности, самым молодым за историю существования звания, однако император Николай II процедуру не утвердил. В 1918–1933 гг. писатель пять раз номинировался на Нобелевскую премию по литературе, однако и здесь лауреатом не стал. В последний раз его обошёл И.С. Бунин, и это награждение вызвало жаркие дискуссии о том, кто более был достоин такого признания.

Ещё при жизни писателя, в 1932 году, его родной Нижний Новгород переименовали в Горький – правда, в 1990 году городу вернули историческое название. Тем не менее, по всей территории бывшего СССР и в дальнем зарубежье до сих пор разбросаны десятки улиц, площадей, парков, театров и домов культуры имени Горького, а также многочисленные памятники классику литературы. О его жизни сняты игровые и документальные фильмы, написаны книги.

Библиография Максима Горького

Рассказы и стихи в прозе:

Макар Чудра (1892)

Емельян Пиляй (1893)

На соли (1893)

О Чиже, который лгал, и о Дятле – любителе истины (1893)

Дед Архип и Лёнька (1893)

Месть (1893)

Разговор по душе (1893)

Нищенка (1893)

Исключительный факт (1893)

Сон Коли (1893)

Убежал (1893)

Пробуждение (1893)

Об одном поэте (1893)

Старуха Изергиль (1894)

Челкаш (1894)

Мой спутник (1894)

Ошибка (1894)

О мальчике и девочке, которые не замёрзли (1894)

Самоубийство (1895)

Друзья (1895)

Красавица (1895)

Прощай! (1895)

Несколько испорченных минут (1895)

Делёж (1895)

В Черноморье (1895)

Открытие (1895)

Несколько дней в роли редактора провинциальной газеты (1895)

Сказка (1895)

Возвращение норманнов из Англии (1895)

Колюша (1895)

Грустная история (1895)

Гость (1895)

Одинокий (1895)

Неприятность (1895)

Однажды осенью (1895)

Вывод (1895)

На плотах (1895)

Дело с застёжками (1895)

Ма-аленькая! (1895)

Женщина с голубыми глазами (1895)

Как поймали Семагу (1895)

Хан и его сын (1895)

Товарищи (1895)

Бабушка Акулина (1895)

Извозчик (1895)

Старый год (1896)

Первый дебют (1896)

Почтальон (1896)

У схимника (1896)

Часы отдыха учителя Коржика (1896)

Колокол (1896)

Свадьба (1896)

Гривенник (1896)

Тронуло (1896)

Сказание о графе Этельвуде де Коминь и о монахе Томе Эшере (1896)

Вор (1896)

Трубочист (1896)

Открытие… (1896)

Отомстил (1896)

Соло (1896)

Дипломатия (1896)

Слепота любви (1896)

Легенда о еврее (1896)

Сон (1896)

Союзники (1896)

За бортом (1896)

Как нужно устраивать домашнее хозяйство (1896)

Тоска (1896)

Идиллия (1896)

Встреча (1896)

Часы (1896)

Шабры (1896)

Варенька Олесова (1896)

Артист (1896)

Коновалов (1896)

Болесь (1896)

Как меня отбрили… (1896)

Красота (1896)

Поэт (1896)

Вода и её значение в природе и жизни человека (1896)

Роман (1896)

Немой (1896)

Свободные дни (1896)

Рождественские рассказы (1896)

Наваждение (1896)

Ванька Мазин (1896)

Крымские эскизы (1897)

Зазубрина (1897)

Озорник (1897)

Супруги Орловы (1897)

Бывшие люди (1897)

Мальва (1897)

Скуки ради (1897)

В степи (1897)

Ярмарка в Голтве (1897)

Проходимец (1898)

Дружки (1898)

Читатель (1898)

Хороший Ванькин день (1898)

Встряска (1898)

Фарфоровая свинья (1898)

Христославы (1898)

Свидание (1898)

Финоген Ильич (1898)

На базаре (1899)

Каин и Артём (1899)

Кирилка (1899)

Васька Красный (1899)

О чёрте (1899)

Ещё о чёрте (1899)

Двадцать шесть и одна (1899)

Ссора (1899)

Голодные (1899)

Сирота (1899)

В сочельник (1899)

Пузыри (1899)

Песни покойников (1899)

О писателе, который зазнался (1900)

Перед лицом жизни (1900)

О беспокойной книге (1900)

Песня о слепых (1900)

Погром (1900)

Злодеи (1901)

Тюрьма (1904)

Девочка (1904)

Рассказ Филиппа Васильевича (1904)

И ещё о чёрте (1905)

Букоёмов, Карп Иванович (1905)

Собака (1906)

Письмо в редакцию (1906)

Мудрец (1906)

Старик (1906 – 1910)

Чарли Мэн (1906)

Фёдор Дядин (1908)

Романтик (1910)

Musica (1910)

Мордовка (1911)

Жалобы (1911)

Три дня (1912)

Случай из жизни Макара (1912)

Последний день (1912)

Вездесущее (1913)

Кража (1913)

Музыка (1913)

В театре и цирке (1914)

Театральное (1914)

Пожар (1915)

Легенда о Муканне (1915)

Легенды о Тамерлане (1915)

Письмо (1915)

Мальчик (1915)

Барышня и дурак (1916)

Несогласный (1916)

Средство против семейных драм (1916)

Из дневника (1917)

Миша (1917)

Кошмар (1917)

Из воспоминаний (1917)

Как я учился (1918)

Песня (1918)

О вреде философии (1922)

О первой любви (1922)

Сторож (1923)

О Тараканах (1924)

Проводник (1924 – 1925)

Мамаша Кемских (1924 – 1925)

Убийцы (1925)

Енблема (1925)

Шорник и пожар (1934)

Экзекуция (1934)

Орёл (1934)

Бык (1934 – 1935)

Бабушкин скворец (1934 – 1935)

В лесу (1934 – 1935)

По Руси (цикл рассказов) (1912 – 1913, 1915 – 1917)

Заметки из дневника. Воспоминания (цикл рассказов) (1923 – 1924)

Рассказы 1922 – 1924 годов (цикл рассказов) (1922 – 1924)

Песня о Соколе (1895)

Песня о Буревестнике (1901)

Сказки:

Девушка и Смерть (1892)

О маленькой фее и молодом чабане (1892)

Весенние мелодии (1901)

Товарищ! (1906)

Утро (1910)

Воробьишко (1912)

Случай с Евсейкой (1912)

Самовар (1913)

Про Иванушку-дурачка (1917 – 1918)

Яшка (1918)

Повести:

Горемыка Павел (1894)

Жизнь ненужного человека (1907)

Исповедь (1908)

Лето (1909)

Городок Окуров (1909)

Жизнь Матвея Кожемякина (1911)

Хозяин (1913)

Детство (1913 – 1914)

В людях (1914)

Мои университеты (1923)

Пьесы:

Мещане (1901)

На дне (1902)

Дачники (1904)

Дети солнца (1905)

Варвары (1905)

Враги (1906)

Последние (1908)

Чудаки (1910)

Встреча (1910)

Васса Железнова (1910, 1935)

Фальшивая монета (1913)

Зыковы (1913)

Старик (1915)

Егор Булычов и другие (1931)

Достигаев и другие (1932)

Васса Железнова (1935)

Романы:

Фома Гордеев (1899)

Трое (1900 – 1901)

Мать (1907)

Дело Артамоновых (1924 – 1925)

Жизнь Клима Самгина (1925 – 1936)

00. Портрет Максима Горького.