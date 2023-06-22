Никитин Иван Иван Никитин принадлежал к тем поэтам-самородкам и поэтам-самоучкам, что время от времени являются на Руси, чтобы освежить стихотворное дыхание ветрами и дождями родной природы, вернуть витающую в эмпиреях музу на ржаное поле или в толчею городских улиц.

Иван Никитин принадлежал к тем поэтам-самородкам и поэтам-самоучкам, что время от времени являются на Руси, чтобы освежить стихотворное дыхание ветрами и дождями родной природы, вернуть витающую в эмпиреях музу на ржаное поле или в толчею городских улиц.

Детство и юность Ивана Никитина

Иван Саввич Никитин родился 21 сентября (3 октября) 1824 года в Воронеже. Прадед и дед его служили дьячками в селе Казачьем Задонского уезда, а отец Савва Евтихиевич прописался воронежским мещанином, сменил фамилию Кириллов на Никитин и занялся торговлей. Крутого нрава, грозный кулачный боец и домашний деспот, Никитин-старший поначалу преуспевал в делах – нажил солидный капитал, поставил свечной завод, владел большой лавкой.

Мать поэта Прасковья Ивановна была женщиной кроткой, забитой, трепетавшей от одного вида мужа. Иван рос замкнутым, одиноким, погруженным в себя мальчиком. Родители им не занимались, пустив воспитание единственного ребёнка на самотёк. Духовную пищу малыш черпал из окружающей природы и мира сказок, которые рассказывал ему старый сторож при свечном заводе отца. Грамоте Ивана выучил соседский сапожник, когда ребёнку шёл седьмой год.

Образование Ивана Никитина

В 1833 году 9-летний Иван поступил в приходское училище, причём сразу во второй класс, в 1835 году на низшее, а в 1837 году на высшее отделение Уездного духовного училища. Мальчик учился хорошо, много и жадно читал, но выбор чтения носил случайный характер, а направить любознательного ученика было некому. В 1841 году по настоянию отца Иван поступил в Воронежскую духовную семинарию.

Два года на семинарской скамье заведении впоследствии описаны поэтом в самых мрачных тонах: профессора бубнили по тетрадке, ученики на уроках развлекались, кто во что горазд – читали романы, болтали, дремали. Главным интеллектуальным потрясением для семинариста Никитина стали не лекции профессоров, а яркие и острые тексты известного критика В.Г. Белинского. Под их влиянием юноша начал писать стихи. Первое произведение Ивана Никитина получило одобрение его учителя словесности, посоветовавшего начинающему поэту продолжать.

Начало творческой деятельности Ивана Никитина

Вдохновлённый дебютант задумывался о поступлении в университет, однако вскоре обстоятельства заставили его выйти из парящей поэзии и окунуться в самую удручающую житейскую прозу. Атмосфера семинарии полностью отвратила его от занятий, и в 1843 году Ивана исключили за систематические прогулы. Незадолго до этого разорился всё чаще уходивший в запои отец. Свечной завод продали, приобретённый на эти средства постоялый двор почти не приносил дохода. Вскоре умерла мать. Вместо студента Никитин сделался дворником, так как сам вёл все хозяйство постоялого двора – задавал овёс лошадям, стряпал для постояльцев, брался за метлу.

Несмотря на смену привольного достатка на почти нищету, Никитин не опустил рук и не бросал своих занятий литературой. Ещё больше уйдя в себя, он постоянно читал и размышлял. По совету единственного приятеля И.И. Дуракова в октябре 1849 года молодой поэт инкогнито отослал два своих стихотворения в «Воронежские губернские ведомости». Их напечатали с похвальной заметкой, но очень не скоро, лишь в ноябре 1853 года, Никитин решился вновь отправить свои произведения в прессу – на этот раз под собственным именем. С этого момента творчество Никитина нашло своего читателя.

Творчество Ивана Никитина

Главным из поклонников «наследника Алексея Кольцова» стал известный этнограф Н.И. Второв. Он разыскал Никитина, всячески поддерживал его и способствовал появлению в печати. Из ранних публикаций особый резонанс вызвало стихотворение «Русь», совпавшее с общественными настроениями начала Крымской войны. Второв ввёл Никитина в круг воронежских литераторов и интеллектуалов, где последний получил тёплый приём. Вскоре поэзией Никитина заинтересовались столичные журналы. В 1854 году никитинские стихи появились в «Москвитянине», «Библиотеке для чтения», «Отечественных записках».

Поверивший в свои силы поэт с вдохновением взялся за сочинение большой поэмы «Кулак» и за составление авторского сборника, продолжая при этом работать на постоялом дворе. Долгожданный первый в библиографии произведений Никитина сборник (более 60 стихотворений) вышел в феврале 1856 года. Несмотря на критику моднейшего рецензента той поры Н.Г. Чернышевского, молодой поэт не пал духом, а продолжал энергично работать.

Помимо составления стихов, Никитин много и жадно читал, учил немецкий, пробовал себя в переводе. Среди его любимого чтения числились Фридрих Шиллер, Генрих Гейне, Иоганн-Вольфганг Гёте, Виктор Гюго, Уильям Шекспир. С середины 1850-х гг. большое влияние на литературную биографию Никитина оказала развившаяся серьёзная болезнь – туберкулёз. Физическое недомогание мгновенно отражалось на творческом процессе: поэт замыкался, терял веру в свои силы.

Приступы отнимали по несколько месяцев в году, поэтому приливы жизнерадостности сменялись меланхолическими думами, что напрямую отражалось в стихах. В октябре 1858 года Иван Саввич закрыл постоялый двор и занялся книготорговлей. Магазин Никитина вскоре приобрёл популярность в Воронеже и к 1861 году сделался одним из главных культурных центров города. Никитин издал второй сборник стихов, написал воспоминания о семинарии в прозе, был полон радужных планов на будущее, но очередной приход болезни стал последним.

Семья и личная жизнь Ивана Никитина

Жестокие отношения в семье – жестокость отца и забитость матери – травмировали поэта на всю жизнь. Он тяжело сходился с людьми, привык к одиночеству. Однако исследователям известно о трёх увлечениях Никитина – скорее всего, платонических. В 1856 году он испытывал серьёзное чувство к гувернантке помещиков Плотниковых Матильде Ивановне Жюно, натуре чуткой и живой. Девушка также питала интерес к известному в Воронеже литератору. Но открыться Никитин так и не решился. В 1859 году история повторилась с купеческой дочерью Александрой Антоновной Михайловой: Никитин подавил в себе любовные порывы, оправдываясь своей болезненностью. В третий раз, в середине 1860 гг., романтическое влечение к генеральской дочери Наталье Антоновне Матвеевой, встретившее взаимность, Никитин пресёк по тем же мотивам.

Смерть и похороны Ивана Никитина

В начале мая 1861 года Никитин простыл и слег в постель. Простуда наложилась на очередной приступ чахотки, и всё лето Иван Саввич провёл в постели. Его навещали верные друзья – М.Ф. Де-Пуле, В.А. Кокорев, А.Д. Перелешин, а также постоянно изводил пьяный отец, бранивший на чём свет стоит единственного сына и одновременно не скрывавший желания стать наследником книжного магазина. Он не знал, что сын исключил его из числа наследников – в конце жизни он презирал беспробудного пропойцу.

В конце жизни Никитин погрузился в религиозные раздумья, не выпускал из рук Евангелие. Последние минуты пришли 16 (28) октября 1861 года. Они были ужасны: поэт страдал от диких болей, корчась в агонии. Рядом неистовствовал пьяный отец: «Кому отказываешь магазин? Где ключи?» Смерть поэта в возрасте всего 37 лет опечалила весь город, кроме отца – тот лютовал даже у гроба, узнав, что обойдён в завещании. На похороны Ивана Никитина пришёл весь Воронеж, включая губернатора. Похоронили поэта на Митрофаниевском кладбище рядом с могилой другого прекрасного поэта Алексея Кольцова. Когда в 1970-е гг. кладбище ликвидировали и на его месте возвели общественное здание, могилы великих земляков не тронули: сейчас эта площадка имеет статус Литературного некрополя.

Значение творчества Ивана Никитина

В творчестве Никитина отразились глубокие переживания собственной жизни – он не понаслышке изведал горести унижений и тяготы повседневного бытия. Героями его стихов стали простые люди из народа – пахарь, портной, бобыль, кулак, брошенная женщина. Подобные настроения получили в первые годы пореформенной России большое распространение, и высшим их проявлением стало творчество Н.А. Некрасова.

Другим достижением Никитина стала пейзажная лирика («Зимняя ночь в деревне», «Встреча зимы», «Ярко звёзд мерцанье») – она насыщена конкретикой образов, ритмическим движением. Наиболее ярко поэтический талант Никитина раскрылся в поэме «Кулак». Поэт показал глубокое знание народное быта, проявил сильное художественное дарование.

Известные произведения Ивана Никитина

Мелодичные и искренние строфы Никитина быстро приобрели широкую известность в качестве песен и романсов. Музыку на стихи поэта писали такие величины как Н.А. Римский-Корсаков, Ц.А. Кюи, А.Т. Гречанинов. Наибольшую известность получило стихотворение «Ухарь-купец», которое в конце XIX века положил на музыку один из первых эстрадных композиторов России Я.Ф. Пригожий, несколько видоизменив текст и смысл.

Библиография произведений Ивана Никитина

Поэмы

Кулак (1858)

Тарас (1860)

Проза

Дневник семинариста (1861)

Стихотворения

«Бегут часы, недели и года…» (1849)

«Ещё один потухший день…» (1849)

«Когда Невы, окованной гранитом…» (1849)

«Когда, мой друг, в часы одушевленья…» (1849)

«Не плачь, мой друг! Есть много муки…» (1849)

«Помоги ты мне, сила юная…» (1849)

«Присутствие непостижимой силы…» (1849)

«Тихо ночь ложится…» (1849)

«Уж и как же ты, моя жизнь, прошла…» (1849)

«Что счастье? – бред воображенья…» (1849)

Весна в степи (1849)

Вечность (1849)

Воспоминание о детстве (1849)

Грусть старика (1849)

Дума (1849)

Жизнь («Прекрасны молодые годы…») (1849)

Клеветникам (1849)

Лес (1849)

Могила (1849)

Монастырь (1849)

Мрамор (1849)

Н.Д. («Не отравляй минут успокоенья…») (1849)

Небо (1849)

Отъезд (1849)

Перемена (1849)

Поле (1849)

Похороны (1849)

Тишина ночи (1849)

Уединение (1849)

«Как мне легко, как счастлив я в тот миг…» (1850)

Вечер (1850)

Дуб (1850)

Ключ (1850)

Ночь (1850)

Ночь на берегу моря (1850)

Поэту («Нет, ты фигляр, а не певец…») (1850)

Тайное горе (1850)

«Бывают светлые мгновенья…» (1851)

«Вечер ясен и тих…» (1851)

«Когда закат прощальными лучами…» (1851)

«Когда один, в минуты размышленья…» (1851)

«На западе солнце пылает…» (1851)

Дитяти (1851)

Молитва («О Боже! Дай мне воли силу…») (1851)

Русь (1851)

Юг и Север (1851)

«Суровый холод жизни строгой…» (1852)

Кладбище (1852)

Певцу (1852)

Развалины (1852)

«Наскучив роскошью блистательных забав…» (1853)

«Не вини одинокую долю…» (1853)

«Не повторяй холодной укоризны…» (1853)

«О, сколько раз я проклинал…» (1853)

«Привет мой вам, угрюмый мрак ночей…» (1853)

«С суровой долею я рано подружился…» (1853)

«С тех пор как мир наш необъятный…» (1853)

«Я помню счастливые годы…» (1853)

Война за веру (1853)

Жизнь и смерть (1853)

Засохшая берёза (1853)

Зимняя ночь в деревне (1853)

Молитва дитяти (1853)

Мщение (1853)

Наследство (1853)

Новый Завет (1853)

Нужда (1853)

Песня («Зашумела, разгулялась…») (1853)

Поэту («Не говори, что жизнь ничтожна…») (1853)

Старик другоженец (1853)

Степная дорога (1853)

Успокоение (1853)

Художнику (1853)

«Ах! Признаюся, воля Ваша…» (1854)

«Не широк мой двор…» (1854)

«Подле реки одиноко стою я под тенью ракиты…» (1854)

«Подула непогодушка с родной моей сторонушки…» (1854)

«Полно, степь моя, спать беспробудно…» (1854)

«Село замолчало; безлюдны дороги…» (1854)

«Уж как был молодец…» (1854)

«Уж не я ли тебя, милая, упрашивал…» (1854)

Бобыль (1854)

Бурлак (1854)

Буря (1854)

Вечер после дождя (1854)

Внезапное горе (1854)

Встреча зимы (1854)

Донцам (1854)

Жена ямщика (1854)

Измена (1854)

Купец на пчельнике (1854)

Лесник и его внук (1854)

Моление о чаше (1854)

Неудачная присуха (1854)

Новая борьба (1854)

Ночлег извозчиков (1854)

Порча (Болесть) (1854)

Рассказ крестьянки (1854)

Рассказ ямщика (1854)

С.В. Чистяковой (1854)

Сладость молитвы (1854)

Ссора (1854)

Старый мельник (1854)

Три встречи (1854)

Упрямый отец (1854)

Утро (1854)

Утро на берегу озера (1854)

Черёмуха (1854)

«Взгляни: небесный свод безоблачен над нами…» (1855)

«За какую ж вину и беду…» (1855)

«Затеплились звёзды одна за другою…» (1855)

«Над полями вечерняя зорька горит…» (1855)

«Над светлым озером пурпуровой зари…» (1855)

«Не смейся, родимый кормилец!..» (1855)

«Отвяжися, тоска…» (1855)

«Погуляла вода…» (1855)

«Пошутила я – и другу слово молвила…» (1855)

«Сибирь!.. Напишешь это слово…» (1855)

19 октября (1855)

В лесу (После выздоровления) (1855)

Выезд троечника (1855)

Делёж (1855)

Друг (Степь) (1855)

Ёлка (1855)

Музыка леса (1855)

На взятие Карса (1855)

П.И. Савостьянову (1855)

Песня («Ковыль, моя травушка, ковыль бесприютная…») (1855)

Последнее свиданье (1855)

Слепой гусляр (1855)

Уличная встреча (1855)

«День и ночь с тобой жду встречи…» (1856)

«Полночь. Тёмно в горенке…» (1856)

«Помню я: бывало, няня…» (1856)

«Рассыпались звёзды, дрожат и горят…» (1856)

«С кем теперь мне сидеть…» (1856)

«У кого нет думы…» (1856)

«Чуть сошлись мы – друг друга узнали…» (1856)

В альбом М.И. Жюно (1856)

В альбом Н.В. Плотниковой (1856)

В саду (1856)

Гнездо ласточки (1856)

Н.В. Плотниковой (1856)

Н.И. Второву («Из библиотеки старинной…») (1856)

Н.И. Второву («Ну вот, я дождался рассвета…») (1856)

Николаю Ивановичу Второву (1856)

Новая утрата (1856)

Пахарь (1856)

Певице (1856)

Рассказ моего знакомого (1856)

Сплетня (1856)

Староста (1856)

«Ах ты, бедность горемычная…» (1857)

«Медленно движется время…» (1857)

«Незаменимая, бесценная утрата!..» (1857)

«Падёт презренное тиранство…» (1857)

«Первый гром прогремел. Яркий блеск в синеве…» (1857)

«Покой мне нужен. Грудь болит…» (1857)

«Постыдно гибнет наше время…» (1857)

«Светит месяц в окна…» (1857)

«Смеркает день. В бору темнеет…» (1857)

«Тяжкий крест несём мы, братья…» (1857)

Бесталанная доля (1857)

Дедушка (1857)

Деревенский бедняк (1857)

Из записки (1857)

Лампадка (1857)

Нищий (1857)

Ночлег в деревне (1857)

Пряха (1857)

Разговоры (1857)

Соха (1857)

Тоска (1857)

Удаль и забота (1857)

«Ах, прости, святой угодник!..» (1858)

«Ах, у радости быстрые крылья…» (1858)

«В небе радуга сияет…» (1858)

«В синем небе плывут над полями…» (1858)

«В тёмной чаще замолк соловей…» (1858)

«В чистом поле тень шагает…» (1858)

«Детство весёлое, детские грёзы…» (1858)

«Ехал из ярмарки ухарь-купец…» (1858)

«Мне, видно, нет другой дороги…» (1858)

«Ноет сердце моё от забот и кручин…» (1858)

«Опять знакомые виденья!..» (1858)

«Помнишь? – с алыми краями…» (1858)

«Средь жизни пошлой, грустной и бесплодной…» (1858)

«Ярко звёзд мерцанье…» (1858)

В альбом А.Н. О-вой (1858)

В альбом Е.А. Плотниковой (1858)

Горькие слёзы (1858)

Дачная жизнь (1858)

Мёртвое тело (1858)

Песня бобыля (1858)

Филантроп (1858)

«Живая речь, живые звуки…» (1859)

«И дождь и ветер. Ночь темна…» (1859)

«Перестань, милый друг, своё сердце пугать…» (1859)

«Я рад молчать о горе старом…» (1859)

Могила дитяти (1859)

Старый слуга (1859)

«Бедная молодость, дни невесёлые…» (1860)

«Вырыта заступом яма глубокая…» (1860)

«За прялкою баба в поняве сидит…» (1860)

«Обличитель чужого разврата…» (1860)

«Теперь мы вышли на дорогу…» (1860)

Жизнь («Жизнь раскинулась вольною степью…») (1860)

М.Ф. Де-Пуле («Mein Freund, от тоски изнываю…») (1860)

М.Ф. Де-Пуле («Брожу ли я вдоль улиц шумных…») (1860)

Мать и дочь (1860)

На пепелище (1860)

Погост (1860)

Поминки (1860)

Портной (1860)

Собрату (1860)

Исповедь (1861)

Н.А. Матвеевой («На лицо твоё солнечный свет упадал…») (1861)

Н.А. Матвеевой («Я вас не смею раздражать…») (1861)

Порывы (1861)

Хозяин (1861)

Обложка: https://uramdb.ru