Дмитрий Иванович Донской Князь Московский, великий князь Владимирский и князь Новгородский.

Дмитрий Иванович родился 12 октября 1350 года. Его родителями были Иван II Красный и княгиня Александра Ивановна.

После смерти отца во главе государства стал 9-летний Дмитрий. Опекуном при нем был митрополит Алексий – человек, обладавший сильным характером и большим авторитетом. Иван Красный завещал все владения своим сыновьям. После смерти младшего брата Семена вся власть перешла к Дмитрию.

Политика Дмитрия Донского

Время правления Дмитрия Донского характеризуется расширением границ княжества. В это же время укрепился союз с Великим Новгородом. В 1375 году завершилось противостояние Москвы и Твери. После взятия штурмом Твери Дмитрий был признан «братом старшим». Дмитрию Ивановичу удалось сформировать вокруг себя команду помощников и сторонников, которые в дальнейшем стали главной опорой великого князя.

В 1366 году Дмитрий Иванович продолжил укрепление Москвы. Был построен новый каменный кремль, что спасло город через несколько лет. В 1368 и 1370 годах великий Литовский князь Ольгерд предпринял попытки взять город штурмом. Новые стены выдержали натиск врага, а захватчики потерпели поражение.

Дмитрий Иванович добился окончательного присоединения таких земель, как Галич Мерьский, Углич, Белоозеро, а также Костромское, Дмитровское, Чухломское, Стародубское княжества. В 1376 году волжские булгары были побеждены и уже не представляли реальной угрозы.

Отношения с церковью

Князь Дмитрий был воспитан глубоко верующим человеком. Много сил он отдавал на поддержку православных храмов и святых обителей. Он стал основателем Николо-Угрешского монастыря. При его помощи и содействии были открыты монастыри в Москве, Серпухове, Коломне и других местах Московского княжества. Особую роль в судьбе Дмитрия Донского сыграл настоятель Троицкого монастыря Сергий Радонежский. Именно он благословил русское воинство и Дмитрия Ивановича на битву с Мамаем.

Взаимоотношения с Золотой Ордой

Укрепление власти московского князя проходило в период, когда саму Золотую Орду терзали внутренние междоусобицы. Шла постоянная борьба между татарскими ханами за верховную власть.

Учитывая все эти условия, Дмитрий Иванович сделал первый шаг против Орды и отказался платить дань. Даром это пройти не могло, и Орда, несмотря на все свои внутренние проблемы, решает наказать Дмитрия. Она напала на Нижний Новгород и взяла его штурмом. Но поход на Москву в 1378 году оказался неудачным, войско Мамая было разбито (Битва на реке Воже).

Но главное событие в биографии Дмитрия Ивановича произошло 8 сентября 1380 года. Именно в этот день на Куликовом поле, на берегу рек Непрядвы и Дона, состоялось сражение, которое вошло в историю как Куликовская битва . Объединенное русское войско разгромило войско Мамая. Дмитрий Иванович принимал участие в битве. По сведениям летописцев, был ранен. За эту победоносную битву великого Московского князя прозвали Донским.

На время прекратилась выплата дани Золотой Орде. Произошло окончательное слияние Владимирского и Московского княжеств, а Москва по праву стала объединяющим центром русских земель.

Полностью сбросить монголо-татарское иго в этот раз не удалось. Уже через два года объединенные войска Золотой Орды под руководством хана Тохтамыша взяли Москву. Разорение было значительным, столица вновь ослабла. Междоусобицы продолжились, а Дмитрий Донской вновь был вынужден платить дань – правда, в более усеченном размере.

Дмитрий Иванович Донской умер 19 мая 1389 года в возрасте 39 лет. Похоронен был в Москве, в Архангельском соборе. После смерти Донского управление княжествами перешло к его сыну Василию I.

Обложка: Сергей Кириллов. «Дмитрий Донской». 2005 год (Sergei Kirillov CC BY-SA 3.0)

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