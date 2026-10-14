Ахмадулина Белла Поэзия тех лет – это неиссякаемый оптимизм, вера в светлое будущее, бескомпромиссный идеализм. В сокровищницу нашей национальной культуры вошли произведения Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского, Роберта Рождественского, Булата Окуджавы и, конечно, самой известной женщины-шестидесятницы – Беллы Ахатовны Ахмадуллиной.

Шестидесятые годы прошлого века подарили нам новое поколение творческой интеллигенции, на долгие десятилетия вперёд определившие развитие отечественной культуры. То было время всплеска театрального и киноискусства, бардовской песни, расцвета научной мысли и, конечно, литературы. В историю это поколение вошло как «шестидесятники». Поэзия тех лет – это неиссякаемый оптимизм, вера в светлое будущее, бескомпромиссный идеализм. В сокровищницу нашей национальной культуры вошли произведения Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского, Роберта Рождественского, Булата Окуджавы и, конечно, самой известной женщины-шестидесятницы – Беллы Ахатовны Ахмадуллиной.

При рождении Ахмадуллина получила имя Изабелла. Советский Союз сочувствовал и активно помогал республиканской Испании, и в стране немало детей называли певучими элегантными испанскими именами. Отец её работал сначала на комсомольских, затем на партийных должностях, мать трудилась переводчицей. Они принадлежали к тому поколению, которому Советская власть дала если не всё, то многое, и неудивительно, что были убеждёнными коммунистами.

Девочке по какой-то причине не нравилось имя, и она в итоге сократила его до «Беллы». Большое влияние на неё оказала бабушка, которая сумела привить ей любовь к классической русской поэзии. Первые свои стихи она начала писать ещё учась в школе, без отрыва от учёбы посещая литературное объединение при Московском автомобильном заводе имени И. В. Сталина (ЗиС, впоследствии переименованный в ЗиЛ). Сама впоследствии Ахмадуллина отмечала свои ранние опусы как «чудовищные» и «жуткие», но, как говорится, все с чего-то начинали...

Первые стихи Ахмадуллиной были напечатаны в одном из известнейших литературных периодических изданий своего времени – журнале «Октябрь», чьи тиражи в лучшие его годы доходили до 380 тысяч в месяц, и на прилавках самой читающей страны в мире не залёживались. Было это в 1955 году, когда Белла ещё не окончила школу. Завершив учёбу, увлечённая литературой девушка не раздумывала о месте поступления – ей была прямая дорога в Литературный институт имени А. М. Горького.

Учёба в институте была для Ахмадуллиной непростой. Быстро наступило разочарование кондовостью официальной литературы, она даже писала впоследствии, что: «Если меня чему-то и научил литературный институт, так это тому, как не надо писать и как не надо жить. Я поняла, что жизнь – это отчасти попытка отстоять суверенность души: не поддаться ни соблазнам, ни угрозам». Поколение Ахмадуллиной выросло довольно принципиальными людьми, и Белла Ахатовна – яркий тому пример. Когда в конце 1950-х годов партийное руководство страны и Союз писателей ополчились на Бориса Пастернака из-за присвоения тому Нобелевской премии по литературе, она отказалась участвовать в проработочной кампании, чем заработала себе первый «чёрный штрих» в биографию. Её даже исключали из института, официально – за проваленный экзамен по марксизму-ленинизму, хотя многие считают, что на самом деле причина была в отказе подписывать коллективное письмо с осуждением Пастернака. Её даже критиковала одна из крупнейших газет страны – «Комсомольская правда», а в те годы это было очень серьёзно. Как бы то ни было, история закончилась для Ахмадуллиной благополучно – вскоре её восстановили в вузе, и дали возможность окончить его в 1960 году.

К Ахмадуллиной рано пришла известность – ещё в период учёбы она активно публиковалась в периодической печати, сборниках и альманахах. А когда поэзия вышла сначала в дома культуры, а затем и на улицы, она стала непременным участником всех крупнейших мероприятий. Ахмадуллина быстро стала одной из заметнейших фигур литературной жизни нового времени. В 1962 году вышел её первый сборник – «Струна». Её первый муж, тоже известный поэт своей эпохи Евгений Евтушенко писал: «Не случайно она назвала свою первую книгу «Струна»: в ее голосе вибрировал звук донельзя натянутой струны, становилось даже боязно, не оборвется ли. <…> Голос волшебно переливался и околдовывал не только при чтении стихов, но и в простеньком бытовом разговоре, придавая кружевную высокопарность даже прозаическим пустякам». Восхищение у публики вызывал не только её голос, но и художественный стиль – обилие прекрасных метафор, создание стихов в стиле золотого века русской литературы, неожиданные рифмы.

1960-е годы – золотая эпоха творчества Ахмадуллиной. Она не только много выступала и печаталась, но даже успела и сыграть в кино – у Василия Шукшина в фильме «Живёт такой парень», а также в роли самой себя в фильме «Застава Ильича». Это не было последнее её камео – впереди были ещё «Спорт, спорт, спорт» 1970 года и «Ключ без права передачи» 1976 года. Стихи Ахмадуллиной, положенные на музыку, исполнялись в таких известных фильмах, как «Достояние республики», «Жестокий романс», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

Как и у многих других шестидесятников, Ахмадуллину отличал большой общественный темперамент, и она не хотела и не могла быть в стороне от внутрисоюзных политических событий, начавшихся в конце 1960-х годов, когда в стране началось диссидентское движение. Ахмадуллина считала, что Кремль слишком закручивает гайки в отношении творческой интеллигенции, выступала в защиту Льва Копелева, Александра Солженицына, Андрея Сахарова, даже не боялась публиковаться в зарубежных газетах, выступать на антисоветских радиостанциях «Голос Америки» и «Радио Свобода» (организации признаны иностранными агентами).

Терпение руководства лопнуло, когда в 1969 году она выпустила в ФРГ свой новый сборник стихов под названием «Озноб». Ахмадуллина была раскритикована советской прессой, а новые сборники её стали выходить с трудом и с сокращениями. Трудно её стало отныне и выступать перед публикой. Но запрещать её произведения никто не стал – она по-прежнему публиковалась, много ездила по стране. Она даже освоила новую специализацию, став переводчицей на русский язык стихотворений поэтов Грузии, Армении, Польши, Болгарии, Венгрии, Франции, Италии. В 1984 году к 50-летию образования Союза писателей СССР она была награждена орденом Дружбы народов.

Ахмадуллина была замужем четыре раза. Помимо уже упоминавшегося недолгого брака с Евгением Евтушенко, она почти десять лет проживала в супружестве с выдающимся советским писателем Юрием Нагибиным, а затем ещё несколько лет – с режиссёром Эльдаром Кулиевым, сыном классика балкарской литературы Кайсына Кулиева. С 1974 года и до самого конца дней она была замужем за известным театральным художником Борисом Мессерером.

В общей сложности за время своей творческой деятельности Ахмадуллина выпустила 33 сборника стихов. В последние годы жизни она уже ничего не писала, поскольку из-за болезни почти полностью ослепла. Она ушла из жизни 29 ноября 2010 года на своей даче в писательском посёлке Переделкино. Похоронили её на Новодевичьем кладбище Москвы.