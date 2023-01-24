Звезды нашего автопрома – 8 моделей постсоветской России
Некоторые из них стали массовыми, другие — лишь мелкосерийными. Но заметный след в нашей истории оставил каждый.
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Некоторые из них стали массовыми, другие — лишь мелкосерийными. Но заметный след в нашей истории оставил каждый.
ГАЗ-3105 Волга
Автомобиль, призванный сменить в модельном ряду Горьковского автозавода представительскую Чайку ГАЗ-14, выпустили мизерным тиражом. Тем не менее, он стал мощным техническим прорывом для советского автопрома.
Солидный (длиной 5050 мм, с базой 2870 мм) седан не имел практически ничего общего с предыдущими легковыми моделями завода. Автомобиль получил постоянный полный привод с оригинальной трансмиссией и блокировкой дифференциала, а также новую пятиступенчатую коробку передач.
ГАЗ-3105 оснастили новым отечественным двигателем V8 рабочим объемом 3,4 л мощностью 166-170 л.с. Подвески были полностью независимыми, а тормоза - дисковыми.
Волгу с совершенно новым, строгим, но гармоничным кузовом и комфортным салоном задумывали, как представительский автомобиль. Но спрос на недешевую машину оказался очень низким. С 1992 по 1996 годы изготовили всего 55 автомобилей.
ГАЗ-3302 Газель
Горьковский легкий грузовик стал эпохальной моделью для всей страны, которая вступала в новые экономические отношения. Машина оказалась очень важной для частного бизнеса, особенно среднего и мелкого.
Грузовик полной массой до 3500 кг мог перевозить до полутора тонн груза. При этом, управлять им можно было с водительским удостоверением категории В.
ГАЗ-3302 с современной и гармоничной трехместной кабиной имел простую и прочную рамную конструкцию. Это позднее позволило создать множество модификаций, включая микроавтобус, спецмашины и полноприводные автомобили. Благодаря высокой унификации с Волгой ГАЗ-31029, машина получилась совсем недорогой.
Унификация касалась и базовых двигателей объемом 2,45 л мощностью 90 л.с. и 100 л.с., пятиступенчатой коробки передач, тормозов.
Машина, серийное производство которой начали в 1994 году, приобрела колоссальную популярность. Именно эта модель позволила Горьковскому заводу оставаться наплаву и разрабатывать новые автомобили. На основе Газели свои модификации делали множество сторонних российских и зарубежных предприятий.
УАЗ-3160 Симбир
Один из самых консервативных отечественных заводов УАЗ в 1993-м впервые показал автомобиль, заметно отличающийся от всем известного «козлика» — УАЗ-469.
УАЗ-3160, которому присвоили имя Симбир, стал важной отправной точкой для длинной и серьезной эволюции легковых ульяновских внедорожников.
Автомобиль имел куда более современный цельнометаллический пятидверный кузов и новый салон. Но поначалу шасси и почти все основные агрегаты машины оставались прежними. Однако именно УАЗ-3160, серийный выпуск которого начали в 1997-м, явился «полигоном» для целого ряда судьбоносных новинок.
На УАЗ-3160 впервые поставили форсированный ульяновский двигатель рабочим объемом 2,9 л, мощностью 105 л.с., а потом и 131-сильный заволжский мотор с системой впрыска. Машина получила пружинную переднюю подвеску, пятиступенчатую коробку передач, неразрезные мосты и дисковые тормоза спереди.
На основе УАЗ-3160 сделали модификацию УАЗ-3162 с удлиненной колесной базой (2760 мм вместо 2380 мм), а потом и с увеличенной колеей (1660 мм вместо 1445 мм).
Серийное производство короткого УАЗ-3160 закончили в 2005 году. Но история автомобиля продолжается. На основе длиннобазного УАЗ-3162 сделали УАЗ-Патриот, который после многократных модернизаций и сегодня стоит на конвейере.
ВАЗ-2110
Первый постсоветский серийный автомобиль из Тольятти выпускали с 1995 года. Сначала в опытном производстве, потом на главном конвейере.
Лада третьего поколения получила новые кузов и салон, переработанное шасси. И поскольку семейство Самара к тому времени было на конвейере уже десятилетие, машина со свежей современной стилистикой вызвала огромный интерес.
На ВАЗ-2110 впервые для завода серийно стали устанавливать не только 8-клапанные, но и 16-клапанные двигатели, в том числе объемом 1,6 л и мощностью до 98 л.с. Модификация с таким мотором привлекали покупателей динамикой.
Вслед за седаном в производство запустили хэтчбек и универсал – первый для завода переднеприводный.
В 1990-е «десятка» стала отправной точкой для множества мелкосерийных и тюнинговых машин. В том числе, скоростного ВАЗ-21106 с 150-сильным 2-литровым двигателем Opel, вариантов с удлиненной базой, трехдверного хэтччбека ВАЗ-21123 с моторами объемом до 1,8 л.
На основе семейства ВАЗ-2110 сделали рестайлинговую Ладу-Приору, выпуск которой начали в 2007 году.
Фото 04 ВАЗ-2110.
ГАЗ-3111 Волга
Автомобиль остался мелкосерийным, но до сих пор вызывает сильные и противоположные эмоции как у поклонников, так и у противников.
ГАЗ-3111 дебютировал в 1998 году. Новый смелый по стилистике кузов сделали по мотивам культовой Волги ГАЗ-21. Кроме того, машина получила абсолютно новый салон. Кузов впервые особо тщательно прорабатывали с точки зрения пассивной безопасности.
Автомобиль снабдили передней подвеской типа McPherson. Задняя осталась рессорной, но в нее добавили стабилизатор. Тормоза оборудовали системой ABS.
Базовыми стали заволжские моторы с системой впрыска объемом 2,3 и 2,5 л мощностью 130 и 155 л.с.
Для доводки и наладки конвейерного производства ГАЗ-3111 у завода не было средств. Волги, сделанные в ПАМС (Производство Автомобилей Малых Серий) получились очень дорогими.
Мелкосерийное производство вели до 2002 года и изготовили чуть больше 400 экземпляров.
ВАЗ-2123 Нива/Chevrolet Niva
Новый внедорожник, мелкосерийное производство которого развернули в 1998-м, вызвал у покупателей огромный интерес. Ведь машина получила новый элегантный пятидверный кузов и современный салон. При этом, сохранила практически все внедорожные качества классической Нивы.
Базовым остался серийный двигатель объемом 1,7 л мощностью 80 л.с. Но иные агрегаты и узлы под новую платформу, по возможности, модернизировали.
Мелкосерийный выпуск начали в опытном производстве (ОПП ВАЗ). В 2002-м права на производство автомобиля получило совместное предприятия GM-AVTOVAZ, которое наладило выпуск внедорожника под именем Chevrolet Niva на отдельном заводе в Тольятти. Автомобиль стал одним из самых популярных в своем классе.
В 2020 году после выхода из совместного-предприятия концерна GM, автомобилю вернули имя Лада Нива. А с 2021 года его в модернизированном виде выпускают под названием Лада Нива Трэвел.
Лада Калина
Первую машину более компактного класса, чем существующие задне- и переднеприводные модели, Волжский завод начал выпускать в 2005 году.
Автомобиль получил новую платформу, современный симпатичный кузов и оригинальный салон. Калину оснащали 8- и 16-клапанными моторами рабочим объемом 1,6 л мощностью до 98 л.с. и пятиступенчатой коробкой передач.
Вслед за седаном стали производить хэтчбек и универсал. Автомобиль с компактным, но просторным кузовом, современным шасси, но демократичный ценой пользовался у покупателей успехом.
Седан Лада Калина выпускали до 2011 года, когда его сменила Лада Гранта. Универсал и хэтчбек производили вплоть до 2018 года.
Лада Веста
Модель, сменившая Ладу Приора, сразу покорила покупателей новым оригинальным и современным дизайном кузова и салона. Машина, выпуск которой начали в 2015-м, выглядела свежо и привлекательно даже на фоне современных аналогов.
Покупателем предложили богатый выбор комплектаций, причем топовые включали все характерные для автомобилей такого класса опции.
Двигатели рабочим объемом 1,6 л развивали 106 л.с., а позднее и 113 л.с. На автомобиль ставили также моторы объемом 1,8 л мощностью 122 и 145 л.с.
Помимо базового седана, в производство запустили универсал и его приподнятую версию (почти кроссовер) — Lada Vesta SW Cross.
Модель остается востребованной на рынке. Уже выпустили более 650 тысяч автомобилей.
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