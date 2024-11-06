Зоя, Шура… и Георгий Зоя, Шура… и Георгий На чтение: 2 минуты

27 января 1942 г. «Правда» опубликовала очерк «Таня» журналиста Петра Лидова, посвященный подвигу, совершенному девушкой в небольшой, окруженной лесом деревне Петрищево, Верейского района. Автор случайно услышал о казни юной партизанки от свидетеля — пожилого крестьянина, которого потрясло мужество неизвестной: «Её вешали, а она речь говорила. Её вешали, а она всё грозила им…» Лидов отправился в Петрищево, подробно расспросил жителей и на основе их рассказов опубликовал свою статью.

Личность замученной нацистами неизвестной Тани вскоре установили. Это была рядовая диверсионно-разведывательной группы штаба Западного фронта Зоя Анатольевна Космодемьянская, заброшенная в немецкий тыл для выполнения приказа Ставки Верховного Главнокомандования. Документ предписывал лишать «германскую армию возможности располагаться в сёлах и городах, выгнать немецких захватчиков из всех населённых пунктов на холод в поле, выкурить их из всех помещений и тёплых убежищ и заставить мёрзнуть под открытым небом», с каковой целью «разрушать и сжигать дотла все населённые пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40 – 60 км в глубину от переднего края и на 20 – 30 км вправо и влево от дорог». В ночь на 27 ноября 1941 г. 18-летняя Зоя вместе с бойцами диверсионного отряда подожгла в Петрищеве три дома, при этом у немцев погибло 20 лошадей.

С наступлением вечера 28 ноября, при попытке поджечь еще и сарай, Космодемьянскую схватили немцы. После долгих пыток и издевательств, враги, ничего не узнав, повесили девушку на следующий день на площади села, прикрепив ей на грудь отобранные бутылки с бензином и доску с надписью: «Зажигатель домов». По свидетельству местных жителей, перед самой казнью, уже с петлей на шее, отважная девушка крикнула палачам: «Сколько нас ни вешайте, всех не перевешаете, нас 170 миллионов. Но за меня вам наши товарищи отомстят».

Боец З.А. Космодемьянская стала первой женщиной, удостоенной звания Герой Советского Союза (посмертно, 16 февраля 1942 г.) во время Великой Отечественной войны. Ее имя – символ героизма и мужества советских граждан в борьбе с нацизмом. Впоследствии её образ отражён в художественной литературе, публицистике, кинематографе, живописи, монументальном искусстве, музейных экспозициях. Большое влияние Зоя оказала на жизнь и судьбу младшего брата Шуры.

Он хорошо учился, с началом войны участвовал в работах трудового фронта, рыл окопы в Подмосковье. Узнав о случившемся, Александр решал обязательно отомстить за смерть сестры. В апреле 1942 г. по укороченной программе окончил 10 класс и поступил учиться на танкиста. А.А. Космодемьянского зачислили в Ульяновское военное танковое училище, где он оказался среди лучших курсантов. В бой мл. лейтенант вступил в октябре 1943 г. под Оршей на участке 31-й армии Западного фронта во главе экипажа танка КВ 42-й гв. танковой бригады с надписью на борту «За Зою». В том же месяце он был представлен за мужество и смелость к первой награде – ордену Отечественной войны 2 степени.

Особенно отличился ст. лейтенант А.А. Космодемьянский при штурме крепости Кёнигсберг. Так, 6 апреля под сильным огнем противника артиллеристы-самоходчики ст. лейтенанта преодолели городской канал Ландграбен и уничтожили артиллерийскую батарею, склад боеприпасов, много гитлеровцев, а через день в бою северо-западнее крепости его самоходка первой ворвалась в форт, нанеся неприятелю значительный урон в технике и живой силе. После капитуляции немцев в Кёнигсберге Александр Космодемьянский был назначен командиром батареи ИСУ-152 350-го гв. тяжёлого самоходного артиллерийского полка. (К этому времени не было в живых талантливого журналиста Петра Лидова – он погиб на аэродроме Полтавы 22 июня 1944 г., занятом нашими союзниками, при налете вражеской авиации, когда готовил репортаж о советско-американском братстве по оружию против общего врага). А 13 апреля 1945 г. погиб в бою при штурме населённого пункта Фирбрюдеркруг на Земландском полуострове западнее Кёнигсберга ст. лейтенант А.А. Космодемьянский – до капитуляции остатков вражеской группировки здесь оставались считанные дни. К званию Героя Советского Союза представлен посмертно.

Оказывается, у Зои и Александры Космодемьянских был близкий родственник, также награжденный «Золотой Звездой». Речь идет о Георгии Питерском, который был на 13,5 лет старше Зои и почти на 15 лет – ее брата. Его мама Татьяна Михайловна Ковалева приходилась двоюродной сестрой матери Зои и Александре Космодемьянских – Любови Тимофеевне Чуриковой. Георгий прошел с боями всю войну с июня 1941 г. в частях противотанковой артиллерии, затем демобилизовался в 1946 г., после чего жил в Москве, работал заместителем директора НИИ по хозяйственной части.

Артиллерист Питерский проявил мужество и героизм при форсировании нескольких рек, притоков Днепра. Так, в боях у Краснограда, находясь в боевых порядках пехоты, майор метким огнем прямой наводкой обеспечивал захват плацдармов, а потом их оборону от натиска врага. Звание Героя Советского Союза Георгию Ивановичу было присвоено 26 октября 1943 г. На подступах и при штурме Будапешта 115-й гв. истребительно-противотанковый артиллерийский полк, которым командовал подполковник Питерский, уничтожил два штурмовых орудия, две минометные батареи, 10 отдельных минометов, два противотанковых орудия, один дот, один наблюдательный пункт, вывел из строя до 250 солдат и офицеров противника.

Георгий Иванович Питерский скончался от тяжелой болезни в Москве 4 марта 1975 г. за несколько дней до своего 65-летия и был похоронен на Новодевичьем кладбище, недалеко от могил, где нашли своё упокоение его родственники Зоя Анатольевна и Александр Анатольевич Космодемьянские.