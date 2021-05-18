Жизнь и служение епископа Феодосия Иван Ганицкий появился на свет 30 июля 1860 года в семье сельского священника. Васильковский уезд (ныне Сквирский район) – самый центр Украины, там, неподалеку от Белой Церкви, он и провел детство. Образование получил в Киевской духовной семинарии. Окончив ее, преподавал Закон Божий в народном училище в Тавриде, позже поступил бухгалтером в Казенную палату. Все это время у него вызревало решение вернуться на духовную стезю, и в апреле 1899 года он принял монашество под именем Феодосия. Менее чем через полгода он стал настоятелем Бахчисарайского Успенского скита, а в ноябре 1900 года его временно призвали осуществлять надзор за монастырскими делами всей Таврической... На чтение: 2 минуты

Иван Ганицкий появился на свет 30 июля 1860 года в семье сельского священника. Васильковский уезд (ныне Сквирский район) – самый центр Украины, там, неподалеку от Белой Церкви, он и провел детство. Образование получил в Киевской духовной семинарии. Окончив ее, преподавал Закон Божий в народном училище в Тавриде, позже поступил бухгалтером в Казенную палату. Все это время у него вызревало решение вернуться на духовную стезю, и в апреле 1899 года он принял монашество под именем Феодосия. Менее чем через полгода он стал настоятелем Бахчисарайского Успенского скита, а в ноябре 1900 года его временно призвали осуществлять надзор за монастырскими делами всей Таврической епархии. Вскоре он стал игуменом, а под конец того же года – настоятелем Георгиевского монастыря в Балаклаве. Оттуда в 1903 году его перевели в Москву, в Покровский монастырь где уже три с лишним десятилетия действовал миссионерский институт. С началом Русско-Японской войны многие священнослужители направились на Дальний Восток. Им предстояло не только крепить дух сражающейся армии, но и помогать пастырским словом раненым и больным. Феодосий вошел в отряд Красного Креста, сформированного Братством во имя святой Евгении. Его самоотверженный духовный труд был высоко оценен и по возвращении отмечен наградами – и государственными, и церковными: орденами святой Анны 3-й степени с мечами и святой Анны 2-й степени, медалью и знаком Красного Креста, наперсным крестом на Георгиевской ленте. Вернувшись в Москву, Феодосий продолжил служение в Покровском монастыре. В 1909 году он возглавил Златоустовскую обитель и вновь принял обязанности благочинного – на сей раз всех Московских монастырей, и уже в сане архимандрита. Служение продолжалось вплоть до закрытия монастыря в 1920 году, после чего патриарх Тихон возвел его в сан епископа, поставив во главе Коломенской и Бронницкой епархии. Проповеди Феодосия в Успенском соборе Коломны неизменно привлекали прихожан. Личный опыт, глубокое понимание трагической эпохи в жизни Церкви и всей страны, призыв к христианскому смирению и неколебимая вера пастыря находили неизменный отклик в душе людей. Притом, он никогда не допускал выпадов против власти и политических призывов. Местный ОГПУ с помощью десятков осведомителей пытался найти хоть намек на антисоветскую деятельность в его речах и поступках – и все тщетно. «Повезло» им нежданно. Ежегодно в июле в городе крестным ходом отмечалось избавление от холеры, и в 1921 году Феодосий по традиции помянул всех погибших «от губительныя болезни», в их числе великого князя Николая Александровича. Поскольку любое упоминание членов царской фамилии стояло под запретом, повод для обвинения в контрреволюционной пропаганде, наконец, нашелся. Однако прихожане, возмущенные арестом владыки, проявили редкое единодушие и направили в Московскую ЧК прошение о его освобождении. Власть отступила. Новые преследования обрушились на его голову в следующем же году. Взвешенные и справедливые возражения патриарха Тихона против насильственного изъятия церковных ценностей вызвали недовольство части клира, намеренной удерживаться при своих должностях любой ценой. Так называемые «обновленцы» готовы были полностью подчинить церковную жизнь политическим задачам государства, что шло вразрез с миссией Православия и элементарными понятиями совести. За поддержку патриарха и порицания обновленцев Феодосий был арестован, и больше года провел в Бутырской тюрьме. Дело дошло до Верховного суда, который его прекратил. Вернувшись в 1924 году к исполнению архиерейских обязанностей, владыка обнаружил, что за время его заточения обновленцы обрели в Коломне многих сторонников и не намерены возвращаться к основам церковной жизни. Пользуясь поддержкой властей, они устроили епископу настоящую травлю, вынудив его наконец подать прошение об уходе на покой. Свой пост он покинул в конце сентября 1929 года. Однако это не остановило преследователей, и через месяц их клевета достигла цели. Феодосия и его единомышленников – около двадцати человек – арестовали и поместили в местную тюрьму. Обвинение гласило, что он «под прикрытием Церкви и борьбы с безбожием занимался организацией и объединением реакционно-монархического элемента и лиц, активно борющихся с советской властью», восстанавливал монастыри, поддерживал контрреволюционеров и вел антисоветскую агитацию. Обвинения по «контрреволюционным» статьям владыка отверг как голословные, однако в феврале следующего года Коллегия ОГПУ приговорила его к пятилетней ссылке. Три из них он провел на севере, после чего ему разрешили свободное проживание. Семидесятитрехлетний пастырь вернулся в Коломну, а оттуда, в поисках надежного пристанища, направился под Луховицы, где его встретили благодарные последователи. У них, близ храма Казанской иконы Божией Матери, он провел последние годы жизни. Преставился Феодосий 3 мая 1937 года, похоронили его за алтарем храма. В последующем запустении могила его была утрачена, но вскоре после прославления имени Феодосия в Соборе новомучеников и исповедников Российских XX века произошло обретение мощей святого. Это случилось 16 мая 2006 года. К тому времени постановлением прокуратуры он был реабилитирован по всем статьям обвинения, и честное его имя восстановлено. Его подвижническая жизнь оставила светлый след в народной памяти, ныне же священноисповедник почитается как небесный покровитель Коломенского воинского гарнизона.