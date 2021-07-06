Жизнь до ЕГЭ: какие экзамены сдавали в Российской империи Каждое лето приходит пора выпускных экзаменов. Бывшие школьники становятся абитуриентами и прикладывают массу усилий для поступления в университет своей мечты На чтение: 2 минуты

Каждое лето приходит пора выпускных экзаменов. Бывшие школьники становятся абитуриентами и прикладывают массу усилий для поступления в университет своей мечты. В это трудно поверить, но двести лет назад студентом высшего учебного заведения можно было стать без всякого конкурса – слишком узкая, дворянская, прослойка могла позволить себе такое образование. И все же экзамены существовали, причем некоторые из них были удивительно похожи на те, над которыми из года в год бьются современные выпускники.

Важная ступень – гимназия

Первые проверки знаний начинались, когда ребенок поступал в гимназию. Ему нужно было уметь читать и писать, знать основные молитвы и уметь совершать простые арифметические действия – сложение и вычитание. Кроме того, требовалось назубок знать таблицу умножения. Среди прочих условий – отсутствие серьезных медицинских диагнозов и возраст не менее десяти лет. С 1804 года учебные заведения формально были бессословными, то есть учиться там мог хоть дворянин, хоть мещанин. На практике выходило иначе: небогатые родители с трудом оплачивали обучение своих детей. Правда, существовали специальные стипендии – они позволяли покрыть часть затрат на учебу.

Система выпускных экзаменов в гимназиях была разработана лишь спустя тридцать лет после их учреждения. Выпускников первое время было довольно мало: например, в 1825 году гимназистами считались чуть более семи с половиной тысяч человек. Конкурсный отбор в университеты не осуществлялся по этой же причине. Зачем сдавать экзамен, если претендентов на место мало и прием был свободным? Ситуация изменилась к середине XIX столетия: число учеников гимназий выросло почти в три раза, а обучение в гимназии стало своего рода гарантией поступления в университет. В 1837 году приняли «Правила для испытания в уездных училищах и гимназиях». Так появились оценки и знакомая нам по сей день пятибалльная система. Перевестись в следующий гимназический класс можно было лишь в том случае, если средняя оценка по всем предметам была не ниже трех баллов.

Выпускные экзамены проходили в той же школе, где учились гимназисты, однако вопросы для них составляли не знакомые учителя, а специалисты из образовательного округа. Конкретное число экзаменов зависело от гимназии, но в перечень базовых дисциплин включали: закон Божий, русский, латинский и греческий языки, а также арифметику. Сегодня единый госэкзамен одновременно является и выпускным, и вступительным. В XIX веке система была другой: чтобы стать студентом университета, приходилось сдавать дополнительные испытания. Исключение составляли случаи, когда абитуриент был отличником и получил превосходные рекомендации от своих учителей.

День экзамена

Еще одно отличие, которое сегодня кажется поразительным, – экзамены были платными. За полтора месяца экзаменаторам платили по десять рублей. Проверить свои знания могли не только выпускники последних классов, но и ребята помладше – в этом случае к ним предъявляли особые требования по успеваемости. Письменно сдавали только языки, остальные экзамены, включая, например, историю Отечества, были устными. Приемная комиссия состояла из нескольких человек: директор и инспектор, учителя, представители образовательного округа.

Начинался экзамен в 10 часов утра. Дополнительные материалы приносить с собой запрещалось – все письменные принадлежности выдавали в гимназии и внимательно следили за тем, чтобы экзаменуемый не пользовался шпаргалками. Покидать зал разрешали только по одному, и на это время все бумаги ученик сдавал экзаменатору. Похожая система действует и в наши дни. За неделю гимназист должен был сдать все письменные экзамены, а после их проверки комиссия приглашала его на устные. Самым длинным считался экзамен по русскому языку (или как тогда говорили, по русской словесности). Предлагалось написать сочинение по заданной теме. Интересно, что в разных частях страны темы отличались и зависели от местных культурных традиций. Например, гимназистам Казанской губернии предлагали поразмышлять о значении Волги в истории нашей страны, а петербургские учащиеся писали сочинения о творчестве Пушкина и Жуковского. На экзаменах по математике решали четыре сложные задачи, по древним языкам – переводили тексты Цицерона, Вергилия и Овидия. Для гимназистов, плохо готовых к экзамену, существовало особое прозвище – «авоськи», поскольку полагались те на волю случая, а не на свои знания.

Поступление в университет

К началу XX века в Российской империи существовали классические гимназии – для гуманитариев, и реальные училища – для любителей естественных наук и технических дисциплин. Выпускники гимназий без экзаменов поступали в университеты своего учебного округа, а те, кто окончил училище – в торгово-промышленные институты или на физико-математические факультеты. Аттестаты о среднем образовании давали право на обучение не только в российских, но в европейских университетах, и это правило действовало до 1917 года.

На рубеже веков более 40% высших учебных заведений приходилось на Санкт-Петербург. В столицу Российской империи летом устремлялись потоки абитуриентов, причем многие из них брали билет в один конец, а из багажа – только самые необходимые вещи да «Справочник студента» со сроками и условиями зачисления. В университет нужно было принести аттестат, метрику, свидетельство о благонадежности и адрес съемной квартиры (общежития в то время распространения не имели). Молодым людям также требовалось увольнительное свидетельство из призывного участка, а девушкам, поступавшим на высшие курсы, – письменное согласие на обучение от родителей. Кстати, в университеты доступ представительницам прекрасного пола долго был закрыт. Аналогом университетского образования служили для девушек Бестужевские курсы или Женский педагогический институт. В университет они приходили как вольнослушательницы, но диплом не получали даже за отличную учебу.

Диплом университета давал выпускникам неплохие карьерные возможности. Молодые специалисты становились чиновниками 14-го класса и почетными гражданами. Самым престижным направлением в конце XIX – начале XX веков являлось юридическое. Дипломы юристов зачастую получали даже те, кто мечтал связать свою жизнь совсем с другой деятельностью, но мечтал обрести статус «солидного человека». Например, юридическое образование было у создателя «Русских сезонов» Сергея Дягилева, хотя изначально он и вовсе мечтал стать композитором. Многие юноши планировали стать учеными и педагогами – для них были открыты двери историко-филологического и физико-математического факультетов.