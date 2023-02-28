Завершающий период Великой Отечественной войны (1944–1945 гг.) и Советско-японская война 1945 года - основные даты к ЕГЭ Сборник дат и подробных описаний к ним, необходимых для сдачи Единого Государственного Экзамена по истории. На чтение: 6 минут

Сборник дат и подробных описаний к ним, необходимых для сдачи Единого Государственного Экзамена по истории.

К концу 1943 года Красная Армия сумела добиться коренного перелома в войне с нацистской Германией и её союзниками – впереди были освобождение западных территорий Советского Союза и Восточной Европы, а также война с Японией. Ниже приведена хронология основных дат этого периода войны.

24 декабря 1943 – 17 апреля 1944 гг. – Днепровско-Карпатская стратегическая наступательная операция

Она проводилась советским командованием с целью освобождения Правобережной Украины и состояла из 11 частных операций, связанных между собой единым замыслом. Весной 1944 года советские войска освободили Правобережную Украину, вышли на государственную границу СССР и начали освобождение Румынии.

24 декабря 1943 – 14 января 1944 гг. – Житомирско-Бердичевская операция

Она позволила советским войскам заметно продвинуться к западу от Днепра, почти полностью освободить Киевскую и Житомирскую области. В результате Житомирско-Бердичевской и последовавшей за ней Кировоградской операций образовался так называемый Корсунь-Шевченковский выступ. Первоочередной задачей советских войск стала его ликвидация.

5–16 января 1944 года – Кировоградская наступательная операция

Проводилась с целью разбить кировоградскую группировку противника, выйти на реку Южный Буг и там закрепиться. 8 января от противника был освобождён Кировоград. Советские войска продолжали наступление до середины января, пока 16 января не поступил приказ перейти к обороне. В ходе Кировоградской операции удалось создать благоприятные условия для последующей Корсунь-Шевченковской операции.

24 января – 17 февраля 1944 года была проведена Корсунь-Шевченковская операция

Целью которой стало уничтожение корсунь-шевченковской группировки немцев, мешавшей продвижению советских войск к Южному Бугу. К 28 января немецкие войска оказались полностью окружены. 17 февраля они предприняли последнюю попытку вырваться из котла, но она оказалась неудачной.

27 января – 11 февраля 1944 года советские войска в условиях болотистого Полесья провели Ровно-Луцкую операцию

На сложной местности эффективно использовались высокомобильные кавалерийские соединения, а также партизаны. За 16 дней наступления советские войска существенно продвинулись на запад и создали условия для удара в тыл немецкой группы армий «Юг».

27 января 1944 года была полностью снята блокада Ленинграда

Это произошло в результате проведения Ленинградско-Новгородской операции (14 января – 1 марта 1944 года). В ходе этих боёв советские войска также освободили Новгород и создали условия для начала освобождения Прибалтики и Карелии.

30 января – 29 февраля 1944 года проводилась Никопольско-Криворожская операция

Операция спланированная советским командованием с целью ликвидировать Никопольский плацдарм противника в излучине Днепра. Советские войска освободили Никополь и Кривой Рог, вышли на реку Ингулец, форсировали её на отдельных участках и перешли к обороне. Никопольский плацдарм вермахта на восточном берегу Днепра был ликвидирован.

4 марта – 17 апреля 1944 года – Проскуровско-Черновицкая наступательная операция

К весне 1944 года советские войска создали выгодные условия для завершения освобождения юго-западных районов СССР. В результате Проскуровско-Черновицкой операции удалось освободить значительную часть территории Правобережной Украины, а также крупные города Винницу, Тернополь, Черновицы (Черновцы). На ряде участков советские войска вышли на границу с Чехословакией.

5 марта – 17 апреля 1944 года – Уманско-Ботошанская наступательная операция

За 42 дня наступления удалось освободить от противника значительную часть Правобережной Украины, часть Молдавии, форсировать Южный Буг, Днестр и Прут и перенести боевые действия на территорию Румынии. 17 апреля советские войска перешли к обороне на достигнутых рубежах.

6–18 марта 1944 года – Березнеговато-Снигиревская наступательная операция

Она проводилась с целью разгромить николаевскую группировку немцев. Ведение боевых действий осложнялось рано начавшейся весенней распутицей. В результате операции советские войска освободили территорию между реками Ингулец и Южный Буг и заняли выгодные позиции для наступления в направлении Одессы.

26 марта – 14 апреля 1944 года – Одесская наступательная операция

Планом операции предусматривался разгром приморской группировки немецких и румынских войск между реками Южный Буг и Днестр. В результате Красная Армия полностью освободила Одесскую и Николаевскую области, а также значительную часть Молдавии.

8 апреля – 12 мая 1944 года – Крымская наступательная операция

Она началась одновременными, сходящимися в глубине полуострова ударами советских войск: с севера – от Перекопа и Сиваша, и с востока – от Керченского полуострова. В результате операции были полностью освобождены Крым и главная база Черноморского флота Севастополь, остатки немецко-румынской группировки эвакуировались в Румынию морем.

6 июня 1944 года в результате Нормандской операции, известной также по кодовому названию «Оверлорд», американские и британские союзники открыли долгожданный второй фронт в Западной Европе

Многочисленные морские десанты высадились в Нормандии на северо-западе Франции, откуда начали быстрое продвижение на запад.

10 июня – 9 августа 1944 года советское командование осуществило Выборгско-Петрозаводскую операцию

Советское командование осуществило Выборгско-Петрозаводскую операцию с целью ликвидировать угрозу Ленинграду и вывести Финляндию из войны. Она состояла из Выборгской и Свирско-Петрозаводской операций. В ходе Выборгской операции советские войска прорвали оборону финнов на Карельском перешейке и взяли Выборг, а затем в результате Свирско-Петрозаводской операции освободили Петрозаводск и большую часть Карело-Финской СССР. Поражение вынудило финское руководство пойти на переговоры с СССР, а в начале сентября 1944 года Финляндия вышла из войны на стороне Германии.

23 июня – 29 августа 1944 года проводилась Белорусская стратегическая наступательная операция, известная также как операция «Багратион»

Двухмесячное наступление Красной Армии стало одним из самых масштабных в мировой истории. На первом этапе (23 июня – 4 июля) советские войска окружили ряд крупных группировок противника, и 3 июля освободили столицу Белорусской ССР Минск. На втором этапе (5 июля – 29 августа) наступление развернулось на широком фронте от Прибалтики до Карпат. В итоге Красная Армия освободила всю Белоруссию и часть Прибалтики, вступила на территорию Польши. Операция «Багратион» включала в себя взаимосвязанные фронтовые операции: Витебско-Оршанскую (23–28 июня), Могилёвскую (23–28 июня), Бобруйскую (23–29 июня), Полоцкую (29 июня – 4 июля), Минскую (29 июня – 4 июля), Вильнюсскую (5–20 июля), Шауляйскую (5–31 июля), Белостокскую (5–27 июля), Люблин-Брестскую (18 июля – 2 августа), Каунасскую (28 июля – 28 августа).

В июле 1944 года в результате Псковско-Островской (11–31 июля) и Нарвской (24–30 июля) наступательных операций

Советские войска прорвали хорошо подготовленную оборону противника, освободили города Псков, Остров, Нарву и создали благоприятные условия для освобождения Прибалтики.

13 июля – 29 августа 1944 года – Львовско-Сандомирская наступательная операция

Советские войска завершили освобождение территории Украинской СССР в границах 1941 года, вошли в Польшу, форсировали реку Висла и заняли на её западном берегу Сандомирский плацдарм.

20–29 августа 1944 года – Ясско-Кишинёвская наступательная операция

К 24 августа советские войска окружили кишинёвскую группировку противника и освободили город Кишинёв, а к 26 августа – всю территорию Молдавской ССР. 29 августа морской десант Черноморского флота занял главную военно-морскую базу Румынии – порт Констанца. Одновременно были ликвидированы войска противника, окружённые западнее реки Прут.

23 августа 1944 года в Румынии произошёл военный переворот

Новое правительство объявило о выходе Румынии из войны на стороне Германии и обратилось за помощью к СССР. 31 августа советские войска вошли в занятый румынскими повстанцами Бухарест, 12 сентября 1944 года представители Советского Союза и Румынии подписали перемирие, после которого последняя вступила в войну на стороне Союзников.

8–9 сентября 1944 года в ходе Болгарской операции

Советские войска 3-го Украинского фронта при поддержке Черноморского флота, не встречая сопротивления, заняли территорию Болгарии. К власти в стране пришло правительство Отечественного фронта, Болгария вступила в войну против Германии и Венгрии.

8 сентября – 28 октября 1944 года – Восточно-Карпатская стратегическая операция

В ходе подготовки к операции планировались совместные действия с участниками Словацкого восстания, но прорваться к повстанцам советским войскам не удалось. К концу октября советские войска освободили Закарпатскую Украину и захватили перевалы Главного Карпатского хребта, создав предпосылки для освобождения Чехословакии.

14 сентября – 24 ноября 1944 года – Прибалтийская операция

На первом этапе операции (14–27 сентября) советские войска освободили Эстонию, но на рижском направлении встретили упорное сопротивление противника и перенаправили главный удар на мемельское направление. На втором этапе (28 сентября – 24 ноября) были освобождены Литва и часть Латвии, включая Ригу. Немецкие войска оказались отрезанными от Восточной Пруссии в Курляндском котле.

28 сентября – 20 октября 1944 года в ходе Белградской стратегической наступательной операции

Советские войска совместно с Народно-освободительной армией Югославии и войсками Отечественного фронта Болгарии разгромили армейскую группу вермахта «Сербия», освободили восточные и юго-восточные районы Югославии вместе со столицей страны Белградом, чем создали благоприятные условия для наступления на столицу Венгрии Будапешт.

7 октября – 8 ноября 1944 года в ходе Петсамо-Киркенесской операции

Соединения Карельского фронта при поддержке Северного флота освободили Советское Заполярье. Советские войска заняли область Петсамо, вышли на государственную границу, освободили на северную часть Норвегии город Киркенес. Победа Красной Армии в Заполярье способствовала освобождению Норвегии.

29 октября 1944 – 13 февраля 1945 гг. была проведена Будапештская операция

Её целями ставились разгром немецко-венгерской группировки на территории Венгрии и вывод этого одного из последних союзников Германии из войны. 2 ноября советские войска подошли к Будапешту, где встретились с ожесточённым сопротивлением. 26 декабря венгерскую столицу удалось окружить, 18 января – полностью занять левобережную часть города. Полностью вражескую группировку в Будапеште ликвидировали 13 февраля 1945 года.

12 января – 3 февраля 1945 года – Висло-Одерская операция

Она началась ударами советских войск в западном направлении с Сандомирского, Магнушевского и Пулавского плацдармов. В результате стремительного наступления 17 января советские войска освободили Варшаву, 19 января – Краков и Лодзь, к началу февраля почти полностью очистили от немцев Польшу и вступили на территорию Германии. Часть немецких войск была окружена в районе Познани.

13 января – 25 апреля 1945 года – Восточно-Прусская операция

Советские войска наступали через Гумбиннен на Кёнигсберг и из района Нарева в сторону Балтийского моря. К началу февраля группировку немцев рассекли на три части: в районе Хейльсберга, в Кёнигсберге и на Земландском полуострове. Противник оказывал упорное сопротивление. Кёнигсберг советские войска взяли к 10 апреля, Земландский полуостров заняли к 25 апреля.

4 февраля – 11 февраля 1945 года прошла Ялтинская конференция

Ялтинская конференция лидеров трёх ведущих стран антигитлеровской коалиции. На этой конференции руководители СССР, США и Великобритании определили послевоенные границы Польши и зоны влияния на Балканах, договорились о разделе Германии на зоны оккупации, обсудили создание будущей ООН. СССР обязался после окончания боевых действий в Европе вступить в войну с Японией.

8–24 февраля 1945 года в ходе Нижнесилезской наступательной операции

Советские войска вышли к реке Нейсе и заняли плацдармы на её западном берегу. Это создавало выгодные условия для последующего наступления на берлинском и пражском направлениях.

10 февраля – 4 апреля 1945 года – Восточно-Померанская операция

Она проводилась с целью ликвидировать немецкую группу армий «Висла» и освободить побережье Балтийского моря. 5 марта советские войска рассекли немецкую группировку на две части, очистили побережье Балтики от Кольберга до нижнего течения Одера, 30 марта заняли Данциг (Гданьск). Остатки немецких войск были блокированы восточнее Данцига и продолжали сопротивление до 9 мая.

6–15 марта 1945 года шла Балатонская операция

Балатонская операция которая стала последней крупной оборонительной операцией Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. Немцы попытались перейти в контрнаступление в Венгрии, отбросить советские войска за Дунай и ликвидировать угрозу Вене. Советское командование успело хорошо подготовиться к обороне, немецкие войска не выполнили поставленную задачу.

10 марта – 5 мая 1945 года проведение Моравско-Остравской операции

При проведении Моравско-Остравской операции в Чехословакии советские войска столкнулись с хорошо подготовленной обороной и упорным сопротивлением немцев. Командованию пришлось менять планы и направление ударов, бои приняли затяжной характер. В результате операции советские войска овладели Моравско-Остравским промышленным районом и создали условия для наступления в центральную часть Чехословакии.

15–31 марта 1945 года в Верхнесилезская наступательная операция

В ходе Верхнесилезской наступательной операции советские войска окружили и ликвидировали оппельнскую группировку немцев, заняли города Нейсе и Ратибор, овладели юго-западной частью Верхней Силезии и получили выгодные позиции для наступления на дрезденском и пражском направлениях.

16 марта – 15 апреля 1945 года – Венская операция

Советские войска отразили контрнаступление немцев в Балатонской операции и 16 марта, преодолевая упорное сопротивление немцев, начали наступление на Вену. 5 апреля начался штурм Вены, и 13 апреля город был полностью освобождён. В ходе Венской операции советские войска полностью очистили от немцев Венгрию, значительную часть Чехословакии и восточные районы Австрии.

16 апреля – 2 мая 1945 года Красная Армия провела масштабную Берлинскую операцию

Для взятия Берлина советское командование использовало лобовой удар войск 1-го Белорусского фронта через Зееловские высоты и фланговый удар армий 1-го Украинского фронта, изолирующий немецкую столицу с юга. Одновременно войска 2-го Белорусского фронта наступали севернее Берлина, в сторону Балтийского побережья Германии. 25 апреля советские войска завершили окружение берлинской группировки вермахта, 26 апреля начался штурм города. 2 мая после ожесточённых городских боев берлинский гарнизон капитулировал.

В ночь с 8 на 9 мая 1945 года состоялось подписание окончательного акта о безоговорочной капитуляции Германии

В предместье Берлина Карлсхорст с немецкой стороны это зафиксировали начальник Верховного командования вермахта генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, представители люфтваффе и кригсмарине генерал-полковник Ганс-Юрген Штумпф и адмирал Ганс-Георг фон Фридебург. Приняли безоговорочную капитуляцию маршал Г.К. Жуков (СССР) и маршал авиации Артур-Уильям Теддер (Великобритания). Советским гражданам о капитуляции Германии объявили утром 9 мая 1945 года.

6–11 мая 1945 года была проведена Пражская операция

Пражская операция была проведена с целью уничтожить немецкие войска групп армий «Центр» и «Австрия», которые контролировали центральные и западные районы Чехословакию. К 8 мая советские войска подошли к Праге с севера, востока и юга, а 9 мая вошли в город и освободили его. К 11 мая большинство окружённых и разрозненных групп немецких войск сложили оружие.

24 июня 1945 года в Москве на Красной площади состоялся парад войск Красной Армии в честь победы СССР над Германией

Принимал Парад Победы маршал Г.К. Жуков, командовал войсками маршал К.К. Рокоссовский. По главной площади страны прошли более 35 000 человек и около 2000 единиц военной техники.

17 июля – 2 августа 1945 года прошла Потсдамская конференция лидеров СССР, США и Великобритании

Союзники определили принципы контроля и управления побеждённой Германией, решили вопросы о её границах, объёмах и способах получения репараций, разделе военно-морского и торгового флота. Также обсуждались вопросы войны с Японией и возможного вступления в ООН бывших союзников Германии.

6 и 9 августа 1945 года состоялись атомные бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки

Единственный в истории случай боевого применения ядерного оружия. Сначала американский бомбардировщик сбросил на Хиросиму атомную бомбу с кодовым названием «Малыш», а через три дня другой экипаж атаковал Нагасаки более мощной бомбой «Толстяк».

9 августа – 2 сентября 1945 года – Маньчжурская операция

9 августа 1945 года СССР официально вступил в войну с Японией. Ударные группировки Красной Армии начали наступление на хингано-мукденском, сунгарийском и харбино-гиринском направлениях. Одновременно Тихоокеанский флот нанёс удар по японским военно-морским базам в Корее. Советские войска быстро продвинулись вглубь Маньчжурии, расчленили японские войска Квантунской армии на разрозненные группировки и окружили их. С 19 августа японцы начали сдаваться в плен, Северо-Восточный Китай и Северная Корея были освобождены.

11–25 августа 1945 года в ходе Южно-Сахалинской наступательной операции

Советские войска нанесли удар по Котонскому укрепрайону, взломали оборону противника и открыли себе дорогу на Южный Сахалин. 25 августа организованное сопротивление японских войск на Южном Сахалине прекратилось.

18 августа – 1 сентября 1945 года в результате Курильской десантной операции

Советские войска заняли 56 островов Курильской гряды, гарнизоны которых были уничтожены или капитулировали.

2 сентября 1945 года в Токийской бухте на борту американского линкора «Миссури» состоялось подписание Акта о безоговорочной капитуляции Японии

С японской стороны свои подписи поставили министр иностранных дел Мамору Сигэмицу и начальник генштаба генерал Ёсидзиро Умэдзу, приняли капитуляцию Верховный главнокомандующий союзными армиями генерал Дуглас Макартур (США) и представители других союзных держав, в том числе советский генерал-лейтенант К.Н. Деревянко. Подписание Акта о капитуляции Японии стало официальным окончанием Второй мировой войны.

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