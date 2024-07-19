Записки и воспоминания о пройденном жизненном пути Записки и воспоминания о пройденном жизненном пути На чтение: 1 минута

Френкель З.Г. Записки и воспоминания о пройденном жизненном пути / Публ., сост., коммент. и вступ. ст. Р. Б. Самофал. — СПб.: Нестор-История, 2009. — 696 с., ил.

Захарий Григорьевич Френкель — выдающийся отечественный гигиенист и геронтолог, статистик и демограф, действительный член Академии медицинских наук СССР, заслуженный деятель науки РСФСР, профессор, организатор здравоохранения и общественный деятель России. Долгая, столетняя жизнь учёного охватила самые сложные периоды истории нашей страны. Он был участником революционного движения конца XIX – начала ХХ вв., внёс весомый вклад в развитие системы земской медицины, являлся активным участником общественно-политической борьбы в стране в рядах кадетской партии (был членом её ЦК), за что подвергался арестам и преследованиям со стороны властей. З. Г. Френкель был участником Первой мировой войны. После Октябрьского переворота он целиком отдался научной и преподавательской деятельности, но и в 1938–1939 гг. вновь не избежал репрессий. Во время Великой Отечественной войны он ни на один день не покидал Ленинград, продолжая в ужасающих условиях блокады заниматься делом всей своей нелёгкой жизни — борьбой за здоровье народа, за удлинение человеческой жизни.

Для специалистов различных отраслей медицины и всех, кто интересуется историей науки и истории России XIX–XX вв.

Записки и воспоминания о пройденном жизненном пути

З.Г. Френкель и его «Записки и воспоминания о пройденном жизненном пути» (Самофал Р.Б., Бахтияров Р.Ш.)

Предисловие

I. Отрывочные воспоминания из периода детства

До поступления в школу Два года в народной городской школе в Козельце Учёба в Нежинской гимназии (1881–1889)

II. Годы студенческой жизни (1889–1895)

В Московском университете В Дерптском (Юрьевском) университете

III. Начало общественно-санитарной и политической деятельности (1896–1917)

Новая Ладога (1896–1898) Петербург, Новгород (1898–1902) На службе в Вологодском губернском земстве (1902–1904) Деятельность и жизнь в Костроме (1904–1909) Снова Петербург (1909–1914) Первая мировая война (1914–1916) Февральский переворот и Октябрьская революция (1917–1918)

IV. Научно-педагогическая деятельность в советские годы

1918–1929 1930–1938 Предвоенные годы (1938–1941). Арест и заключение

V. Период Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. 1941–1945

Выдержки из записей в дневниках Дополнения к дневникам (1941–1945)

VI. Послевоенные годы

1945–1947 1948–1954 1954–1967

Приложения

Перечень основных работ З.Г. Френкеля (в хронологическом порядке)

Монографии, брошюры, пособия Cтатьи Научно-популярные статьи и очерки, рецензии, редактирование, воспоминания Что читать о З.Г. Френкеле

Обложка: обложка книги «Френкель З.Г. Записки и воспоминания о пройденном жизненном пути / Публ., сост., коммент. и вступ. ст. Р. Б. Самофал. — СПб.: Нестор-История, 2009.»

Источник: https://prussia.online