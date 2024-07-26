Занятие Красной Армией Грузии После установления сов. власти на Северном Кавказе грузинское правительство 7 мая 1920 заключило договор с РСФСР, по которому обязалось разорвать связи с силами «российской контрреволюции», вывести из Грузии иностранные военные части, легализовать грузинские большевистские организации. На чтение: 4 минуты

УСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В ГРУЗИИ

3 марта 1918 г. в соответствии с условиями Брест-Литовского мирного договора, не признанного Закавказским сеймом, Россия уступила Турции Батумский, Карсский и Ардаганский округа. 1(14) апр. тур. войска заняли Батум, затем Карс; они также захватили Ахалцих, Озургеты, Ардаган и часть территории Армении. Турция потребовала немедленного провозглашения независимости Закавказья. 9(22) апр. 1918 г. Закавказский сейм провозгласил независимую Закавказскую Демократическую Федеративную Республику (ЗДФР). Председателем правительства стал груз. меньшевик А. Чхенкели. Межпартийный совет продолжил борьбу за восстановление груз. государственности. Созванный по его инициативе 1-й национальный съезд объявил о создании Национального совета (председатель - Н. Жордания), призванного бороться за автономию Грузии.

Субъекты ЗДФР придерживались различной внешнеполитической ориентации: Азербайджан тяготел к Турции, Армения - к странам Антанты. В целях прекращения дальнейшей агрессии Турции Национальный совет принял решение объявить независимость Грузии, опираясь на помощь Германии. 26 мая (8 июня) 1918 г. Закавказский сейм объявил о роспуске ЗДФР; Национальный совет провозгласил образование Грузинской Демократической Республики. Был принят «Акт независимости Грузии», извещавший мировое сообщество, что Грузия является суверенным и нейтральным государством. В состав коалиционного правительства вошли социал-демократы, социалисты-федералисты, национал-демократы, эсеры. Председателем правительства стал социал-демократ Н. Рамишвили, которого через месяц сменил лидер социал-демократов Н. Жордания.

Учредительное собрание как законодательный орган республики приняло демократические законы о гражданстве, организации военного управления и создании регулярной армии. Была проведена судебная реформа, создана демократическая система местного самоуправления, в определенной степени упорядочена денежно-финансовая сфера. Государственным языком был объявлен грузинский. Закон о трудовом договоре регулировал отношения между рабочими и работодателями-собственниками, защищая интересы последних. Большое внимание уделялось развитию национальной науки, культуры и образования. Принятая в феврале 1921 г. Конституция защищала национально-культурные интересы меньшинств. Экономическая политика предусматривала равное развитие частного, государственного и кооперативного секторов. Одновременно была осуществлена национализация предприятий и отраслей стратегического значения (добыча марганца и каменного угля, железнодорожный транспорт). В результате проведения аграрной реформы население получило земельные наделы, переданные в частную собственность. За 3-летний период существования республики были заложены основы строительства демократического государства и общества с социальными приоритетами.

Основополагающими принципами внешней политики стали вечный нейтралитет и добрососедские отношения с другими государствами. После поражения Германии (нояб. 1918) Грузия пыталась при поддержке стран Антанты (Великобритания, Франция, Италия) добиться международного признания: 12 янв. 1920 г. Антанта де-факто признала независимость Грузии. 7 мая 1920 г. Грузию де-юре признала Советская Россия, после нее - Антанта. В целом республику юридически признали более 20 государств (Германия, Турция, Румыния, Аргентина, Армения, Азербайджан и др.), а также 2-й Интернационал.

В кон. 1920 г. большевики добились международной изоляции Грузинской Демократической Республики. 16 февр. 1921 г. 11-я армия под командованием А. И. Геккера пересекла государственную границу Грузии и 25 февр. заняла Тифлис. Грузия была провозглашена Советской Социалистической Республикой. На территории Грузии были созданы 3 автономных административных образования. 21 мая 1921 г. была принята декларация о независимости Абхазии, в Конституции ССРГ 1924 г. Абхазия рассматривалась как автономная республика, изначально входившая в состав Грузии; с 1931 г.- Абхазская АССР в составе ССРГ. Согласно договору между Советской Россией и Турцией от 16 марта 1921 г., Турция не могла претендовать на Аджарию только в случае, если последняя получит автономию в составе Грузии. Декретом от 16 июля 1921 г. по религиозному принципу была образована Аджарская АССР. В сент. 1921 г. Ревком Юж. Осетии принял постановление об автономии Юж. Осетии. 20 апр. 1922 г. декретом ЦИК и Совнаркома Грузии в составе Грузии была создана Юго-Осетинская АО.

Православная энциклопедия

http://www.pravenc.ru/text/168205.html#part_34

ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ ОРДЖОНИКИДЗЕ ЛЕНИНУ, СТАЛИНУ И ТРОЦКОМУ ОТ 6 ФЕВРАЛЯ 1921 Г.

Грузия окончательно превратилась в штаб мировой контрреволюции на ближнем востоке. Здесь орудуют французы, здесь орудуют англичане, здесь орудует Казим-бей – представитель Ангорского правительства. В горы бросаются миллионы золота, создаются в пограничной полосе с нами грабительские банды, нападающие на наши пограничные посты... Считаю необходимым еще раз подчеркнуть надвигающуюся на Бакинский район смертельную опасность, предупредить которую можно лишь немедленным сосредоточением достаточных сил для советизации Грузии.

Счастье на штыках. Секретная борьба в большевистском руководстве по поводу «советизации» Закавказья.

http://www.hist.ru/kavbolsh.html

ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ АРМИЯ И ГРУЗИНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

В августе 1919 г., отвоевывая Северный Кавказ как базу, Добровольческая армия очистила от красных Западную часть Кубанского края и север Черноморской губернии. Взяв 13-го Новороссийск, части добровольцев двинулись к Туапсе. Там их неминуемо ждала встреча с войсками независимой Грузинской демократической республики.

На Грузию генералы М.В. Алексеев и А.И. Деникин возлагали особые надежды: на ее территории в ходе мировой войны были складированы огромные запасы Кавказского фронта. Их стоимость оценивалась в миллиарды рублей, и за их счет Добровольческая армия многие месяцы могла бы снабжаться оружием, боеприпасами, обмундированием, снаряжением, инженерным и прочим военным имуществом.

Надеясь получить все это безвозмездно, они допускали и возможность товарообмена. Было хорошо известно: Грузия остро нуждается в муке и продовольствии, которые до войны завозились с Кубани. Сама она добывает уголь в районе Поти и располагает нефтепродуктами, которые прежде доставлялись по трубопроводу и железной дороге из Баку в Батум, а оттуда пароходами — в южные российские губернии. Торговые порты Новороссийск, Таганрог, Батум и Поти, прекрасно оборудованные, разделяют малые расстояния. Наконец, в Грузии и на юге России — множество старых торговых фирм, имеющих большой опыт экспортно-импортных операций в этом районе, а также пароходных компаний и их судов, много лет совершавших рейсы между портами Черного и Азовского морей.

Все это позволяло генералам надеяться на быструю организацию обмена — кубанского зерна и продовольствия на военные материалы, нефтепродукты и уголь.

Отпав от России, Грузия попала в полную зависимость от Германии. В конце мая—начале июня, признав правительство Грузии и высадив десант в Поти, немцы навязали ему кабальные договора, ввели войска в Тифлис, разместили по городам гарнизоны (всего — до 30 тыс.) и «арендовали» Батум. Оккупанты торопились прибрать к рукам добычу угля и марганца, поступающие из Баку нефть и нефтепродукты. Они взялись помогать формированию молодой грузинской армии, с их дозволения она снабжалась со складов бывшего Кавказского фронта.

Правительство, возглавляемое тогда Н. Рамишвили, тоже торопилось: опираясь на поддержку немцев — «прирезать» к «Великой Грузии» часть Черноморской губернии и обзавестись общей границей с Кубанской областью, откуда наладить получение хлеба в обмен на нефтепродукты. Черноморская губерния входила в состав Кубано-Черноморской советской республики, и, воспользовавшись отвлечением ее сил на борьбу с Добровольческой армией, за июнь—июль грузинские войска, рассеяв слабые красногвардейские отряды, заняли Сухумский округ (Абхазию), Сочинский округ и побережье до Туапсе включительно, населенные в основном русскими.

Оккупационные власти сразу приступили к демонтажу железных дорог и промышленных предприятий, вывозу в Грузию и распродаже железнодорожного оборудования, двигателей, станков, сельхозмашин, племенного скота.

И теперь грузинское правительство боялось, как бы Добровольческая армия не вторглась «нечаянно» в Грузию и не захватила бы ее.

Для русских — и на занятой грузинами части Черноморской губернии, и в самой Грузии, — настали черные дни. Провозгласив лозунг «Грузия для грузин», правительство развязало кампанию по притеснению русских, вытравливанию русской культуры, школы, языка. Многочисленные российские учреждения ликвидировались, десятки тысяч русских чиновников и офицеров выбрасывались на улицу и оказывались без куска хлеба. В местных учреждениях и общественных организациях, на железной дороге и почте русских заменяли грузинами. Русских выдавливали из мест проживания, реквизировали их имущество. Грузинские социалистические газеты презрительно именовали русских «великодержавниками», поливали грязью все русское.

После победы Антанты в мировой войне Деникин и его штаб ожидали высадки англичан в Новороссийске, но те спешили оккупировать Закавказье — территорию для Добровольческой армии в стратегическом отношении второстепенную. 4 (17) ноября они заняли Баку, 10 (23) декабря — Батум. Командующий британскими войсками в Закавказье генерал Дж. Форестьер-Уокер разместил свой штаб в Тифлисе.

Оккупационные власти поддержали претензии закавказских «новообразований» на отделение от России, установили полный контроль над Бакинскими нефтепромыслами и судоходством по Каспийскому морю. Штаб заключил: за поддержкой Грузии, Азербайджана и Армении кроется намерение англичан как можно дольше сохранять под своим контролем районы добычи и вывоза нефти.

Деникин посылал Форестьер-Уокеру протесты против расхищения грузинскими властями российского имущества и притеснений русского населения в Сочинском округе, однако тот хранил молчание. В начале декабря, не поставив в известность Деникина, британский генерал потребовал от грузинского правительства вывести войска из Сочинского округа. Провозгласив округ нейтральным, он явно хотел превратить его в подконтрольную Великобритании буферную зону между «добровольческой» Россией и независимой Грузией.

9 декабря совершенно неожиданно для штаба Добровольческой армии грузинские части начали эвакуацию из Сочинского округа. Деникин тут же приказал генералу А.П. Колосовскому, начальнику Приморского отряда, не вступая в бой с грузинами, продвигаться вперед и занять округ. 16 декабря грузинские части закрепились на речке Лоо, которая стала новой «границей».

9 января через британскую миссию штаб главнокомандующего Вооруженными силами на юге России (ВСЮР) получил извещение от Форестьер-Уокера: ему поручено британским правительством «поддерживать грузин», а потому дальнейшее продвижение добровольческих частей в Сочинском округе «не должно иметь место».

Но когда в округе началось восстание армянского населения против грузинских властей, те ответили разгромом армянских сел. И Деникин, под предлогом защиты армян, приказал Колосовскому занять Сочинской округ. 24 января Приморский отряд вступил в Сочи, а затем за четыре дня очистил от грузинских войск территорию всего округа и остановился на речке Бзыбь.

Британский полковник Уайт, спешно присланный Форестьер-Уокером из Тифлиса в Сочи, потребовал немедленно вывести части из города. Ответ последовал ясный и категоричный: «Сочинский округ очищен не будет».

Деникин считал, что англичане поддерживают грузин. А правительство Жордания, со своей стороны, неустанно предъявляло английским военачальникам претензии по поводу недооценки ими опасности, которую представляет для Закавказья армия Деникина, обвиняли их в потворстве «русской реакции». И англичане оказались между двух огней. Причем грузинские социалисты критиковали их гораздо резче, чем русские генералы.

В конце марта разведка ВСЮР установила: грузинские войска завершили подготовку к наступлению. 3 апреля Деникин получил телеграмму Милна с предупреждением: грузины намерены атаковать, хотя и поставлены в известность, что эти действия будут рассматриваться как враждебные Великобритании. А Бригз посоветовал не вступать в бой с грузинами и «отвести войска к северу как можно дальше».

4 апреля, беспрепятственно перейдя линию английских постов и реку Бзыбь, поддержанные «зелеными» — крестьянами-повстанцами, действующими в белом тылу, — грузинские части атаковали передовой полк, вынудили его к отходу и взяли Адлер. Три дня спустя подтянутые из Сочи резервы нанесли контрудар, рассеяли «зеленых», отбили Адлер, но грузины сумели закрепиться на реке Мехадырь, сохранив за собой часть Сочинского округа.

Деникин приказал перейти в наступление и выбить грузинские части из Сочинского округа, а заодно и Сухумского. Но Милн, поспешно прибывший 9 апреля в Екатеринодар, заверил его, что грузины по его требованию отойдут за Бзыбь, и убедил отложить наступление. Бригза он отправил в Батум и Тифлис — урегулировать отношения между ВСЮР и Грузией.

Бригз встретился с Жордания, дважды вел переговоры с представителями его правительства. Он предупреждал их: нельзя игнорировать интересы России на Кавказе, ибо «англичане уйдут, а Россия останется навсегда». Однако те, проявив крайнюю неуступчивость, отказались отводить войска за Бзыбь: столь незыблема была вера в то, что границы Грузии будут установлены Парижской мирной конференцией [6]. Бригз, по его собственным словам, «напрасно потеряв время», 12 мая вернулся в Екатеринодар.

В итоге возможность получения оружия и боеприпасов со складов бывшего Кавказского фронта была для ВСЮР потеряна, а «граница» между «добровольческой» Россией и независимой Грузией превратилась в законсервированную линию фронта. Так Грузия стала одной из сил, поспособствовавших большевикам в разгроме Белого движения на юге России. За что и расплатилась в 1921 г. своей мнимой независимостью.

Обложка: Красная армия вступает в Тифлис (с 1936 года Тбилиси), Грузия (25 февраля 1921)

Источник: https://dic.academic.ru