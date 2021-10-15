Заключение мирных договоров с Литвой, Латвией, Эстонией После Октябрьской революции 1917 г. на территории Литвы, Латвии и Эстонии были провозглашены советские республики. Однако к началу 1920 г. В результате гражданских войн в этих странах и при участвии иностранных интервентов все они были разгромлены. В этих условиях правительство РСФСР взяло курс на установление отношений с буржуазными правительствами стран Балтии. На чтение: 5 минут

УСТАНОВЛЕНИЕ ГРАНИЦЫ РСФСР И ЭСТОНИИ

Подписанный 2 февраля 1920 г. в Тарту мирный до­говор между РСФСР и Эстонской Республикой имел следствием территориальные потери со стороны России, в том числе отдельных волостей Псковского уезда. Среди них оказалась и Изборская.

Советская Республика предложила правительствам Эстонии и других окраинных государств начать мирные переговоры в октябре 1919 г., и они начались первоначально в Пскове. Но вскоре эстонское правительство от­ложило их ведение на неопределенный срок, мотивируя тем, что нельзя решать серьезные вопросы без участия других государств - Латвии, Литвы, Финляндии. К тому же в тот момент эстонская армия принимала участие в по­ходе белогвардейской Северо-Западной армии на Петроград. Возобновились переговоры только через 2,5 месяца - в начале декабря 1919 г. Местом их проведения был избран Тарту, куда и проследовала делегация РСФСР…

Переговоры в Тарту начались 5 декабря и шли очень медленно и непросто. Наиболее трудным оказался вопрос о границе…

Только к середине января 1920 г. было в основных чертах выработано «Приложение к русско-эстонском" договору о перемирии»…

Согласия сторон по всем вопросам удалось достичь к концу января, и 2 февраля в 2 часа ночи переговоры завершились подписанием договора (10 февраля он был утвержден ВЦИК). Советская делегация после подписания мира тем же путем, каким она направлялась в Тарту, вернулась на свою территорию. 4 февраля в помещении Псковского драмтеатра по поводу заключения мира с Эстонией состоялся митинг, на котором выступил руко­водитель делегации А. Иоффе, «детально обрисовавший международное положение Советской России в связи с заключением мира с Эстонией».

Население Изборской волости, волей судьбы оказавшееся «по разную сторону баррикад», проявляло закономерную тягу к воссоединению, особенно ставшие гражданами разных государств родственники, но произошло это только по истечении двадцати лет.

А.В. Филимонов. Тартуский договор 1920 г. и изборская округа.

http://pskovlib.ru/izborsk/tartu-dogovor-1920.php

ТАРТУСКИЙ ДОГОВОР РСФСР С ЭСТОНИЕЙ

РСФСР с одной стороны и ЭСТОНИЯ – с другой, руководимые твердым желанием прекратить возникшую между ними войну, решили вступить в мирные переговоры и возможно скорее заключить прочный, почетный и справедливый мир и для сего назначили своими уполномоченными:

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – Члена Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов Рабочих, Крестьянских Красноармейских и Казачьих Депутатов Адольфа Абрамовича ИОФФЕ и Члена Коллегии Народного Комиссариата Государственного Контроля Исидора Эммануиловича ГУКОВСКОГО и ПРАВИТЕЛЬСТВО ЭСТОНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – Члена Учредительного Собрания Ивана Ивановича ПОСКА, Члена Учредительного Собрания Антония Ивановича ПИЙП, Члена Учредительного Собрания Майта Александровича ПЮМАН, Члена Учредительного Собрания Юлиуса Юрьевича СЕЛЬЯМА и Генерального Штаба генерал майора Ивана Генриховича СООТС.

Означенные уполномоченные, съехавшись в Юрьеве, по взаимном предъявлении своих полномочий, признанных составленными в надлежащей форме и полном порядке, согласились в нижеследующем:

Статья 1

Со дня вступления в силу настоящего мирного договора состояние войны между договаривающимися сторонами прекращается.

Статья 2

Исходя из провозглашенного Российской Социалистической Федеративной Советской Республикой права всех народов на свободное самоопределение вплоть до полного отделения от государства, в состав которого они входят, Россия признает безоговорочно независимость и самостоятельность Эстонского Государства и отказывается добровольно и на вечные времена от всяких суверенных прав, кои принадлежали России в отношении к Эстонскому народу и земле в силу существовавшего государственно-правового порядка, а равно на основании международных договоров, которые в указанном здесь смысле теряют силу на будущие времена. Из прежней принадлежности к России для Эстонского народа и земли не возникает никаких обязательств в отношении к России.

Статья 3

1. Государственная граница между Россией и Эстонией проходит:

От Нарвского залива в одной версте южнее Дома рыбаков на д. Ропша, далее по речке Мертвицкая и реке Россонь до д. Илькино, от д. Илькино в одной версте западнее д. Кейкино, в полуверсте западнее д. Извоз на д. Кобыляки, устье реки Щучка, д. Кривая Лука, полум. Печурки, слияние трех истоков реки Втроя, южная окраина д. Куричек с ея угодьями, прямая линия к середине Чудского озера, по середине Чудского озера, в одной версте восточнее острова Порка (Пирисар), далее по середине проливов до острова Салло; от середины пролива у острова Салло к середине пролива между Талабскими островами и островом Каменка, западнее деревни Поддубье (на южном берегу Псковского озера), железнодорожная будка у д. Грядище, западнее д. Шахинцы, восточнее д. Новая, оз. Поганово, между д. д. Бабина и Выморски, полторы версты южнее дома лесн. (что севернее Глыбочина), д. Спрехтичи и ф. Кудепи.

Примечание 1. Описанные в этой статье границы нанесены красной краской на карте три версты в одном дюйме, составляющей приложение 1 к сей статье. В случае разногласий между текстом и картой решающее значение придается тексту.

Примечание 2. Проведение государственной границы между обеими договаривающимися сторонами и установка пограничных знаков производятся особой смешанной пограничной комиссией с одинаковым числом членов от обеих сторон. При проведении границы в натуре, принадлежность населенных пунктов, через которые проходит эта граница, к территории той или другой из договаривающихся сторон означенная комиссия определяет на основании признаков этнографических, экономических и хозяйственных.

2. Территория Эстонии восточнее реки Нарвы, река Нарва, и острова по реке Нарве, а также вся полоса южнее Псковского озера между упомянутой выше государственной границей и линией д. д. Борок-Смольни-Белькова-Спрехтичи в военном отношении считаются нейтральными до первого января тысяча девятьсот двадцать второго года.

В нейтральных полосах Эстония обязуется не держать никаких войск, кроме необходимых для пограничной службы и для охраны порядка численностью, предусмотренной в приложении II к сей статье, не возводить на них укреплений и наблюдательных пунктов, не образовывать военных складов, не держать какого бы то ни было военного и технического имущества, кроме необходимого для разрешенных частей, а также не устраивать баз и складов для каких бы то ни было судов и для воздушного флота.

3. Россия, со своей стороны, обязуется на Псковском направлении не держать до первого января тысяча девятьсот двадцать второго года войск, кроме необходимых для пограничной службы и для охраны порядка численностью, предусмотренной в приложении II к сей статье, западнее линии — западный берег устья реки Великой - д. Сивцева - д. Лухнова - д. Самулина - д. Шалки - д. Спрехтичи.

4. Договаривающиеся стороны обязуются не иметь вооруженных судов в Чудском и Псковском озерах.

Документы внешней политики СССР. М., 1958. Т. 2.

http://www.runivers.ru/doc/d2.php?SECTION_ID=6763&CENTER_ELEMENT_ID=150940&PORTAL_ID=6763

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ЛАТВИИ

В годы Первой мировой войны территория Латвии была оккупирована немецкими войсками. Чтобы задержать продвижение немцев, были созданы национальные латышские части – батальоны латышских стрелков, которые в 1916 были переформированы в полки, объединенные в две бригады (всего 4000 человек). Стрелки удерживали фронт до сентября 1917, когда по приказу генерала Корнилова Рига была сдана немцам. Латышские стрелки, направившись в Петроград, приняли участие в Октябрьском вооруженном восстании большевиков.

На свободной от немецкой оккупации части Латвии в ноябре 1917 была провозглашена советская власть. Столицей советской Латвии стала Валка. В декабре 1917 советское правительство передало Латгалию Советской Латвии, однако в феврале 1918 немцы оккупировали всю Латвию, и советская власть была свергнута. После подписания Брестского мирного договора в Прибалтике был введен оккупационный режим. Завоеватели планировали расселить на территории бывшей Ливонии 2,7 млн. немецких колонистов. Эти планы поддерживались местным дворянством, их осуществление было сорвано ноябрьской революцией в Германии и поражением этой страны в мировой войне.

18 ноября 1918 Народный совет Латвии, созданный накануне Демократическим блоком, который в годы оккупации находился в подполье, провозгласил независимость нового государства. Главой временного правительства (министром-президентом) был избран Карлис Ульманис. Однако повсюду на местах сохранялась власть германского командования.

18–19 ноября в Риге проходила конференция латышских социал-демократов, на которой было принято решение о подготовке восстания. В декабре было создано Временное советское правительство Латвии во главе с Петром Стучкой. Из Советской России по его просьбе в Латвию начали наступление красные латышские стрелки. В Даугавпилсе 17 декабря 1918 была провозглашена советская власть, а 3 января 1919 в Риге избран ЦИК Советской Латвии. Правительство Ульманиса в это время находилось в Лиепае.

Однако немецкие помещики при поддержке частей немецкой армии намеревались создать на территории Латвии свое государство. Генерал фон дер Гольц, командующий немецкими войсками в Прибалтике, в апреле 1919 совершил переворот в Лиепае, а в мае занял Ригу. Латышские части, поддерживавшие правительство Ульманиса, смогли выбить немцев из Риги в конце июня, но фон дер Гольц, оставшийся в Курземе, заключил соглашение с белогвардейским генералом П.Бермонтом-Аваловым, и объединенная армия вновь начала наступление на Ригу. 10 ноября 1919 армия Бермонта была разбита латышскими частями.

11 ноября 1920 был заключен мирный договор между Латвией и Советской Россией, в результате которого Латвия впервые стала независимым государством. В январе 1921 Латвия была признана de jure Англией, Францией, Италией, Японией. Постепенно стабилизировались отношения Латвии с соседями. В 1921 арбитражным путем была установлена граница с Литвой. 12 сентября 1934 подписан договор о сотрудничестве между Литвой, Латвией и Эстонией.

Энциклопедия “Кругосвет”

http://krugosvet.ru/enc/strany_mira/LATVIYA.html?page=0,7

ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКИЙ КОНФЛИКТ 1920 Г. И РОЛЬ СССР

93 года назад, в октябре 1920 г., в Восточной Европе, на части территорий современных Литвы и Белоруссии, появилось второе польское государство, образованное в результате территориального захвата и названное Срединной Литвой (Litwa Środkowa). Оно просуществовало с октября 1920-го по март 1922 года. И хотя национальный состав этого территориально-политического образования не был чисто польским - поляки составляли 70% населения, а литовцы представляли вторую по численности группу населения, – в замыслах затеявшей эту авантюру Варшавы «Срединная Литва» должна была навсегда стать частью Польши…

Срединная Литва была идеей польского диктатора Юзефа Пилсудского, который мечтал объединить под эгидой Варшавы возникшие на обломках Российской и Австрийской империй польское, литовское, белорусское, украинское государства в некую федерацию, которая стала бы новым изданием Речи Посполитой.

Непосредственным исполнителем этого плана стал генерал Люциан Желиговский (1865-1947). Захват поляками новой территории, и прежде всего Вильно (нынешний Вильнюс), был инсценирован как «бунт» вышедшей из повиновения командованию дивизии Желиговского. Всё было представлено так, будто верные Желиговскому части самовольно ринулись в бой, дабы не позволить надругаться над могилами их польских предков «литовцам, большевикам и немцам» (поляки смотрели на независимую Литву как на марионеточный режим, созданный немцами). Расположенные в 50 километрах от Вильно части Желиговского заняли город 9 октября 1920 года, а 12 октября Желиговский провозгласил себя Верховным правителем созданного им «государства». В своей «тайной» депеше командованию польской армии Желиговский назовёт захват Вильно «освобождением Отчизны». А спланировавший этот бросок на восток Пилсудский официально отмежуется от действий Желиговского и лишь три года спустя признает: «Марш Л. Желиговского я сам организовал. Мой приказ действовал до самого конца».

Создание Срединной Литвы позволяло Польше использовать захваченную территорию как стратегический плацдарм. Во-первых, Срединная Литва с центром в Вильно отделяла Северную Литву (с центром в Ковно) от остатков белорусских земель, тяготевших к России, и выполняла роль буфера между ними. Во-вторых, Северная Литва имела выход к побережью Балтики, и следующим стратегическим шагом Пилсудского в «расширении» Польши на восток должно было стать присоединение ковенской Литвы к Литве виленской. Предполагалось также включить в ареал польского влияния Клайпеду (Мемель), чтобы иметь выход к морю. В комплексе эти меры дали бы Польше возможность взять территорию Пруссии в полукольцо и встать бруствером на пути «из России в Европу», установив польский политический порядок от Карпат до Балтийского моря.

Создание Срединной Литвы предусматривало перекройку административно-этнических границ в этой части Европы: включение в состав второго польского государства белорусских земель (части Гродненской и Витебской областей современной Белоруссии), а также части литовской территории, остававшейся за пределами Срединной Литвы. О напряжённости польско-литовских отношений той эпохи свидетельствует восстание в Клайпеде, которое литовцы подняли в 1923 г., чтобы предотвратить передачу французами Мемельского края Польше. Мемель находился под коллективным контролем Антанты, а в городе расположились французские войска. Тогда Литва видела в Европе главную угрозу, и литовские повстанцы вступили в бой с французскими и британскими частями. Вмешательству Польши как самой заинтересованной стороны в этом конфликте воспрепятствовал СССР, сосредоточив войска у польской границы. Это спасло литовцев от полного разгрома, и Мемель всё же был включён в состав Литвы.

Обложка: Рига. 1920 год. Подписание Рижского мирного договора между РСФСР и Латвией.

Источник: https://commons.wikimedia.org