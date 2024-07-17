«Заказ» на историю? Актуализация информационного пространства прошлого «Заказ» на историю? Актуализация информационного пространства прошлого На чтение: 1 минута

ЛЮДИ И ТЕКСТЫ. ИСТОРИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ. «ЗАКАЗ» НА ИСТОРИЮ? АКТУАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ПРОШЛОГО

Редакционный Совет издания : д.и.н. М.С. Бобкова (отв. ред.), Андреас Буллер (ФРГ), к.и.н. С.Г. Мереминский, д.и.н. С.И. Посохов (Украина), д.и.н. А.И. Сидоров, член-корр. РАН П.Ю. Уваров, д.и.н В.И. Уколова

Редакционная коллегия выпуска : д.и.н. М.П. Айзенштат, к.и.н. Г.В. Бакус, д.и.н. М.С. Бобкова (отв. ред), к.и.н. В.И. Гольцов, к.и.н. М.Ю. Горожанина, к.и.н. И.О. Дементьев, к.и.н. С.Г. Мереминский, д.и.н. А.И. Сидоров

Рецензенты : доктор исторических наук, профессор РГГУ В.С. Мирзеханов, кандидат исторических наук, доцент МГИМО (У) МИД Росии Т.В. Черникова

Почему человек или общество, в целом, обращаются к истории? В какие периоды и каким образом происходит историзация политики/политизация истории? Что такое «заказ» на историю? Какие факторы социокультурного пространства истории и современности актуализируют прошлое и в каких формах? Все эти и многие другие вопросы находят свои ответы на страницах этого издания, подготовленного по итогам Международной научной конференции «Информационное пространство истории» (11.11.2013, Москва). Сборник адресован ученым, преподавателям истории в вузах, учителям, аспирантам, студентам и всем интересующимся социальными функциями истории.

«Заказ» на историю? (М.С. Бобкова)

ЧАСТЬ I: АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОШЛОГО В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ИСТОРИИ

Р.М. Асейнов. «Хроника» Жоржа Шатлена: источники и проблема «заказа»

Н.И. Девятайкина . Читательский «заказ» или авторский «наказ»: античная история в трактате Петрарки «De remediis» и эпиграфах его немецких изданий

Г.В. Бакус . Между временем и вечностью: историческое сознание авторов ранних демонологических трактатов

М.П. Айзенштат. Факторы актуализации прошлого в парламентской полемике Британии (вторая половина XVIII в.)

Л.В. Байбакова. Метаморфоза стереотипа американской исключительности в эпоху становления глобального миропорядка (конец XIX – начало XX вв.)

Н.М. Селиверстова. Актуализация прошлого в полемике вокруг подготовки крестьянской реформы в России

Е.А.Беседина, Т.В. Буркова. «Город должен говорить…»: мемориальная доска как знак коммеморации и коммуникации в социокультурном пространстве

И.О. Дементьев. «Что я могу знать?»: формирование дискурсов о прошлом Калининградской области в советский период (конец 1940-х – 1980‑е годы)

ЧАСТЬ II: ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО ИСТОРИИ В КОНТЕКСТЕ СХОЛАРНЫХ ПРАКТИК

Ю.А. Киселёва. Дисциплинизация историографии как эпифеномен профессионализации исторического знания (на материале императорского Харьковского университета)

М.Ю. Горожанина. Православная парадигма изучения отечественной истории

В.А. Сомов История как учебный предмет в советской системе школьного воспитания во второй половине 1930-х гг.

В.В. Тихонов. Учебники по Новой истории как источник формирования преставлений советских школьников последнего сталинского десятилетия о мире

Т.М. Руяткина. Древность и Средневековье в школьных учебниках истории Казахстана

ЧАСТЬ III: ИНФОРМАЦИОННЫЕ «БИТВЫ» НА ПОЛЯХ ИСТОРИИ

Я.А. Голубинов. Слухи в русском и британском обществе в годы Первой мировой войны: опыт сравнения

А.В. Хряков. Карл Великий или «Истребитель саксов»?: борьба за франкского императора в нацистской Германии

Д.В. Суржик. «Мы их слушаем, но мы им не верим...». Из истории немецкого иновещания на Великобританию в годы Второй мировой войны

Г.Н. Канинская. Две войны в зеркале французской истории

С.О. Буранок. Образ Пёрл-Харбора в американском обществе в 2001 году

Обложка: обложка книги «Люди и тексты. Исторический альманах. «Заказ» на историю? Актуализация информационного пространства прошлого.