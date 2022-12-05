Ям: новгородская твердыня на Луге «На поверхности доселе видны амбразуры, внутри — фундаменты прежних строений, а вокруг — с восточной и юго-западной сторон — глубокие рвы, делавшие в древности место сие неприступным», — так писал об остатках крепостных укреплений Ямбурга российский историк Андрей Глаголев в 1839 году. На чтение: 3 минуты

«На поверхности доселе видны амбразуры, внутри — фундаменты прежних строений, а вокруг — с восточной и юго-западной сторон — глубокие рвы, делавшие в древности место сие неприступным» , — так писал об остатках крепостных укреплений Ямбурга российский историк Андрей Глаголев в 1839 году. Как и почти 200 лет назад, сейчас некогда величественное фортификационное сооружение сохранилось лишь в виде руин на территории Летнего сада Кингисеппа.

На страже западных рубежей

В XIV веке северо-западные рубежи Новгородской республики находились под постоянной угрозой вражеского нападения – или шведского, или ливонского. В начале столетия за сохранностью границ зорко следили несколько каменных крепостей: Ладога, Орешек, Корела и Копорье. Однако активность крестоносцев на землях, населённых балтскими и финно-угорскими племенами, заставила Новгород усилить прикрытие на южном побережье Финского залива.

Так началась история крепость Ям. Новгородская летопись сообщает нам о событии, произошедшем в 1384 году: «Того же лета поставиша новгородци город каменъ на Луге, на Яме, милостию святеи Софии, а поспешением великаго Михаила архистратига, а благословениемъ отца своего владыци Алексия, толко въ 30 дни и въ 3 дни» . Конечно, возведение крепости за 33 дня представляется маловероятным, однако такая спешка говорила о том, какое значение придавала республика укреплению границы. К сожалению, установить, как выглядела крепость, в наши дни почти невозможно: время не пощадило новгородские стены. Известно лишь, что она имела 4 башни.

Почему крепость получила название Ям? Существует несколько версий. По одной из сон, название досталось от почтовой станции, находившейся здесь. Такие станции под влиянием татарского нашествия назывались «ямы». Однако некоторые исследователи полагают, что название крепости произошло от финно-угорского племени емь, иногда называвшегося ямь (правда, ареал их расселения находился по другую сторону Финского залива).

После появления Яма на окрестных землях довольно скоро появился посад. Видимо, новгородские бояре поощряли переселение, дабы, с одной стороны, у крепости имелся постоянный людской ресурс для пополнения гарнизона, а с другой – они рассчитывали на то, что в скором времени Ям превратится в экономический центр Водской пятины.

Войны со шведами и ливонцами

Боевое крещение крепости состоялось уже спустя 11 лет после основания. В 1395 году к Яму подошёл шведский отряд, однако гарнизон успешно отбил нападение. Ещё через 2 года под стенами крепости появляются немецкие рыцари, но они не решились осаждать новгородскую твердыню и ограничились сожжением нескольких деревень в её окрестностях.

Настоящая проверка боевых качеств гарнизона и крепости пришлась только на середину XV века. К этому времени Ям, находившийся на ключевой дороге, которая соединяла Новгород и Нарву, превратился в достаточно крупный торговый и ремесленный центр и отодвинул на второй план другую крепость, расположенную неподалёку, – Копорье. Поэтому именно Ям стал основной целью ливонских рыцарей в разгоревшейся войне с Новгородом, которая продолжалась 5 лет. За это время немцы подходили к крепости трижды. В первый раз это случилось в 1443 году. Тогда отряды рыцарей ограничились разведкой и уничтожением посада.

В следующем году к Яму подошли крупные силы ливонцев с артиллерией: «Придоша немцы к Яме городку и начаша многими пушками силными бити город». Осада длилась 5 дней и не привела к успеху. Гарнизон крепости отбил нападение благодаря слаженной работе артиллерии и нанёс нападавшим значительный урон «Нарочитую их пушку заморскую великую… с города розбиша и пужечника и многих добрых немцев поби» . В последний раз немцы подошли к Яму уже в 1447 году, и вновь нападение было отбито: крепость сопротивлялась 13 дней, пока к её стенам не подошли подкрепления из Новгорода.

В 1448 году война с Ливонским орденом закончилась. Ям достойно выстоял в боевых действиях, однако понёс значительный ущерб. Да и опыт показал, что крепость нуждается в модернизации – приходил век артиллерии, нещадно уничтожавшей средневековые стены. Почти сразу после окончания конфликта по инициативе новгородского архиепископа Ефимия Ям подвергается значительной перестройке: «и заложиша городок нов, камен, охабень болши первого» . Площадь крепости была расширена, добавилось ещё 5 башен внешнего периметра. Ширина стен составила 4 метра, а высота – 15 метров.

После присоединения Новгородской республики к Московскому княжеству Ям подвергся ещё одной модернизации, однако в 1492 году Иван III строит на реке Нарве новую крепость – Ивангород, которая становится центром русского влияния в Прибалтике. Значение Яма постепенно уменьшается, он становится тыловым укреплением. Изменения коснулись и экономической сферы: Ивангород закладывался не только как военный, но и как торговый центр, что неизбежно привело к концу развития Яма.

Шведский период

Но крепость продолжала нести свою службу, и уже во второй половине XVI века на её долю выпали новые испытания. В 1581 году шведские войска под командованием Понтуса Делагарди захватили крепость Ям, которая на 9 лет перешла во владение скандинавского государства. В 1590 году, во время очередной русско-шведской войны, московские войска после трёхдневной осады вернули контроль над крепостью, что было закреплено в Тявзинском мире 1595 года. Однако это возвращение не продлилось долго.

В 1612 году Ям вновь был захвачен шведами и превратился в Ямбург. На этот раз крепость оставалась под скандинавским владычеством чуть менее века. Псковский летописец так описал это событие: «тако и в нас быша гради пленяеми и разоряеми, а оборонителя не бе» . По Столбовскому мирному договору крепость закреплялась за Стокгольмом. Описание фортификации под шведским флагом оставил известный немецкий путешественник Адам Олеарий: «укрепление это, хотя и невелико, но окружено крепкой каменной стеной с восьмью круглыми башнями» .

Шведы понимали стратегическое значение крепости, поэтому в XVI веке укрепления модернизировали. В 1780-е годы скандинавы решили, что ремонтировать внешнее кольцо стен нецелесообразно. Фортификатор Эрик Дальберг сообщал: «Некоторые башни и стены очень хорошие, но всё же большая часть их в ближайшем будущем развалится сама собой» . Шведы разрушили часть крепости и возвели на их месте земляные бастионы. Предполагалось, что в будущем в Ямбурге появятся и каменные укрепления на внешнем кольце, однако скандинавы не успели их построить – началась Северная война.

Возвращение в состав России

Русские войска без боя заняли Ям уже в 1700 году, однако после поражения под Нарвой крепость вновь была оставлена шведам. Новый поход состоялся спустя 3 года и на сей раз закончился успехом. Пётр I писал об этом событии: «А Генерал Маиор фон Вердин ото Пскова с нарочитою частью пехоты осадил Ямы, которыя оба места с малым супротивлением сдались, (понеже были малолюдны и малы) и гарнизоны отпущены в Нарву» . Сразу после взятия крепости царь распорядился укрепить её новыми земляными бастионами, сформировав и модернизировав таким образом вторую линию обороны. Объект был сдан спустя несколько месяцев. Камень использовать не стали – он был нужен на других стройках.

Окончание Северной войны превратило Ямбург в глубокую тыловую крепость. Ей отводили роль укреплённого пункта на случай вражеского десанта на южном берегу Финского залива. Однако война так и не достигала этих земель, из-за чего крепость постепенно стала приходить в упадок. В 1760 году на Ямбург обратила внимание будущая императрица Екатерина II. Она планировала превратить селение в крупный промышленный пригород столицы. С этой целью оставшиеся части древнего новгородского детинца начали разбирать на строительные нужды. Андрей Глаголев сообщал: «По сведениям, от старожилов собранным, при построении в Ямбурге суконной фабрики, в начале 1760 года, восточная сторона вала и остатки древних зданий из плитнаго камня, разчищены и разсыпаны по окрестностям, для возвышения мест, тогда же планированных под обывательские домы» .

Так закончилась славная история крепости Ям. Со временем уцелевшие бастионы и каменные стены екатерининской эпохи постепенно исчезали. В XIX веке на месте крепости разбили парк, в котором до сих пор можно увидеть остатки новгородских укреплений.

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