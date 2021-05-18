Взлет и падение «любимого палача». Кто и зачем оклеветал Берию? Историк РАН Юрий Жуков проанализировал статью испанской газеты о Лаврентии Берии и отделил историческую правду от журналистского вымысла. 29 марта (по н. ст.) 1899 года в селе Мерхеули Кутаисской губернии родился Лаврентий Берия – известный революционер, чья фигура до сих пор вызывает у историков массу вопросов. Сделавший головокружительную карьеру в органах госбезопасности, где он в 1938 году сменил Николая Ежова на посту наркома внутренних дел СССР, Берия пережил столь же головокружительное падение. После смерти Сталина в 1953 году в стране развернулась борьба за власть, главными противниками в которой стали Берия, Хрущев и Маленков. Как известно, несмотря на мощную поддержку силовых... На чтение: 4 минуты

Историк РАН Юрий Жуков проанализировал статью испанской газеты о Лаврентии Берии и отделил историческую правду от журналистского вымысла.

29 марта (по н. ст.) 1899 года в селе Мерхеули Кутаисской губернии родился Лаврентий Берия – известный революционер, чья фигура до сих пор вызывает у историков массу вопросов. Сделавший головокружительную карьеру в органах госбезопасности, где он в 1938 году сменил Николая Ежова на посту наркома внутренних дел СССР, Берия пережил столь же головокружительное падение. После смерти Сталина в 1953 году в стране развернулась борьба за власть, главными противниками в которой стали Берия, Хрущев и Маленков. Как известно, несмотря на мощную поддержку силовых ведомств, Берии не удалось одержать победу, и 23 декабря 1953 года один из самых могущественных госдеятелей Советского Союза был арестован, обвинен в измене Родине и расстрелян.

Очевидно, что Берия стал жертвой заговора, и его фигура сегодня продолжает вызывать бурные дискуссии в среде историков и журналистов. Интерес к личности Лаврентия Павловича проявляют и за рубежом; так, в крупной испанской газете ABC недавно вышла статья под названием «Как в СССР был ликвидирован товарищ Берия, любимый палач Сталина».

Даже человеку без исторического образования нетрудно понять, что этот текст пестрит неточностями и ему недостает подкрепляющих его источников. Очевидно, что статья Сесара Серверы не претендует на роль обличительного расследования, но и минимальной отсылкой к хоть сколько-нибудь авторитетным источникам автор себя утруждать не стал. Сервера пишет о том, что Сталин якобы считал Берию своим личным «Гиммлером», обвиняет наркома в этнических чистках и даже делает откровенный кивок в сторону версии об отравлении им самого вождя народов. Эта ложь, с одной стороны, особенно отвратительна, а с другой, довольно предсказуема в свете попыток пропихнуть на наши экраны откровенно русофобский и омерзительный фильм «Смерть Сталина»…

Портал «История.РФ» попросил разобраться в материале Сесара Серверы доктора исторических наук, главного научного сотрудника Института российской истории РАН Юрия Жукова. Юрий Николаевич, в подробностях изучивший политическую биографию Берии, как и ожидалось, начал наш диалог с опровержения…

Большая чистка НКВД

– Юрий Николаевич, мог ли Сталин в самом деле сравнивать Берию с Гиммлером? Если честно, я впервые прочла об этом как раз в этой испанской газете.

– Это даже не версия, это просто наглое вранье! Испанцы должны писать о жестокости Франко, о том, как он расправлялся с республиканцами, расстреливал их, держал в концлагерях. У них хватает своих проблем, и я бы посоветовал им лучше помнить про свой испанский фашизм, который у них назывался «фалангизм».

– Но в любом случае Берия был одним из самых властных в стране приближенных Сталина. Как ему удалось завоевать такую любовь вождя? ABC утверждает – «благодаря интригам и подхалимажу»…

– Секунду, никакой любви никогда не было – это все выдумки. Дело в том, что Берия до осени 1938 года жил и работал в Закавказье. Там он был избран первым секретарем Закавказского крайкома ВКП(б). В этот момент то, что творил Ежов (народный комиссар внутренних дел СССР. – Прим. ред. ), стало угрожать и Сталину, и всем остальным членам Политбюро. Поэтому стали подбирать новых кандидатов на эту должность, и Сталин остановился на Берии. Он вызвал его в Москву и сделал заместителем наркома внутренних дел (то есть замом Ежова), передав Берии главное управление госбезопасности.

– Как Лаврентий Павлович проявил себя на новом посту?

– Практически сразу же Берия начинает делать то, что можно оценить только со знаком плюс. Во-первых, он заметно уменьшает размах незаконных репрессий, которые проводились Ежовым, а во-вторых, устраивает показательные суды – к сожалению, в удаленных от Москвы районах и областных городах. Там арестованных энкавэдэшников, которые создавали фальшивые процессы, судили и приговаривали к расстрелу или продолжительным срокам заключения.

– Выходит, что Берия действительно наладил дисциплину в рядах НКВД?

– Не только дисциплину – он просто начал чистить НКВД! Всех, кто был запачкан фальшивыми делами, снимали с работы и либо просто отправляли домой, либо – на скамью подсудимых. Мало того, Берия провел чистку вообще всех кадров НКВД, где по какой-то причине превалировали лица еврейской национальности и к тому же неграмотные. Берия стал брать на работу в основном русских, украинцев и белорусов (они составляли 75–80 % сотрудников комиссариата) и непременно либо с высшим образованием, либо с неоконченным высшим образованием. Это сразу изменило качественный состав НКВД. Поэтому с приходом Берии началась первая реабилитация, когда выпустили большинство незаконно арестованных. Скажем, классический пример этого – Рокоссовский. Всего при Берии было освобождено около миллиона человек! И все в стране с этой проблемой упорядочилось. Поэтому нельзя говорить, что Берия был такой же, как Гиммлер. Это наглая ложь!

Борьба за власть и заговор

– Автор статьи уверяет: «Кончина Сталина – это и закат Берии», и, приводя сравнение с Гиммлером, он отмечает, что и сподвижник Гитлера, и Берия «ненадолго пережили своих кровавых “покровителей”». Правда ли, что смерть Сталина положила конец карьере Берии?

– Наоборот, она продолжалась и даже выше пошла. В феврале 1951 года Сталин стал настолько плох, что Политбюро приняло решение: все вопросы за него решает тройка – Булганин, Берия и Маленков, но подписывается (под их указами. – Прим. ред. ) и Сталин. Это постановление Политбюро от 16 февраля 1951 года, его можно легко найти в архиве. Поэтому до XIX съезда КПСС все решения принимала эта тройка, но фактически – Берия и Маленков. На первом пленуме ЦК после XIX съезда, в ноябре 1952 года, было решено, что Берия исполняет обязанности Председателя Совета министров СССР, а Маленков исполняет обязанности Первого секретаря КПСС. Таким образом, фактически уже с 1951 года продолжалась борьба за первенство между Берией и Маленковым.

– Каким был исход этой борьбы?

– В ноябре 1952 года Берия оказался на первом месте. Затем Сталин умирает, и пленум, проведенный совместно с заседанием Верховного Совета СССР 5 марта 1953 года, принимает решение назначить Председателем Совета министров СССР Маленкова. А по традиции Председатель Совета министров еще со времен Ленина как раз и руководил пленумами, съездами и партийными конференциями – то есть был первым человеком в партии.

– Маленков, надо полагать, недолюбливал Берию? В чем была причина их конфликта, помимо борьбы за власть?

– Берия предложил альтернативную линию развития страны, совершенно иную, чем у Маленкова. Маленков предлагал отказаться от гонки вооружений внутри страны и перейти на выпуск того, что нужно людям: автомобилей, холодильников, телевизоров и т. д. А Берия вместе с Хрущевым настаивал на том, что во вражеском окружении главным остается тяжелая индустрия и производство вооружений. Вот поэтому, воспользовавшись тем, что Берия уехал на несколько дней в ГДР для организации подавления мятежа, который учинил Аденауэр, против него подготовили заговор. И когда Берия вернулся, его сразу из аэропорта повезли на совмещенное заседание Совета министров СССР и Президиума ЦК, где ему предложили уйти в отставку. Он долго отказывался, и только к концу дня, ближе к 10 вечера, так как он сопротивлялся, его арестовали и увезли в штаб Московского военного округа – бывший Кригскомиссариат (учреждение, ведавшее снабжением армии; образовано в 1731 году, упразднено в 1864-м. – Прим. ред. ). Там он дожидался суда и приговора.

Убирать Сталина было бессмысленно

– Что касается обстоятельств смерти Сталина, то тут постоянно всплывают различные версии, где в роли палача часто фигурирует Берия. В этой статье автор, также не ссылаясь на какие-либо источники, утверждает, что Берия якобы радовался смерти Сталина, намеренно поздно вызвал врачей, когда тому стало плохо, и даже косвенно признавался Молотову в убийстве вождя. Вся эта теория вообще имеет под собой хоть какие-то основания?

– Никакой теории! Сталин умер от четвертого инсульта, спросите любого кардиолога. Более того, я вам сказал, что c февраля 1951 года он уже не действовал как лидер страны. Поэтому бессмысленно было его убирать, он никому не мешал. Более того, пока Берия и Маленков не решили, кто из них главнее, тем более нельзя было убирать Сталина! Нужно было время…

– И все-таки, что значила для Берии кончина Сталина? Мог ли он в самом деле радоваться, так как рассчитывал занять его место?

– Понимаете, любой человек, который залез на столь огромную высоту власти, претендует на роль первого. Это нормально. Если бы он не захотел этого, то ушел бы в отставку.

– В итоге Берию в чем только не обвиняли – даже в работе на британскую разведку и в изнасилованиях! Могло ли что-то из этого быть правдой?

– Это все глупости, идиотская чиновничья скрытность. Вместо того чтобы сказать, что Берию убрали из-за того, что он претендовал на власть, начали придумывать, какой он был шпион. Потом придумали, что он якобы ездил по Москве и охотился за девочками. Это все вранье! За девочками охотился начальник его охраны Рафаэль Саркисов. И более того, в архиве КГБ хранится записка в адрес Берии о том, что Саркисов занимается непотребными делами. Берия в ответ написал полушутливую, полузлую резолюцию о том, что это необходимо прекратить. Не было у Берии времени охотиться за девочками: он создавал атомную бомбу, а потом занимался ракетами, которые Хрущев себе присвоил! Это все начинал Берия. Не работай он тогда по 24 часа в сутки, черта с два Хрущев гордился бы Гагариным.

Ложные обвинения

– Можно ли Хрущева назвать одним из главных врагов Берии?

–Хрущев был довольно злобный и завистливый человек. Он загнал в тюрьму сына Сталина, он же преследовал жену и сына Берии. Тем не менееХрущев долгое время был союзником Берии, он отступился от него только после ареста. Более того, с марта по июнь 1953 года Хрущев вместе с Берией проводили выгодные им постановления.

– Кто в таком случае утвердил арест Берии?

– Маленков. Он же вместе с Молотовым организовал заговор против Берии.

– Что касается обстоятельств гибели Берии, то и здесь автор статьи говорит о каких-то мистификациях. Он пишет: «Подробности казни Берии окутаны плотным туманом характерной для СССР секретности». Что на самом деле известно о его расстреле?

–Он был расстрелян, как и положено, после суда. Вместе с ним расстреляли еще несколько человек, его сподвижников. А все эти версии придумывают журналисты, которые хотят заработать, придумают очередную «утку» – и запускают ее. Только и всего!

– После смерти Берии его вдова и сын пытались добиться его реабилитации, но безуспешно?

– К сожалению, да. Хотя в том, в чем его обвиняли, Берия был чист. Мы не будем говорить, что в его работе все было идеально, но он не делал того, в чем его обвинили и за что расстреляли.