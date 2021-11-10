Взятие Ушаковым крепости Корфу Результат военной операции русско-турецкого флота против укрепившихся на острове Корфу французских войск в ходе Средиземноморского похода черноморской эскадры под командованием адмирала Ф. Ф. Ушакова. На чтение: 5 минут

ВОЙНА С ФРАНЦИЕЙ

Вскоре, однако, происки Австрии и захват французами Мальты побудили Павла I ввязаться в войну с Францией. Война эта должна была вестись на трех театрах — в Голландии (экспедиционный корпус генерала Германа) совместно с Англией; в Италии (главные силы Суворова ) совместно с Австрией и на Средиземном море (флот Ушакова) совместно с Англией и Турцией.

Керсновский А.А. История Русской армии. В 4 тт. М., 1992–1994. http://militera.lib.ru/h/kersnovsky1/05.html

ПОСЫЛКА РУССКОЙ ЭСКАДРЫ

Ионический архипелаг открывал Франции путь на Балканы, и Бонапарт вовсе не случайно писал Директории: «Острова Корфу, Занте и Кефалония важнее для нас, чем вся Италия вместе».

Выбив Австрию из числа своих противников, Бонапарт сразу стал готовиться к нападению на другие страны. В Европе с быстротой молнии распространился слух, что Бонапарт собирает в Тулоне, средиземноморском порте Франции, огромный флот с 36-тысячной экспедиционной армией. Говорили, будто бы Бонапарт собирается высадиться в Ирландии. Однако предположение об Ирландии оказалось ложным. Бонапарт туда не поплыл, а неожиданно направился по Средиземному морю на восток. Захватив по пути остров Мальту, он затем высадился в Александрии и начал завоевание Египта.

Принимая решение о посылке русской эскадры в «дальнее крейсерство», Павел I был движим, конечно, не только чувством оскорбленного самолюбия. Как магистр Мальтийского ордена, он не мог простить французам бесцеремонного захвата острова, находившегося под его покровительством. Но это не все. Русское правительство беспокоилось за границы своей империи. Утвердившись в восточной части Средиземного моря, Бонапарт получал возможность для проникновения в Черное море, а это могло иметь чреватые последствия.

Петров М. Т. Адмирал Ушаков. М., 1996 http://militera.lib.ru/bio/petrov_mt/02.html

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ ПОХОД УШАКОВА 1798–1800

Средиземноморский поход Ушакова 1798–1800 – боевые действия русской эскадры под командованием вице-адмирала Ф.Ф. Ушакова во время войны России (в составе 2-й коалиции). После начала Египетской экспедиции 1798–1801 генерала Наполеона Бонапарта, турецкое правительство обратилось к Великобритании и России с просьбой о военной помощи. 13 (24) августа руссское правительство направило эскадру Черноморского флота под командованием вице-адмирала Ушакова (6 линейных кораблей, 7 фрегатов и 3 посыльных судна, 792 орудия, 7400 чел., в том числе 1700 чел. десанта) из Севастополя в Средиземное моря 24 августа (4 сентября) эскадра прибыла в Константинополь. 9 (20) сентября к русской эскадре в Дарданеллах присоединились турецкие корабли (4 линейных корабля, 6 фрегатов, 4 корвета, 14 канонерских лодок) под командованием вице-адмирала Кедыр-бея, который был подчинен Ушакову.

Ушаков предложил план боевых действий по освобождению Ионических островов, являвшихся ключевой позицией для обеспечения господства в Адриатическом и Ионическом морях и в восточной части Средиземного моря. 14 (25) сентября к берегам Египта для совместных действий с английской эскадрой адмирала Г. Нельсона был направлен отряд кораблей капитана 2-го ранга А.А. Сорокина (2 русских и 2 турецких фрегата и 10 турецких канонерских лодок). 24 сентября (5 октября) к Ионическим островам был отправлен отряд из 2 фрегатов под командованием капитан-лейтенанта И.А. Шостака с воззванием к грекам принять участие в освобождении островов от французских оккупантов. 28 сентября (9 октября.) этот отряд высадил на о. Китира (десант, который овладел крепостью Сан-Николо. 30 сентября (11 октября) к острову подошла эскадра Ушакова и 1 (12) октября после обстрела вынудила к сдаче гарнизон другой крепости – Капсалион. 14 (25) октября после высадки русского десанта капитулировала французская крепость на острове Закинтос (Занте), а 17 (28) октября был занят остров Кефалиния.

Греческое население с воодушевлением встречало освободителей. С 18 (29) октября по 3 (14) ноября отряд кораблей из состава эскадры под командованием капитана 1-го ранга Д.Н. Сенявина (2 линейных корабля, 2 фрегата), поддержанный вскоре всей эскадрой Ушакова, вел боевые действия против гарнизона острова и крепости Лефкас (Св. Мавра), окончившиеся сдачей французского гарнизона. 24 октября (4 ноября) отряд кораблей под командованием капитана 1-го ранга И.А. Селивачева (3 линейных корабля, 3 фрегата) подошел к о. Корфу, на котором находилась сильная крепость с гарнизоном 3700 чел. и 636 орудий, подходы к острову прикрывал остров Видо, где находились 5 батарей.

Русские моряки начали осаду. 18 февраля (1 марта) 1799 эскадра Ушакова (7 линейных кораблей, 10 фрегатов) уничтожила огнем все батареи на острове Видо и заняла его десантом. Одновременно десант на острове Корфу захватил передовые укрепления крепости, после чего 19 февраля (2 марта) комендант крепости генерал Шабо подписал акт о капитуляции.

На освобожденных островах была создана Республика Семи Островов. В апреля 1799 г. Ушаков направил к южному побережью Италии отряд капитана 2-го ранга А.А. Сорокина (3 фрегата, 2 корвета, 4 канонерские лодки), который 23 апреля (4 мая) занял Бриндизи, 2 (13) мая – 9 (20) мая – Манфредонию, где был высажен десантный отряд под командованием капитан-лейтенанта Г. Г. Белли (570 чел., 6 орудий). Этот отряд, наступая на запад, 3 (14) июня штурмом овладел Неаполем. 1 (12) мая из Корфу был направлен др. русско-турецкий отряд контр-адмирала П.В. Пустошкина (3 линейных корабля, 4 фрегата, 1 корвет) для блокады Анконы (в июне его сменил отряд капитана 2-го ранга Н.Д. Войновича). 3 (14) августа русско-турецкая эскадра Ушакова (10 линейных кораблей, 7 фрегатов) перешла в Мессину, а затем в Неаполь для совместных действий с английской эскадрой адмирала Г. Нельсона. Из Мессины Ушаков по просьбе фельдмаршала А.В. Суворова направил отряд Пустошкина для блокады Генуи. 16 (27) сентября около 1000 чел. русских десантников вступили в Рим. 31 декабря 1799 (11 января 1800) Ушаков получил приказ императора Павла вернуться на родину. В октябре 1800 эскадра пришла в Севастополь

. В результате занятия во время Средиземноморского похода Ионических островов Россия подорвала господство в Восточном Средиземноморье и приобрела важную военно-морскую базу на Средиземном море, которую успешно использовала в войне в 1805– 07.

Чернов Ю.И. Средиземноморский поход Ушакова 1798–1800 // Большая Советская Энциклопедия http://oval.ru/enc/67682.html

ОСАДА КОРФУ

Крепость Корфу по праву считалась одной из сильнейших в Средиземном море. Она состояла из пяти отдельных укреплений, взаимно обстреливавшихся огнем своих батарей. К востоку от города, окруженного двойным валом с глубокими сухими рвами, на мысе Капо-Дезидеро находилась старая цитадель, отделявшаяся от города широким каналом. К северо-западу от нее была расположена новая цитадель с укреплениями, высеченными в скале. Три отдельных укрепления защищали город с юго-запада: форты Святого Авраама, Святого Рока и Святого Сальвадора. С моря Корфу защищался двумя укрепленными островами: Видо и Лазарето. На Видо находилось пять батарей, а на значительно меньшем Лазарето – укрепленный карантин.

Французский гарнизон, защищавший Корфу, насчитывал 3 тысячи человек. На укреплениях находилось 650 орудий. В гавани между островом Видо и старой цитаделью стояли два корабля – 74-пушечный «Женеро» («Genereux») и 54-пушечный «Леандер» («Leander»), а также фрегат «Ля Брюн» («La Brune»), бомбардирское судно «Ля Фример» («La Frimer»), бриг и четыре мелких судна. […]

Первое время Ушаков ограничивался блокадой Корфу, одновременно предпринимая отчаянные усилия для усиления своих сил. 15–19 ноября по приказанию адмирала на Корфу были выстроены две батареи: одна 10-орудийная 15 ноября десантом под командой капитана Кикина против Святого Авраама – передового форта противника, другая трехорудийная 19 ноября десантом под командой лейтенанта Ратманова на холме Святого Пантелеймона.

В осаде Корфу активное участие принимали и местные жители. Так, грек инженер Маркати сформировал добровольческий отряд численностью 1500 человек, и Ушаков помог этому отряду, дав ему три орудия.

Обстрел возведенных русскими батарей нанес некоторый ущерб крепости, но 20 ноября около 600 французов пошли на вылазку. Греки разбежались, три русских канонира были убиты, а 17 взяты в плен. Правда, их оперативно разменяли на французских пленных. […] Волей-неволей адмиралу Ушакову пришлось согласиться на прибытие на остров Корфу албанских войск Янинского паши. К концу января 1799 г. на острове было уже 4250 албанцев.

К этому времени Корфу блокировала союзная эскадра в составе 12 кораблей, 11 фрегатов и множества мелких судов. Тем не менее, единственное боеспособное французское судно – корабль «Женеро» в ночь на 25 января прорвал блокаду вместе с двумя малыми судами. Ушаков писал Павлу I: «Напоследок 25 на 26-е число генваря, в чрезвычайно темную ночь, с вычерненными парусами, при крепком зюйдовом ветре прорвался между кораблями блокирующими. Две полугалерки, нарочно для надзирания крейсерующие перед нашими кораблями, увидели его под парусами благовременно, одна из них при темноте ночи попалась под самый корабль и едва, спустясь на фордевинд, отойтить успела, делали сигнал им определенные о побеге судов. В то же время, когда «Женеро» еще не дошел до наших кораблей, деланы были от меня сигналы гнаться за бегущими кораблями, бить, топить и брать в плен, но по чрезвычайно легкому ходу сей корабль прорвался при пальбе в него с наших кораблей и с турецких фрегатов и ушел в Анкону. Два корабля наших «Богоявление Господне» и «Захарий и Елисавета» и фрегат «Георгий Великия Армении», тож два турецких фрегата гнались за ним до Анконы, но в темноте ночи и видеть его не могли». […].

Несмотря на наступление зимы, русские продолжали осадные работы под Корфу. […] В середине февраля Ушаков начал подготовку к штурму. Для начала было решено овладеть укреплениями острова Видо. В 7 часов утра 18 февраля по сигналу с флагманского корабля «Святой Павел» соединенный русско-турецкий флот (корабли «Святой Петр», «Захарий и Елисавета», «Богоявление Господне», «Симеон и Анна» и «Мария Магдалина», фрегаты «Григорий Великия Армении», «Святой Николай», «Навархия» и «Казанская Богородица», шхуна, посыльное судно, а также два турецких корабля, шесть фрегатов, корвет и канонерская лодка) подошел к укреплениям острова Видо на картечный выстрел и, став на шпринг, открыл огонь по береговым батареям. Вскоре все пять французских батарей были «истреблены и обращены в прах». В 11 часов был высажен русско-турецкий десант общей численностью 2159 человек. Французы, бросив батареи, бежали в глубь острова. «Храбрые войска наши, – доносил после боя адмирал Ушаков, – …мгновенно бросились во все места острова, и неприятель повсюду был разбит и побежден…» В 2 часа дня на острове Видо был водружен русский флаг. Комендант острова бригадный генерал Пивро, 20 офицеров и 402 солдата взяты в плен.

[…] Сразу же после взятии Видо с судов эскадры был высажен десант для поддержки войск, атаковавших крепость со стороны укреплений Святого Сальвадора и Святого Авраама. Соединенные силы русских матросов и солдат, турков, албанцев и корфиотов, подавив отчаянное сопротивление французов, ворвались в оба укрепления, овладели ими и заставили неприятеля бежать во внутреннюю крепость.

Широкорад А.Б. Россия на Средиземном море М., 2008. Глава 7 Взятие Корфу http://www.e-reading.co.uk/chapter.php/1006984/8/Shirokorad_-_Rossiya_na_Sredizemnom_more.html

ШТУРМ КОРФУ

[…] При взятии острова Видо и действиях на берегу русские потеряли 31 человека убитыми и 100 ранеными. «Взятие Видо, укреплений св. Авраама и св. Сальвадора решило участь крепости Корфу». Эта фраза кочует из одного отечественного издания в другое. Лишь полковник Генерального штаба В.А. Мошнин иначе оценил сдачу Корфу: «Не бомбардированием, а скорее голодом он вынудил крепость к сдаче».

И действительно, старая крепость могла еще держаться долго. Принципиально важным был вопрос, сумеют ли французы получить подкрепление извне или нет. Военно-политическая же ситуация в Италии и Средиземноморье с 1796 г. по 1815 г., как мы увидим, кардинально менялась десятки раз самым непредсказуемым образом. Поэтому в конце концов обе стороны решили не рисковать и пришли к определенному компромиссу. Согласно условиям почетной капитуляции, «…гарнизон с собственным его экипажем перевезен будет в Тулон на судах наймом и содержанием российской и турецкой эскадр под прикрытием военных судов, и дивизионному генералу Шабо со всем его штатом, разными чиновниками позволено отправиться в Тулон, или в Анкону, из оных мест, куда он пожелает коштом договаривающихся держав; генералитет и весь французский гарнизон обязывается честным словом в течение 18 месяцев отнюдь не принять оружие против Империи всероссийской и Порты Османской и их союзников.

Французы, попавшиеся в плен во время осады Корфу, на тех же правах отправлены будут вместе с французским гарнизоном в Тулон с обязательством на честное слово не принимать оружие противу помянутых империй и союзников их во все течение настоящей войны, пока размена их с обоими империями российскою и турецкою учинена не будет.

Широкорад А.Б. Россия на Средиземном море М., 2008. Глава 7 Взятие Корфу http://www.e-reading.co.uk/chapter.php/1006984/8/Shirokorad_-_Rossiya_na_Sredizemnom_more.html

РЕСПУБЛИКА СЕМИ СОЕДИНЕННЫХ ОСТРОВОВ

Ушаков понимал, что борьба между крестьянами и дворянами может привести к общественному взрыву, гражданской войне на островах. Это создало бы неблагоприятные условия для использования российским флотом ионических портов в продолжавшейся войне с Францией и вообще осложнило бы осуществление балканской политики России. И адмирал всячески старался предотвратить такое развитие событий. Уже на следующий день после овладения крепостью Корфу он и Кадыр-бей выпустили прокламацию, в которой сообщалось, что жители всех сословий получают полную и общую амнистию и гарантию уважения религии, собственности и прав личности. В ней содержался призыв к прекращению внутренней борьбы и восстановлению спокойствия.

При непосредственном участии Ушакова депутатами Сената, избранного в мае 1799 года, был разработан Проект организации управления Республики Ионических островов. По существу, это был первоначальный проект конституции Республики Семи Соединенных Островов. В этом документе определялись политические права населения, местные и центральные органы управления, их компетенции и другие основополагающие положения. Право избирать и быть избранными в органы власти получали не только дворяне, но и наиболее состоятельные представители второго класса, что раньше не имело здесь прецедента.

Обложка: Федор Ушаков. Фрагмент советской почтовой марки 1987 года

Источник: https://nvmf.ru