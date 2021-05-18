Память и слава Выступление на Торжественном собрании, приуроченном к 100-летию окончания Первой мировой войны Первую мировую войну называли «неизвестной» и «забытой». Несправедливо были преданы забвению её герои. Мы вернули долг нашим предкам – солдатам Первой мировой. Добрый день, уважаемые коллеги! Сразу оговорюсь, что представляю здесь одновременно Министерство культуры и Российское военно-историческое общество. И буду рассказывать и о деятельности РВИО в рамках Оргкомитета, и о музейно-выставочных, кино-, театральных и других проектах Минкультуры. В самом начале нашего пути, ещё в 2014 году, Сергей Евгеньевич Нарышкин предложил продлить деятельность оргкомитета до 100-летия окончания Первой мировой. Мудрая инициатива позволила построить в течение 4-х лет системную работу по... На чтение: 4 минуты

Выступление на Торжественном собрании, приуроченном к 100-летию окончания Первой мировой войны

Первую мировую войну называли «неизвестной» и «забытой». Несправедливо были преданы забвению её герои. Мы вернули долг нашим предкам – солдатам Первой мировой.

Добрый день, уважаемые коллеги! Сразу оговорюсь, что представляю здесь одновременно Министерство культуры и Российское военно-историческое общество. И буду рассказывать и о деятельности РВИО в рамках Оргкомитета, и о музейно-выставочных, кино-, театральных и других проектах Минкультуры.

В самом начале нашего пути, ещё в 2014 году, Сергей Евгеньевич Нарышкин предложил продлить деятельность оргкомитета до 100-летия окончания Первой мировой. Мудрая инициатива позволила построить в течение 4-х лет системную работу по возвращению ее в отечественную историю.

Ещё 5 лет назад часто спрашивали: почему в России нет памятника героям Первой мировой? Сейчас таких памятников десятки. Лучшие и самые значимые из них установлены РВИО. Из 235 установленных нами памятников, 34 – это монументы Героям Первой мировой.

Главным из них стал национальный монумент на Поклонной горе. Готовясь к его возведению, мы организовали Всероссийский конкурс на лучший проект. Провели две выставки проектов – в Государственном Историческом музее и в Музее Победы. Организовали сбор средств на памятник – всем миром, как это всегда было принято в России. Любой человек в любой момент мог принять участие в святом деле. Все имена всех жертвователей представлены у нас на сайте ИСТОРИЯ.РФ. Среди них носители громких фамилий Шаховских, Трубецких, Шереметьевых. Есть и другие громкие имена – Большой театр, МХТ имени Чехова, Московская консерватория. Они давали специальные тематические спектакли, благотворительные концерты и спектакли. В Московской филармонии для сбора средств выступили альтист Юрий Башмет и пианист Борис Березовский.

Большим проектом стал благотворительный концерт-телемарафон «Помним всех», посвящённый памяти Героев Первой мировой, состоявшийся в Центральном театре Российской армии и показанный в тот же день по «России 1». Участниками телемарафона стали звёзды нашей эстрады и сцены. Люди в зале плакали, а после концерта подходили и говорили, что такого эмоционального патриотического мероприятия не помнят с советских времён.

Мы выработали основные принципы для установки памятников Первой мировой. Это открытость, максимально широкое свободное обсуждение, которые привлекают дополнительное внимание к нашей теме. И создание монументов на народные средства, сбор пожертвований, который даёт всем чувство сопричастности.

Монумент Героям Первой мировой на Поклонный горе в Москве 1 августа 2014 года открывал Путин. Сказанные тогда слова Президента о том, что «Мы возрождаем историческую правду о Первой мировой войне» вполне можно считать нашим девизом на 4 года всей деятельности оргкомитета.

Установлена целая серия памятников – в Калининграде, Пскове, Саранске, Туле, Липецке, Гусеве в Калининградской области, Кирове, Ставрополе. Некоторые из них вы можете увидеть прямо здесь, в Манеже. До Поклонной был и трогательный памятник «Прощание славянки» на Белорусском вокзале. В праздники, в дни памятных дат военной истории люди повязывают на памятник георгиевские ленточки – и он весь окрашивается в оранжево-чёрные тона.

Но приятнее всего, когда в разъездах по России встречаешь памятные знаки, которые связаны с Первой мировой, но о которых ничего не слышал и не знал. Их устанавливают местные энтузиасты – как правило, своим землякам, солдатам той давней войны. Считаю тенденцию четко обозначившейся, и создали её мы.

Кратко о зарубежных проектах нашей монументальной программы. Самый заметный – это бронзовый Николай II на центральной площади Белграда. Памятник вступившемуся за Сербию царю в самом сердце сербской столицы открывал Патриарх Кирилл. Бюст Николая II работы Зураба Константиновича Церетели теперь есть и в Баня-Луке в Республике Сербской Боснии и Герцеговины.

Три обелиска Русскому экспедиционному корпусу во Франции открыты в коммунах Курси и Агилькур, во французском Бресте. В Словении теперь стоит монумент «Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн». Его открывали лидеры наших стран. И даже во Львове мы провели реконструкцию памятника русским воинам, погибшим в Первой мировой.

В отечественной кинематографии, как ни странно, самым первым фильмом о Первой мировой стал «БатальонЪ» Игоря Угольникова. Этой картине мы оказали поддержку. Десятки документальных фильмов получили полноценное экспертное содействие со стороны РВИО – в том числе такие масштабные, как «Первая мировая» на Первом.

Ради выставки «Взгляни в глаза войны» в Малом Манеже Павел Лунгин на время прервал карьеру кинорежиссёра, став её художественным руководителем. РВИО выступило организатором или оказало поддержку (например, у Лунгина мы были научными консультантами) 20 (двадцати) большим выставочным проектам. Наконец-то появился Музей Первой мировой – в Ратной палате в Царском Селе. Отличный современный музей.

Многие наши выставки имели общероссийский масштаб – и трудно сказать, какая была важнее. «Первая мировая. Последняя битва Российской империи» в ГИМе или «Георгиевская история России » у нас в Музее Московских стрельцов? Невозможно сравнивать. У классики артефакта и у мультимедиа разные аудитории. Важно, что это сотни тысяч человек, которые логично влились в общий музейный бум.

А у проекта «Памятные даты военной истории России», который РВИО осуществляет с Организационным комитетом «Победа», вообще затруднительно определить аудиторию. 400 кинотеатров, которые перед сеансами демонстрируют инфоролики проекта, ещё можно «сосчитать». И число пассажиров «Сапсанов», где они показываются наряду с тысячами других мониторов информационных сетей, тоже можно определить, если постараться. А свыше 350 телеканалов, на которых наши ролики крутятся? Свежий замер Гэллапа только по центральным каналам из общего числа показал аудиторию свыше 20 млн человек.

Вот темы этих роликов: начало Первой мировой, Гумбинненское сражение, Галицийская битва, оборона крепости Осовец, взятие крепости Перемышль, взятие крепости Эрзерум, Брусиловский прорыв. И нет никакого совпадения в том, что эти же события вынесены на цоколь монумента на Поклонной. Стараемся действовать комплексно.

В научной сфере главным достижением, помимо десяти наших научных конференций, стала 3-томная энциклопедия Первой мировой войны (ее признали Книгой года на Московской международной книжной выставке-ярмарке в 2014-м и удостоили Гран-при). Это совместный проект Российского исторического и Российского военно-исторического обществ. Только под научной редакций РВИО опубликованы десятки книг, касающихся Первой мировой. В том числе и издания с буквально советскими тиражами: «Полководцы Первой мировой» – 80 тысяч. Первая мировая достойно представлена в выпущенном РВИО учебнике «Военная история Россия».

В эти годы состоялась премьера нашей компьютерной игры «Илья Муромец», посвященной чуду русской техники, четырёхмоторному бомбардировщику. Действие происходит во время Брусиловского прорыва на Западе Украины. Компания-партнёр та же, что сделала мировой хит «Ил-2 – штурмовик». У «Ильи Муромца» тоже много поклонников по всему миру.

Благодаря увлечённым людям из военно-исторических клубов события столетней давности оживают на глазах у десятков тысяч зрителей. Эти увлечённые реконструкторы – тоже историки, и в деталях военной формы одежды русской императорской армии дадут фору любому доктору наук. Из уважения к их историческим познаниям (пусть и практического рода) мы доставляли на фестиваль «Гумбинненское сражение» в Калининградской области членов военно-исторических клубов бортами МЧС (по заключённому между нами соглашению). Как и в Крым, на Федюхины высоты – Крымского моста тогда ещё не было.

Ещё из серии «теперь об этом можно рассказать». При реконструкции Гумбинненского сражения участники из Польши сказали, что пойдут в музей, и больше их не видели. Точнее, видели в ресторане. Нужна была замена. Предложили швейцарцам – благо форма периода 1910-х у них была похожа на русскую. Они дисциплинированно согласились – и приняли участие в атаке. Так через 100 лет нейтральная Швейцария всё-таки поучаствовала в сражениях Первой мировой.

Просто перечислю некоторые поддержанные нами фестивали: «Времена и Эпохи» (реконструкция «Атаки мертвецов» в крепости Осовец), «Гибель 209 полка в «августовских лесах», «Сибирский огонь» (4 раза), «Красное село 1914», «Гумбинненское сражение. Август 1914» (2 раза), Федюхины высоты (2 раза), «Прорыв», «Помни войну», «Брусиловский прорыв» (2 раза, в т.ч. в парке «Патриот»), «Ледяной поход».

Проводился полевой молодёжный военно-исторический форум «Вспомним всех – Тирольская память» на территории Автономной провинции Больцано (Италия). Цель – «поднять», как говорят поисковики, солдат и офицеров Российской армии, погибших в австро-венгерском плену в 1914–18 годах. Больцано – звучит красиво, но на самом деле это была тяжёлая экспедиция в условиях высокогорья. И кроме нас этого никто не сделал бы. В Латвии мы произвели перезахоронение 218 воинов Русской Императорской армии. Во Франции, в Курси, провели поисковую экспедицию «Русский экспедиционный корпус».

Резюмирую. 5 лет назад представления о месте России в Первой мировой были расплывчатыми. Сегодня мы знаем, что наша страна сыграла в ней ключевую роль и была в шаге от победы.

Подводя итоги минувших пяти лет, хочу сказать, что оценку нашей деятельности всё-таки должно давать общество, а не мы сами. Вот, скажем, в 2014 году треть опрошенных ВЦИОМ считала Россию победительницей (34%), и такая же доля (35%) опрошенных полагала, что наша страна войну проиграла .

Буквально только что поступили данные свежего опроса ВЦИОМ по этой теме. Спустя 4 года мы видим значительный рост числа тех, кто уверен в военной победе России – сегодня их почти половина (49%). Также выросло и количество наших сограждан, которые считают, что участвовать в Первой мировой было необходимо – с 30 до 42%. Более половины (51%) опрошенных сегодня считают, что Победа была бы нашей, если бы не революция. А в 2014 году таких было лишь 40%.

Тот же ВЦИОМ отмечает: убеждённость в необходимости исторических знаний близка к абсолютной: с этим соглашаются 96% опрошенных, при этом свои знания по истории страны 47% населения честно признают недостаточными.

Оценка нашей деятельности представлена в зеркале социологии. Но определённые – и достаточно острые – вопросы все-таки считаю необходимым поставить. Выше я приводил цифры потерь. Выбрал наиболее авторитетных, как считаю, авторов – генерала царской армии Головина и советского демографа Урланиса. Их оценки для России примерно совпадают – 1,8 млн человек. Цифры, в принципе, коррелируются и с Кривошеевым.

Но, как вы знаете, здесь есть очень большие расхождения – даже в учебниках. В школьных учебниках можно встретить и 2 млн, и 6 млн! Можно и 10 – но это уже совокупные потери Европы. А отдельно для России данных нет. Согласитесь, для любой войны после того, как сказано, кто в ней победил, цена этой победы – второй по важности вопрос.

Или вот, считай, классический двухтомник «История Первой мировой войны. 1914–1918» под редакцией Ростунова. «Убыль населения в 12 воевавших государствах составила свыше 20 млн человек, в том числе в России – 5 млн человек, в Австро­-Венгрии – 4,4 млн человек, в Германии – 4,2 млн человек». Но при этом забывают, что Россия воевала и с Германией, и с Австро-Венгрией, и с Турцией на Кавказском фронте, оттягивая на себя 40% всех вражеских сил.

При этом Германия, также воевавшая на два фронта, имела на Западном фронте положительный для себя коэффициент потерь 1,45 (одна целая сорок пять сотых).

Всё это требует изучения и осмысления. Вношу предложение в качестве задачи на будущее. После завершения работы нашего оргкомитета образовать рабочую группу – некий мозговой центр, которому дадим несколько поручений.

Первое. Определить точное количество потерь России – цену войны. Как один из базовых параметров тех событий. Утвердить в массовом сознании непротиворечивый, простой и понятный «слепок» Первой мировой.

Второе. Укрепление представлений о России – несмотря на Брестский мир – как о державе-победительнице. Очевидно, что огромный вклад в победу внесла именно наша страна. Очевидно и то, что плодами победы мы не воспользовались, но имеем право на моральное удовлетворение. На американской медали Победы «Великая война за цивилизацию» 1919 года Россия названа в числе победительниц. В этом можно с американцами согласиться с лёгким сердцем.

Третье. Сохранение памяти о героизме русского солдата.

Наша работа по возвращению славных страниц отечественной истории должна быть и будет продолжена.