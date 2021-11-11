Вяземский десант 75: биографии Михаил Григорьевич Ефремов − советский военачальник, полководец Гражданской и Великой Отечественной войн, Герой Российской Федерации (1996), генерал-лейтенант (1940). Родился 27 февраля 1897 года в городе Таруса Калужской губернии в семье бедных мещан. Сначала работал подмастерьем на мануфактурной фабрике Рябова в Москве, затем поступил учеником к мастерам-гравёрам и спустя некоторое время на Пречистенские рабочие курсы. В русской императорской армии с сентября 1915 года. Вскоре после попадания на фронт был откомандирован в город Телави (Грузия) в школу прапорщиков, которую окончил весной 1916 года, и после этого был направлен в действующую армию. Боевое крещение принял в рядах тяжёлого артиллерийского дивизиона на Юго-Западном фронте, участвовал в Брусиловском прорыве в Галиции. На чтение: 7 минут

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Командарм-33 генерал-лейтенант М.Г. Ефремов

Михаил Григорьевич Ефремов − советский военачальник, полководец Гражданской и Великой Отечественной войн, Герой Российской Федерации (1996), генерал-лейтенант (1940). Родился 27 февраля 1897 года в городе Таруса Калужской губернии в семье бедных мещан. Сначала работал подмастерьем на мануфактурной фабрике Рябова в Москве, затем поступил учеником к мастерам-гравёрам и спустя некоторое время на Пречистенские рабочие курсы. В русской императорской армии с сентября 1915 года. Вскоре после попадания на фронт был откомандирован в город Телави (Грузия) в школу прапорщиков, которую окончил весной 1916 года, и после этого был направлен в действующую армию. Боевое крещение принял в рядах тяжёлого артиллерийского дивизиона на Юго-Западном фронте, участвовал в Брусиловском прорыве в Галиции.

В феврале 1918 года Михаил записался бойцом в один из замоскворецких рабочих отрядов, а летом того же года его назначили командиром роты 1-й Московской пехотной бригады. Во время Гражданской войны воевал на Южном и Кавказском фронтах, прошёл путь от командира роты до командира корпуса. В 1920 году окончил Высшие военно-академические курсы, и с февраля 1921 года командовал 33-й отдельной стрелковой дивизией, которая дислоцировалась под Пятигорском и Кисловодском. С июля 1921 года – начальник Вторых Московских командных пехотных курсов, с февраля 1924 года – помощник командира и начальник политотдела 14-й стрелковой дивизии. С апреля 1924 года командовал 19-й Тамбовской сд.

М.Г. Ефремов перед рейдом в тыл противника

В 1927 году в должности военного советника находился в командировке в Китае. Через год после возвращения на родину назначен командиром 18-й Ярославской сд. Окончил курсы высшего начальствующего состава РККА, особый факультет единоначальников Военно-политической академии им. М.Г. Толмачева, а в 1933 году – Военную академию им. М.В. Фрунзе. В 1935 году получил звание комдива.

В 1937 году избран депутатом Верховного Совета СССР. С мая 1937 года – командующий войсками Приволжского военного округа, с ноября того же года – Забайкальского военного округа, с июля 1938 года – Орловского военного округа, с июня 1940 года – Северо-Кавказского военного округа и с августа 1940 года – Закавказского военного округа. В 1938 году примерно полгода находился под следствием, но сумел защитить свое честное имя, обвинение ему не предъявили. В октябре 1938 года утверждён членом Военного совета при наркоме обороны СССР, 4 июня 1940 года М.Г. Ефремову присвоено воинское звание генерал-лейтенант. В январе 1941 года назначен первым заместителем генерал-инспектора пехоты Красной Армии.

После нападения Германии на СССР генерал-лейтенант М.Г. Ефремов назначен командующим 21-й армией, которая в составе Западного фронта вела ожесточённые бои на могилёвском направлении. В первые месяцы войны умело организовал оборону на Днепре. 7 августа 1941 года назначен командующим войсками Центрального фронта. В сентябре назначен заместителем командующего Брянским фронтом. В первой половине октября 1941 года возглавлял войска 10-й армии, затем 33-й армии. Особенно ожесточенные бои разгорелись в конце ноября – начале декабря 1941 года на реке Нара, где армия генерал-лейтенанта Ефремова сдержала натиск противника.

После ликвидации нарофоминского прорыва под Москвой 33-я армия перешла в контрнаступление и освободила 26 декабря Наро-Фоминск, 4 января Боровск, 19 января Верею. Несмотря на серьезное ослабление 33-й армии в ходе тяжелых боев, генерал М.Г. Ефремов получил 17 января 1942 года приказ штаба Западного фронта, предписывающий немедленно начать наступление на Вязьму. Однако ни этой армии, ни другим соединениям и объединениям, атаковавшим районный центр, взять город не удалось. В течение второй половины февраля и марта 1942 года. 43-я армия безрезультатно пыталась пробить коридор к 33-й армии, но также неудачно.

Тягачи 33-й армии идут по улицам освобожденного села в Подмосковье

Изнурительные бои, нехватка продовольствия и практически отсутствие боеприпасов измотали и изнурили армию. Поняв катастрофичность положения, Ставка ВГК прислала за М.Г. Ефремовым самолёт. Однако он отказался покидать своих измученных солдат и отправил на самолёте боевые знамена своей армии и раненых солдат. С вечера 13 апреля связь со штабом 33-й армии прекратилась. Армия перестала существовать как единый организм, и отдельные её части пробивались на восток разрозненными группами. 19 апреля 1942 года в бою командарм Ефремов был тяжело ранен и, не желая попасть в плен, в тот же день застрелился. Вместе с Михаилом Григорьевичем погиб практически весь штаб армии. Исследователи отмечают высокий дух и стойкость подчиненных генерала. Найдя тело Ефремова, немцы, испытывая глубокое уважение к мужественному генералу, похоронили его с воинскими почестями в селе Слободка. В 1943 году, после освобождении района, останки Михаила Ефремова были торжественно перезахоронены в городе Вязьма на Екатерининском кладбище. В 1946 году на одной из площадей города, названной в честь генерала, был установлен памятник работы скульптора Евгения Вучетича.

Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами Красного Знамени Азербайджанской ССР, медалями (все довоенные). Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 1996 года «за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», генерал-лейтенанту Ефремову Михаилу Григорьевичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

М.Г. Ефремов на сайте «100 великих полководцев»

Командующий 33-й армией генерал-лейтенант М.Г. Ефремов (справа), полковой комиссар Ф.С. Вишневецкий и полковник Н.Л. Бунин разговаривают с Ваней Андриановым, награжденным орденом Красной Звезды за помощь, оказанную частям 113-й стрелковой дивизии при штурме укрепленного пункта врага

Комкор-1 и командир сводной группы генерал-майор П.А. Белов

Павел Андреевич Белов − советский военачальник, один из руководителей крупных кавалерийских соединений, Герой Советского Союза (1944), генерал-полковник (1944). Родился 6 февраля 1897 года в городе Шуя в семье фабричного служащего. Работал табельщиком, телеграфистом на станции в Иваново-Вознесенске. В 1916 году призван в армию, воевал рядовым в эскадроне гусарского полка. Любовь к лошадям пронес с юности через всю жизнь. В 1917 году окончил школу прапорщиков. В следующем году вступил в Красную Армию, назначен инструктором районного отделения Всевобуча в городе Иваново-Вознесенск.

С июля 1919 года участвовал в Гражданской войне: командовал кавалерийским взводом, эскадроном, был помощником командира полка. В 1922-1926 годах – командир кавалерийского полка, с 1929 года – помощник начальника отдела штаба МВО. С июня 1931 года служил при Реввоенсовете СССР, с декабря 1932 года стал помощником инспектора кавалерии РККА. В 1934-1937 годах занимал должность помощника командира и командира 7-й кавалерийской дивизии, с июля 1937 года − начальник штаба кавалерийского корпуса. Участвовал в походе советских войск на Западную Украину в 1939 году. С октября 1940 года командовал горнострелковой дивизией.

Генерал П.А. Белов верхом на любимом коне

Много и прилежно учился, окончил курсы усовершенствования старшего комсостава (1927), Военную академию им. М.В. Фрунзе (1933). В марте 1941 года назначен командиром 2-го кавалерийского корпуса, который с начала Великой Отечественной войны непрерывно участвовал в боях на Южном фронте, выполнил ряд боевых задач по оперативному прикрытию фронта 9-й и 18-й арий и удержанию рубежа на Днестре. Отступил с боями от Тирасполя до Киева, сохранив ядро кавалерийского соединения. Отличился в ходе Киевской операции (бои на направлении Ромны – Штеповка), за что был награжден орденом Ленина.

С ноября 1941 года участвовал в Московской битве, возглавляемый им корпус особенно отличился в оборонительных боях под Тулой. За отличия в сражениях летом и осенью 1941 года. 2-й кавалерийский корпус 26 ноября получил название 1-го гвардейского кавалерийского. В контрнаступлении и общем наступлении советских войск на западном направлении гвардейцы под командованием Белова не раз отличились в боях. Особо суровые испытания ждали командира соединения и его подчиненных после входа в прорыв в район Вязьмы, в результате которого им пришлось вести борьбу с врагом в окружении. Более 5 месяцев продолжался рейд соединения генерал-майора П.А. Белова и приданных ему частей в глубоком тылу врага, после чего им удалось прорвать линию фронта и выйти к своим.

С июня 1942 года до конца войны – командующий 61-й армией, соединения и части которой до середины 1943 года вели оборонительные и наступательные бои южнее и юго-западнее Белёва, в составе Брянского фронта участвовали в Орловской операции 1943 года. Возглавляя армию, Белов особо проявил себя как командующий в битве за Днепр: c 26 сентября по 1 октября 1943 года соединения и части армии форсировали Днепр у села Любеч и захватили плацдарм на правом берегу. Отмечая личный вклад в эту операцию, Верховное Главнокомандование представило генерал-лейтенанта Белова к званию Героя Советского Союза. В последующем войска армии принимали участие в Гомельско-Речицкой, Калинковичско-Мозырской, Белорусской, Рижской наступательных операциях, блокировании группировки противника на Курляндском полуострове, в Варшавско-Познанской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операциях.

После войны генерал-полковник Белов на командных должностях в Вооруженных силах. Он командовал войсками Донского (1945-1946), Северо-Кавказского (1946-1948), Южно-Уральского (1949-1955) военных округов. Окончил академические курсы при Высшей военной академии (1949). В 1955-1960 годах − председатель ЦК ДОСААФ, депутат Верховного Совета СССР. Жил в Москве, где умер 3 декабря 1962 года.

Герой Советского Союза генерал П.А. Белов награжден пятью орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, тремя орденами Суворова 1 степени, орденом Кутузова 1 степени, медалями, польскими орденами «Виртури Милитари» и «Крест Грюнвальда».

Павел Андреевич Белов наблюдает за походным строем своего корпуса

Командир 4-го воздушно-десантного корпуса полковник А.Ф. Казанкин

Александр Федорович Казанкин − советский военачальник, пятый командующий ВДВ СССР, генерал-лейтенант (1944). Родился 15 апреля 1900 года в городе Буинск Татарской АССР. В 18 лет добровольцем вступил в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии, принял участие в Гражданской войне. Решил стать профессиональным военным. По окончании в 1927 году Омской пехотной военной школы проходил службу на различных командных должностях. В 1934 году окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе. Затем служил на штабных должностях. В 1939-1940 годах в должности начальника штаба 214-й воздушно-десантной бригады являлся участником Советско-финляндской (Зимней) войны.

Командир 4-го вдк А.Ф. Казанкин после получения генеральского звания и выхода на Большую землю

Великую Отечественную войну встретил в Белоруссии в должности начальника штаба 4-го воздушно-десантного корпуса. Вскоре после очередного этапа десантирования, 23 февраля 1942 года командир соединения генерал-майор А.Ф. Левашов получил смертельное ранение и А.Ф. Казанкин принял командование. Под его началом корпус в феврале – июне 1942 года сражался в тылу противника под Вязьмой до прорыва вместе с приданными частями других воздушно-десантных корпусов линии фронта и выхода на Большую землю. Был представлен к званию Героя Советского Союза, но награжден орденом Ленина.

После излечения в госпитале сформировал в декабре 1942 года l-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию и командовал ею в боях на Северо-Западном фронте зимой 1943 года и на Украине летом 1943 года. В 1944 году – генерал-лейтенант, командир 16-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. С 1945 года – командир 12-го гвардейского стрелкового корпуса, с которым дошел до Берлина, где в уличных боях был тяжело ранен. В 1946 году – командир 39-го гвардейского стрелкового, а затем воздушно-десантного корпуса.

С октября 1947 по декабрь 1948 года и с января по март 1950 года – пятый в истории Советской Армии командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ). С 1950 года – генерал-инспектор ВДВ. 18 марта 1955 года скоропостижно скончался на служебном посту.

За мужество и героизм, проявленные в годы войны, награжден двумя орденами Ленина (один из них – за исключительные успехи в боевой подготовке в послевоенное время), шестью орденами Красного Знамени, орденом Кутузова 1 степени, орденом Суворова 2 степени, орденом Богдана Хмельницкого l степени, медалями. Удостоен благодарности Верховного Главнокомандующего.

Слева направо: майор М.М. Козунко, полковник А.Ф. Казанкин и батальонный комиссар В.М. Оленин. Март 1942 года

Командир 8-й воздушно-десантной бригады А.А. Онуфриев

Александр Алексеевич Онуфриев родился в 1904 году в городе Алатырь Симбирской губернии в горняцкой семье. Работал на шахте, в 1923 году был призван в Красную Армию. Через три года окончил Омскую пехотную школу. Командовал взводом, ротой и батальоном. Участвовал в освобождении Западной Белоруссии в 1939 году. Окончил командный и штурманский факультеты Военно-воздушной академии в г. Монино, после чего принял командование 8-й воздушно-десантной бригадой. На Западном направлении десантники подполковника Онуфриева вступили в бой в конце июня 1941 года, когда немецко-фашистские танковые группировки, прорвавшись восточнее Минска, устремились к Днепру и Смоленску. Бригада сражалась как пехотная часть. В конце лета 1941 года была выведена в тыл на отдых и пополнение. За подвиги в боях Онуфриева в начале 1942 года наградили орденом Красного Знамени.

Командир 8-й ВДБ А.А. Онуфриев в тылу врага

После проверки готовности частей 4-го ВДК, командир корпуса полковник А.Ф. Левашов решил предоставить честь высадиться первой в тыл врага 8-й ВДБР – как наиболее подготовленной. Сам комбриг выпрыгнул в ночь на 29 января 1942 года и сразу был вынужден принять неравный бой с гитлеровцами. Руководимая подполковником Онуфриевым бригада, только в период с 27 по 31 января освободила до 30 населенных пунктов, захватила богатые трофеи. Ее успехи способствовали активизации борьбы с врагом в Вяземском, Издешковском, Семлевском и других районах Смоленской области, где были созданы партизанские отряды «Шмелев», «Ураган», «Чайка», руководство которыми первое время осуществляли командиры и политработники 8-й ВДБР. Также десантники снабжали партизан оружием и боеприпасами за счет трофеев.

11 февраля 1942 года генерал армии Г.К. Жуков поставил действия 8-й ВДБР в пример всем войскам Западного фронта. Около 5 месяцев Александр Андреевич со своими подчиненными вел борьбу с врагом в его тылу, а при переходе через Варшавское шоссе 18 июня 1942 года был тяжело ранен. После прорыва линии фронта и выхода на Большую землю, командир 4-го ВДК полковник А.Ф. Казанкин представил полковника А.А. Онуфриева к званию Героя Советского Союза, отмечая его личное мужество и грамотные действия. Это представление поддержало командование Воздушно-десантных войск, однако решением Военного совета Западного фронта комбрига наградили орденом Ленина.

После завершения десантной операции, командование приняло решение переформировать воздушно-десантные корпуса в гвардейские стрелковые дивизии. После пополнения полковник А.А. Онуфриев во главе 38-й гв. сд сражался с врагом с декабря 1942 года под Сталинградом в составе 1-й гв. армии Юго-Западного фронта. Только в ходе декабрьского наступления была разбита немецко-итальянская группировка на Дону, освобождено более 70 населенных пунктов; Онуфриев был удостоен ордена Суворова 2 степени и звания генерал-майора.

Трижды раненый в боях в 1941-1942 годах командир 38-й гв. сд генерал Онуфриев погиб 25 февраля 1943 года у села Красный Оскол Изюмского района Харьковской области при бомбардировке штаба вражеской авиацией; вместе с ним погибли начальник штаба и заместитель комдива по политчасти.

Командующий Воздушно-десантными войсками В.А. Глазунов

Василий Афанасьевич Глазунов − советский военачальник, первый командующий ВДВ СССР, генерал-лейтенант (1944). Родился в семье крестьянина 1 января 1896 года (по новому стилю) в деревне Варваровка Чубаровской волости Сердобского уезда Саратовской губернии (ныне – в Пензенской области). В августе 1915 года был призван в ряды Русской императорской армии, а с февраля следующего года принимал участие в боевых действиях на Юго-Западном фронте, в том числе в боях в районе города Броды.

Командующий ВДВ В.А. Глазунов. 1945 г.

В феврале 1918 года демобилизовался, но в июле вновь призван – теперь в Красную Армию, служил в 4-й армии на Восточном фронте, затем на Туркестанском фронте. К окончанию Гражданской войны – командир роты. В межвоенный период продолжил службу, последовательно занимая командные должности, а в декабре 1940 года с должности командира 59-й стрелковой дивизии (1-я Краснознамённая армия) был направлен на учёбу на курсы усовершенствования начальствующего состава при Военной академии им. М.В. Фрунзе.

На второй день войны с Германией генерал-майора Глазунова назначили командиром 3-го воздушно-десантного корпуса, находившегося на формировании в городе Первомайск (Одесский военный округ). С 3 июля корпус принимал участие в оборонительных боях за Киев. 29 августа 1941 года генерал был назначен командующим Воздушно-десантными войсками Красной Армии, руководил формированием десяти воздушно-десантных корпусов и пяти бригад, а также их подготовкой к боевым действиям. Под руководством Глазунова с января по февраль 1942 года была подготовлена и проведена Вяземская воздушно-десантная операция, в ходе которой в тыл противника удалось десантировать более 15000 человек.

В июне 1943 года генерал-майора Глазунова освободили от занимаемой должности командующего ВДК КА, сделав заместителем командира 29-го гв. стрелкового корпуса (8-я армия), а в ноябре того же года – командиром 4-го гв. стрелкового корпуса, который отличился в ходе форсирования Днепра, Никопольско-Криворожской наступательной операции и освобождении Одессы. С января по февраль 1944 года корпус под командованием Глазунова успешно прорвал укреплённую оборонительную полосу противника в районе села Новониколаевка (Днепропетровская область), а в ходе дальнейшего наступления освободил 96 населённых пунктов.

Указами Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1944 года и 6 апреля 1945 года за успешное руководство воинскими соединениями и проявленные при этом личное мужество и героизм гвардии генералу Василию Афанасьевичу Глазунову дважды присваивались звания Героя Советского Союза. В ходе развития наступления на Берлин корпус, ставший «Бранденбургским», под командованием Глазунова участвовал в прорыве обороны противника на Зееловских высотах и форсировании реки Шпрее.

С июня 1946 года генерал-лейтенант Глазунов вновь в рядах десантников, он генерал-инспектор Воздушно-десантных войск Главной инспекции сухопутных войск. В мае 1949 года Василия Афанасьевича направили на учёбу на курсы при Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова, по окончании которых он состоял в распоряжении Главного управления кадров, а затем получил назначение помощником командующего войсками Восточно-Сибирского военного округа. Через три года после отставки, 26 июня 1967 года, скончался в Москве.

За мужество и героизм, проявленные в годы войны, дважды Герой Советского Союза награжден тремя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Кутузова 2 степени, орденом Суворова 2 степени, а также орденом Красной Звезды в довоенный период.