Всё, что вы хотели знать о «сталинских репрессиях», но боялись спросить Краткое описание мифа: массовые политические репрессии являются уникальным свойством Российского государства, особенно в советский период. На чтение: 4 минуты

Краткое описание мифа

Массовые политические репрессии являются уникальным свойством Российского государства, особенно в советский период. «Сталинские массовые репрессии» 1921-1953 гг. сопровождались нарушениями законности, в них пострадали десятки, а то и сотни миллионов граждан СССР. Рабский труд заключённых ГУЛАГа – главный трудовой ресурс советской модернизации 30-х годов.

Значение

Прежде всего: само слово «репрессия» в переводе с позднелатинского дословно означает «подавление». Энциклопедические словари трактуют его как «карательная мера, наказание, применяемое государственными органами» («Современная энциклопедия», «Юридический словарь») или «карательная мера, исходящая от государственных органов» («Толковый словарь Ожегова»).

Тут и уголовные репрессии, т.е. применение мер принудительных, включая лишение свободы и даже жизни. Тут и моральные репрессии, т.е. создание в обществе климата нетерпимости по отношению к каким-то формам поведения, нежелательным с точки зрения государства. Скажем, «стиляги» в СССР уголовным репрессиям не подвергались, но моральным подвергались, и очень серьёзным: от карикатур и фельетонов до исключения из ВЛКСМ, что в тогдашних условиях влекло за собой резкое сокращение социальных возможностей.

В качестве свежего зарубежного примера репрессий можно привести нынешний массово распространившийся по Северной Америке обычай не допускать выступлений в вузах тех лекторов, чьими взглядами студенты недовольны, а то и вовсе увольнять их с преподавательской работы. Это относится именно к репрессиям, причём не только моральным — потому что в данном случае имеется возможность лишения человека и источника существования.

Практика репрессий существовала и существует у всех народов и во все времена — просто потому, что общество вынуждено защищаться от дестабилизирующих факторов тем активнее, чем сильнее возможная дестабилизация.

Это общетеоретическая часть.

В сегодняшнем политическом обороте слово «репрессии» употребляется в совершенно конкретном значении – имеются в виду «сталинские репрессии», «массовые репрессии в СССР 1921-1953 годов. Это понятие, независимо от его словарного значения, – своеобразный «идеологический маркер». Само это слово – уже готовый аргумент в политической дискуссии, в определении и содержании оно как бы не нуждается.

Однако даже в этом употреблении полезно знать, что на самом деле имеется в виду.

Судебные приговоры

«Сталинские репрессии» были возведены в ранг «слова-маркера» Н.С. Хрущёвым ровно 60 лет назад. В своём известном докладе на пленуме ЦК, избранного XX съездом КПСС, он существенно завысил объём этих репрессий. Причём завысил следующим образом: огласил довольно точно сведения об общем числе обвинительных приговоров по статьям «измена Родине» и «бандитизм», вынесенных с конца 1921 года (когда закончилась Гражданская война в европейской части страны) и до 5 марта 1953 года, дня смерти И.В. Сталина, — но построил эту часть своего доклада так, что создалось впечатление, что говорит он только об осуждённых коммунистах. А поскольку коммунисты составляли небольшую часть населения страны, то, естественно, возникла иллюзия какого-то невероятного общего объёма репрессий.

Этот общий объём разные люди оценивали по-разному – опять же, руководствуясь соображениями не научно-историческими, а политическими.

Между тем данные о репрессиях не являются секретными и определяются конкретными официальными цифрами, которые принято считать более или менее точными. Они указаны в справке, составленной по поручению Н.С. Хрущёва в феврале 1954 г. Генеральным прокурором СССР В. Руденко, министром внутренних дел С. Кругловым и министром юстиции К. Горшениным.

Общее число вынесенных обвинительных приговоров — 3 770 380 . При этом действительное число осуждённых меньше, поскольку довольно многих осуждали за разные составы преступления, тогда охваченные понятием «Измена Родине», по нескольку раз. Общее число лиц, затронутых этими репрессиями за 31 год, по разным оценкам, составляет около трёх миллионов человек.

Из упомянутых 3 770 380 приговоров 2 369 220 предусматривали отбытие наказания в тюрьмах и лагерях, 765 180 – ссылку и высылку , 642 980 – высшую меру наказания (смертную казнь) . С учётом приговоров по другим статьям и по более поздним исследованиям, приводят и другую цифру - порядка 800 000 смертных приговоров, из которых 700 тысяч приведены в исполнение.

Следует учесть, что в число изменников Родины естественным образом помещались все, в той или иной форме сотрудничавшие с немецкими оккупантами в Великую Отечественную войну. Кроме того, в это число включались также воры в законе — за то, что отказывались работать в лагерях: отказ от работы лагерная администрация квалифицировала как саботаж, а саботаж тогда входил в число различных форм измены Родине. Следовательно, среди репрессированных несколько десятков тысяч воров в законе.

В те годы «вором в законе» считался не особо авторитетный член и/или руководитель организованной преступной группировки, а всякий соблюдающий «воровской закон» — свод правил антиобщественного поведения. Этот свод включал, помимо прочего, строгий запрет любых форм сотрудничества с представителями власти — от работы в лагере до службы в армии. Знаменитая «сучья война» началась как противоборство уголовников, воевавших в рядах вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне, но затем совершивших новые преступления и вновь попавших в места лишения свободы, с уголовниками же, не участвовавшими в боевой деятельности: первые считали вторых трусами, вторые первых — предателями.

Иные виды репрессий

Кроме того, к т.н. сталинским репрессиям принято относить переселения народов. Олег Козинкин в одной из своих книг коснулся этого вопроса. Он считает, что выселяли только те народы, значительная часть представителей которых могла оказаться опасной в ходе дальнейших боевых действий. В частности, те, кто находился вблизи от нефтепромыслов и путей транспортировки нефти. Стоит вспомнить, что наряду с крымскими татарами, к примеру, были выселены и крымские греки, хотя последние с немцами активно не сотрудничали. Выселили их потому, что Крым играл очень важную роль в системе обеспечения на всём южном фланге боевых действий советско-германского фронта.

Ещё одна группа, причисляемая к репрессированным, — раскулаченные. Не буду вдаваться в подробности коллективизации, скажу только, что раскулачивали решением самих односельчан. Не стоит забывать, что слово «кулак» имело вовсе не значение «справный хозяин», как сейчас принято думать. «Кулаками» ещё в дореволюционное время называли сельских ростовщиков. Они, правда, давали ссуды и получали проценты натурой. Раскулачивали не только богатых: каждый кулак содержал при себе группу самых безнадёжных бедняков, готовых за корм сотворить для него что угодно. Их обычно называли подкулачниками.

Переселённых народов было в общей сложности примерно 2 000 000 человек. Раскулаченных — 1 800 000.

Население страны к началу раскулачивания было 160 млн человек, население в момент начала Великой Отечественной войны — примерно 200 млн.

По данным Земскова, самого серьёзно исследователя статистики репрессий, от причин, которые можно связать с выселением, умерло в общей сложности около 10% как раскулаченных, так и переселённых народов. Эти жертвы, впрочем, не были никем запрограммированы: их причиной было общее социально-экономическое состояние страны.

Соотношение реального количества репрессированных (заключённых и ссыльных) и общей цифры населения СССР данного периода не позволяют считать долю ГУЛАГа сколь-нибудь существенной в трудовых ресурсах страны.

Вопрос обоснованности и законности

Гораздо менее исследованный вопрос – обоснованность репрессий, соответствие вынесенных приговоров действовавшему в тот момент законодательству. Причина – нехватка информации.

К сожалению, при хрущёвской реабилитации дела репрессированных уничтожались, в деле оставалась фактически только справка о реабилитации. Так что нынешние архивы не дают однозначного ответа на вопрос об обоснованности и законности.

Впрочем, до хрущёвской реабилитации была реабилитация бериевская. Л.П. Берия, когда начал принимать дела у Н.И.Ежова 17 ноября 1938 года, первым делом распорядился остановить все ведущиеся следствия по статье «Измена Родине» и приостановить исполнение всех уже вынесенных по этой статье смертных приговоров, а также отправку по этапу лиц, приговорённых к высылке. 25 ноября, окончательно вступив в должность, он распорядился начать пересмотр всех обвинительных приговоров по данной статье, вынесенных за то время, пока наркоматом внутренних дел руководил Н.И. Ежов. Прежде всего пересмотрели все смертные приговоры, ещё не приведённые в исполнение, затем занялись не смертными.

До начала Великой Отечественной войны успели пересмотреть около миллиона обвинительных приговоров. Из них примерно 200 тысяч плюс минус пара десятков тысяч были признаны совершенно необоснованными (и, соответственно, приговорённые были немедленно оправданы, реабилитированы и восстановлены в правах). Ещё примерно 250 тысяч приговоров были признаны чисто уголовными делами, квалифицированными как политические необоснованно. Несколько примеров таких приговоров я приводил в своей статье «Преступление против усовершенствования».

Могу добавить ещё такой чисто бытовой вариант: допустим, вы утащили на заводе лист железа, чтобы перекрыть свой сарай. Это, естественно, квалифицируется как хищение госимущества по чисто уголовной статье. Но если завод, на котором вы работаете, оборонный — то это могут счесть не просто хищением, а попыткой подрыва обороноспособности государства, а это уже один из составов преступления, предусмотренных статьёй «Измена Родине».

В период, пока Л.П. Берия исполнял обязанности наркома внутренних дел, практика выдачи уголовщины за политику и «политических довесков» в чисто уголовным делам прекратилась. Но 15 декабря 1945 года он с этого поста ушёл, и при его преемнике эта практика возобновилась.

Тут дело вот в чём. Тогдашний уголовный кодекс, принятый в 1922 г. и доработанный в 1926, исходил из представления о «внешней обусловленности преступлений» – мол, советский человек нарушает закон только под давлением каких-то внешних обстоятельств, неверного воспитания или «тяжёлого наследия царизма». Отсюда — предусмотренные УК несообразно мягкие наказания по серьёзным уголовным статьям, для «утяжеления» которых и добавляли статьи политические.

Таким образом, можно судить, что, как минимум, из обвинительных приговоров по статье «измена Родине», вынесенных при Н.И. Ежове, примерно половина приговоров была необоснованной (мы обращаем отдельное внимание на то, что творилось при Н.И. Ежове, поскольку именно на этот период пришёлся пик репрессий 1937 – 1938 гг.). Насколько можно это умозаключение экстраполировать на весь период 1921 – 1953 гг., – вопрос открытый.

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