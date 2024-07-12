ВПК и наука как базис для новой идеологической доктрины России Россия столкнулась со значительным усложнением внешней среды. Запад сфокусированно настроен против нас. Западные лидеры совершают турне в разные страны мира, работают аналитики с тем, чтобы определить и договориться, как нанести России наибольший ущерб. На чтение: 3 минуты

Е.С. Бирюков

ВПК и наука как базис для новой идеологической доктрины России

Россия столкнулась со значительным усложнением внешней среды. Запад сфокусированно настроен против нас. Западные лидеры совершают турне в разные страны мира, работают аналитики с тем, чтобы определить и договориться, как нанести России наибольший ущерб. Фактически работа против России и не прекращалась после 1991 года, просто сейчас она стала явной. После крымских событий Рубикон перейден, а маски сброшены, и нам уже нельзя остановиться. В сложных нынешних внешнеполитических условиях вся наша страна должна много и быстро работать, двигаться вперед. Работать нужно сейчас, у нас нет 3-5 лет впереди.

Нам нужны: а) суверенная диверсифицированная экономика — следовательно, разумный протекционизм, а точнее — поддержка своих производителей, б) сильные армия, флот, авиация, космические технологии, в) собственная цивилизационная модель. Очень многое в ближайшие годы будет зависеть не только от безопасности, это несомненно, но и от того, сможем ли мы обеспечить развитие экономики, объективно говоря, находящейся не в лучшем состоянии. И нам нужна идеология, которая высвобождает энергию людей, обеспечивающую движение страны вперед, способствует тому, чтобы люди проникались стоящими перед страной целями.

Перед Россией встает теперь уже не просто экономическая, а жизненно важная задача технологической перестройки экономики, структурных изменений. Через несколько лет наиболее экономически и технологически развитые страны мира вступят в период шестого технологического уклада. И в четвертом, и в пятом укладах государственные расходы на науку, ориентированную в первую очередь на военные нужды, становились толчками к разработке целого семейства новых технологий, которые затем имели и широкое гражданское применение. Классическим примером являются интернет и микроэлектроника — основа пятого уклада. Первостепенную роль развитие технологий в военной сфере будет играть и при переходе на шестой технологический уклад. Россия в ближайшие годы выделяет колоссальные деньги на гособоронзаказ. Во-многом от того, сможет ли страна эффективно встроиться в шестой технологический уклад, зависит то, будем ли мы субъектом или объектом мировой геополитики уже в первой трети нынешнего века. Подобное экономическое развитие зависит от правильного госуправления и верности поставленных целей. Но очень важно и содействие со стороны народа, ориентированность людей на достижение данных целей.

Одновременно с развитием промышленности необходимо повышение престижа профессий ученого, конструктора, инженера, особенно, в среде молодежи, даже возвращение некоторой романтики в имидж данных профессий: лучшие, наиболее талантливые должны стремиться в эти профессии.

Развитие ВПК и науки зависит от министерств и ведомств, отвечающих за разработку и осуществление государственной промышленной, научной, оборонной промышленности. Идеологическое же направление могло бы осуществлять Министерство культуры. Наряду с рассказом об истории, традициях — нужны рассказы о лучшем, прорывном из нынешнего и о будущем: а) рассказы о передовых крупных промышленных и технологических достижениях; б) воспитание людей-энтузиастов для их работы в передовой промышленности и науке на благо страны, показывание примеров конкретных людей. Это тоже «культурное» воспитание человека, возвращение народу «веры», уверенности, стержня — ведь есть культура и искусство классические, прошлые, а есть — настоящие. Во многом сохранение культуры прошлого нужно для обеспечения высокого культурного уровня народа на настоящем этапе — и именно верящий в себя и свою страну народ, народ-созидатель будет и в дальнейшем формировать высокую культуру, в отличие от непассионарного, затухающего, не верящего в будущее народа. Идеология — это важнейший нематериальный актив, организационное оружие.

Нужен пиар научно-промышленных успехов — создания самолетов Суперджет и МС-21, конкурентоспособных на мировой арене; реконструкции БАМа и Транссиба; освоения Арктики; лунной и марсианской программ; создание ТЭЦ, работающей на энергии вулкана на Камчатке, нефтехимического завода в Тобольске и пр.

Кроме того, нужно показывать роль отдельного «народного» человека — не олигарха или шоумена, как это происходит в последние двадцать лет, а человека-созидателя: конкретного ученого, конструктора, инженера (как раньше звучали фамилии Королева, Туполева, Стаханова, Матросова и многих других) — нужно дать обществу конкретные примеры и на основе данных примеров — ценностные ориентиры.

Таким образом энергия народа будет направлена на созидание, на обеспечение движения страны вперед. Сами люди будут воспитываться и развивать себя по-другому, обретут государственную идею, направленную на развитие.

По каким «маркетинговым» каналам должен осуществляться «государственный PR»? Это и телевидение (новости, передачи, фильмы), и книги, и статьи в газетах; раньше были плакаты, лозунги на домах (возможно, это частично продолжает быть актуальным); проекты, воспитывающие национальную гордость (как проект РВИО «100 Великих полководцев России»), конференции и конкурсы. Следует реализовывать различные направления. А страна должна не только создавать причины для гордости, но и рассказывать об этом людям.

В Москве есть Шоссе энтузиастов. Откуда это странное название? Известно, что одним из важнейших факторов быстрого развития советской промышленности в 1930-е годы был энтузиазм масс. Кто такие энтузиасты и почему этот фактор влиял на ускорение развития страны? Дадим такое определение: энтузиасты — это патриотически настроенные граждане, вдохновленные быстрым развитием страны на современном этапе, задачами, стоящими перед страной, и готовые много и эффективно работать в интересах развития страны для реализации крупных проектов. Подобная энергия народа может быть обретена и в настоящий момент.

Что касается крупных экономических проектов, то они крайне важны. Основа развития Запада — это экспансия капитализма, захват новых рынков в результате колониализма и распада социалистической системы, без такой экспансии наступают кризисы. Основой же развития русской цивилизации всегда были и будут крупные проекты, амбициозные задачи — это одно из проявлений культурного кода русского народа — народа мечтающего, верующего и созидающего. Крупные промышленные, технологические, государственные проекты позволяют объединить, зажечь людей одной целью и вывести государство на новый уровень в результате ее реализации. Мы обязаны развиваться быстрее, более амбициозно, мы понимаем, что это нужно, и мы должны, наконец, поверить, что мы можем.

У русского народа есть мессианская роль в мировой истории (это уже к вопросу о внешней идеологии, но основанной на исторической правде) — это взаимоуважительное, равноправное, совместное развитие, при котором мессианский русский народ и отдает свои возможности другим народам, и что-то получает от них, таким образом вместе, синергично, происходит движение вперед. Эта миссия кардинально отличается от англо-саксонской завоевательной и эксплуатирующей миссии. В сложившихся условиях мы будем вынуждены более активно и намного более системно выстраивать отношения с незападными странами, причем многие из этих народов ждут этого от русского народа.

Более активного внешнего позиционирования требуют и задачи экономического развития. Некоторые развивающиеся страны растут темпами по 7-8% в год (именно такими темпами растет, например, Индия с миллиардным населением), увеличивается их платежеспособный средний класс. В маркетинговой науке есть сравнение в получении доли рынка в 5% на стабильном рынке и той же доли на растущем рынке: если у Вас есть доля 5% на рынке, растущем на 7,5% в год, то через 10 лет роста стоимостной объем этой доли удвоится, даже если не увеличится сама доля рынка. Учитывая рост развивающихся стран, мы вынуждены выходить на их рынки, иначе мы упускаем возможности, которые вместо нас используют другие страны. А для этого мы должны что-то предлагать на экспортных рынках. И это снова возвращает нас к необходимости развития ВПК, машиностроения, в целом диверсификации промышленности на основе научных достижений.

Русскому народу и стране Россия должно быть возвращено право в своей стране использовать слово русский. Должна быть нормальная гордость, или даже просто нормальное чувство собственного достоинства, связанные с возможностью использования слова русский. Не должно быть ситуации, когда русские «забыты» внутри России, вынесены за скобки как что-то само собой разумеющееся, неважное, как это было в 1990-е.

При этом наряду с термином русский следует использовать и словосочетание дружба народов, идеологически его развивать, ведь в России 150 национальностей. Русские терпимы к другим народам, а Россия — место, где комфортно жить всем народам. Нет противопоставления русских другим народам, это, опять-таки, противоречит культурному коду русского народа; одновременно с постепенным восстановлением слова русский не должно происходить деления на русских и представителей других национальностей — есть дружба народов и нация. Но просто термин «россияне» недостаточен для идеологии (от слова «сахар» слаще не станет) — нужно показывать мощные перспективные крупные проекты — нация должна гордиться страной, ее развитием – нация должна вместе развивать страну. Русский народ и российская нация должны понимать, что мы все — народ-созидатель (промышленность/техника, наука, культура), ощущать себя именно так.

Все время российской истории существовало давление на нас с разных сторон. Мы всегда были вынуждены работать, жить «мобилизованно», споро. Как только замедляли развитие, пружина из внешней среды разжималась — будь то Крымская война 1854-1855 гг.; 1991 г. или другие события. После 1991 г. отсутствовала идеология, обеспечивавшая гордость за свою страну. Ее нужно воссоздать. Лучшее, что есть в России, должно пропагандироваться —экономические проекты, спортивные достижения, наука. Народ будет помнить унижения 1990-х гг. и понимать, что в сложившихся условиях мы должны много и напряженно работать ради нашего будущего. От нашей способности вспомнить, что мы должны созидать, творить, будет зависеть развитие России и наше место в геополитике. А идеология является одним из важнейших катализаторов, стимулирующих общественное и экономическое развитие.

Обложка: фото автора Е.С. Бирюкова.

Об авторе:

Бирюков Евгений Сергеевич — кандидат экономических наук, доцент кафедры МЭО и ВЭС МГИМО (У) МИД России.