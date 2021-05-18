Впереди «паровоза» братьев Люмьер: кто создал первый киноаппарат? В 1895 году произошло событие, положившее начало существованию кинематографа. Французские изобретатели братья Луи Жан и Огюст Люмьер представили свое детище – киноаппарат, и с его помощью сняли 50- секундные фильмы «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» и «Выход рабочих с фабрики Люмьер в Монплезире». Однако жителям Российской империи это изобретение показалось знакомым: двумя годами ранее одесский механик Иосиф Андреевич Тимченко уже показывал на родине «ожившие фотографии». На чтение: 2 минуты

В 1895 году произошло событие, положившее начало существованию кинематографа. Французские изобретатели братья Луи Жан и Огюст Люмьер представили свое детище – киноаппарат, и с его помощью сняли 50-секундные фильмы «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» и «Выход рабочих с фабрики Люмьер в Монплезире». Однако жителям Российской империи это изобретение показалось знакомым: двумя годами ранее одесский механик Иосиф Андреевич Тимченко уже показывал на родине «ожившие фотографии».

Всадник, опередивший поезд

Иосиф Тимченко родился в 1852 году в Харьковской губернии. Его родителями были крепостные крестьяне. Таланты будущего изобретателя проявились рано: будучи учеником церковно-приходской школы он самостоятельно спроектировал мельницу и помог односельчанам построить ее. Повзрослев, Тимченко уехал из родного села в Одессу и работал при мастерской механика и оптика Александра Эдельберга, а также трудился на заводе Российского общества пароходства и торговли. В 1880 году Иосиф Тимченко выиграл конкурс на замещение должности механика в Новороссийском университете и получил возможность наблюдать за открытиями своих великих современников – И.И. Мечникова, И.М. Сеченова, А.О. Ковалевского.

В 1893 году Тимченко вместе с профессором Московского университета физиком Николаем Любимовым разработал так называемую «улитку» – скачковый механизм, позволявший резко менять кадры в стробоскопе. Прототип киноаппарата, созданный Тимченко и Любимовым, значительно повышал качество «живых картинок». Ученые доказали, что именно такой механизм нужен для того, чтобы получить эффект движения на экране. Первые в мире короткие фильмы Иосифа Тимченко под названием «Копьеметатель» и «Скачущий всадник» были сняты на одесском ипподроме. Премьера состоялась 7 ноября 1893 года в гостинице «Франция» (что символично, учитывая, что именно французы запатентуют похожее изобретение раньше Тимченко). В газете «Одесский листок» напечатали интригующее объявление: «Открывается выставка живых фотографий, приводимых в движение посредством электрической машины».

Демонстрация мини-фильмов в холле гостиницы продолжалась полтора месяца. Многие ходили посмотреть на диковинное устройство едва ли не каждый день. Окрыленный успехом, Иосиф Тимченко повез чудо-машину в Москву на Съезд русских естествоиспытателей и врачей. Важно зафиксировать, что произошло это 9 января 1894 года – то есть на год раньше открытия братьев Люмьер. Кроме того, аппарат Тимченко-Любимова в научном сообществе увидели на три месяца раньше, чем в США открылся салон кинетоскопов Томаса Эдисона. Увы, отечественные светила науки не смогли по достоинству оценить изобретение. В протоколе заседания секции физики киноаппарат лишь назвали «остроумным» и поблагодарили Иосифа Тимченко за работу. Ему не предложили ни запатентовать изобретение, ни наладить производство. Поговаривали, что Тимченко в отчаянье даже обращался к влиятельному предпринимателю Савве Мамонтову, но получил отказ. Киноаппарат уже не вернулся на малую родину изобретателя и превратился в экспонат Политехнического музея в Москве, да так и затерялся среди других занятных вещиц.

Не кинематографом единым…

И все же киноаппарат был не единственным изобретением неутомимого Иосифа Тимченко. Во время работы на судоремонтном заводе механик создал электрические судовые часы. По легенде, он передал их в Петербург в качестве подарка не то императору Александру II, не то губернатору, однако часы затерялись в пути и не достигли высочайших особ. Среди других изобретений, осуществленных гениальным механиком: приспособление для слежения телескопа за орбитами планет (его Тимченко создал для Одесской обсерватории), микрохирургические инструменты для глазных операций, пишущий ртутный барометр, аппаратура для грязелечебниц.

Одаренного ученого осыпали наградами на всероссийских и международных выставках в Москве, Париже, Одессе, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде. Тимченко взял на свое имя ссуду в пятнадцать тысяч рублей, чтобы построить здание университетских мастерских для коллег. Сейчас на этом здании в Одессе можно увидеть мемориальную табличку, рассказывающую, что здесь жил и трудился местный Кулибин. На втором этаже дома жила семья Иосифа Тимченко: жена и дочь. Ученый неслучайно был в общей сложности удостоен восьми золотых и серебряных медалей крупных научных выставок. Современники вспоминали, что даже довольно трудные задачи с техникой он мог решить своим оригинальным, но понятным способом. Если другие ученые давали Иосифу Тимченко заказы и инструкции к их выполнению, то зачастую он даже не смотрел в рекомендации – у изобретателя всегда был заготовлен свой план реализации самых амбициозных замыслов.

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