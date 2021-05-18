Самородок из Нижнего Новгорода 21 апреля 1735 года родился выдающийся русский механик-изобретатель Иван Петрович Кулибин... На чтение: 3 минуты

Самородок из Нижнего Новгорода

21 апреля 1735 года родился выдающийся русский механик-изобретатель Иван Петрович Кулибин.

Портрет И.П. Кулибина

Источник: pinterst.ru

Ну ты и Кулибин!

Да, так сегодня нередко восклицают, когда говорят об изобретательных и предприимчивых людях. Но с кем сравнивают в этой фразе современного умельца, к сожалению, помнят далеко не все.

Утверждение, что русская земля всегда славилась талантливыми людьми, я думаю, не вызывает сомнений. Иван Ползунов, отец и сын Черепановы, Андрей Нартов, Федор Блинов и многие другие изобретатели, опередившие свое время, давно стали достоянием мировой научной мысли. О таких самородках очень емко рассказал русский писатель Николай Лесков в своей сказке «Левша».

Но мы сегодня остановимся на изобретателе-самоучке Иване Кулибине. Наш герой родился 21 апреля 1735 года в Нижегородском уезде в семье мелкого торговца. Родители его были староверами, и мальчик воспитывался в строгости. И до конца своей жизни Иван Петрович был консервативен и следовал заложенным с малых лет старообрядческим заповедям: не употреблял табака, не пил вина, не играл в карты, не отказывался от бороды и длиннополого кафтана. Зато еще в раннем детстве мальчик начал интересоваться устройством окружающих его механизмов. У себя в комнате он соорудил небольшую мастерскую, которую оборудовал всякими инструментами и приспособлениями, имеющимися в те времена. Родитель хоть и желал, чтобы сын освоил семейное дело и больше времени уделял торговле, но поощрял увлечения Ивана и всегда привозил книги по физике, химии и прочим естественным наукам. Юный Иван Кулибин чинил механизмы любой сложности и даже заводские машины. Особой его слабостью были часы. Отцу было приятно, когда про его сына говорили, что он настоящий мастер.

После смерти отца Иван Кулибин полностью посвятил себя любимому делу. Он открыл в Нижнем Новгороде часовую мастерскую и очень скоро прослыл мастером на все руки. А когда он починил часы губернатора, слава о необыкновенном умельце разошлась и далеко за пределы города. Среди клиентов мастера были представители нижегородской знати и дворяне, помещики и купцы. Но главной и судьбоносной стала, пожалуй, встреча Кулибина с Екатериной II, которая предприняла поездку, чтобы ознакомиться с волжскими городами. Кулибин был представлен императрице, показал ей свои изобретения, а также подготовил изящный подарок – часы в форме гусиного яйца. Часы раскрывались и играли гимн, а внутри изящные миниатюрные фигурки разыгрывали театральные сценки. При встрече Иван Петрович прочитал оду собственного сочинения:

Простру в том руки к щедрому богу,

Что дал науки и милость многу,

Сердце царицы его десницы

Храним всегда.

За преблагие твоя доброты,

И все драгие ко всем щедроты,

Свыше правитель и покровитель

Твой зиждитель всех.

Я думаю, что читатель сразу сообразит, что благодарная императрица пригласила талантливого мастера в столицу.

Часы созданные Кулибиным для императрицы

Источник: pinterst.ru

В Петербург…

В Петербурге началась новая жизнь. Императрица предложила мастеру встать во главе механических мастерских Академии наук, и он согласился. Тридцать лет продолжалась его работа в Санкт-Петербурге, и эти годы стали лучшими в жизни И. П. Кулибина. Иван Петрович практически стал продолжателем дела Ломоносова, уделявшего много внимания развитию академических мастерских. К сожалению, встретиться двум великим людям не довелось, но работа велась в постоянном общении с академиками и многими выдающимися русскими людьми. В задачу Кулибина входило «смотрение над инструментами и полатою», где делались оптические инструменты, термометры и барометры. В договоре по оформлению на должность был еще один пункт: об обязательном обучении работников мастерских всему, в чем сам искусен. Было также предусмотрено обучение мальчиков. За все ему было положено 350 рублей в год. Получил Иван Кулибин и право заниматься личными изобретениями, для чего была отведена вторая половина дня.

Самобегающая коляска

Источник: pinterst.ru

Но деятельность Ивана Петровича не ограничивалась академическими мастерскими. Он был, в сущности, и механиком при царских покоях: организовывал иллюминации и пиротехнические представления для пиршеств и различных празднеств, при необходимости становился спутником императрицы, которая увлекалась астрономией. Со стороны Кулибин, в своем длиннополом кафтане и с огромной бородой, казался гостем из другого мира, но был уважаем и почитаем в светских кругах, а если кто и осмеливался при дворе дерзить, он от насмешек остроумно отшучивался.

В свободное время наш механик сочинял стихи, его язык был точен и полностью лишен дворцовой манерности.

Много ума! Он изобретет нам ковер-самолет!

Эта фраза принадлежит А. В. Суворову. Рассказывают, что однажды на празднике у Потемкина Суворов увидел Кулибина, быстро подошел к нему и с низким поклоном сказал: «Вашей милости!», потом вновь поклонился и сказал: «Вашей чести!», потом еще раз: «Вашей премудрости мое почтение!». В конце их беседы он взял Кулибина за руку и, уже обращаясь ко всем собравшимся, произнес: «Помилуй, Бог, много ума! Он изобретет нам ковер-самолет!». К сожалению, предсказание великого полководца не сбылось, но то, что сделал мастер, с лихвой превзошло даже самые смелые ожидания.

И.П.Кулибин и изобретения

Источник: pinterst.ru

Но сначала напомню, что наш герой не имел никакого системного образования. Читать его научил местный дьячок, в школу Иван не ходил, а все знания получал из тех книг, которые ему покупал отец. Вот теперь можно перейти непосредственно к его изобретениям.

Учитывать надо и еще один немаловажный фактор, который во многом повлиял на творчество умельца: во второй половине 18 века многие идеи великого инженера-самоучки так и не нашли поддержки властей того времени. До нашего времени дошли только диковинные часы, подаренные императрице, и самоходная коляска. Тем не менее мы можем рассказать о некоторых его изобретениях, которые надолго обогнали свое время.

Лопастной водяной двигатель мог полностью заменить коноводные суда и грузовые суда, которые тянули по рекам бурлаки. Чиновники водного департамента сочли, что бурлацкий труд намного дешевле и эффективнее, чем затраты на это приспособление.

Макет водоходного судна

Источник: pinterst.ru

А вот лифт для Ее императорского величества – это было то, что нужно. Императрице с годами становилось все тяжелее передвигаться по дворцовым анфиладам и подниматься в свои покои на второй этаж. Изобретенное Кулибиным «Подъемное кресло» двигалось вверх и вниз при помощи винтового механизма. Все было просто и безопасно. Но когда императрица умерла, нужда в подъемнике отпала, и шахту заложили кирпичом.

Все мы знаем, что одним из главных украшений города на Неве были мосты, в те времена мостов катастрофически не хватало. Кулибин спроектировал конструкцию одноарочного моста, который мог решить все проблемы. Много было скептиков, но он создал модель в одну десятую оригинала и успешно испытал ее в Таврическом саду. Мост через Неву по этому проекту так и не был построен.

Проект одноарочного моста

Источник: pinterst.ru

Российский автопром мог начаться на 100 лет раньше. Изобретенная Кулибиным самоходка могла разгоняться до шестнадцати километров в час, а это скорость уже конца XIX века. Трехколесная тележка больше напоминала велосипед со сложной коробкой передач, тормозами и рулевым управлением. Коляска имела очень мягкий ход. Придворная знать с удовольствием развлекалась с новым механизмом, но вот настоящего инвестора для изобретения не нашлось.

Модель самобегающей коляски

Источник: pinterst.ru

Было еще одно очень практичное изобретение, которое могло во многом улучшить жизнь ветеранов войн, потерявших в боях конечности. Иван Петрович предложил протез из металла. Система креплений протеза была тщательно продумана и была очень удобна. В истории остался случай, когда поручик, потерявший ногу при штурме Очакова, смог продолжить военную карьеру и дослужиться до чина генерал-майора. Серийного производства «механических ног» военное ведомство наладить не смогло, посчитало, что незачем, а вот французы после войны 1812 года стали выпускать подобные протезы.

В 1779 году на свет появилось новое изобретение мастера – прожектор. Системы отражающих зеркал были и ранее, но вот конструкция Кулибина очень близка к современным, и «Чудесный фонарь» был положительно оценен Академией. Чуть позже Кулибин создал карманные электрофоры, и сразу осветились темные коридоры царского дворца.

Прожектор

Источник: pinterst.ru

О том, что оформление различных карнавалов, празднеств, балов, демонстрация фейерверков, оптических аттракционов, забав не обходилось без Ивана Петровича, мы вам уже рассказывали.

Домой – в Нижний Новгород

В 1801 году закончилась столичная жизнь. Кулибин уволился из Академии и вернулся в Нижний Новгород. Это не значило, что наш герой приехал отдыхать на малую Родину. Именно здесь у него родилась идея создания самоходных судов, способных двигаться против течения. Все, что только появлялось в замыслах техников того времени, у него превращалось в конкретные машины. Машина для добычи соли, сеялки, мельничные машины, фортепьяно и т.д. А еще под «большим секретом» он работал над созданием вечного двигателя. В архивах изобретателя осталось множество документов, посвященных этому изобретению. Наверное, современникам стоит еще раз внимательно их изучить. Кто знает, может, современная наука найдет новое прочтение и даст ход его мыслям и предложениям.

Памятник И.П.Кулибину в Нижнем Новгороде

Источник: pinterst.ru

P.S.

Очень печально, но многие истории, посвященные талантливым людям России, приходится заканчивать на грустной ноте. Умер Иван Петрович в бедности, все сбережения вложил в свой новый проект – вечный двигатель. В доме, чтобы похоронить великого изобретателя, не нашлось ни копейки, и вдове пришлось продать единственные в доме настенные часы.