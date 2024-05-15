Возвращенная память Возвращенная память На чтение: 4 минуты

Н. Иванов

Возвращенная память

Нерасшифрованная война

Признаем и покаемся: мы слишком долго шли к осознанию величия подвига, сотворенного нашими прадедами в одной из самых замалчиваемых, до конца так и не расшифрованной не изученной, не вынесенной на обзор истории, но оттого не ставшей менее кровопролитной и значимой, Большой войны. Да, ее поначалу называли именно так – просто Большая, или Великая война. Ибо по масштабам, географии ее проведения, по количеству государств, в ней участвовавших, по жертвам, принесенным на ее алтарь, она превзошла все вооруженные конфликты, которые знало человечество до того времени.

Потом в наименование вмешалась политика, и события 28 июля 1914 – 11 ноября 1918 годов у нас в стране стали именовать Второй Отечественной (естественно, после войны 1812 года), потом германской, а в итоге остановились на определении «империалистическая». Но, видимо, приходит время и для чистоты наименований событий. Отныне мы знаем, что в означенный период шла Первая Мировая война.

Но понадобилось 90 лет, чтобы в Москве 1 августа 2004 года на месте городского Братского кладбища в районе метро «Сокол» были поставлены первые памятные знаки «Павшим в мировой войне 1914-1918 годов», а также «Российским сестрам милосердия», «Российским авиаторам, похороненным на московском городском мемориальном кладбище». Вслед за этим 11 ноября 2008 года в городе Пушкин была установлена стела в память героев Первой мировой войны. И, наконец, к теме Первой мировой войны напрямую обратился глава государства В.В. Путин в ходе своего обращения к Федеральному собранию 12 декабря 2012 г. [1]

Российский лидер напомнил, что Первая мировая война была вычеркнута из памяти по ряду политических соображений, что неправильно, и с этим необходимо покончить. Стране нужны памятники героям Первой мировой войны. «Наши предки называли ее великой войной, но она была незаслуженно забыта», - указал тогда В. Путин. И в декабре 2012 года он же утвердил поправку в Федеральный закон России «О днях воинской славы и памятных датах России», согласно которой 1 августа объявляется Днем памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914—1918 годов.

И еще несколько цифр, чтобы осознать масштаб той вселенской трагедии. Первая мировая война продолжалась более 4 лет. В ней участвовало 38 государств, на ее полях сражалось свыше 74 млн. человек, из которых 10 млн. было убито и 20 млн. искалечено. Она ознаменовала переломный момент – конец века консерватизма, просвещения и стабильности, и начало века великих революций и мировых войн. Массового террора и стремительного технологического развития. Не зря историки и аналитики утверждают: в 1918 году смолкли только пушки. Политическая конфронтация продолжалась и в конечном итоге привела ко Второй мировой войне, для нас вновь – и Великой, и Отечественной.

Там, где германец не прошел

Но каковы бы не рисовались масштабы войны на картах, на страницах мемуаров и исторических исследований, главным на ней был и останется человек. Солдат, который ходит в атаку, удерживает свои позиции и берет чужие высоты.

Какими они были, воины русской армии начала ХХ века?

...На войну казак, подпрапорщик Иван Зайцев попал в составе 22 Сибирского полка, в октябре 1914 года. А уже 16 декабря, всего через не полных три месяца пребывания на фронте, получил Георгиевскую медаль 4 степени. Как указывает наградной лист, во время атаки германца, под его ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем, командир службы связи Иван Зайцев доставил в соседний батальон донесение, которое позволило командирам скоординировать действия и обеспечить успех боя. Наградной подписывает командир полка полковник Кудрев.

Через полгода тот же Кудрев, описывая события, происходившие в его полку в конце 1914 года, вновь отмечает безукоризненные действия команды службы связи и лично подпрапорщика Ивана Зайцева, обеспечивавшего связью боевые участки. Знал полковник цену вовремя отданного боевого приказа...

Сейчас, оглядываясь на события тех лет, анализируя ход боевых действий наших солдат, младших чинов (к коим принадлежал и подпрапорщик Зайцев) и офицеров в 1914 году, можно сказать, что именно такая самоотверженность русских солдат способствовала тому, что фронт не захлебнулся, выстоял против врага. Ибо историки беспристрастно свидетельствуют, что кампания 1914 года не принесла решающих результатов ни одной из сторон. Во Франции обе стороны перешли к позиционной обороне. Элементы позиционных форм борьбы возникли и на Восточно-Европейском театре. Военные действия показали ошибочность предвоенных расчетов генеральных штабов на кратковременный характер войны. В первых же операциях были израсходованы накопленные запасы вооружения и боеприпасов, в то же время стало ясно, что война будет продолжительной и необходимы срочные меры по мобилизации промышленности, развертыванию производства вооружения и боеприпасов.

Но ждать солдату на войне, когда в полную меру заработает на боевые нужды промышленность, недосуг. Его дело – походное. И там, где нет поддержки тылов, вперед выходила и побеждала русская, казацкая храбрость, отвага, самоотверженность.

1915 год только накалил обстановку на фронте. А где бои – там связь. А где связь – там команда службы связи. 30 мая комполка отмечает и представляет к Георгию 3 степени сразу троих своих подчиненных связистов – подпрапорщика Ивана Зайцева, старших унтер-офицеров Василия Конюхова и Александра Алексанина. Это был коллективный и непрерывный подвиг, потому что связисты во время штурма противника не только не покидали переднего края, а производили целеуказания, вели, как сегодня бы сказали, он-лайн репортаж с поля боя. Когда «репортаж» прерывался, причину искали под огнем. А она всегда была одна – перебит провод связи. Ползли, соединяли, не задумываясь о том, что если осколок или пуля могут попасть в тонкий проводок, то задеть, впиться в тело солдата – что может быть проще!

Оберегали ангелы, хранили самых ценных бойцов. Побеждали русские войска не только страх, но и германца.

Да только в 1915 году кончилось европейское джентльменство на этой войне (а Европа этот тезис подчеркивала регулярно, очень гордилась тем, что воюет гуманно!). Российские окопы все чаще и чаще стали подвергаться атакам боевыми отравляющими веществами. В июне месяце газовой атаке подвергся непосредственно Сибирский стрелковый Ее Величества полк. В это же время прервалась связь между полком и штабом дивизии, и по траншеям, в которых солдаты пытались спастись от удушья, пронеслось:

— Подпрапорщик Зайцев, к командиру!

А для того ситуация прогнозируема: или восстанавливать связь, или доставлять донесения. Оглядывались на Зайцева сослуживцы: возможно ли это в подобных условиях?

Оказалось – возможно. Потому что уже были на груди у Зайцева два Георгия, и командир прекрасно понимал, кому можно доверить судьбу полка. И хотя не было солдату и тридцати, обратился как к равному:

— Надо, Иван Степанович!

Подкрутил по привычке усы подпрапорщик, да и нырнул в ядовитые пары, да под пули. Понесся, удерживая провод в руках, в огонь и едкий смрад. Бежал, пока не кончился провод на обрыве. А Ивану передышка и счастье – можно упасть, отдышаться, а заодно и отыскать второй конец. А германцы, оказывается, поганый народец, если вздумали травить людей, действуя исподтишка. Выйди в поле, как в былинные времена, вызови любого померяться силой. Он, Иван Зайцев, как раз из Дебрянских краев, откуда родом и Пересвет, сломивший непобедимого Челубея на Куликовской битве.

Нет, не выходит на честный поединок, в открытое поле немец. Значит, будем побеждать в тех условиях, которые навязываются русскому солдату. Потому как не было в истории случая, чтобы россы – хоть на море, хоть на суше, опускали свои знамена.

Победил в частном конкретном случае Зайцев. Обеспечил связь.

Последнее боевое донесение о действиях Ивана-воина относится к 20 августа 1915 года. И вновь его действия сопряжены с риском для жизни: в тот день в бою под деревнями Большие Рожки и Видейки долгое время он оставался на поле боя практически беззащитным. Связь рвалась непрерывно, телефонный провод сплошь состоял из скруток, сделанных связистом Зайцевым.

Но вскоре и по ним перестали поступать команды: от ураганного огня загорелось помещение штаба полка. На какое-то время Иван Зайцев стал посыльным – принимал и передавал документы лично... Итог – бой не проигран, а на груди храбреца – полный бант из Георгиев, высших солдатских наград за личную доблесть.

Только не закончилась война 1915-м годом. В самом начале года приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта за боевые отличия Зайцев И.С. производится в прапорщики. Однако повышение в чине не освобождало его от личного участия в боевых действиях. А тут в мае наметился знаменитый Брусиловский прорыв, и Сибирский полк перебрасывают на юго-запад. 12 июня сибиряки вступили в бой, из которого прапорщик Зайцев не вышел. Видать, истончились крылья у его ангела прикрывать с неба храбреца. Пали смертью героев в тот день подпоручик Конинский и прапорщики Рылкин, Бесчастный и Зайцев. 14 июня погребены на военном кладбище в деревни Переспа Луцкого уезда...

Сохранился документ – запись штабного офицера о том дне:

«23 часа 50 минут. По всему фронту противник открыл страшную ружейную и пулеметную стрельбу. Бросает ракеты. Сильный артиллерийский огонь и разрывы снарядов и бомб... За истекший бой немцы и наши бросались в ожесточенные атаки не менее десяти раз. Результатом чего явилось совершенное уничтожение трех немецких полков. Наши потери: офицеров убито 4, ранено и контужено 10, нижних чинов убито 120, ранено и контужено 616 и без вести пропало 119» [1] .

Всего за день боя полк потерял четверть списочного состава, но через боевые порядки сибиряков германец не прошел....

Такая она была, эта самая нерасшифрованная, забытая на десятилетия бывшая империалистическая, а по сути Великая, Первая мировая война. Такими были ее солдаты, ее герои.

Они должны быть в одном ряду героев

Ныне внук прапорщика Ивана Степановича Зайцева, атаман Московской сотни Стародубского казачьего полка Василий Федорович Зайцев по крупицам восстанавливает историю не только своего рода, жизни и геройской гибели своего деда, но и историю Отечества, сотканную из судеб таких георгиевских кавалеров, каким был его знаменитый дед. Такой ее безупречным служением государственным интересам соткали десятки, сотни, тысячи воинов русской армии, порой геройских подвигов не успевшие совершить, может, ни разу не отмеченных наградами, но одинаково любящих свою родину. Этой истории хватает, чтобы увековечить подвиг солдат Первой мировой в бронзе.

Василий Федорович мечтает, надеется и верит, что это можно сделать или в брянском городке Мглин, откуда родом его дед Иван Зайцев, а еще более справедливо, если память будет увековечена в самом Брянске. Потому что подобных почестей заслужили такие же полные Георгиевские кавалеры Митрофан Шадров из села Алешковичи и Илья Гриценко из деревни Шаровская тогда еще Севского уезда, Игнатий Тихонов из деревни Сугутьево и Дмитрий Ермаков из села Городца Трубчевского уезда, другие жители Брянского края. Инициативу всецело поддержало РОО «Брянское землячество» в Москве, в котором В.Ф. Зайцев является членом правления и отвечает за дела казачества.

При этом Василий Федорович прекрасно понимает, что это будет памятник не только и не столько конкретным людям, а всем героям, всем воинам войны, которую народ в самом начале назвал Большой и Отечественной. Остается только надеяться, что его поддержат земляки, все неравнодушные к славной истории страны люди, патриоты своего Отечества. И к 1 августа, Дню памяти, бюст русскому солдату войны 1014-1918 годов встанет в один ряд с памятниками Героям Советского Союза за войну Великую Отечественную, образца 1941-1945 годов.

Быть посему!

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Послание Президента Федеральному собранию. 12.12.2012 http://kremlin.ru/transcripts/17118

[2] РГВИА. Журнал военных действий 2 роты 22 Сибирского полка за 1915 – 1916 гг. Запись за 12 июня 1916 г. Фонд 409 Опись I. Дело 76 363.

Об авторе:

Николай Иванов — сопредседатель правления Союза писателей России

Обложка: Первая мировая война 1914-1918 год. Плакат «Россия - за правду!»