Выставка "Война и наши трофеи", Петроград, 1915. Уникальные документы в фонде библиотеки военного историка В библиотеке военного историка Российского военно-исторического общества хранится уникальный исторический документ – альбом выставки «Война и наши трофеи», которая проводилась с Высочайшего соизволения Императорским обществом ревнителей истории России в июне 1915 года в Петрограде. На чтение: 4 минуты

В библиотеке военного историка Российского военно-исторического общества хранится уникальный исторический документ – альбом выставки «Война и наши трофеи», которая проводилась с Высочайшего соизволения Императорским обществом ревнителей истории России в июне 1915 года в Петрограде.

Двухполярный мир накануне Первой мировой.

Первая мировая война была в своём роде уникальным конфликтом, иных масштабов, нежели ранее знали люди. Воюющие государства тогда разделились на два блока, которые формировались ещё в преддверие войны. С одной стороны, это был блок Центральных держав – Османская империя, Австро-Венгерская империя и главенствующая среди них Германская империя. С другой стороны, им противостоял блок Антанты («Соглашение»), в котором на равных началах объединили свои силы Россия, Франция, Британия, а впоследствии примкнули Сербия, Бельгия, Черногория, Италия, Япония. Такой расклад сил приходился на 1915 год, однако обоим блокам ещё предстоит прирасти союзниками в своих лагерях. Конфликты между этими странами зрели не одно десятилетие. Армии наращивали силу, удерживание которой было уже невозможным. Правящие круги в рамках своей экспансионистской политики искали войны. Их интересы совпали с интересами их будущих союзников в той войне, которой современники дадут название Великой.

Есть желание – повод найдется.

Библейская мудрость гласит: «ищите и обрящете». Ей вторит русская поговорка: «кто ищет, тот всегда найдёт». В конце концов, кайзеры Германии и Австрии сумели найти повод, за который можно было ухватиться для развязывания войны. 28 июня 1914 года боснийский серб Гаврило Принцип убил австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда в городе Сараево.

Убийство было политически мотивированным – Гаврило считал Австро-Венгрию и её правящий дом Габсбург-Лотарингенов оккупантами исконно сербской территории. Убийство и вероятная связь Принципа с военно-политическими кругами Королевства Сербия вызвали так называемый «июльский кризис», который привёл Австро-Венгрию к предъявлению 23 июля ультиматума Сербии по подозрению в том, что убийство было спланировано в Белграде. Австро-венгерское правительство сделало ультиматум умышленно неприемлемым для Сербии, и он в самом деле был отклонён. Дунайская монархия, несмотря на предупреждения и серьёзные намерения со стороны России по защите своего «младшего славянского брата», объявила Сербии войну 28 июля. В тот же день сербы уничтожили все мосты на Саве и Дунае, чтобы предотвратить их использование австрийцами в будущем вторжении. Белград был, что ознаменовало начало войны. Это вызвало цепную реакцию, в результате которой в конфликт осталась втянута практически вся Европа и, в дальнейшем, львиная часть стран планеты – 38 из 59 существовавших на тот момент государств.

Одна из главных ролей в той войне была отведена России, которая в одиночку противостояла Германии и Австро-Венгрии на Восточном фронте, а также Турции в Закавказье.

Выставка «Война и наши трофеи», 1915 год.

Первый этап войны оказался для русской армии крайне успешным, что находит своё документальное подтверждение в библиотеке военного историка Российского военно-исторического общества. В ней хранится документальный сборник материалов выставки «Война и наши трофеи», действовавшая в Петрограде с 24 июня по 8 сентября 1915 года и имевшая огромный успех. Устроенную «с Высочайшего соизволения Императорским обществом ревнителей истории России» выставку посетило 560 тысяч человек — почти четверть от населения столицы.

На выставке были представлены трофейные знамёна, орудия со снарядами, оружие и униформа вражеских войск, фотографии и иллюстрации военной жизни и предметы солдатского быта. Для того, чтобы поведать о природе современной войны, привить гордость за достижения русского оружия и ознакомить ещё больше людей с материалами выставки, было принято решение издать одноимённый фотоальбом с избранными экспонатами. Как пишут сами авторы сборника, главное ядро посетителей составлял «тот чёрный люд, понимание войны которым является верным залогом нашего конечного боевого успеха». Они же добавляют, что «отношение к выставке было самое сочувственное, можно сказать благоговейное, доходившее до удивительной трогательность. Неоднократно бывали случаи, что при опускании добровольных пожертвований… рука посетителя набожно поднималась для крестного знамения».

Интерес представляет вопрос о том, как и в каких боях были добыты будущие экспонаты, ставшие не только трофеями русской армии, но и достоянием столичной общественности. На момент открытия выставки война, которой суждено остаться в историографии Первой мировой, шла без малого год.

Развитие событий Первой мировой.

В промежуток с августа 1914 по июнь 1915 гг. Русская императорская армия сумела одержать ряд побед на германском и австрийском фронтах. Сначала в Восточной Пруссии были разгромлены германские войска, потерявшие в общей сложности до полусотни тысяч человек. Параллельно с тем войска Юго-Западного фронта под командованием Н. И. Иванова в ходе Галицийской битвы нанесли сокрушительное поражение 1-й, 2-й и 4-й австро-венгерским армиям под общим начальством эрцгерцога Фридриха. Разгром австро-венгров был полный: они потеряли до 400 тысяч человек, включая около сотни тысяч пленных, часть из которых впоследствии пройдёт под конвоем по улицам Москвы и отправится в глубокий тыл. Вместе с ними оказались утеряны и тысячи единиц вооружения, обмундирования, полковых знамён, несколько сотен артиллерийских орудий.

Русская армия вошла в столицу австрийского Королевства Галиции и Лодомерии город Лемберг, более известный как Львов, возведённый ещё русским князем Даниилом Романовичем в середине XII века. Таким образом, царские не просто взяли Львов, но и освободили древний русский город, столицу Галицко-Волынского княжества.

В дальнейшем, уже в ходе Варшавско-Ивангородской операции в сентябре-ноября первого года войны, Русская императорская армия разгромила объединённые австро-германские войска, пленив свыше 20 тысяч человек. Вместе с тем 3-я армия под командованием Р. Д. Радко-Дмитриева блокировала крупный австро-венгерский гарнизон крепости Перемышль. Однако отчаянная оборона гарнизона и приближение идущих на помощь крепости австро-венгерских войск вынудило русских снять осаду.

Падение крепости было лишь отсрочено до подхода 11-й армии А. Н. Селиванова, которая стала брать Перемышль измором. Все попытки деблокады крепости провалились, а потому комендант крепости Герман фон Кусманек, исчерпав все запасы провизии и внутренних сил своих солдат, был вынужден капитулировать. В плен русской армии попали, кроме самого Кусманека, ещё восемь австро-венгерских генералов, вместе с ними – 93 штаб-офицера, 2204 обер-офицеров, 113 890 нижних чинов и до 1050 крепостных орудий.

Успех операции был настолько впечатляющий, что посмотреть на крепостные сооружения павшей крепости приехал самолично Николай II. Примечательно, что в ходе сражений на Восточном фронте в числе русских трофеев оказались так же и бронзовые барельефы, которыми австрийцы планировали украсить памятник гарнизону Перемышля. На барельефах были запечатлены и лица командующих обороной крепости. Об этом иронически написали авторы сборника: «Всё предусмотрели немцы, кроме возможности падения Перемышля и того, что эти таблетки попадут в русские руки, как укор немцам за их чрезмерную самонадеянность, не всегда оправдывавшуюся действительностью». В целом, несмотря на некоторые неудачи, ход войны в этот период был на стороне России.

Документальный фотоальбом – ценный исторический документ.

Именно так петроградская выставка «Война и наши трофеи» наполнилась экспонатами. Порой её посетителями были сами солдаты. Один из таких, с ампутированной ногой, тяжело опираясь на костыли, с интересом разглядывал германские орудия и говорил, что встречает такие впервые – он был ранен в первых боях войны и ему не довелось встретиться лицом к лицу с германскими солдатами и повидать их пушки. Неизменно стояла толпа перед лубками с изображением стрельбы по иконостасу, с рисунками германских зверств, расстрела калишского казначея Соколова. Сама же «выставка обратилась в своего рода храм славы и войны, а её посещение сделалось паломничеством к родным героям». Война, которой посвящена была выставка, превосходила по своему размаху все известные до того конфликты. Это была война технологий, больших армий, мобилизованных наций. «Количество бойцов, выставляемых разными государствами, исчисляется миллионами, и война ведётся не только армиями, но и целыми народами; даже глубокий тыл принимает участие в войне».

Входным билетом на выставку являлось пожертвование, и бывало такое, что при невозможности произвести оплату на входе посетитель вносил свою лепту уже при выходе с выставки. Всего по итогам выставки кружечных пожертвований было собрано свыше 23 500 рублей.

Из-за дальности транспортировки и спешности организации выставки многие трофеи не привезли в Петроград, вместо них зачастую были представлены лишь фотографии. Так было с орудиями, которые вместо того, чтобы пылиться на глазах посетителей, сослужили верную службу русской армии и были обращены против своих вчерашних владельцев. Лишь некоторая их часть была представлена на выставке во всём своём многообразии. Здесь были и крепостные мортиры, и полевые пушки, включая бронзовые австро-венгерские. Около полусотни орудий – германского производства. «Смолкли их жерла… Не помогла и горделивая латинская надпись почти на каждом орудии о родине и славе». К числу орудий относились три германских пулемёта. Кроме современных пушек, на выставке так же можно было наблюдать архаичные турецкие дульнозарядные орудия, относящиеся «ко временам Очакова и покорения Крыма».

Как было обозначено ранее, часть трофеев представили лишь фотографиями. Так было и с захваченным при Сарыкамыше знаменем 8-го турецкого полка, которое за дальностью перевозки осталось в Тифлисе, но почтила выставочный зал своей фотографией. Вместе с ней на выставке экспонировалось фото 34-го померанского полка кайзеровской армии, попавшего в русские трофейные списки вместе с 800 пленными солдатами и офицерами полка. Говоря о трофеях немецкого происхождения, особый интерес вызывают флаги с дирижабля «Парсифаль», сбитого русскими моряками, и крейсера «Магдебург», севшего на мель близ острова Оденхольм в Прибалтике. Богатым оказалось собрание австро-венгерских полковых знамён в числе пяти штук, включая три знамени венгерского гонведа. Поскольку захват знамени всегда считался подвигом, на выставке так же можно было наблюдать портреты чинов, сумевших сделать трофеем вражескую символику, а также иллюстрации на эту тематику. Перечисленные знамёна относились к войсковым, но не ими одними была ограничена русская коллекция трофеев. На выставку были доставлены знамёна и флаги различных обществ, мобилизованных для участия в войне, будь то цехи или стрелковые объединения.

Первая мировая война была войной технологий, войной новинок. Поэтому разумеется, что здесь были так же представлены и новые виды трофеев – воздушные машины. Посетители могли лицезреть немецкие аэропланы, а также «мелкие различные подделки» из сбитого цеппелина. Крайне разнообразен и пёстр отдел обмундирования, снаряжения и личного вооружения противника: германцы, австрийцы во всём их многообразии и дуализме, турки-османы. Кроме неприятельских, были представлены и элементы обмундирования союзных армий: французской, британской, бельгийской, японской, итальянской. Среди немецких трофеев были захвачены так же и крайне интересные экземпляры традиционной каски – пикельхельма, который вместо привычной кожи был изготовлен из тонкого железа и порой даже картона. На выставке были представлены и снаряды разных артиллерийских систем, ручные гранаты, зажигательные снаряды. Из пирамид оружий примечательны и «раритеты» – вероятно, неуставные. Среди них «гуцульский и мадьярский кинжалы, напоминающие наше кавказское оружие и доказывающие, что и карпатские горцы любят и ценят холодное оружие». В числе экспонатов – ряд личных вещей солдат и офицеров противника, будь то пепельница или курительная трубка с примечательным дизайном.

Заключение.

К сожалению, первый год Великой войны оказался для русского оружия наиболее успешным в сравнении с остальными. В то время, когда в Петрограде проходила выставка, германские и австро-венгерские войска перешли в контрнаступление на Восточном фронте, вынудив русскую армию к «великому отступлению». Быстрой войны, о которой думали политики и командующие в обоих лагерях, не получилось. Впереди была затяжная война, в которой погибнут не только миллионы человек, но и канут в лету четыре империи. Включая империю Российскую.

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