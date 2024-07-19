Восточная граница исчезает. Два столетия России и Финляндии Восточная граница исчезает. Два столетия России и Финляндии На чтение: 1 минута

Вихавайнен Тимо. Восточная граница исчезает. Два столетия России и Финляндии / перев. А.И. Рупасова. — СПб. : Нестор-История, 2012. — 248 с.

Восточная граница исчезает Два столетия России и Финляндии

Предисловие к русскому изданию

Эта книга — собрание исторических эссе. Речь идет не об исследованиях в прямом смысле слова, а о попытке установить, какое значение на са м ом деле исторические исследования и их результаты имеют и могут иметь для нашего понимания известных вопросов истории. В центре внимания – тема культурной границы между финским и русским народами. Из тысячелетней истории внимание уделено прежде всего двухсотлетнему периоду — со времени присоединения Финляндии к Российской империи в 1809 г. до наших дней.

Материалы были изданы ранее на финском языке под названием «Восточная граница исчезает». Она была написана для финской публики, и в ней, как и следовало ожидать, содержалось много такого, что для русского читателя было бы непонятным. Поэтому некоторые эссе, которые были в финском здании, не входят в русский вариант. Те, которые в нее вошли, публикуются без серьезных изменений. Русскому читателю понимать их смысл может иногда быть нелегко, но я считаю, что такой подход вполне уместен — читатель получает возможность взглянуть на то, как некоторые темы рассматриваются в современном финском дискурсе.

Переводчик, д.и.н. Александр Рупасов привел некоторые ссылки там, где они особенно будут нужны для русского читателя. В конце книги представлен список литературы, который поможет читателю видеть, на какие книги в тексте ссылается автор. Ряд тем настоящих эссе уже затрагивались мною в опубликованных на русском языке книгах «Внутренний враг» и « Сталин и финны».

Благодарю всех, кто оказал помощь в публикации этой книги. Я искренне надеюсь, что и это произведение может внести хотя бы скромный вклад в великое дело дружбы наших народов и способствовать взаимному пониманию.

Хельсинки, 20 февраля 2012 г. Тимо Вихавайнен Профессор истории России Университет Хельсинки

I. «Китайская стена» посреди Европы

II. Восток, увиденный с Запада

Образ Востока

Мы были плохими шведами

Оставшиеся на несправедливой стороне границы

III. Часть Запада на Востоке

Когда оказались финнами

Новозавоеванная страна глазами русских

Выстрел в ночи

Пушкин как символ России

Рунеберг и Пушкин

Я. Аренберг и тень России

Яков Грот и финляндско-российское сближение

«Ложный» патриотизм Й.Л. Рунеберга

В качестве туриста в Петербурге

Финляндия Веры Желиховской

Толстой в Финляндии и в России

Россия Арвида Ярнефельта

IV. Подальше от Востока

Великое княжество и российский народ

Независимость Финляндии

Революция — великий водораздел

Петербургские недоброжелатели

Финны в Восточной Карелии

V. Угрозы с Востока и Запада

Избранный народ и земля обетованная

Русофобия и классовая ненависть: модные идеи одного времени

Защитники российской западной границы, или Как поменялись роли

Нотный кризис, добродетель и ватник

Неверно прочитанная история Зимней войны, или Как Финляндия потеряла Восточную Карелию

За что сражались в Зимней войне?

Контрудар империи

Информация и мнения в национальной памяти

VI. Когда Запад пришел на Восток

Флагеллантизм культуры

Отличает ли национальный характер Россию от Запада?

Пошлость

Реальный социализм Востока и культурная революция Запада

Россия снова на распутье?

Снова модернизация

Снова возврат Карелии?

Имя России

Девушки, розы и история

Lunatic Fringe и бренд «Финляндия»

Дух свободы и отношения с Востоком

Исчезновение «китайской стены»

Литература

Обложка: обложка книги «Вихавайнен Тимо. Восточная граница исчезает. Два столетия России и Финляндии / перев. А.И. Рупасова. — СПб. : Нестор-История, 2012.»

Источник: https://na5ballov.pro