Восточная граница исчезает. Два столетия России и Финляндии
Восточная граница исчезает. Два столетия России и Финляндии
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Вихавайнен Тимо. Восточная граница исчезает. Два столетия России и Финляндии / перев. А.И. Рупасова. — СПб. : Нестор-История, 2012. — 248 с.
Восточная граница исчезает Два столетия России и Финляндии
Предисловие к русскому изданию
Эта книга — собрание исторических эссе. Речь идет не об исследованиях в прямом смысле слова, а о попытке установить, какое значение на самом деле исторические исследования и их результаты имеют и могут иметь для нашего понимания известных вопросов истории. В центре внимания – тема культурной границы между финским и русским народами. Из тысячелетней истории внимание уделено прежде всего двухсотлетнему периоду — со времени присоединения Финляндии к Российской империи в 1809 г. до наших дней.
Материалы были изданы ранее на финском языке под названием «Восточная граница исчезает». Она была написана для финской публики, и в ней, как и следовало ожидать, содержалось много такого, что для русского читателя было бы непонятным. Поэтому некоторые эссе, которые были в финском здании, не входят в русский вариант. Те, которые в нее вошли, публикуются без серьезных изменений. Русскому читателю понимать их смысл может иногда быть нелегко, но я считаю, что такой подход вполне уместен — читатель получает возможность взглянуть на то, как некоторые темы рассматриваются в современном финском дискурсе.
Переводчик, д.и.н. Александр Рупасов привел некоторые ссылки там, где они особенно будут нужны для русского читателя. В конце книги представлен список литературы, который поможет читателю видеть, на какие книги в тексте ссылается автор. Ряд тем настоящих эссе уже затрагивались мною в опубликованных на русском языке книгах «Внутренний враг» и «Сталин и финны».
Благодарю всех, кто оказал помощь в публикации этой книги. Я искренне надеюсь, что и это произведение может внести хотя бы скромный вклад в великое дело дружбы наших народов и способствовать взаимному пониманию.
Хельсинки, 20 февраля 2012 г. Тимо Вихавайнен Профессор истории России Университет Хельсинки
I. «Китайская стена» посреди Европы
II. Восток, увиденный с Запада
Оставшиеся на несправедливой стороне границы
III. Часть Запада на Востоке
Новозавоеванная страна глазами русских
Яков Грот и финляндско-российское сближение
«Ложный» патриотизм Й.Л. Рунеберга
В качестве туриста в Петербурге
Толстой в Финляндии и в России
IV. Подальше от Востока
Великое княжество и российский народ
Революция — великий водораздел
V. Угрозы с Востока и Запада
Избранный народ и земля обетованная
Русофобия и классовая ненависть: модные идеи одного времени
Защитники российской западной границы, или Как поменялись роли
Нотный кризис, добродетель и ватник
Неверно прочитанная история Зимней войны, или Как Финляндия потеряла Восточную Карелию
За что сражались в Зимней войне?
Информация и мнения в национальной памяти
VI. Когда Запад пришел на Восток
Отличает ли национальный характер Россию от Запада?
Реальный социализм Востока и культурная революция Запада
Lunatic Fringe и бренд «Финляндия»
Дух свободы и отношения с Востоком
Исчезновение «китайской стены»
Обложка: обложка книги «Вихавайнен Тимо. Восточная граница исчезает. Два столетия России и Финляндии / перев. А.И. Рупасова. — СПб. : Нестор-История, 2012.»
Источник: https://na5ballov.pro