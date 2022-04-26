Восставшие Татарбунары К 90-летию антирумынского восстания в Заднестровской Новороссии На чтение: 3 минуты

15 сентября 1924 г. в селе Татарбунары Аккерманского уезда началось самое крупное восстание жителей Заднестровской Новороссии (Придунайского края) против румынской оккупации.

Придунайский край в составе двух уездов (Измаильского и Аккерманского) был аннексирован Королевством Румыния в 1918 г. При этом в отличие от других оккупированных уездов бывшей Бессарабской губернии, здесь преобладало славянское население (великороссы, малороссы, болгары).

Особенности национально-государственного самосознания придунайцев проявились еще с началом распада Российской Империи. На собравшемся 10 января 1918 г. в Аккермане (ныне — Белгород-Днестровский) чрезвычайном съезде крестьянских, земских и городских самоуправлений Придунайского края был высказан решительный протест против вторжения румынских войск, заявлено, что край «был и навсегда останется в составе России». Эти заявления поддержал объединенный съезд крестьян Аккерманского и Измаильского уездов, состоявшийся в Аккермане 11—12 января 1918 г. Его делегаты обратились к жителям региона с призывом выступить против интервентов. 16 января 1918 года решительный протест против вооруженного вторжения Румынии на территорию края выразило и чрезвычайное заседание Аккерманского земского собрания.

После победы Одесского восстания и образования Одесской республики в январе 1918 г. Придунавье вошло в состав этого государственного образования. Как известно, Одесская республика заявила о вхождении в РСФСР и наотрез отказалась вступать в состав Советской Украины (УССР). Кстати, жители придунайских городов и сел активно участвовали в боях против гайдамаков УНР на улицах Одессы.

Для противодействия румынскому вторжению в составе Одесской армии в Заднестровской Новороссии был сформирован 1 Бессарабский полк и создан Аккерманский фронт. Революционные силы смогли нанести румынским войскам ряд серьезных поражений, рассматривалась возможность их наступления на оккупированный Измаил и даже на Кишинев. Румыния была вынуждена пойти на подписание в начале марта 1918 г. мирного протокола, по которому обязывалась в течение двух месяцев очистить Бессарабию и больше не вмешиваться в ее внутреннею жизнь.

Однако, в условиях стремительного наступления на Новороссию австро-германских войск армия Одесской республики в конце марта 1918 г. была вынуждена оставить Придунайский край, началась 22-летняя оккупация региона Румынией.

Руководители Татарбунарского восстания: Андрей Клюшников, Николай Афанасьев и некто по фамилии Ковали

Практически сразу в самом западном регионе Новороссии развернулось антирумынское подполье и партизанское движенье. Его костяк составляли придунайские активисты Одесской республики. Одним из них был уроженец села Кубей (ныне — Червоноармейское), болгарин Н.С. Шишман. В марте 1918 г. он возглавлял оборону Аккермана, а затем организовывал подпольную деятельность в родном селе. Руководитель Татарбунарского восстания 1924 г. А.И. Клюшников – бывший рабочий Путиловского завода, также сражался на Аккерманском фронте.

Антирумынские настроения в крае подогревались действиями самих оккупационных властей, которыми был установлен полуколониальный режим, жесткая националистическая диктатура. Началось свертывание и уничтожение промышленности, созданной здесь до 1918 года, демонтаж и вывоз всего ценного оборудования. Только из Аккермана были отправлены в Румынию 14 из 20 существовавших ранее предприятий: железнодорожные и механические мастерские, текстильно-суконная фабрика, рыбоконсервный и ликеро-водочный заводы, оборудование порта. Заработки на действующих предприятиях резко снизились — в среднем на 35 процентов.

Недовольство крестьян вызывала земельная реформа новых властей. По ее условиям аграриям необходимо было выкупать свои же земельные участки. Размер выкупного платежа достигал 2000 лей при средней дневной зарплате в 15-35 лей. Бедность населения, еще не оправившегося от последствий военных действий и непосильных налогов, привели к тому, что почти половина крестьян остались без земли. Значительную часть земель скупили спекулянты и помещики.

Проводилась политика румынизации и культурно-языкового притеснения нерумынского населения. Насильственная румынизация привела к тому, что школы либо переводились на румынский язык преподавания, либо вовсе закрывались. Упразднение многих медицинских учреждений привело к всплеску смертности, особенно детской.

Первое вооруженное восстание против оккупантов произошло в Придунавье в апреле 1919 года. Оно было поднято бедняками села Татарбунары и подавлено с применением королевской армии. Тогда были арестованы и преданы суду 27 человек. Украинско-молдавско-болгарские Татарбунары считались оккупационными властями основным очагом антирумынских настроений. В рапортах румынских жандармов регулярно указывалось, что днем татарбунарцы были мирными хлеборобами, ткачами, а ночью становились грозными врагами. Не случайно Южный Бессарабский революционный комитет созданный при Южно-Бессарабском комитете РКП(б) базировался в Татарбунарах.

Поводом к началу восстания 1924 г. послужило убийство в селе Николаевка (Аккерманского уезда) румынскими жандармами крестьянина Ткаченко, который проявил неповиновение сборщику налогов, а также арест недовольных. В ответ 11 сентября 1924 года крестьяне этого села сожгли здание местной примарии (сельской управы), застрелили примаря и местных жандармов, выпустили арестованных товарищей и устроили митинг, на котором призвали к революции.

15 сентября 1924 года центр восстания переместился в Татарбунары. Антирумынское подполье приняло решение о начале освободительного восстания. Из тайников было получено около 600 винтовок и созданы добровольческие отряды, в которых было немало людей, получивших боевой опыт в ходе одесско-румынской войны 1918 г.

16 сентября восставшие захватили все административные здания в Татарбунарах, на них были водружены красные знамена, большая часть чиновников перешла на сторону новой власти. Состоялся многотысячный митинг, на котором провозглашено восстановление Советской власти и воссоединение с СССР.

Революционный комитет объявил мобилизацию военнообязанных и приступил к формированию боевых отрядов. Восстание охватило несколько соседних сел, к нему присоединилось около 6 тысяч человек.

Однако соотношение сил было явно не в пользу восставших, у них не хватало оружия и опытных командиров, а им противостояли отмобилизованные румынские силовые структуры - от армии до жандармерии. Всего на территории края находилось свыше 40 тысяч военных и 20 тысяч жандармов, кроме того, в первые дни восстания в близлежащих городах Измаил и Килия высадился румынский десант численностью свыше 5 тысяч человек. Это свидетельствовало о том, что оккупанты готовились к восстанию и, возможно, спровоцировали его, чтобы уничтожить большевистское подполье и запугать население.

18 сентября румынские войска приступили к штурму Татарбунар, при обстреле населенного пункта использовалось химическое оружие, со стороны моря обстрел вела корабельная артиллерия. В ходе тяжелых боев погибло около 300 повстанцев, было разрушено 70 домов. Остатки повстанческих отрядов преследовались по селам и в дунайских плавнях. Были арестованы тысячи людей, около 800 человек-членов семей восставших погрузили на старую баржу и затопили на середине Дуная, около 500 человек судили на так называемом «Процессе пятисот», который проходил в Кишиневе. Многих убили без суда и следствия.

Татарбунарское восстание и жестокая расправа с его участниками оказали большое влияние на общественное мнение в Советском Союзе, Румынии, многих европейских странах. Эти события отчетливо продемонстрировали, что Румынское королевство является для жителей Заднестровской Новороссии чуждым и враждебным государством. В тоже время румынские власти наглядно показали, что рассматривают Придунайский край как оккупированную, полуколониальную территорию.

К сожалению, советское правительство не могло оказать действенной помощи восставшим, опасаясь начала большой войны, к которой страна не была готова. Вместе с тем антирумынские выступления продолжались в Придунавье вплоть до освобождения Красной Армией в июне 1940 г.

http://www.russkie.org/index.php?module=fullitem&id=33513