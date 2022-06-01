Воскресшая из пепла. Россия. Век XVII Воскресшая из пепла. Россия. Век XVII На чтение: 1 минута

Воскресшая из пепла. Россия. Век XVII — (Военная история российского государства/Под ред. В.А. Золотарева) — М.: ИНЭС, РУБИН, 2012. — 360 с.

Издание посвящено 400-летнему юбилею династии Романовых, чтимому в 2013 году, и фактически четырехсотлетию преодоления небывалой смуты. Заслугой авторов, несомненно, являются приложения, включающие документальные и архивные материалы, отражающие влияние православной церкви на бурные события XVII столетия, что нечастое явление в современной историографии.

Борьба против интервентов дала истории имена великих патриотов Родины — нижегородского земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского, воевод Михаила Скопина-Шуйского и Михаила Шеина. Славными страницами в ратную летопись Отечества вошли героическая оборона Смоленска и Троице-Сергиевой лавры, разгром войска гетмана Ходкевича и очищение от интервентов Москвы силами русских воинов и гражданских ополченцев.

В книге рассмотрен целый круг проблем возрождения, воскрешения нашей великой Родины после тяжких лет Смуты. В условиях военного противостояния с Речью Посполитой, Османской империей и Крымским ханством произошло объединение России и Украины. Окрепли южные рубежи.

Таким образом, Российское государство создавалось, как говорили древние, «потом и кровью». Кровью, пролитой русскими воинами на полях сражений за независимость страны, и трудовым потом работного населения, создававшего экономическую основу укрепления и процветания России.

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Воскресшая из пепла. Россия. Век XVII

Содержание и введение

Глава 4. Огонь на земле Украины и России

Приложение 5. Конрад Буссов. Московская хроника

Технические страницы

Серия книг «Военная история Российского государства» обобщает стратегические и военно-исторические исследования, проводимые Институтом экономических стратегий, Клубом православных предпринимателей и Русским биографическим институтом по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В рамках этого масштабного военно-исторического проекта благодаря поддержке предпринимателей, неравнодушных к судьбе нашего Отечества, уже изданы книги: «История Великой войны. 1941 – 1945» (в 2 томах); «Отечественная война 1812 года и заграничные походы русской армии в 1813 – 1814 гг.»; «Воскресшая из пепла. Россия, век XVII»; «Холодная война. Противостояние двух сверхдержав. От Потсдама до Мальты» (в 2 томах), «Европа и Россия в огне Первой мировой войны. К 100-летию начала войны».

В главную редакционную коллегию проекта, возглавляемую действительным государственным советником Российской Федерации I класса В.А. Золотарёвым, входят ведущие военные историки России, экономисты, юристы, политологи, аналитики. Проводимые исследования обеспечивают целостность научного подхода к изучению национальной истории и позволяют переосмыслить современные проблемы обеспечения военной безопасности Российского государства.

Обложка: обложка книги «Воскресшая из пепла. Россия. XVII век.(Военная история российского государства. Под ред. В.А. Золотарева). М.: ИНЭС, РУБИН, 2012».

Источник: https://istorianaroda.ru