Вокруг света не за 80 дней. Первые кругосветные путешествия С незапамятных времён человечество стремилось к познанию мира и отправлялось в путешествия. В XV веке началась новая эра исследования мира европейцами, известная как эпоха Великих географических открытий. В это время европейцы разработали новые маршруты в Мировом океане и открыли для себя все континенты, кроме Антарктиды. На чтение: 7 минут

С незапамятных времён человечество стремилось к познанию мира и отправлялось в путешествия. В XV веке началась новая эра исследования мира европейцами, известная как эпоха Великих географических открытий. В это время европейцы разработали новые маршруты в Мировом океане и открыли для себя все континенты, кроме Антарктиды. Смелые морские экспедиции, встречи с другими культурами и цивилизациями расширили границы известного обитаемого мира и значительно изменили его. Кругосветные путешествия проходили через Атлантический, Индийский и Тихий океаны и были направлены на поиск новых земель и торговых маршрутов.

Первое в истории кругосветное плавание было совершено испанской экспедицией под руководством Фернана Магеллана в 1519–1522 годах. В результате этого важного географического открытия была обнаружена гигантская акватория, названная Тихим океаном, доказано единство Мирового океана, поставлена под сомнение гипотеза о преобладании суши над водами, подтверждена теория шарообразности Земли, появились неопровержимые данные для определения её истинных размеров, возникла идея о необходимости введения линии перемены дат. Несмотря на гибель Магеллана в этом путешествии, именно его следует считать первым кругосветным мореходом.

Второе кругосветное плавание совершил английский пират Фрэнсис Дрейк в 1577–1580 годах. Плавание возглавлялось Фрэнсисом Дрейком по санкции королевы Елизаветы I и положило начало вызова Англии мировому господству Испании. Из пяти кораблей в Англию вернулся только флагманский галеон «Золотая лань». В его честь назван пролив Дрейка между островами Огненная земля и Южными Шетландскими островами, соединяющий Атлантический и Тихий океаны. Дрейк стал первым капитаном, полностью совершившим кругосветное путешествие.

Третье кругосветное плавание осуществил английский пират Томас Кавендиш в 1586 –1588 годах. Эта третья экспедиция установила рекорд скорости, который держался почти два столетия, сумев обогнуть Землю всего за два года и пятьдесят дней. Пираты прошли через Магелланов пролив и попали в Тихий океан, где грабили испанские города и захватывали испанские корабли.

Четвёртое кругосветное плавание осуществила голландская экспедиция Оливье ван Ноорта в 1598–1601 годах. Согласно плану, снаряженная эскадра должна была повторить путь Магеллана в Южные моря и достичь Островов пряностей - Молуккских островов. Была снаряжена эскадра, состоявшая из четырёх кораблей и 250 членов экипажа. Ван Ноорт стал первым голландцем, совершившим кругосветное плавание. Во время путешествия он проплыл через Магелланов пролив, захватил испанские корабли и потерял три судна из-за шторма. В итоге он вернулся в Роттердам со своим последним галеоном «Маврициус» и 45 членами экипажа.

Английский мореплаватель Уильям Дампир совершил три кругосветных путешествия, самое значимое из которых — первое. Он путешествовал на разных судах с разными капитанами, делая большие перерывы между 1679 и 1691 годами. Собранные им данные позволили считать его одним из основателей океанографии. Таким образом, Уильям Дампир стал первым человеком, трижды обогнувшим земной шар.

Во второй половине XVIII века, когда борьба за захват новых земель обострилась, Великобритания и Франция направили в Тихий океан ряд экспедиций, включая первую французскую кругосветную экспедицию под руководством Луи Антуана де Бугенвиля (1766–1769), которая открыла в Океании ряд островов. В этом путешествии тайно, переодетая мужчиной, приняла участие Жанна Барре. Она была раскрыта и вернулась во Францию на другом корабле, но стала первой женщиной, совершившей кругосветное путешествие. Эти плавания показали, хотя и не полностью, что в Тихом океане, к востоку от азиатских архипелагов, Новой Гвинеи и Австралии, нет больших массивов суши, кроме Новой Зеландии.

Выдающихся географических достижений добился английский мореплаватель Джеймс Кук, совершивший три кругосветных путешествия.

В XIX веке было совершено множество кругосветных путешествий с торговыми, промысловыми и научными целями, а также продолжались открытия в Южном полушарии. Российский парусный флот сыграл важную роль в первой половине XIX века. Во время первого кругосветного плавания на шлюпах «Надежда» и «Нева» под руководством Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского были обнаружены межпассатные течения в Атлантическом и Тихом океанах, а также объяснены причины свечения моря. Последующие российские кругосветные экспедиции связали Санкт-Петербург с Дальним Востоком и российскими владениями в Северной Америке дешёвым морским путём, укрепили позиции России в северной части Тихого океана. Российские экспедиции внесли значительный вклад в развитие океанографии и открыли множество островов.

В конце XIX – начале XIX века стали проводиться кругосветные плавания с учебными и спортивно-туристическими целями, в т. ч. одиночные. В 1884–1886 годах Томас Стивенс совершил первое кругосветное путешествие на велосипеде (Сан-Франциско — Иокогама), проведя в пути более двух лет. Первое одиночное кругосветное плавание осуществил американский путешественник Джошуа Слокам в 1895–1898 годах на парусной яхте «Спрей». В 1927–1929 годах первое кругосветное путешествие на автомобиле совершили немецкая гонщица Клеренора Штиннес и шведский кинематографист Карл-Аксель Сёдерстрём. В 1929 году состоялся первый кругосветный перелёт в истории воздухоплавания. Немецкий дирижабль LZ 127 «Граф Цеппелин» под командованием Хуго Эккенера преодолел около 34 тысяч километров за 20 дней с тремя промежуточными посадками. В 1931 и 1933 годах состоялись два кругосветных перелёта американского лётчика Уайли Поста. Первый полёт он совершил со штурманом, а второй стал первым одиночным кругосветным перелётом. В 1960 году состоялось первое кругосветное плавание на подводной лодке «Тритон» под командованием капитана Эдварда Бича, лодка всплывала только один раз для эвакуации заболевшего матроса. Первой женщиной, совершившей одиночное кругосветное плавание, стала польская путешественница Кристина Хойновская-Лискевич на яхте «Мазурек» в 1976–1978 годах.

Американский рекордсмен Стив Фоссетт в одиночку облетел Землю на воздушном шаре в 2002 году. Он стал первым человеком, совершившим одиночный кругосветный беспосадочный перелёт на воздушном шаре. Фоссет предпринимал попытки облететь Землю на воздушном шаре в одиночку шесть раз, прежде чем добиться успеха в 2002 году. Полёт начался 19 июня и завершился 4 июля того же года. Были установлены рекорды по дальности и продолжительности одиночных полётов на воздушном шаре. В 2005 году Фоссетт совершил первый в истории авиации одиночный кругосветный беспосадочный перелёт на самолёте без дозаправки.

Великие открытия и путешествия всегда были источником вдохновения для людей, побуждая их искать новые горизонты и исследовать неизведанное. Они способствовали развитию науки, технологий и культуры, а также расширению географических знаний о мире.

Первое кругосветное плавание Магеллана (1519 – 1522)

Первое кругосветное плавание в истории человечества было совершено испанской морской экспедицией под руководством португальского мореплавателя Фернана Магеллана в XVI веке. Целью путешествия был поиск западного морского пути в Индию, и оно завершилось успехом, а также рядом интересных открытий и событий.

Летом 1519 года пять кораблей отправились на запад из Испании. Магеллан пересёк Атлантический океан и, обогнув южные берега Южной Америки, обнаружил пролив, который позже назвали Магелланов пролив, и архипелаг, который назвали Огненной Землёй. Пролив переплыли уже только три корабля из пяти.

Следующие четыре месяца испанские корабли путешествовали по неизвестному океану. Моряки были удивлены тому, насколько спокойно и тихо они плыли на протяжении долгого времени по бескрайним просторам водной глади. Поэтому они назвали его Тихим океаном. Океан оказался огромным. Путешествие через него было крайне сложным. Из-за голода и цинги погибло 19 человек. Корабли Магеллана стали первыми, кто пересёк Тихий океан и добрался до Марианских, а затем и Филиппинских островов. Следующей остановкой стали Молуккские острова — конечная точка путешествия. Там они заполнили свои трюмы ароматными специями.

Магеллан не дожил до возвращения на родину и в 1521 году погиб в стычке с местными жителями на острове Мактан (Филлипины). Хуан Себастьян Элькано возглавил экспедицию и стал первым человеком, совершившим кругосветное путешествие вокруг Земли. В 1522 году только один корабль из пяти, «Виктория», вернулся в Испанию. На борту было всего 18 моряков из 270 человек. Выручка от продажи специй, привезенной каравеллой «Викторией» покрыла все расходы на экспедицию и принесла хорошую прибыль.

Итальянец Антонио Пигафетта, член экипажа, вёл подробный дневник экспедиции, который впоследствии был опубликован как отдельная книга «Путешествие Магеллана» и стал важным документом эпохи Великих географических открытий. За время экспедиции были открыты Магелланов пролив, весь берег Южной Америки, Тихий океан, а также большое количество островов в Тихом океане. Кроме того, это путешествие окончательно подтвердило, что Земля имеет форму шара, и доказало единство Мирового океана.

3 "кругосветки" первооткрывателя Джеймса Кука в XVIII веке

Джеймс Кук (1728–1779) был выдающимся английским военным моряком, исследователем, картографом и первооткрывателем. Кук возглавил три экспедиции, которые занимались изучением Мирового океана. Все эти путешествия были кругосветными. Во время экспедиций Кук сделал множество важных географических открытий.

Кук стал известен благодаря своим открытиям, в частности, он был первым исследователем южных полярных морей и Антарктики. Однако его история трагической смерти от рук диких аборигенов во время кругосветного плавания стала легендарной. Кроме того, Кук разработал диету для дальних путешествий, благодаря которой ни один член его команды не заболел цингой — проклятием путешественников того времени.

Выдающийся английский мореплаватель прожил 50 лет, из которых 37 он был моряком. Начав с тринадцати лет юнгой, он постепенно продвигался по карьерной лестнице и стал шкипером, а затем и капитаном Королевского военно-морского флота. Несмотря на отсутствие специального образования, он быстро освоил все необходимые навыки и стал опытным мореходом. Кук считается одним из ведущих специалистов своего времени по Тихому океану.

Его достижения основаны не только на теоретических знаниях, но и на личном опыте: он самостоятельно исследовал множество рек и морей, открывая новые земли и нанося их на карты. По поручению Британского Адмиралтейства он совершил три кругосветных путешествия с научными целями. К сожалению, Кук погиб во время третьего кругосветного путешествия, когда его корабль столкнулся со льдом и был вынужден вернуться в тёплые воды для стоянки. Британская экспедиция остановилась на Гавайских островах.

Нравы аборигенов существенно отличались от европейских, что привело к полному непониманию друг друга и трагическим последствиям. Островитяне считали белых людей божествами, что не исключало возможности воровства. Согласно их представлениям, необходимо было завладеть имуществом, которое принесли с собой боги. Однажды они даже украли инструменты для ремонта судна. Руководитель экспедиции Кук и восемь моряков прибыли в местную деревню для разрешения конфликта. Аборигены напали на делегацию, в результате чего Кук и ещё трое британцев погибли, а остальные спаслись на баркасе и добрались до шлюпа. По известной легенде, гавайцы съели убитого Джеймса Кука. Однако древние источники утверждают, что британцы потребовали выдать тело капитана. Через несколько дней аборигены принесли куски мяса и практически целую голову Кука. Товарищи приняли страшную передачу за останки Джеймса Кука и похоронили их, предав воде Тихого океана.

Острова в Тихом океане, залив у южных берегов Аляски, пролив между Северным и Южным островами Новой Зеландии и гора на Южном острове этой страны названы именем Кука. Джеймс Кук возглавил три кругосветных путешествия, каждое из которых принесло важные открытия мировому сообществу.

Первое кругосветное путешествие на корабле «Индевр» длилось более трёх лет (1768–1771). Британское Адмиралтейство искало Южный материк, чтобы присоединить его к Британской империи. Судно Кука отправилось в Тихий океан, где исследователи открыли четыре острова. Затем последовало долгое путешествие без результатов, и 8 октября 1769 года «Индевр» достиг неизвестной земли. Эта гористая и заснеженная земля оказалась двумя крупными островами. Так европейцы открыли Новую Зеландию. Летом экспедиция достигла восточного побережья Австралии и объявила его британским владением под названием Новый Южный Уэльс. Джеймс Кук получил звание капитана первого ранга за этот вклад в развитие империи.

Антарктическое кругосветное путешествие — вторая экспедиция Кука в 1772-1775 годах на двух кораблях, шлюпе «Резольюшен» и барке «Эдвенчер». Стремясь достичь своей цели, британское Адмиралтейство вновь отправляет людей на поиски Южного континента и изучение островов Новой Зеландии. Эта экспедиция стала важным событием в истории географических исследований XVIII века, поскольку корабли впервые достигли таких высоких широт. Экспедиция уточнила карты Океании и островов Южной Атлантики, их геологию, флору и фауну. В январе 1773 года корабли впервые пересекли Южный полярный круг. Кук понимал, что земля близко, но льды не позволяли приблизиться, поэтому пришлось повернуть. Тем не менее команда обнаружила в Южном Ледовитом океане Южную Георгию и Южные Сандвичевы острова, а в Тихом океане — острова Новая Каледония, Норфолк и несколько атоллов. Кук также открыл необычные «ледяные острова», которые назвал плоскими айсбергами.

Третье путешествие команды Кука на шлюпах «Резольюшен» и «Дисковери» в период с 1776 по 1780 год было направлено на поиск Северо-Западного прохода из Тихого океана в Атлантику и захват новых территорий. В ходе экспедиции были сделаны многочисленные открытия: три атолла из цепи Кука, два острова в архипелаге Лайн, пять Гавайских островов, заливы Принс-Уильям, Бристоль, Кука и Нортон, а также новые горы Святого Ильи, полуострова Кенай, Аляска и Сьюард, Аляскинский и Алеутский хребты. Кроме того, экспедиция подтвердила существование пролива между Азией и Америкой — Берингова пролива. Однако из-за сплошных льдов, которые невозможно было обойти, плавание пришлось временно прекратить. Команда решила перезимовать на Гавайских островах. В результате столкновения с кровожадным местным населением погиб Кук и трое его спутников. В 1780 году выжившие члены экипажа вернулись в Англию.

Первая русская кругосветка Ивана Крузенштерна в XIX веке

В период с 1803 по 1806 год состоялась первая русская кругосветная экспедиция под руководством Ивана Крузенштерна на кораблях «Надежда» и «Нева». Её целью были доставка грузов в российские владения в Северной Америке и на Камчатке, налаживание торговых связей с Японией и Китаем, а также изучение тропической части Тихого океана вблизи российских территорий. Экспедиция нуждалась во втором командире, так как планировалось использовать два корабля. Им стал капитан-лейтенант Юрий Федорович Лисянский, который служил вместе с Крузенштерном в британском флоте, и Иван Фёдорович убедился в его компетентности за время совместной работы. Оба судна были выбраны капитан-лейтенантом Лисянским. Он приобрёл в Лондоне два корабля — «Надежда» и «Нева», а также новейшее оборудование и снаряжение: морские хронометры, полный комплект астрономических и физических инструментов для наблюдений, одежду для экипажа. Также были закуплены лекарства и средства против цинги. Оба корабля были проверенные в других путешествиях. Один из них был 16-пушечный 450-тонный шлюп «Леандр», переименованный в «Надежду», на котором плыл Крузенштерн, второй - 14-пушечная 370-тонная «Темза», ставшая «Невой», на которой путешествовал Лисянский. Команды кораблей «Надежда» и «Нева» состояли из добровольцев-матросов. Для проведения научных исследований были приглашены известные немецкие учёные: астроном Горнер, а также естествоиспытатели Тилезиус и Лангсдорф. Корабли пошли через Атлантический океан, обогнули мыс Горн, особое внимание уделили Камчатке, Курильским островам и Сахалину. Путешествие заняло 3 года и 12 дней. Император Александр I щедро наградил Крузенштерна, Лисянского и всех участников экспедиции, а в память об этом значимом событии приказал отчеканить особую медаль.

Сам Крузенштерн впоследствии много писал о своём путешествии. Больше всего его поразили образ жизни и обычаи туземцев. Крузенштерн описал своё путешествие и результаты океанографических и этнографических исследований в трёхтомном труде «Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах на кораблях „Надежда“ и „Нева“». В 1812 году вышло в свет сочинение Лисянского с таким же названием. К трудам Крузенштерна и Лисянского были выпущены атласы, содержащие бесценные картографические материалы и разнообразные иллюстрации, описывающие природу стран, народы и их быт.

Плавание «Надежды» и «Невы» положило начало многочисленным русским кругосветным экспедициям в первой половине XIX века, в ходе которых были сделаны важные географические открытия и проведены ценные научные наблюдения.

Первое одиночное кругосветное путешествие

В период с 1895 по 1898 год канадский моряк Джошуа Слокам совершил первое одиночное кругосветное путешествие на парусной яхте «Спрей». 24 апреля 1895 года он начал своё путешествие из Бостона на этой яхте. Спустя более чем три года, 27 июня 1898 года, Слокам вернулся в Ньюпорт, штат Род-Айленд, завершив своё одиночное плавание, которое составило более 46 тысяч миль (74 тысяч километров). Впоследствии он стал автором мирового бестселлера «Один под парусом вокруг света», в котором подробно описал своё путешествие.

В 1894 году Джошуа решил отправиться в одиночное кругосветное плавание на своей яхте. Это не требовало больших затрат, и после завершения путешествия он планировал написать книгу и заработать на ней. Чтобы воплотить свою мечту, он купил старый шлюп, который долгое время стоял на берегу. На приведение шлюпа в порядок у него ушло 13 месяцев. Он назвал шлюп «Спрей». Он приобрёл бочонки для пресной воды и часы стоимостью в один доллар. На этом подготовку к кругосветке он посчитал законченной.

В начале своего путешествия Джошуа Слокам убедился, что «Спрей» способен обходиться без рулевого благодаря правильной настройке парусов. 19 июля 1895 года он заметил землю — это был остров Флориш, входящий в Азорский архипелаг. Отсюда Слокам направился к Гибралтару, затем к берегам Бразилии. Он дважды прошёл Магелланов пролив, но в первый раз был отброшен штормом. В Тихом океане он посетил Самоа, Австралию и Тасманию. Пройдя Торресов пролив, Слокам попал в Индийский океан. Ему понравилось в Южной Африке, но он продолжил своё путешествие. 8 мая 1898 года «Спрей» пересек маршрут, по которому шёл с 2 октября 1895 года, завершая свой круг.

Увидев много чудес мира, Джошуа Слокам увлекательно описал свои наблюдения в книге «Вокруг света в одиночку», опубликованной в 1899 году. Во время своего первого кругосветного путешествия Слокам пережил множество приключений. Он несколько раз подвергался атакам пиратов. В первый раз у побережья Марокко его спас внезапный шквал, разрушивший мачту пиратской фелюги, оставив дюжину пиратов без добычи. Благодаря совету старого друга, опасавшегося нападения жителей Огненной Земли, перед проходом Магелланова пролива, Слокам разбросал сапожные гвозди по палубе, предотвратив нападение. Спавший в каюте мореплаватель был разбужен криками аборигенов, которые выскочили босиком на палубу «Спрея» из своих пирог. У берегов Самоа шлюп Слокама столкнулся с китом, а при огибании мыса Горн он пережил самый сильный шторм в своей жизни, признавшись, что его сильно укачало.

Своими руками он выполнял все необходимые работы по уходу за яхтой, так как других помощников у него не было. В конце своего первого кругосветного путешествия «Спрей» не пропустил ни одной капли воды и сохранил своё отличное состояние. На этой яхте Джошуа Слокам плавал до 65 лет. Последний раз капитан Джошуа Слокам отправился в море на своём «Спрее» 14 ноября 1909 года, планируя совершить небольшое путешествие. С тех пор о нём не было никаких новостей. Никто не знает, что произошло, но с тех пор ни его самого, ни его знаменитого корабля больше никто не видел. Поскольку предполагаемый маршрут Слокама проходил рядом с Бермудскими островами, его исчезновение часто связывают с тайной Бермудского треугольника.

Источник обложки: Нижегородская правда