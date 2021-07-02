Внуково – международные ворота страны 2 июля исполняется 80 лет старейшему аэропорту страны Внуково. На чтение: 3 минуты

2 июля исполняется 80 лет старейшему аэропорту страны Внуково.

К взлету готовы…

В 1910 году началась история московских аэродромов. Первым и долгое время основным оставался аэродром на Ходынском поле. Строили его всем миром, то есть на пожертвования любителей авиации. Чтобы понять, что мы имеем сегодня в виде аэродромов, то надо вспомнить, что начиналось все с грунтовой взлетно-посадочной полосы и шести маленьких ангаров. На открытие аэродрома 3 октября 1910 года прибыли военные начальники и многие русские авиаторы. Все последующие мероприятия в Москве, связанные с авиацией, проходили именно здесь. 3 мая 1922 года открылась международная линия Москва – Кенигсберг – Берлин, а чуть позже воздушные корабли начали летать по всей стране. В 1931 году на Центральном аэродроме появилось первое здание аэровокзала, а в 1936 году, после реконструкции, построили бетонную взлетно-посадочную полосу.

У читателя сразу возникает вопрос, а причем здесь Ходынское поле и Центральный аэродром, когда юбилей отмечает аэропорт Внуково? Все очень плотно связано. В 30-е годы наша страна переживала настоящий бум, связанный с развитием авиации. Развивается авиастроение, появляются новые виды самолетов, которых становится в разы больше, чем в 20-е годы. Был еще один небольшой аэродром в Быково, но даже с Центральным это была капля в море для громадного города. В поисках выхода из сложившихся условий Совет народных комиссаров СССР в 1936 году принимает решение о строительстве нового гражданского аэродрома. Местом для строительства стала лесистая местность возле Боровского шоссе у деревни Внуково.

«Внучка»

Внуково – небольшая подмосковная деревня. Название свое получила еще в XVI веке от своего первого владельца, смоленского князя Семена Григорьевича, известного по прозвищу Внук. Он еще в 1524 был воеводой в Муроме, где за усердие получил во владение небольшой надел земли в Подмосковье. Москвичи любят давать разные прозвища, вот и здесь они не отказали себе в удовольствии и за глаза прозвали новые воздушные ворота Внучкой.

1936 год ознаменовался еще одной народной стройкой. Работы предстояли сложные, территория была заболочена, на месте здания аэровокзала вообще располагался пруд. Для проведения всех необходимых работ надо было переместить 1 млн кубометров земли, что и было сделано с помощью тысячи лошадей и, естественно, труда заключенных. Для секретности место возведения аэропорта было обозначено как «Строительство №204».

Зданием будущего аэропорта занимался архитектор Н. Н. Щетинин. Особым декором здание не выделялось, но при строительстве всех других аэродромов послевоенных лет его брали за основу. Ударный труд оправдал себя, и все работы были закончены весной 1941 года. Новостройку принимал Нарком обороны СССР К. Ворошилов, который и курировал данный объект. Как было принято, открытие приурочили к 18 августа – к Дню воздушного флота СССР.

Чтобы полнее раскрыть особенности того времени следует рассказать и об одном инциденте. Все было хорошо, но вдруг в партийные органы пошли письма с обвинениями в адрес руководства стройки. Бетон некачественный, расходовался он неправильно, взлетная полоса узкая для Ли-2. Ворошилов вновь посетил стройку. В этот раз, чтобы опровергнуть всякие домыслы, начальник международных авиалиний Валентина Гризодубова подняла в воздух самолет Ли-2 сделала круг над аэродромом и мастерски посадила самолет на глазах всех присутствующих. Ворошилова это убедило.

Аэропорт Победы.

Планы гражданских авиаторов перечеркнула война. Все, что было подготовлено к открытию гражданского аэропорта, было демонтировано, здание аэровокзала было замазано темной краской. Претерпели изменения и все аэрофлотовские самолеты – они стали боевыми с красными звездами на фюзеляже и хвосте. Весь персонал превратился в личный состав Московской авиагруппы особого назначения (МАОН). Во Внукове была сконцентрирована лучшая авиационная техника (Пе-2 и Ли-2), а также десантные подразделения. Кроме того, здесь размещались и другие авиационные подразделения. Одним из полков командовал сын Сталина – Василий Сталин. Совсем недавно мы рассказывали о нем в публикации «Сын вождя» .

Боевая работа летчиков Внуковского аэропорта неразрывно связана со всеми боевыми операциями, проводимыми в годы войны. Яркой страницей стала оборона Ленинграда. Окруженный со всех сторон город в тот период не имел других каналов доставки продовольствия и оружия, кроме как по воздуху и через Ладогу. С наступлением холодов единственной связующей нитью с Большой землей оставалась воздушно-транспортная связь. С 4 октября ГКО определил целую группу самолетов для снабжения осажденного Ленинграда. Три эскадрильи из Московской авиагруппы практически беспрерывно доставляли продукты, оружие, медикаменты в Ленинград, обратно вывозили раненых, стариков и детей. Планировалось, что ежедневно в город будет доставляться не менее 100 тонн продовольствия, но благодаря мужеству летчиков эти нормы постоянно перекрывались. Только за 1941 год летчиками было доставлено свыше 5 тысяч тонн грузов. И надо учитывать, что условия полетов были крайне тяжелыми. В небе постоянно дежурила немецкая авиация, а за сбитый советский транспорт немецкого летчика ожидала особая награда.

Фронтовая обстановка значительно ухудшилась к октябрю 1941 года. Враг рвался к Москве и создал угрозу аэропорту Внуково. После захвата Апрелевки вокруг аэродрома активизировались шпионы и диверсанты, участились налеты вражеской авиации. Немцы бомбили ангары, склады, подъездные пути, хозяйственные постройки, но не трогали взлетно-посадочные полосы, очень надеялись, что после захвата Москвы смогут использовать аэропорт для своих самолетов. Опасаясь худшего, руководство приняло решение о подготовке объекта к уничтожению. Сам аэропорт был эвакуирован. Только победоносное завершение битвы за Москву позволило спасти аэропорт, а уже 15 января 1942 года авиационные соединения вновь вернулись во Внуково. Временная эвакуация не ослабила участие МОАН в разгроме немецких войск. Все воздушно-десантные операции выполнялись при активном участии самолетов группы. Во время боев под Москвой было выполнено свыше 3 тысяч самолето-вылетов, в том числе и 500 – в тыл врага.

Годы войны потребовали, чтобы гражданский воздушный флот сумел быстро перестроиться и превратиться в грозную силу для оказания всемерной помощи фронту. Более 20 тысяч авиаторов были награждены орденами и медалями, а 15 летчиков из фронтовых ГВФ стали Героями Советского Союза. Наша авиагруппа особого назначения вписала яркую страницу в боевую летопись Гражданского воздушного флота.

В июле 1944 года авиационная группа внуковской авиационной дивизии была отправлена на авиационную базу в Бари (Италия). Здесь, вдали от Родины, они снабжали партизан Албании, Греции и Югославии оружием, медикаментами, вывозили раненых и выполняли особые задания. Полеты проводились в крайне трудных для взлета и посадки горных условиях. Надо сказать, что наши союзники – англичане и американцы – в таких условиях отказывались работать.

Нельзя не вспомнить одну из самых волнующих и памятных дат в истории аэропорта – май 1945 года. Сначала аэропорт принимал борт, на котором прибыл акт о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии, а позже здесь встречали самолет со Знаменем Победы, которое было водружено над зданием Рейхстага.

Мирное небо

С окончанием войны аэропорт Внуково возвращается к тому статусу, который был определен ему в мирные предвоенные годы. Внуково на долгие десятилетия становится главным аэропортом столицы. По своим техническим требованиям он мог принимать все новинки советского самолетостроения. Здесь надолго прописались Ил-12, Ил-14, Ил-18, Ил-86, а также Ту-104, Ту-114, Ту-134, Ту-154.

В апреле 1961 года спецрейс из Байконура доставил в столицу первого космонавта Юрия Гагарина. Длительное время зарубежные гости и политики прибывали именно в этот аэропорт. Правительственные рейсы до сих пор обслуживаются здесь. В 1980 году Внуково встречало участников и гостей «Олимпиады-80».

К 1990 году позиции аэропорта немного ослабли, его стали догонять аэропорт Шереметьево и Домодедово. Они раньше начали проводить реконструкции и во многом преуспели.

Тем не менее уже в 2010 году в аэропорту появились современные терминалы, которые способны принять любые воздушные судна.

В декабре 2018 года по итогам всероссийского конкурса «Великие имена России» аэропорт Внуково получил имя Андрея Туполева – человека, практически создавшего отечественную авиацию и выведшего ее на международный уровень.