Власть, общество и реформы в России в XIX — начале XX в.: исследования, историография, источники Власть, общество и реформы в России в XIX — начале XX в.:исследования, историография, источники На чтение: 1 минута

Власть, общество и реформы в России в XIX — начале XX в.: исследования, историография, источники . — СПб.: «Нестор-История», 2009. — 396 с.

Рецензенты: д.и.н. Е.М. Балашов, д.и.н. В.Г. Чернуха Ответственный редактор: д.и.н. А.Н. Цамутали Редакционная коллегия: к.и.н. Т.В. Андреева, к.и.н. С.В. Куликов, д.и.н. В.В. Лапин, д.и.н. И.В. Лукоянов, д.и.н. В.Н. Плешков

При всем тематическом, хронологическом и жанровом разнообразии статей и публикаций сборника, предлагаемого вниманию как специалистов по отечественной истории, так и ее любителей, все они объединены интересом их авторов к фундаментальной проблеме — взаимоотношениям власти и общества в ходе реформаторского процесса, протекавшего в России в XIX — начале XX в. Применение, при изучении этой темы, традиционных и новых исследовательских подходов позволило прийти к уточнению устоявшихся историографических представлений и расширению источниковедческой базы.

Власть, общество и реформы в России в XIX — начале XX в.: исследования, историография, источники

Исследования по отечественной истории

С.Н. Искюль. К характеристике русского общества в 1812 году

М.М. Сафонов. «Во мне видеть должно главнейшее лицо в последнем покушении…» (Г.С. Батенков в Следственном комитете)

П.Д. Николаенко. Как В.П. Кочубей торопил М.М. Сперанского в подготовке Свода законов

Т.Н. Жуковская. «Императорский университет»: система высочайшего вмешательства в жизнь российских университетов в первой половине XIX века

Б.Ф. Егоров. Старшие славянофилы о власти и обществе

Ю.А. Сафронова. Дискуссия об ответственности русского образованного общества за революционный террор. 1879–1881 гг.

Н.В. Мигаев. Коммерческая инициатива российских учёных и военное ведомство. XIX век

В.В. Лапин. Национальный вопрос и проблема «надёжности» в армии России (XIX — начало XX века)

В.Л. Степанов. Самодержец на распутье: Николай II между К.П. Победоносцевым и Н.Х. Бунге

Н.С. Андреева. Русское общество Прибалтийских губерний в начале XX века: правительственный взгляд

С.Г. Петров. Псковское губернское земство в общественно-политической жизни региона в начале XX века (1905–1912 гг.)

Л.А. Булгакова. Невенчанные солдатки: борьба за признание гражданских браков в годы Первой мировой войны

С.К. Лебедев. Рафаловичи: деньги, литература и политика

И.В. Лукоянов. Наказанные без вины: Чрезвычайная следственная комиссия Временного правительства и её подследственные

Историография, источниковедение

Д.В. Соловьёв. Проекты изданий политических журналов и газет в России в 1830-е — 1850-е гг.

Т.В. Андреева. Теоретический аспект проблемы общества и общественного мнения в России во второй половине XIX — начале XX в.

Р.Ш. Ганелин. Семнадцатый год в отечественной историографии разных лет

С.В. Куликов. Наука — служанка политики? или О чём не написал Макс Вебер

П.В. Ильин. Новонайденные записки С.П. Трубецкого как источник по истории общественного движения в России 1810-х — 1820-х годов

М.В. Друзин. «Ввиду сего в интересах многочисленного населения…». Письмо пермского губернатора А.В. Болотова министру внутренних дел П.А. Столыпину о положении Уральской горнозаводской промышленности. 1908 г.

А.Н. Цамутали. Д.А. Милютин и его «Старческие размышления о современном положении военного дела в России»

Е.Ю. Дубровская. Материалы финляндских архивов по истории российской армии и флота периода Первой мировой войны

Сведения об авторах

Обложка: обложка книги «Власть, общество и реформы в России в XIX — начале XX в.: исследования, историография, источники. — СПб.: «Нестор-История», 2009»

Источник: https://history.museums.spbu.ru