Вхождение прибалтийских государств в СССР В сент. – окт. 1939 СССР заключил договоры о взаимопомощи с Эстонией, Латвией и Литвой, укрепившие советское влияние в Прибалтике. На чтение: 5 минут

СОВЕТИЗАЦИЯ ПРИБАЛТИКИ

После начала Второй мировой войны обязательства, взятые Германией в отношении Прибалтики по секретному протоколу от 23 августа, уже не могли удовлетворить СССР. В Москве было признано необходимым принять дополнительные меры безопасности и заключить с Балтийскими странами договоры о взаимопомощи, предусматривающие размещение на их территории отдельных советских воинских частей. 31 августа 1939 г. председатель Совнаркома и нарком иностранных дел СССР В. М. Молотов выступил с заявлением, в котором отрицал наличие каких-либо договоренностей с Германией о разделении сфер государственных интересов. Предполагалось, что это внесет успокоение в политические крути Эстонии, Латвии и Литвы. Советская внешняя политика на прибалтийском направлении в то время имела ярко выраженный оборонительный характер, так как попытка советизации Прибалтики могла вызвать резкую реакцию Англии и Франции. Правда, на случай отклонения прибалтийскими республиками советского предложения о заключении пактов о взаимопомощи у Москвы имелась и военная альтернатива. До этого, однако, дело не дошло.

28 сентября 1939 г. состоялось подписание пакта о взаимопомощи между CCСP и Эстонской республикой. Договаривающиеся стороны брали на себя обязательства оказывать друг другу всяческую помощь, в том числе и военную, в случае нападения или угрозы нападения со стороны любой великой европейской державы. СССР также обязался оказывать Эстонии помощь поставками военных материалов на льготных условиях. Советский Союз получил право иметь на эстонских островах Сааремаа и Хийумаа, а также в портах Палдиски и Таллин базы военно-морского флота и несколько аэродромов на правах аренды. Протоколом предусматривалось, что общая численность советских гарнизонов в Эстонии на время идущей в Европе войны не будет превышать 25 тыс. человек. 5 октября состоялось подписание пакта о взаимопомощи между СССР и Латвией. Текст его в основном совпадал с текстом советско-эстонского соглашения. 10 октября был заключен договор о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой. Согласно протоколу Литве передавалась ее древняя столица Вильно (Вильнюс), захваченная Польшей в 1920 г. и отошедшая к СССР в сентябре 1939 г. Численность советских войск в Литве определялась цифрой в 20 тыс. человек. Почти одновременно с подписанием пактов о взаимопомощи Советский Союз возобновил торговые соглашения с прибалтийскими странами. Советские поставки приносили им бесспорные экономические выгоды.

Политика невмешательства Москвы во внутренние дела Прибалтики в это время прослеживалась очень четко. Молотов, например, требовал прекратить там "всякие заигрывания и общения с левыми кругами". В одном из документов, адресованном работникам советского полпредства и военному атташе в Литве, он строго указывал: "Категорически воспрещаю вмешиваться в межпартийные дела в Литве, поддерживать какие-либо оппозиционные течения и т. д. Малейшая попытка кого-либо из вас вмешаться во внутренние дела Литвы повлечет строжайшую кару на виновного... Следует отбросить как провокационную и вредную болтовню о советизации Литвы". В приказе наркома обороны от 25 октября 1939 г., отданном в связи с вступлением частей РККА в Прибалтику, от личного состава требовалось "ни в коем случае не вмешиваться во внутренние дела" Эстонии, Латвии и Литвы, а любые разговоры среди военнослужащих о "советизации" этих стран должны были пресекаться "самым беспощадным образом". Придерживаться подобной линии Москву заставляло то, что страны Прибалтики имели дружественные отношения с Англией и Францией. Более активные действия СССР в этом регионе могли быть расценены в Лондоне и Париже как враждебные и направленные против великих европейских держав. Неопределенность ситуации в ходе войны в Европе заставляла сталинскую дипломатию до определенного момента не форсировать события.

Ситуация резко изменилась к лету 1940 г. Быстрая победа Германии в весенней кампании 1940 г. на" Западном фронте означала, что Гитлер получал свободу действий в отношении СССР. Появлялась реальная угроза воплощения в жизнь тезиса фюрера: "Если я достигну своих целей на Западе - я круто изменю свой курс и нападу на Россию. Никто не сможет удержать меня от этого". При сложившихся обстоятельствах СССР необходимо было подумать об укреплении своих западных оборонительных рубежей. В понимании Сталина и его ближайшего окружения это означало включение новых территорий в состав СССР и последующее размещение там советских войск.

К лету 1940 г. в прибалтийских республиках были сформированы просоветские правительства. 21-22 июля сеймы Литвы и Латвии и Государственная дума Эстонии приняли декларации о государственной власти и о вхождении этих стран в состав СССР. 3-6 августа 1940 г. Верховный Совет СССР, заслушав заявления специально направленных в Москву полномочных представителей этих стран, принял законы о вступлении Латвии, Литвы и Эстонии в состав Союза ССР в качестве союзных республик.

И.С. Ратьковский, М.В. Ходяков. История Советской России

http://www.bibliotekar.ru/sovetskaya-rossiya/57.htm

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ СТРАН БАЛТИИ В 30-Е ГГ.

Как известно, в первые месяцы после победы Великой Октябрьской социалистической революции в России и под ее влиянием в республиках Прибалтики была установлена советская власть и съезды рабочих, солдатских и безземельных депутатов провозгласили их автономными частями Советской России. Однако в ходе интервенции Германии и под давлением стран Антанты к 1920 г. советская власть в них была ликвидирована.

В последующие два десятилетия часть трудящихся выступала за восстановление советской власти. Их борьбу возглавляли коммунисты. Буржуазия осуществляла свою власть, как правило, демократическими методами, но в острые моменты классовой борьбы и политической нестабильности прибегала к репрессиям и политическому произволу. А в Латвии в мае 1934 г. даже был совершен реакционный переворот…

Разумеется, во всех Прибалтийских республиках, хотя и с разной степенью активности, существовали общедемократические движения, которые могли бы привести к победе сил демократии и социального прогресса. Любое подталкивание этого закономерного процесса, как показывает исторический опыт, обычно приводит или к патовому состоянию, или к негативным последствиям. Обстановка в Прибалтийских республиках подтвердила эту историческую закономерность.

Прибалтийские республики пользовались уважением мирового сообщества. Они были членами Лиги Наций, а Латвия в 1936—1938 гг. являлась даже непостоянным членом Совета Лиги Наций…

В условиях угрозы фашистской агрессии против Прибалтийского региона правительства Литвы, Латвии и Эстонии провозгласили политику нейтралитета своих стран. Но это вовсе не гарантировало их безопасность. Вот почему в марте 1938 г. советский военный атташе в Варшаве заявил, что если Польша вторгнется в Литву, а немцы займут Мемель, то советские войска вступят в Эстонию и Латвию. В июне 1939 г. эти страны заключили с Германией договоры о ненападении…

Имея обширную информацию о нарушениях прав человека и массовых репрессиях в отношении миллионов советских граждан в годы сталинизма в СССР, общественность Прибалтийских республик с настороженностью относилась к внутренней и внешней политике Сталина. Поэтому усилия коммунистов приписать эти негативные сведения о Советском Союзе проискам империалистической пропаганды воспринимались в народе с недоверием. Но лозунги компартий с требованием защиты социальных завоеваний трудящихся и демократизации общественной жизни своих стран находили поддержку. Остается фактом, что значительные слои населения были недовольны высокими залогами, а мелкие крестьяне испытывали трудности со сбытом своей продукции. Имели место и другие острые социальные проблемы, которые создавали напряженность в отношениях между народом и правительством. Однако вызывает сомнение, можно ли эти процессы именовать революционной ситуацией, которая впоследствии якобы переросла в революцию…

Существовавшие в этих республиках авторитарные режимы, хотя и имели некоторые различия, в целом же не носили характера, схожего с итальянским фашизмом или германским нацизмом. Отсутствовал массовый террор, который был характерен в то время для многих других европейских стран. В 1940 г. в Латвии, например, имелось 200, а в Эстонии — менее 100 политических заключенных. Печать пользовалась относительной свободой…

Из анализа документов можно сделать вывод о том, что большинство граждан Прибалтики в то время хотело жить в своих независимых республиках даже при существовании угрозы со стороны Германии. Многие согласились бы и с установлением советской власти, но не «русского» образца.

М.И. Семиряга. Тайны сталинской дипломатии 1939—1941

http://militera.lib.ru/research/semiryaga1/06.html

ПЕРЕДАЧА ЛИТВЕ ВИЛЬНО И ВИЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Президиум Верховного Совета СССР, с одной стороны, и Президент Литовской Республики, с другой стороны, в целях развития установленных Мирным Договором от 12 июля 1920 года дружественных отношений, основанных на признании независимой государственности и невмешательства во внутренние дела другой стороны

(…)

убежденные, что интересам обеих Договаривающихся Сторон соответствуют определение точных условий обеспечения взаимной безопасности и справедливое разрешение вопроса о государственной принадлежности гор. Вильно и Виленской области, незаконно отторгнутых Польшей от Литвы,

признали необходимым заключить между собой нижеследующий Договор…

СТАТЬЯ I.

В целях закрепления дружбы между СССР и Литвой гор. Вильно и Виленская область передаются Советским Союзом Литовской Республике со включением их в состав государственной территории Литвы…

СТАТЬЯ II.

Советский Союз и Литовская Республика обязуются оказывать друг другу всяческую помощь, в том числе и военную, в случае нападения или угрозы нападения на Литву, а также в случае нападения или угрозы нападения через территорию Литвы на Советский Союз со стороны любой европейской державы.

(…)

Настоящий Договор составлен в двух оригиналах, на русском и литовском языках, в городе Москве, 10 октября 1939 года,

В. МОЛОТОВ.

Ю. УРБШИС.

Договор о передаче Литовской Республике города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой

http://www.oldgazette.ru/lib/propagit/20/13.html

«ОНИ САМИ ЭТО СДЕЛАЮТ»

Мы думаем, что в пактах о взаимопомощи (Эстония, Латвия, Литва) нашли ту форму, которая позволит нам поставить в орбиту влияния Советского Союза ряд стран. Но для этого нам надо выдержать — строго соблюдать их внутренний режим и самостоятельность… Мы не будем добиваться их советизирования… Придет время, когда они сами это сделают.

Из беседы И.В. Сталина с Г. Димитровым 25 октября 1939 г.

http://militera.lib.ru/research/bezymensky3/18.html

ЗАЯВЛЕНИЕ МОЛОТОВА

Вопрос о взаимоотношениях Советского Союза с Прибалтийскими странами встал в последнее время по-новому, поскольку заключенные с Литвой, Латвией и Эстонией пакты о взаимопомощи не дали должных результатов. Заключение этих пактов не повело, как этого следовало ждать, к сближению Литвы, Латвии и Эстонии с Советским Союзом, так как этому воспротивились правящие буржуазные группы этих стран. Эти правящие группы не только не пошли по пути сближения с Советским Союзом, чего как будто можно было ждать после заключения пактов взаимопомощи, но пошли по пути усиления враждебных Советскому Союзу действий, проводившихся ими втайне и за спиной СССР. Для этого была использована так называемая Балтийская Антанта, в которой раньше военным союзом, направленным против СССР, были связаны только Латвия и Эстония, но которая с конца прошлого года превратилась в военный союз, включающий кроме Латвии и Эстонии также и Литву.

Из этого следует, что правящие буржуазные группы Литвы, Латвии и Эстонии оказались неспособными к честному проведению в жизнь заключенных с Советским Союзом пактов взаимопомощи, что они, напротив, еще усилили враждебную Советскому Союзу деятельность. Количество фактов, говорящих о том, что правительства этих стран грубо нарушают заключенные с СССР пакты взаимопомощи, все увеличивалось. Дальше терпеть такое положение, особенно в условиях современной международной обстановки, становилось совершенно невозможным. Вот почему последовали известные вам требования Советского правительства об изменении состава правительств Литвы, Латвии, Эстонии и о вводе на территорию этих государств дополнительных частей Красной Армии.

Результаты этих шагов нашего правительства вам известны.

Важнейшей мерой созданных в Эстонии, Латвии и Литве дружественных Советскому Союзу правительств было проведение свободных выборов в парламенты. В июле месяце были проведены демократические выборы в Литовский Сейм, в Латвийский Сейм и в Государственную думу Эстонии. Выборы показали, что правящие буржуазные клики Литвы, Латвии и Эстонии не отражали волю своих народов, что они были представителями только узкой группы эксплуататоров. Выбранные на основе всеобщего, прямого и равного голосования, с тайной подачей голосов Сеймы Литвы и Латвии, Государственная дума Эстонии уже высказали свое единодушное мнение по коренным политическим вопросам. Мы с удовлетворением можем констатировать, что народы Эстонии, Латвии и Литвы дружно проголосовали за своих представителей, которые единодушно высказались за введение советского строя и за вступление Литвы, Латвии и Эстонии в состав Союза Советских Социалистических Республик.

Тем самым взаимоотношения между Литвой, Латвией, Эстонией и Советским Союзом должны встать на новую основу.

Верховный Совет будет рассматривать вопрос о вхождении в Советский Союз Литвы, Латвии и Эстонии в качестве Союзных Советских Социалистических Республик. Нет никакого сомнения в том, что вхождение этих республик в Советский Союз обеспечит им быстрый хозяйственный подъем и всесторонний расцвет национальной культуры, что вхождением в Советский Союз их силы будут во много раз умножены, их безопасность будет укреплена и вместе с тем еще больше вырастет мощь великого Советского Союза.

Обложка: Поезд с оборудованием эвакуированного завода. 1942 год

Источник: https://arzamas.academy