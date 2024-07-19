Вице-президент Императорской Академии наук П.В. Никитин Вице-президент Императорской Академии наук П.В. Никитин На чтение: 1 минута

Басаргина Е.Ю. Вице-президент Императорской Академии наук П.В. Никитин. Из истории русской науки (1867–1916). — СПб.: Издательство Санкт-Петербургского института истории РАН «Нестор-История», 2004. — 468 с., ил.

Книга посвящена жизни и деятельности филолога-классика академика Петра Васильевича Никитина (1849–1916), ректора Санкт-Петербургского университета (1890-1897) и вице-президента Императорской Академии наук (1900–1916). Деятельность П.В. Никитина рассматривается на фоне научной и политической жизни современной ему России. В Приложении даются избранные работы и переписка П.В. Никитина.

Вице-президент Императорской Академии наук П.В. Никитин Из истории русской науки (1867–1916)

Введение

ЧАСТЬ I. Филолог-классик П.В. Никитин

Глава 1. Начало научной деятельности

Детские и юношеские годы

Учеба в Императорском Историко-филологическом институте

Начало педагогической деятельности

Профессорский стипендиат Императорского Историко-филологического института

Служба в Историко-филологическом институте князя Безбородко в Нежине

Глава 2. Доцент, профессор, декан, ректор Санкт-Петербургского университета

Коллеги по историко-филологическому факультету

Устав 1884 г. и переустройство историко-филологического факультета

На посту ректора университета

Студенческие волнения в 1899 г.

Глава 3. Научное творчество П.В. Никитина

Часть II. Деятельность П.В. Никитина в Императорской академии наук

Глава 1. Участие П.В. Никитина в работе Историко-филологического отделения

Члены Историко-филологического отделения

Избрание П.В. Никитина в Императорскую Академию наук

П.В. Никитин и А.К. Наук

П.В. Никитин и В.Г. Васильевский

П.В. Никитин и В.К. Ернштедт

Участие П.В. Никитина в академических комиссиях

Курирование академических изданий

Оценки деятелей науки и их трудов

Глава 2. Страницы истории Императорской Академии наук на рубеже XIX–XX веков

Уклад академической жизни

Президент Императорской Академии наук вел. кн. Константин Константинович

Поэт К.Р. «Обрусение» Императорской Академии наук Отделение русского языка и словесности Перемена вице-президентов

Глава 3. П.В. Никитин — вице-президент Императорской Академии наук

Подготовка нового штата

К истории академических учреждений

Библиотека Зоологический музей Музей антропологии и этнографии

Правление Академии наук

Императорская Академия наук и политическая жизнь страны

Университетский вопрос Выборы 1902 г. в Разряд изящной словесности 1905 год в истории Императорской Академии наук Выборы выборщиков в Государственный совет в 1906 и 1907 гг. Военный и полицейский постой в академических дворах и зданиях Заступничество за инакомыслящих Постоянная комиссия для пособия нуждающимся ученым, литераторам и публицистам

Международная деятельность Императорской Академии наук

Годы Первой мировой войны К вопросу об исключении «подданных враждебных России государств»

Смерть П.В. Никитина

Заключение

Приложение 1. Из научного наследия П.В. Никитина

I. Избранные работы по классической филологии

О 527–531 стихах «Персов» Эсхила К «Медее» Еврипида (ст. 234 и 596) К речи Демосфена ΚΑΤΑ ΚΟΝΩΝΟΩ (§ 4) Заметки к текстам греческих писателей К Вакхилиду Aesch. Sept. 1005 (996 Weckl.)

II. Избранные историко-научные работы

Август Карлович Наук Памяти В.К. Ернштедта Генрих Вейль (1818–1909) (некролог) Карл Крумбахер (1856–1909) (некролог) Теодор Гомперц (1832–1912) (некролог) Речь памяти великого князя Константина Константиновича

III. Переводы

Эсхил. Семь против Фив Пиндар. Олимпийская ода I Пиндар. Пифийская ода IV [Аргонавты]

Приложение 2. Материалы по деятельности П.В. Никитина в Императорской Академии наук

Разбор книги И. Анненского «Вакханки. Трагедия Эврипида. Спб., 1894» (Об 11 присуждении премии имени А.С. Пушкина в 1895 г.)

Из переписки П.В. Никитина с вел. кн. Константином Константиновичем

Записка П.В. Никитина по вопросу об исключении из состава Императорской Академии наук подданных воюющих с Россией держав

[Заметки к Платону. По поводу статьи Н.А. Морозова «Лингвистические спектры» (фрагмент)]

Личный состав Императорской Академии наук 1888–1917 г.

Учреждения Императорской Академии наук (по состоянию на 1916 г.)

Министры народного просвещения. 1866 – февраль 1917

Список основных трудов П.В. Никитина

Список сокращений

Указатель имен

Обложка: обложка книги «Басаргина Е.Ю. Вице-президент Императорской Академии наук П.В. Никитин. Из истории русской науки (1867–1916). — СПб.: Издательство Санкт-Петербургского института истории РАН «Нестор-История», 2004».

Источник: https://bigenc.ru