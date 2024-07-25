VII. Радиофронт VII. Радиофронт На чтение: 1 минута

Четырнадцатитомное издание «Великая победа» подготовлено на основе современных представлений ведущих российских и зарубежных историков, академических институтов и образовательных центров о событиях Второй мировой войны. В седьмом томе «Радиофронт» собран материал об истории борьбы в радиоэфире. Криптография, работа радистов и разведчиков в тылу врага на дальних рубежах Советского Союза, разведка и радиоигры — вот те проблемы, которые находятся в центре внимания авторского коллектива. Отобранные для публикации исторические документы во многом позволяют глубже ознакомиться с тематикой данного тома.

КРИПТОГРАФЫ ВСТУПАЮТ В БОЙ

Л.С. Бутырский, Д.А. Ларин, Г.П. Шанкин

Введение

История техники защиты правительственной связи

Шифраторы речи

Текстовые шифрмашины

Шифровальщики и связисты

Дешифровальная служба

Битва за Москву

Радиодивизионы особого назначения

Шифры дипломатов

Подготовка дешифровальщиков

Работа ГРУ

Против «Энигмы»

Дешифровальная служба моряков

Итоги

ШИФРЫ РАЗВЕДЧИКОВ И ПАРТИЗАН

Среди чужих

«Красная Капелла»

«Дора»

На Дальнем Востоке

Партизаны

Радиостанции для разведчиков

КОНТРРАЗВЕДКА

Работа по немецким спецслужбам

На границе с Японией

Задачи, преследуемые радиоигрой

Перевербовка

На Севере

Центральные и тыловые районы

Кавказ и Каспийское побережье

Радиоигры, вошедшие в историю. «Монастырь»

«Курьеры»

«Березино»

ПРОТИВНИК

Германия. «Энигма» (Enigma)

Другие шифрмашины

Союзники Германии

Радиоигры и пропаганда немецкой радиоразведки

Заключение

РАССЕКРЕЧЕНО

Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5

Часть 6 Часть 7 Часть 8 Часть 9 Часть 10

Часть 11 Часть 12 Часть 13 Часть 14

НАЗАД

Обложка: обложка седьмого тома Пятнадцатитомного издания «Великая Победа», посвященного политическим, военным и дипломатическим столкновениям самой масштабной войны, затронувшей судьбы всего мира.

Источник: https://historyrussia.org