VII. Радиофронт
VII. Радиофронт
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Четырнадцатитомное издание «Великая победа» подготовлено на основе современных представлений ведущих российских и зарубежных историков, академических институтов и образовательных центров о событиях Второй мировой войны. В седьмом томе «Радиофронт» собран материал об истории борьбы в радиоэфире. Криптография, работа радистов и разведчиков в тылу врага на дальних рубежах Советского Союза, разведка и радиоигры — вот те проблемы, которые находятся в центре внимания авторского коллектива. Отобранные для публикации исторические документы во многом позволяют глубже ознакомиться с тематикой данного тома.
КРИПТОГРАФЫ ВСТУПАЮТ В БОЙ
Л.С. Бутырский, Д.А. Ларин, Г.П. Шанкин
История техники защиты правительственной связи
Радиодивизионы особого назначения
ШИФРЫ РАЗВЕДЧИКОВ И ПАРТИЗАН
КОНТРРАЗВЕДКА
Работа по немецким спецслужбам
Задачи, преследуемые радиоигрой
Радиоигры, вошедшие в историю. «Монастырь»
ПРОТИВНИК
Радиоигры и пропаганда немецкой радиоразведки
РАССЕКРЕЧЕНО
Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5
Часть 6 Часть 7 Часть 8 Часть 9 Часть 10
Часть 11 Часть 12 Часть 13 Часть 14
Обложка: обложка седьмого тома Пятнадцатитомного издания «Великая Победа», посвященного политическим, военным и дипломатическим столкновениям самой масштабной войны, затронувшей судьбы всего мира.
Источник: https://historyrussia.org