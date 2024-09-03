Василий Татищев. Просвещенный гений на службе России 29 апреля - 340 лет со дня рождения Василия Никитича Татищева

Инженер-артиллерист, историк, географ, экономист и государственный деятель. Автор первого капитального труда по русской истории — «Истории Российской», основатель Ставрополя-на-Волге (ныне — Тольятти), Екатеринбурга и Перми

XVIII век стал для России веком модернизации. Изменения коснулись не только науки, товарооборота, светской культуры, промышленности, но и российской армии и военного флота. Требовалось обеспечить национальную безопасность для решения глобальных внешнеполитических задач.

Всё это происходило во времена правления Петра Великого, реформы которого стали переломными в истории Российского государства. В эпоху Петра I закончилось формирование абсолютной монархии, произошло основание Российской империи, которая достигла статуса мировой державы. Удалось укрепить армию и флот, появилась новая административная система. Общество стало перенимать европейские культурные стандарты, страна получила толчок к развитию науки и искусства, образования и просвещения. Традиционный уклад жизни общества стал принимать более светский характер.

Реформы Петра были продолжены и его преемниками. Права представителей дворянства росли, что не могло не отразиться на крестьянах, усиливался крепостной гнет. Изменения коснулись и внешней политики, границы государства расширились, была обеспечена большая безопасность. Однако борьба за власть аристократических групп расшатывала политическую систему, что привело к нескольким дворцовым переворотам. Но во времена правления дочери Петра Великого Елизаветы Россия заняла одну из ведущих линий в системе международных отношений. При Екатерине II произошли серьезные изменения в сфере финансов и культуры, экономики, управления по масштабам сравнимые с реформами Петра Великого. По сути, Екатерина продолжила курс страны, проложенный с начала века, и свою деятельность направила на развитие и закрепление достигнутого Россией за предыдущие годы. Основу ее политики составляли идеи Просвещения, правление сопровождалось расширением прав дворянства, при этом крепостная система сохранялась и развивалась. Восстание Пугачева внесло свои коррективы в прежнюю политику, государство стало более централизованным, у торгового и городского сословия появилось больше свобод.

Российская империя набирает еще большее могущество на европейской и мировой арене в XIII веке. Это обусловлено крупными внешнеполитическими успехами и серией военных побед. Российские владения существенно расширяются, страна получает выход к Чёрному морю. Развивается отечественная культура, растет число выдающихся мастеров в архитектуре, скульптуре, музыке, литературе, живописи и театре. В развитии общественной мысли впервые затрагивается крестьянский вопрос. При Павле укрепляется абсолютизм. Его правление было направлено на ограничение привилегий дворянства. Император отличился активным участием в событиях, связанных с революционными войнами Франции.

Биография Татищева

Василий Никитич Татищев родился в Пскове 19 апреля 1686 года. И вошёл в историю России как государственный и военный деятель, историк, географ, этнолог и создатель первой литературы «Истории Российской». Род Татищевых брал свое начало от князей смоленских, позднее утративших свой титул, но, тем не менее, связанных с родом Рюриковичей. Отец Василия – Никита Татищев числился москвичом и поначалу не имел земельных владений, лишь когда умер один из его родственников, получил в наследство поместье. Известно, что у него был второй сын – Иван, который служил у царя Ивана Алексеевича вместе с братом. О школьном образовании Василия информации нет, однако, с 1704 году он 16 лет прослужил в Азовском драгунском полку, покинув его лишь в конце Северной войны со шведами.

Татищев закончил Московскую артиллерийскую инженерную школу под наставничеством генерала-фельдцейхмейстера Якова Брюса. Во время Северной войны в 1704 году Василий Никитич принял участие во взятии Нарвы, в Полтавской баталии, в ходе боевых действий получил ранение. Спустя четыре года прошёл обучение за границей, чтобы усовершенствовать образование, где осваивал такие науки как инженерное и артиллерийское дело, математика и различные языки.

В 1718 году приближенный Якова Брюса принял участие в Аландском конгрессе. Тогда на плечи Татищева легли переговоры между Россией и шведами об окончании Северной войны. Встреча не увенчалась успехом, однако Татищев проявил себя как толковый исполнитель важных международных переговоров и остался на хорошем счету.

В ходе обучения за границей Татищев собрал коллекцию книг, которой в то время позавидовал бы каждый искушенный читатель – его частная библиотека считалась одной из самых лучших. Огромное влияние на сознание и мировоззрение Татищева оказали философские труды, после прочтения которых Василий Никитич стал критически оценивать события прошлого. После окончания обучения по настоянию Петра Великого работал так называемым землемером в масштабах всего государства, составителем географических карт страны, затем стал управляющим горными заводами Урала. Екатеринбургский завод, положивший начало городу, был построен по его инициативе, также Татищев указал, где построить медеплавильный завод, что послужило основой для зарождения Перми. Там с его помощью появились школы и библиотеки, которые даже после его ухода из жизни прослужили без изменений еще 158 лет. Всего под руководством Татищева на Урале было построено больше четырех десятков заводов.

Василий Никитич строил дороги, налаживал работу почты, укреплял законность, но вместе с результатами своих трудов успел нарастить себе и страшных врагов в лице предпринимателей Демидовых. Отец и сын были монополистами горнозаводских дел в Сибири и на Урале, а с приходом Татищева ощутили угрозу своей прибыли. В свою очередь Татищев считал, что бизнесмены действуют в ущерб государству и их деятельность не одобрял. Демидовы задумали убрать несговорчивого деятеля, но дело закончилось их следственной проверкой, что ненадолго усмирило пыл предпринимателей. Тем не менее клан добился своего – Татищева перевели в Петербург.

Параллельно с управленческой деятельностью и организацией горного дела Татищев изучал историю каждого края, разбирался в архивных документах, что положило начало зарождению основ методики исторических исследований.

В 1724-1726 гг. Татищев пробыл в командировке в Швеции, где изучал экономику и финансы и перенимал опыт и знания у лучших европейских ученых, продолжая пополнять свою библиотеку редкими изданиями, выдержками из шведских архивов, собирать информацию по русской истории. В этот период вышел его первый научный труд, где описывался костяк мамонта, некогда найденный в Сибири. Впоследствии Татищев управлял Монетной конторой, где создал рекомендации для правительства, касательно денежного обращения в России.

В 1737 году Василием Никитичем был основан Ставрополь-на-Волге (Тольятти). Город-крепость был задуман для защиты от набегов кочевников, а также служил пристанищем для переселенных калмыков, которые по итогам прожили там более 100 лет.

При Анне Иоановне Василий Никитич возглавлял Оренбургскую, затем Калмыцкую комиссии, занимал пост губернатора в Астрахани, но в 1745 году был отстранен, после чего направился в свое имение в Болдино, где и провёл последние годы жизни.

Когда Татищев по наставлению Петра Великого занимался российской географией, он убедился, что обозначить ее границы невозможно без исторических знаний. Вследствие этого вышли издания по географии России и Сибири, «Лексикон исторический, географический и политический», но «Общее географическое описание всея Сибири» Татищев окончить не смог. Однако, главным считается его труд «История Российская», который занял в общей сложности около 30 лет работы. Татищев успел описать события до 1577 года, но завершить историю до времён правления М. Ф. Романова не успел, остались лишь черновики о событиях XVII века.

«История» Татищева легла в основу работы таких историков как М.В. Ломоносов, И.Н. Болтин, Г.Ф. Миллер. Труды Василия Никитича высоко ценила и императрица Екатерина II, Василий Никитич внёс огромный вклад в русскую историческую науку. Благодаря Татищеву появилось систематическое описание русской истории в периодах, с его трудов зародилась традиция начинать исследование истории со сбора качественных источников информации. Татищев использовал летописи, акты и сочинения ученых других государств, Степенную книгу, а также подготовил к изданию Судебник 1550 года и Русскую Правду. В.Н. Татищев умер 15 июля 1750 года.

Труды

Первые публичные выступления со своей книгой «История Российская» Татищев провёл в 1739 году в Петербурге.

Деятель не имел специального образования, но был начитан и владел десятком иностранных языков, обладал широким кругозором. Татищев первый нашёл и опубликовал собрание правовых норм времен Ярослава Мудрого и «Судебник Ивана Грозного».

«История Российская» состояла из четырех частей. Две первые части, включающие период от дорюриковых времён Татищев окончил. Остальные – про историю до 1558 года, а также Смутное время доработать не успел.

Примечательно, что первое издание было написано на древнерусском языке и стилизованно под летописи. Понимая, что такое описание неудобно для читателя, Татищев его переписал.

Первая книга увидела свет лишь через два десятка лет после смерти автора, последняя часть была найдена и издана почти через сто. Полное собрание «Истории Российской» вышло лишь в период с 1962 по 1968 год.

Уникальность личности Татищева

Личность Татищева сформировалась на основе просветительской литературы, он относился ко всему с некоторой долей скептицизма, анализировал информацию и сам делал выводы, что и повлекло за собой успех в различных областях. В одном из своих трудов Татищев разделил науки по принципу полезности на 4 типа и назвал их так: нужные – химия, физика, логика, которые способствуют поддержанию жизни и здоровья человека; щёгольские – ремесло и искусство, формирующие эстетический вкус и полезные навыки; хиромантию, астрологию, физиогномику и другие аналогичные науки, не приносящие глобальной практической пользы, Татищев бережно и с уважением определил в раздел «любопытных», а вот колдовство и гадания посчитал бесполезными и опасными для человека и поставил в разряд «вредные».

К Богословию Татищев тоже отнесся скептически и сделал выводы, опираясь на логику (в пантеистическом ключе). Богом он считал совокупность проявлений природы.

Много внимания Татищев уделял развитию просвещения и образования в стране. Он считал, что оно должно быть доступным для всех, люди должны совершенствовать своё мышление и формировать активную жизненную позицию. Причём это, в свою очередь, будет способствовать развитию многих жизненных сфер: промышленности, сельского хозяйства, торговли, что тоже рьяно поддерживал Василий Никитич, так как именно модернизация этих сфер способствует росту и процветанию экономики России. Татищев предлагал реформы в таких сферах как управление, в судебной системе, в законодательстве, чтобы обеспечить справедливость в обществе и улучшить работу государственных органов. Всё это, также считал деятель, необходимо подкреплять развитием национальной культуры, сохранением традиций, языка, а также обмениваться опытом и сотрудничать с другими странами.

Татищева неспроста называют родоначальником российской истории. Он вывел связи, принципы и концепции, которые актуальны до сих пор и на которых держится всё вокруг.

Взгляды Татищева строятся на основе концепций естественного права и договорных отношений. Аргументируя свои взгляды, он показал высокую образованность и начитанность трудов как европейских, так и античных мыслителей: Платона, Цицерона, Аристотеля, римских и греческих историков, а также мыслителей нового времени: Пуфендорфа, Локка, Гоббса, Греция и других.

Происхождение государства Татищев объяснял через гипотезу о «преддоговорном» состоянии, в котором происходит «война всех против всех». Нужда людей в объединенном труде для получения полезного для всех результата и благ в конечном счете привела к необходимости объединиться и создать государство, как общественного договора, созданного с целью обезопасить народ и нацеленный на достижение общего блага. Татищев уверял, что разумное и эффективное государство должно базироваться на исторических началах и подкреплял это собственными исследованиями, которые провел в ходе изучения различной литературы. В источниках четко прослеживалось, что все людские сообщества появлялись исторически: сначала люди заключали супружеский договор, затем возникал договор между родителями и детьми, после – между господами и слугами. В итоге семьи разрослись и превратились в целые сообщества, образовались разные социальные прослойки. Людям требовался лидер, которым становится монарх, подчинивший себе всех как своих родных детей. В результате образуется множество договоров, заключение которых на самом деле предопределено не людьми, а самой человеческой природой.

По теории Татищева, на основе договора возникает власть господина над слугой, сильного над слабым, где один не способен ни защитить себя, ни обеспечить жилищем, одеждой и пропитанием, а другой всё это имеет и делится, взамен получая служение и обещание повиноваться во всём, но не иметь своей воли. Исходя из этого Татищев рассматривал крепостное право как договорное и считал недопустимым расторжение соглашения по желанию одной стороны. Если внимательно исследовать все рассуждения мыслителя на эту тему, можно заметить как прослеживается трактовка крепости как договора трудового найма. Стоит отметить, что когда мыслитель работал на Урале, то столкнулся с тотальной неурегулированностью прав сторон в договоре найма рабочей силы, а именно в этом заключалось основное препятствие для развития промышленности. К крестьянам требовался другой подход, крепостное право нужно было если не отменить, то основательно завуалировать. Что и сделал Татищев: предложил рассматривать его как, так называемый, договор найма, где обе стороны, его заключившие, извлекают для себя пользу, соблюдая некоторые обязанности.

Татищев выступал против рабства и холопства, считал эти формы общественных отношений жесткими и что всё это противоречит христианскому писанию. Он считал, что рабы в праве отстаивать свою свободу, так как такая форма отношений является насильственной и противоречит здоровым человеческим отношениям в обществе.

Деятель убеждал, что с появлением монархии тем более требовалось смягчение крепостного права, оставлять все как есть уже было попросту небезопасно.

Он призывал помещиков окружать крестьян заботой, обеспечивать их благами, чтобы те обрастали собственным хозяйством, скотом и птицей и все это подкреплял договором. Татищев призывал ввести земельный налог, но при этом с крестьян его собирать как можно меньше. Те из дворян, кто хотел прогресса признавали, что крепостное право необходимо пересмотреть, но боялись перемен, поэтому предлагали свои неэффективные меры. Татищев, в свою очередь, настоятельно рекомендовал установить юридической и экономический статус сословий. Такой порядок, по его мнению, должен был придать прочность российскому государству. Основное внимание деятель предлагал уделять военной и государственной службе, коими должны были заниматься дворяне, что соответствовало их статусу. При этом срок дворянской службы предлагалось сократить, чтобы «не переработали», а военных обеспечить регулярным жалованьем.

Государство, в свою очередь, должно было заботиться о благосостоянии и безопасности купцов, обеспечить их вольной торговлей по установленным правилам. Остальных сосредоточить на изучении различных видов ремесел. Татищев призывал к экономии бюджетных средств, а в военном деле считал, что войско государству нужно только для обороны, так как политика должна быть мирной, а небольшая армия не будет сильно бить по «государственному кошельку».

Татищев уделял особое внимание и изучению государственных форм, причем выбирать ту или иную форму правления следовало, учитывая размеры территории и уровень безопасности границ государства. Малочисленным народам рекомендовал демократическую форму управления, то есть всенародно, так как их территории редко подвергались нападениям извне. Другим, большим, но чье положение безопасно, Татищева предлагал руководствоваться аристократической формой правления. Если безопасность «великой» территории под угрозой нападений соседних государств, необходим властный лидер, то есть монархическая форма управления. Смешанные Татищев резко не осуждал, но подчеркивал, что такие небезопасны и менее действенны – у государства должна быть единственная и четкая линия управления. Деспотичную форму деятель считал самой худшей, а монархию лучшей формой правления. Однако, она должна существовать вместе с представительным выборным органом, состоящим из двух палат: для подготовки законов, ведения внутренней экономики и разрешения других важнейших государственных вопросов. Сенат при этом высшая палата, включающая в себя 21 члена дворянского происхождения, в Совете же должно заседать 100 избранных человек различного рода и племени.

Ограничивать верховную власть Татищев предлагал во многих своих работах. Да, монарх стоит во главе, но принимаемые законы, прежде всего, должны учитывать нормы общественного права, быть справедливыми и приводить к всеобщей пользе, а не к единоличной выгоде правителя. При этом одному человеку не под силу обеспечить соблюдение всех этих требований, поэтому необходимо слово и согласие других различных ведомств, а за монархом остается заключительное слово одобрения и подписание итогового законопроекта. Написание нового законодательства Татищев предлагал поручить людям, сведущим в этих вопросах, образованным и преданным своему отечеству.

Большое внимание Татищев уделял и формированию судебной власти, делая акцент на том, что судья должен быть образован и подкован в профильных вопросах. В целом Василий Никитич уделял особое внимание качеству образования и с его отсутствием даже сопоставлял разорения и бунты, связанные с тем, что народ в этой ситуации не ведает, что творит, потому что не разбирается в происходящем.

В целом, все предлагаемые Татищевым реформы и изменения отзывались не у всех. Поэтому мыслителя не раз отстраняли от должностей за инициативность, амбиции и самоуверенность.

Заключение

Организаторскими способностями Татищев отличался до последних дней. Даже свою смерть он тщательно спланировал и организовал похороны. Почувствовав, что ему остается совсем немного времени, Василий Никитич обратился в церковь, нашёл рабочих и указал, где и как выкопать ему могилу. Убедившись, что всё сделано правильно, он позвал в дом священника для проведения всех предсмертных обрядов. После этого пригласил всех родных и близких, попрощался с ними и 15 июля 1750 года ушёл из жизни.