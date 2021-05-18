Вахта на Калининском фронте 22 июня 2019 года завершила работу международная поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт» Главным результатом экспедиции стало обнаружение останков 269 солдат и командиров Красной Армии. Имена одиннадцати из них удалось прочесть в обнаруженных медальонах. Всего же было найдено 24 красноармейских медальона. Удалось связаться и с родственниками троих наших погибших бойцов. В работе экспедиции приняли участие свыше 500 поисковиков из 22-х регионов России, а также поисковики из Германии, Латвии, Беларуси и Казахстана. Р.И. Мединский приветствует участников поисковой экспедиции Источник: пресс служба РВИО Экспедиция работает уже четвертый год, и в этот раз она была посвящена событиям января-февраля 1942 года, когда части советских 29-й... На чтение: 3 минуты

22 июня 2019 года завершила работу международная поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт»

Главным результатом экспедиции стало обнаружение останков 269 солдат и командиров Красной Армии. Имена одиннадцати из них удалось прочесть в обнаруженных медальонах. Всего же было найдено 24 красноармейских медальона. Удалось связаться и с родственниками троих наших погибших бойцов. В работе экспедиции приняли участие свыше 500 поисковиков из 22-х регионов России, а также поисковики из Германии, Латвии, Беларуси и Казахстана.

Р.И. Мединский приветствует участников поисковой экспедиции

Источник: пресс служба РВИО

Экспедиция работает уже четвертый год, и в этот раз она была посвящена событиям января-февраля 1942 года, когда части советских 29-й и 39-й армий наносили удар в тыл немецкой группировки в районе Ржева. Во время Великой Отечественной войны на Ржевском выступе проходили длительные жестокие бои. В 1942 и 1943 годах общие потери Красной Армии в сражениях за Ржевско-Вяземский выступ составили более 1 млн человек пропавшими без вести, ранеными, убитыми и попавшими в плен. Против СССР под Ржевом воевали немецкие, итальянские, французские и финские войска.

Шли жестокие бои и рядом с деревней Полунино, неподалеку от которой и расположился лагерь экспедиции. Населенный пункт был оккупирован гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, а полностью освобожден 25 августа 1942 года после непрекращающихся с 30 июля боёв. В результате длительных боевых действий деревни Полунино, Галахово, Тимофеево, Федорково и Бердихино прекратили существование. Две последние исчезли навсегда.

Поисковики на построении

Источник: пресс служба РВИО

Российское военно-историческое общество уделяет большое внимание поддержке поисковой работы и намерено последовательно продолжать и развивать эту работу.

Начало работы новой экспедиции положил Советник Председателя РВИО Ростислав Мединский . Он напутствовал молодежь добрыми словами и официально открыл новую смену.

– Каждый год Российское военно-историческое общество совместно с Министерством обороны РФ и Поисковым движением России проводят масштабные экспедиции, чтобы благодаря результатам поисковой и архивной работы восстановить историческую справедливость в отношении памяти участников кровопролитных боев, – сказал Ростислав Мединский .

В этом году работа поисковой экспедиции отличалась высоким уровнем организации. Об этой экспедиции отзываются как об одной из лучших в России и ближнем зарубежье. При участии Министерства обороны РФ , в частности 90-го отдельного специального поискового батальона, Российским военно-историческим обществом был создан современный и удобный полевой лагерь. Все обязанности по поддержанию быта и жизнеобеспечения в лагере взяли на себя военные и организаторы лагеря из РВИО . А постоянное присутствие медиков и сотрудников МЧС России делало проживание и работу поисковиков ещё более удобными и безопасными.

Вид на лагерь

Источник: пресс служба РВИО

Поисковики, представлявшие 66 поисковых отрядов, принявших участие в экспедиции, могли сосредоточиться на работе и в спокойных условиях совершенствовать своё мастерство, а также обучать молодых коллег.

Как рассказала участник экспедиции, курсант Военно-инженерного института Алина Кальянова, она смогла найти место захоронения прадедушки Павла Цейгалова:

«Мой прадед лейтенант Цейгалов Павел Афанасьевич воевал на Калининском фронте и командовал ротой. Нам известно было, что он погиб 1 августа 1942 года в ходе операции по прикрытию отступления войск 78-й стрелковой дивизии. Семья получила похоронку. Так уж случилось, что вахта памяти проходила как раз в тех местах, где воевал Павел Цейгалов. Сначала отряд «Енисей-2» нашёл деревню, под которой погиб лейтенант, а затем место, где была братская могила, указанная в похоронке. Я испытала в этот момент противоречивые чувства: одновременно и счастье, и грусть».

Отличительной чертой экспедиции было большое число волонтеров, особенно много среди них было молодых людей. Это позволяет нам судить о том, что интерес к отечественной военной истории не угасает, а, наоборот, нарастает, и наша молодежь всё больше хочет изучать героическую историю страны, а главное – хочет знать и гордиться ей.

Поисковики на построении

Источник: пресс служба РВИО

— Спасибо большое в очередной раз Российскому военно-историческому обществу за оказанное доверие и приглашение стать частью сплоченной команды, быть причастным к мероприятиям такого масштаба, – пишет Юлия Шипилова, волонтер штаба экспедиции из Горно-Алтайска.

Российское военно-историческое общество стремится объединять различные государственные и общественные структуры в своей работе по сохранению исторической памяти. И эта работа находит большой отклик не только в виде помощи разных ведомств, но и в сердцах и душах наших людей.

Поисковики на построении

Источник: пресс служба РВИО

«Война не окончена, пока не похоронен последний солдат» – это высказывание Александра Суворова является путеводной нитью для многих поисковиков. Тех, кто посвящает себя и свое время поиску погибших и пропавших без вести солдат и офицеров РККА.

Вот уже второй год подряд мы помогаем Российскому военно-историческому обществу с организацией международной военно-исторической поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» . В этой экспедиции мы не ведем полевую работу, наша задача – грамотное ведение отчетной документации по каждому поднятому бойцу. Как я всегда говорю на Калининском, документы, которые мы так тщательно ведем, – не просто отчет, это единственная ниточка, которая связывает погибшего героя и нас, наше будущее. По большей части поднятые бойцы остаются для нас неизвестными, и мы не можем позволить себе просто поднять их из земли, а потом похоронить на Мемориале. Мы обязаны каждого и поднимать по совести, и для каждого создать свои документы, чтобы герои не просто ушли в землю, а были учтены для последующих исследований, которые в дальнейшем дополнят историю нашей страны. У 9 поднятых солдат установлены имена, а это значит, что еще 9 семей нашей страны узнают о том, где погиб их защитник, которого они так долго ждали. Несколько медальонов находятся на экспертизе, будем верить, что они откроют для нас имена еще нескольких бойцов. Поисковая деятельность для меня уже давно стала большей частью жизни, а Калининский фронт здесь занял свое место», – отмечает Дарья Воробьева волонтер штаба экспедиции из города Устюжна Вологодской области.

Находки

Источник: пресс служба РВИО

В церемонии закрытия экспедиции приняли участие заместитель Полномочного представителя Президента РФ по ЦФО Алексей Еремин , Исполнительный директор Российского военно-исторического общества Александр Барков , заместитель Председателя Правительства Тверской области Андрей Белоцерковский , а также родственники военнослужащих, обнаруженных при проведении поисковых работ. Торжественную обстановку мероприятия создал Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова .

— Вернуть солдату имя, прояснить его судьбу, рассказать о его пути потомкам – это почти невозможно. Но поисковики это делают. Это высшая ступень жертвенного служения своей стране, её истории и тем людям, которые отдали за Родину жизнь , — сказал Евгений Волков, художественный руководитель хора имени А. В. Свешникова.

Находки

Источник: пресс служба РВИО

В своем выступлении Александр Барков подчеркнул, что поисковая работа – одно из приоритетных направлений деятельности Российского военно-исторического общества .

— За несколько лет мы провели 81 экспедицию в России и за рубежом, нашли 567 солдатских именных вещей и медальонов, вернули из безвестия 263 имени. Среди них, например, 12 лётчиков, а это целая эскадрилья. Всего мы подняли останки 8 094 солдат и офицеров Русской и Красной Армии. Если бы встали они плечом к плечу, то составили бы две бригады – практически дивизию.

Но главное – не цифры. Главное – люди: важен каждый красноармеец, не вернувшийся когда-то с поля сражений. Важен каждый участник экспедиции, который свое время, свою жизнь посвящает поиску павших и их родных, работе с находками. Важен каждый школьник, приехавший сюда, – сказал Александр Барков.

Работа поисковиков

Источник: пресс служба РВИО

Российское военно-историческое общество инициировало и установку грандиозного монумента советскому солдату – Ржевского мемориала , строящегося на народные средства на месте, неподалеку от которого проходила экспедиция. Его высота составит 35 метров, это будет самый высокий памятник Советскому Солдату в Европе, а территория вокруг него превратится в благоустроенный мемориальный комплекс.

Конечно, поисковые экспедиции – это лишь одно из направлений деятельности РВИО . Есть и научная, и издательская, и образовательная составляющие, есть и другие направления работы, в которых ежедневно участвуют специалисты общества. Но сохранение и восстановление памяти о наших предках, героях, стоявших стеной перед полчищами нацистских убийц и оккупантов, – безусловно, важнейшее и приоритетное направление работы.

Работа поисковиков

Источник: пресс служба РВИО

Уже в ходе поисковой работы обсуждался вопрос о присвоении экспедиции на Калининском фронте статуса стационарной. Это позволит использовать задел, созданный Российским военно-историческим обществом в ходе работы над экспедицией, как базу для обмена опытом поисковиков со всей России и близлежащих стран, осваивать передовые технологии поискового дела и активно делиться ими.

– Вахта Памяти в Ржевском районе продолжается. Молодые поколения поисковиков подключаются к работе, и мы уверены, что пока останки последнего нашего бойца не обретут покой со всеми положенными ему почестями, мы не успокоимся и будем вести работу до победного конца – так же, как и наши солдаты подо Ржевом в суровые годы войны , – сказал руководитель экспедиции Сергей Баринов.