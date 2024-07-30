«Трофейное» (генеральское) дело «Трофейное дело» или «генеральское дело» (1946—1948 гг.) — кампания органов госбезопасности СССР, начатая по личному указанию И. В. Сталина и направленная на выявление злоупотреблений среди генералитета. В августе 1950 года были расстреляны Г.И. Кулик, В.Н. Гордов и Ф.Т. Рыбальченко. На чтение: 5 минут

СТАЛИН И ГЕНЕРАЛЫ

Военным Сталин не доверял никогда. Не доверял даже тем, кто, казалось, были его старательными исполнителями. НКВД и его преемники - МГБ и МВД вели слежку практически за каждым крупным военачальником. Так, за С.М.Буденным она была установлена в 1925 г., а на его квартире находилось подслушивающее устройство, за маршалом К.Е.Ворошиловым, его ближайшим окружением и родственниками велось непрерывное наблюдение, результаты которого докладывались Сталину, за главным маршалом артиллерии Вороновым слежка непрерывно велась с 1938 г., за маршалом С.Т.Тимошенко - с 1942 г..

Особое внимание уделялось герою Великой Отечественной - маршалу Г.К.Жукову. "Агентурное дело "Узел" - так называлась операция МГБ против Жукова, начатая еще в 1939 г. Подслушивающими устройствами были снабжены и квартира, и дача маршала. МГБ собирал компромат и на Жукова, и на десятки и сотни людей, в той или иной мере связанных по работе с ним36.

Огромная популярность Жукова в армии и среди населения вызывала зависть Сталина. Сталин, партийный аппарат, в том числе и в самой армии, не простили независимости, славы самого знаменитого военачальника Красной Армии времени Отечественной войны, принимавшего капитуляцию Германии в Берлине, парад Победы в Москве - маршала Г.К.Жукова. Его побед, его славы ему не простили…

Вторая половина победного 1945 года была использована военной контрразведкой "Смерш", руководимой генерал-полковником В.Абакумовым, для сбора компромата против представителей высшего командного состава.

Вместе с тем, воспользоваться "сценарием 1937 г." для расправы над Жуковым не представлялось возможным, по крайней мере, в тех формах, которые применялись в конце 30-х гг. Требовалась более основательная подготовка, систематическая дискредитация маршала.

Следователи "Смерша" разрабатывали три главные линии: первой была попытка собрать компроментирующие данные на маршала Г.К.Жукова; вторая - выявить "вредителей" в военной авиации и военной промышленности; третья - выявить связь между военными и политическими деятелями. Непосредственными "постановщиками" задач для следствия был сам Сталин и новый министр вооруженных сил Н.А.Булганин. Организационная работа по этому делу проводилась А.А.Кузнецовым, бывшим секретарем Ленинградского горкома, назначенным 18 марта 1946 г. на Пленуме ЦК ВКП(б) членом Оргбюро и секретарем ЦК, начальником Управления кадров ЦК, В.С.Абакумовым, назначенным в мае 1946 г. министром госбезопасности. "Смерш", которым Абакумов руководил раньше, был переведен из Министерства вооруженных сил СССР в штат МГБ и М.Ф.Шкирятовым - заместителем Председателя Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б)…

Первый тяжелый удар был нанесен против авиаторов. Были арестованы главнокомандующий ВВС - главный маршал авиации А.А.Новиков и командующий 12 воздушной армией, маршал авиации С.А.Худяков. Они были подвергнуты жестоким систематическим допросам. "Дело авиаторов", давало для следователей и тех, кто стоял за ними, широкие возможности для сбора компромата и на Жукова, и на других лиц, казавшихся опасными Сталину. Ключевыми для следствия стали показания, полученные от арестованного в начале 1946 г. маршала авиации Сергея Александровича Худякова. Его сломали уже в феврале 1946 г., доказав, что он в скрывал место своего рождения, русифицировал свою фамилию (настоящая - Арменак Артемьевич Ханферянц) и уже потом заставив "сознаться" в шпионской связи с англичанами, службе в дашнакском отряде и чуть ли не причастности к расстрелу 26 бакинских комиссаров. В начале апреля 1946 г. он дал показания против большой группы генералов ВВС и деятелей авиационной промышленности. Не был забыт при допросах и маршал Жуков.

Следователи добились того, что Худяков обвинил командующего ВВС Новикова, главного инженера ВВС Репина и наркома авиационной промышленности, а вместе с ними - и их сотрудников в том, что они проводили "в ВВС, по существу, преступную линию, приема от авиационной промышленности некоторых типов самолетов и моторов, имевших крупные производственные дефекты, что происходило к большому числу катастроф с человеческими жертвами...”

10 - 11 мая 1946 Военная коллегия Верховного суда СССР рассмотрела обвинения, предъявленные обвиняемым по "процессу авиаторов", записала в приговоре, что "подсудимые протаскивали на вооружение ВВС заведомо бракованные самолеты и моторы крупными партиями и по прямому сговору между собой, что приводило к большому количеству аварий и катастроф в строевых частях ВВС, гибели летчиков". Были осуждены на различные сроки заключения Шахурин, Репин, Новиков, Шиманов, Селезнев, Будников и Григорьян…

На основании показаний Новикова и ряда других генералов, арестованных по "делу авиаторов", а также на основании "чекистских мероприятий" "Смерша" и наследовавшего его МГБ Сталин вместе с двумя своими помощниками - маршалами Булганиным и Василевским подготовили приказ Министра вооруженных сил СССР от 9 июня 1946 г., с грифом "совершенно секретно", приказ оскорбительный и унизительный для Г.Жукова…

Военный Совет 1 июня 1946 г. внес предложение освободить маршала Жукова от должностей Главнокомандующего Сухопутными войсками, Советскими оккупационными войсками и заместителя министра Вооруженных Сил СССР. Совет Министров СССР уже 3 июня 1946 г. утвердил эти предложения. Жуков был назначен командующим Одесским военным округом.

Начались аресты генералов, связанных по службе или пользовавшихся покровительством Жукова.

В первых числах января 1947 г. были арестованы: В.Н.Гордов, Герой Советского Союза, генерал-полковник, бывший командующий войсками Приволжского военного округа, его заместитель Г.И.Кулик, маршал, разжалованный в 1942 г. за сдачу Керчи до звания генерал-майора и Ф.Т.Рыбальченко, генерал-майор, начальник штаба того же округа. Основой обвинения стали разговоры, подслушанные на квартирах Гордова и Кулика, оборудованных техническими средствами МГБ.

МГБ предъявило следующие обвинения:

Гордову Василию Николаевичу - "Обвиняется в измене родины. Являясь врагом советской власти, стремился к реставрации капитализма в СССР и вместе со своими сообщниками ...Рыбальченко и ...Куликом в 1946 г. высказывал угрозы по адресу руководителей ВКП(б) и Советского государства, заявлял о необходимости свержения Советского правительства. На протяжении ряда лет группировал вокруг себя враждебные элементы, в беседах с которыми возводил гнусную клевету на ВКП(б) и Советское правительство и делал злобные выпаду против Главы Советского государства..."

Кулику Григорию Ивановичу - "Обвиняется в измене родины. Являясь активным врагом советской власти, группировался с враждебным элементом, был сторонником реставрации капитализма в СССР и вместе со своими сообщниками Гордовым и Рыбальченко высказывал угрозы по адресу руководителей ВКП(б) и Советского правительства... Показаниями осужденных ... изобличается как участник антисоветского военного заговора".

Рыбальченко Филиппу Трофимовичу - "Обвиняется в измене родины. Вместе со своими сообщниками ...Гордовым и ...Куликом возводил злобную клевету на советский строй, руководителей ВКП(б) и правительства. Будучи сторонником реставрации капитализма в СССР, заявлял о необходимости свержения советской власти, делал вражеские выпады против Главы Советского государства и совместно со своими единомышленниками во вражеских целях стремился упразднить политический аппарат в Советской Армии..."

По представлению Абакумова, утвержденном лично Сталиным, эти генералы были приговорены к смертной казни.

Репрессии против генералитета были продолжены и позже. 31 декабря 1951 г. Совмином СССР было принято постановление "О недостатках 57-мм автоматических зенитных пушек С-60", на основании которого были сняты с занимаемых постов и отданы под суд заместитель министра Вооруженных Сил СССР Н.Яковлев, начальник Главного артиллерийского управления И.Волкотрубенко и заместитель министра вооружения И.Мирзаханов. В феврале 1952 г. они были арестованы по обвинению во вредительстве.

На Пленуме ЦК ВКП(б) в феврале 1947 г. маршал Жуков был выведен из числа кандидатов в члены ЦК ВКП(б). После очередной проверки чиновниками из ЦК Одесского военного округа, которым командовал ссыльный маршал, ЦК ВКП(б) своим постановлением от 20 января 1948 г. "вынес т. Жукову последнее предупреждение, предоставив ему в последний раз возможность исправиться и стать честным членом партии, достойным командирского звания (Курсив наш.- Авт.). Одновременно ЦК ВКП(б) освободил т. Жукова с поста командующего войсками Одесского военного округа для назначения одним из меньших военных округов".

Такие решения нередко предшествовали аресту. Но арест Жукова не последовал. Продолжали арестовывать близких ему людей…

В тактике следователей стали происходить изменения. "Коронный аргумент" сотрудников МГБ для большинства дел против генералитета - доказать, что подследственный "делал вражеские выпады против Главы Советского государства" - для Жукова оказывался мало применимым, если не просто опасным для руководителя партии и правительства, так как следовало бы признать, что Жуков - против Сталина. Поэтому была устроена беспримерная по цинизму попытка доказать, что Жуков - попросту уголовный преступник. Его пытались обвинить в грабеже, мародерстве на территории Германии. Для получения необходимых показаний против него в начале 1948 г. были арестованы генерал-майор А.М.Сиднев, бывший начальник оперативного сектора МВД в Берлине, ряд офицеров аппарата МВД в Германии.

Реальная угроза ареста нависла над заместителем министра МВД, в 1945-начале 1946 г. сослуживцем и близким к Жукову человеком - И.А.Серовым. В ход следствия был посвящен очень узкий круг людей - сам Сталин, министр госбезопасности Абакумов, секретарь ЦК ВКП(б) Кузнецов. В доме Жукова проводились негласные обыски. Были арестованы и подвергнуты пыткам близкие к Жукову люди - генерал-лейтенант В.В.Крюков и генерал-лейтенант В.К.Телегин…

Пришла очередь давать объяснения самому Жукову. Сохранилась его объяснительная записка, адресованная А.А.Жданову в январе 1948 г.

Пожалуй, суть этого документа - в том, что маршал не имел собственного имущества, так как его дача и квартира были собственностью МГБ и, как и все имущество, которое на них находилось, было в ведении МГБ. Таким образом рухнули все обвинения в присвоении имущества…

В конце 1948 г. интерес к делу Жукова, как представляется, внезапно ослабевает. Это не значит, что перестали фабриковаться дела на генералов, что среди них не было недовольных - были недовольные, были и критики советской системы, но из допросов исчезло стандартное стремление связать любое недовольство в армии с именем маршала Жукова.

Причины этому нуждаются в объяснении. Конечно, можно считать, что услав Жукова командовать Уральским военным округом, пересажав и напугав значительную часть офицерства, удалось подорвать позиции Жукова в армии. Вместе с тем, авторитет Жукова как советского военачальника "работал" в конце-концов на авторитет Верховного Главнокомандующего - И.В.Сталина.

Р. Пихоя. Социально-политическое развитие и борьба за власть в послевоенном Советском Союзе (1945-1953 гг.)

http://ricolor.org/history/rsv/aft/afwar/

85 ЯЩИКОВ С МЕБЕЛЬЮ

Товарищу СТАЛИНУ

В Ягодинской таможне (вблизи г. Ковеля) задержано 7 вагонов, в которых находилось 85 ящиков с мебелью. При проверке документации выяснилось, что мебель принадлежит Маршалу Жукову. Установлено, что И. О. Начальника Тыла Группы Советских Оккупационных Войск в Германии для провоза мебели была выдана такая справка; «Выдана Маршалу Советского Союза тов. ЖУКОВУ Г. К. в том, что нижепоименованная мебель, им лично заказанная на мебельной фабрике в Германии «Альбин Май», приобретена за личный расчет и Военным Советом Группы СОВ в Германии разрешен вывоз в Советский Союз. Указанная мебель направлена в Одесский Военный Округ с сопровождающим капитаном тов. ЯГЕЛЬСКИМ. Транспорт № 152/8431».

Вагоны с мебелью 19 августа из Ягодино отправлены в Одессу. Одесской таможне дано указание этой мебели не выдавать до получения специального указания. Опись мебели, находящейся в осмотренных вагонах, прилагается.

БУЛГАНИН

23 августа 1946 года

В.Г. Краснов. Жуков. Маршал великой империи. Лавры и тернии полководца

http://militera.lib.ru/bio/krasnov_vg01/index.html

“БУДУЧИ УВЛЕЧЕН ЧУВСТВОМ ЛИЧНОЙ АМБИЦИИ”

Маршал Жуков, утеряв всякую скромность и будучи увлечен чувством личной амбиции, считал, что его заслуги недостаточно оценены, приписывая при этом себе в разговорах с подчиненными разработку и проведение всех основных операций Великой Отечественной войны, включая и те операции, к которым он не имел никакого отношения.

Более того, маршал Жуков, будучи сам озлоблен, пытался группировать вокруг себя недовольных, провалившихся и отстраненных от работы начальников и брал их под свою защиту, противопоставляя себя тем самым правительству и Верховному главнокомандованию.

Будучи назначен главнокомандующим сухопутными войсками, маршал Жуков продолжал высказывать свое несогласие с решениями правительства в кругу близких ему людей, а некоторые мероприятия правительства, направленные на укрепление боеспособности [c. 416] сухопутных войск, расценивал не с точки зрения интересов обороны Родины, а как мероприятия, направленные на ущемление его, Жукова, личности.

Вопреки изложенным выше заявлениям маршала Жукова, на заседании Высшего Военного Совета было установлено, что все планы всех без исключения значительных операций Отечественной войны, равно как и планы их обеспечения, обсуждались и принимались на совместных заседаниях Государственного Комитета Обороны и членов Ставки в присутствии соответствующих командующих фронтами и главных сотрудников Генштаба, причем нередко привлекались к делу начальники родов войск…

Обложка: генералы Г.И. Кулик, В.Н. Гордов, Ф.Т. Рыбальченко

Источник: https://rusnasledie.info