Тренажер по истории – увлекательно и эффективно «ТРЕНАЖЕР ПО ИСТОРИИ» – это уникальное мобильное приложение, которое помогает увлекательно и эффективно изучать Отечественную историю. На чтение: 1 минута

«ТРЕНАЖЕР ПО ИСТОРИИ» – это уникальное мобильное приложение, которое помогает увлекательно и эффективно изучать Отечественную историю.

Мобильное приложение «ТРЕНАЖЕР ПО ИСТОРИИ» - одно из самых удобных на сегодня способов изучения Отечественной истории.

Подготовиться к урокам и экзаменам, вспомнить важные даты или прочесть интересные материалы: «ТРЕНАЖЕР ПО ИСТОРИИ» решит каждую из этих задач. Вся информация в мобильном приложении верифицирована и соответствует стандартам ФГОС.

Исторический контент, который охватывает колоссальный временной период от Повести временных лет до новейшей истории, уже доступен для смартфонов на базе Android Для пользователей IOS в AppStore приложение будет также доступно в самое ближайшее время.

Статьи, видео, подкасты, аудиокниги, быстрые факты, исторический словарь, тесты и тренажер-карточки: приложение предлагает спектр разнообразных форматов. Особенно полезно приложение для школьников 6-11 классов: материалы помогут при подготовке к урокам, ОГЭ и ЕГЭ.

«ТРЕНАЖЕР ПО ИСТОРИИ» – это уникальное мобильное приложение, которое помогает увлекательно и эффективно изучать Отечественную историю.

Как при Петре Первом выглядели привычные нам коньки? Правда ли, что именно он приучил дворян пользоваться салфетками? Почему император принял решение праздновать Новый Год 1 января? И появилось ли при Петре Великом светское образование?

Вся Отечественная история от Повести временных лет до современности. События и факты, знать о которых важно; рубежи и даты, помнить которые нужно, причем не только для того, чтобы сдать экзамен или подготовиться к школьному уроку.

Тренируйтесь, развивайтесь и погружайтесь в русскую историю: «ТРЕНАЖЕР ПО ИСТОРИИ» поможет сделать обучение захватывающим!

Скачивайте приложение и проверяйте себя в тестах и тренажерах: школьники смогут подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ, а все остальные – повторить самое важное. Для этого в приложении «ТРЕНАЖЕРЕ ПО ИСТОРИИ» предусмотрены все актуальные форматы: фото, видео, аудио, подкасты, статьи, интерактивные тесты, тренажер-карточки и словарь с терминами.

Каждый из нас изучает историю по-своему: читает статьи и книги, слушает подкасты, смотрит фильмы и сериалы или регулярно отвечает на вопросы в тестах. В мобильном приложении «ТРЕНАЖЕР ПО ИСТОРИИ» объединены все самые удобные форматы, которые помогут как подготовиться к экзаменам и школьным урокам, так и вспомнить самое важное и интересное из Отечественной историю. Разнообразие форматов от статей и кинофильмов до подкастов и тестов позволит убедиться, что историю можно изучать так, как это нравится именно вам.

Nash Store

Rustore

Google Store