«Длинная телеграмма» Джорджа Кеннана Джордж Фрост Кеннан (1904-2005) Американский дипломат и литератор. Происходил из семьи шотландско-ирландских переселенцев. Внучатый племянник Джорджа Кенанна (1845-1924) – американского писателя и путешественника, известного своим интересом к России и связями с российскими революционерами. Школьное образование получил в Северозападной военной академии Св. Иоанна. В 1921-1925 гг. обучался в Принстонском университете (степень бакалавра по истории). С 1925 г. на работе в системе дипломатической службы США (В Швейцарии, Германии, Эстонии, Латвии). В первые годы службы хорошо изучил русский язык. В 1933 г. впервые посещает СССР сопровождая в качестве переводчика Уильяма Буллитта – первого Посла США в СССР. ... На чтение: 3 минуты

Джордж Фрост Кеннан (1904-2005)

Американский дипломат и литератор. Происходил из семьи шотландско-ирландских переселенцев. Внучатый племянник Джорджа Кенанна (1845-1924) – американского писателя и путешественника, известного своим интересом к России и связями с российскими революционерами.

Школьное образование получил в Северозападной военной академии Св. Иоанна. В 1921-1925 гг. обучался в Принстонском университете (степень бакалавра по истории).

С 1925 г. на работе в системе дипломатической службы США (В Швейцарии, Германии, Эстонии, Латвии). В первые годы службы хорошо изучил русский язык. В 1933 г. впервые посещает СССР сопровождая в качестве переводчика Уильяма Буллитта – первого Посла США в СССР.

1934 – 1938 первый секретарь посольства США в СССР.

В 1938 работал в американском посольстве в Чехословакии, после поглощения ее Германией в американском посольстве в Берлине. В декабре 1941 г. после объявления Германией войны США в числе других американских дипломатов интернирован и через 6 месяцев в ходе обмена оказался в Португалии. В 1943 Временный поверенный в делах США в Португалии.

1945-1946 гг. советник в Посольстве США в СССР. В феврале 1946 г. направляет из СССР «длинную телеграмму».

В 1947 – 1949 возглавляет отдел в Государственном департаменте США по стратегическому планированию. В мае – сентябре 1952 г. Посол США в СССР. Его миссия в СССР окончилась объявлением его персоной нон грата.

В 1961-1963 посол США в Югославии.

В дальнейшем ушел с государственной службы и посвятил себя преподаванию, историческим исследованиям и литературному труду.

Среди всей массы текстовых сообщений и трудов Кеннана особый интерес представляет телеграмма от 13 февраля 1946 года, адресованная американскому внешнеполитическому ведомству известная как «Длинная телеграмма».

«Длинная телеграмма» — устоявшееся название телеграммы № 511 посольства США в Москве, отправленной Джорджем Ф. Кеннаном в Вашингтон 22 февраля 1946 года, в которой он обрисовал невозможность сотрудничества с СССР. Результаты анализа американским правительством и общественностью этой телеграммы и последовавшей статьи «Х», также написанной Кеннаном, привели к тому, что взгляды Кеннана стали определяющим фактором подхода США к отношениям с Советским Союзом и Холодной войны; сам Кеннан стал известен как «архитектор Холодной войны».

Газета Правда от 26 сентября 1952, статья о Кеннане

Источник: pinterest.ru

В самом тексте телеграммы Кеннан изложил свою позицию в отношении СССР в пяти пунктах:

Особенности советского мировоззрения после Второй мировой войны. Основы этого мировоззрения. Его проецирование на реальную политику на официальном уровне. Его проецирование на неофициальном уровне. Практические выводы с точки зрения политики США.

Предлагаем краткий комментарий научного директора РВИО д.и.н. М.Ю. Мягкова к этим пунктам. Также вы можете ознакомиться с полным текстом телеграммы Кеннана на русском языке и на английском в оригинале.

Пункт 1: Особенности советского мировоззрения

«Кеннан подтасовывает свою версию о «советском пропагандистском аппарате» (образца 1946 года) к сталинским заявлениям 1927 года. К концу Второй мировой войны фронт «антагонистического» окружения на западных границах СССР уже не существовал (в странах Восточной Европы устанавливалась власть «народных демократий»); в Китае шла Гражданская война, где коммунисты имели уже значительные успехи; Финляндия подписала мирный договор с СССР еще в сентябре 1944 г. и т.д. Сталин и «пропагандистский аппарат», конечно, все это учитывали.

Кеннан (очевидно намеренно) выбрасывает важные слова из речи Сталина 1927 года, а именно – указывает только на дальнейшее развитие «мировой революции», но не говорит, что это выражение дано Сталиным в контексте противоборства с «международной реакцией», с попыткой «капиталистов» «задушить такие страны», которые пойдут к социализму. Тогда смысл сталинской речи выглядит совершенно по-иному – он говорит не об инициировании «мировой революции», а о неизбежности «международной реакции» на пути некоторых стран к социализму. Кроме того, Коминтерн был распущен еще в 1943 году».

Пункт 2: Основы советского мировоззрения

Казалось бы, Кеннан делает здесь комплимент «русскому народу», подчеркивает его желание «жить в мире» и т.п. Но как это похоже на «комплименты» Виктории Нуланд украинскому народу в 2013-2014 во время «майдана», или комплименты различных государственных и общественных деятелей США, представителей американских посольств в Москве, Минске, Тбилиси, Бишкеке в адрес тех, кого они решили направить в сторону «демократии».

Тактика противопоставления «тоталитаризма», со стороны, и «народа», который якобы жаждет иностранной помощи в «освобождении», с другой, обозначились еще задолго до официального начала холодной войны, крушения СССР, «цветных революций» и санкций к России. Правда, тогда она проявлялась в «универсалистских» устремлениях Рузвельта и желании членов Госдепа США противостоять СССР по всем направлениям.

Между тем, «желание жить в мире» у русского/советского народа и так было всем хорошо известно. Мы заплатили слишком высокую цену во Второй мировой войне. Другое дело, что интервенция в Советскую Россию в 1918-1922, желание «западных демократий» натравить нацистов на СССР в 1930-х отнюдь не укрепляли веру советских людей в то, что в мире желали жить США и Великобритания».

Пункт 3: Проецирование советского мировоззрения на реальную политику на официальном уровне

«Все «официальные» и «секретные» уровни сходились тогда в Политбюро и лично – на Сталине. И Кеннан должен был об этом знать. По крайней мере – обязан. Если нет, то значит он просто плохой дипломат и аналитик, которого нельзя было держать на таком важном посту в Посольстве США, как в Москве. Если это мнение Госдепа – тогда следует констатировать застарелую болезнь этого учреждения, которая только обострилась к началу XXI века.

СССР вывел свои войска с о. Борнхольм и из Северного Ирана (1945-1946) – это факт. Турция (равно как и Греция) вскоре оказались в зоне влияния США и НАТО. Испания – также стала членом НАТО. Об экспансии скорее можно говорить в случае США и НАТО (как тогда, так и сегодня.

Площадку ООН СССР рассматривал как место для дискуссий и выработки мер по предотвращению конфликтов. Америка же изначально стремилась, чтобы ООН и Совбез были подконтрольны США (споры о праве вето, недопущении союзных республик в ООН и др.). И сейчас – Россия стремиться сохранить ООН, а США – торпедировать.

Про «опеку» Кеннан лучше бы помалкивал: это был инструмент западных стран сохранить свое колониальное господство в мире. Места там для СССР они не бронировали, и всячески препятствовали на переговорах дать Москве возможность иметь свою долю «опеки» в бывших итальянских колониях в Северной Африки и других регионах.

Что касается кредитов Советскому Союзу, то со стороны США были быстро заморожены всякие инициативы в этом направлении. Более того, США, простив долги по ленд-лизу другим странам, выдвинули Москве претензии по долгам.

Пункт 4: Его проецирование на неофициальном уровне

«Коминтерн был упразднен в 1943. Что касается прокоммунистических партий, то СССР их поддерживал равно, как США и Великобритания поддерживали прозападные партии в своей части Европы.

Что касается «сфер экономики или национальных, или расовых отношений», о которых говорит Кеннан, то да – СССР поддерживал борьбу народов за освобождение от колониализма, расовых предрассудков, выступал за равенство в правах, например, белого и черного населения в США. Но за это выступали и самые активные и прогрессивные деятели Запада, в т.ч. и в самих США. В этом отношении Кеннан не знает (вернее не хочет знать!) о тех «болячках», которые присущи западному миру.

Кеннан здесь выступает, как протагонист «колониализма». Даже Рузвельт стеснялся говорить открыто о сохранении колониальной системы после Второй мировой войны. Но для Кеннана – Рузвельт не указ».

Пункт 5: Практические выводы с точки зрения политики США

«СССР, лично Сталин, когда это было надо в интересах СССР и населения Союза, всегда четко защищали свою позицию. Но отсутствие применения «силы» не означало, что у СССР ее не имеется. Курс на мирное существование был объективно выгоден Москве. И если бы Запад не занял конфронтационную позицию к СССР, то все послевоенное мировое развитие могло бы пойти по-другому (более благоприятному) сценарию.

Кеннан, переходя к предложениям, говорит, что нужно оградить американское общество от коммунизма, держать его информированным, помогать тем странам, которые выберут американский путь развития. В конце концов, такой курс и стал реализовываться в программе «плана Маршалла», в создании НАТО, экономической и идеологической войне против СССР, которую мы и связываем с периодом холодной войны.

Другое дело, что Кеннан не случайно в своей «Длинной телеграмме» проводит связи Российской империи и Советского Союза. Очевидно, что дипломат мыслил более широкими категориями, чем просто противостояние «демократии» с «коммунистическим режимом». Он копает более глубоко. Его желание – устранить препятствие для США со стороны «исторической» России, - и здесь все средства были хороши.

И сегодня мы видим, что многие положения, которые выдвигал Кеннан в 1946, остаются на вооружении «пропагандистского аппарата» США. То же раздражение от самостоятельной внешней политикой России, желание противопоставить в нашей стране «народ» и «власть», манипулирование здравым смыслом и т.д.

Нет сомнения, что записка Кеннана, которая была широко распространена среди различных посольств Соединенных Штатов по всему миру, стала «настольной книгой» для многих дипломатов и государственных деятелей США, сформировала тот курс Америки, который мы наблюдаем сегодня в организации «цветных революций» на пространстве бывшего СССР, экономических санкциях против Российской Федерации, провокациях против наших граждан».