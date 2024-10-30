Тематический фестиваль «1612» состоится в День народного единства в Москве В День народного единства, 4 ноября, в 12:00 на площадке VK Play Арена (Дмитровское шоссе, дом 27, корп. 1) при участии Российского военно-исторического общества пройдет Тематический фестиваль «1612» На чтение: 1 минута

В День народного единства, 4 ноября, в 12:00 на площадке VK Play Арена (Дмитровское шоссе, дом 27, корп. 1) при участии Российского военно-исторического общества пройдет Тематический фестиваль «1612».

Мероприятие посвящено ключевых событий российской истории — освобождению Москвы от польских интервентов, благодаря усилиям народного ополчения под руководством Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина . Генеральный партнер фестиваля — компания VK.

Площадка фестиваля «1612», где будет воссоздана атмосфера Руси позднего Средневековья, соберет историков, блогеров, музыкантов и артистов. Программа мероприятия включает образовательный Лекторий от Российского военно-исторического общества (РВИО), участие в котором примут Исполнительный директор РВИО Виталий Мартынюк и научный директор РВИО Михаил Мягков .

В 12:50 состоится показ видео-лекции «Смута за 22 минуты» о событиях 1612 года, после чего в 13.15 Михаил Мягков расскажет о малоизвестных фактах того периода.

Одним из главных событий дня станет официальная презентация новой версии исторической приключенческой онлайн-игры «Смута», созданной при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Сюжет игры разворачивается в 1612 году, что позволяет молодёжи познакомиться с событиями, бытом и оружием тех лет.

Для гостей фестиваля предусмотрены гастрономические и тематические интерактивные площадки, на которых будут организованы мастер-классы по народным промыслам и ремеслам. Завершит фестиваль музыкальная программа с участием коллективов RADIO TAPOK и ДЕРЕЗА.

Фестиваль «1612» приглашает всех отметить праздник Дня народного единства!

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://visionrepublic.ru/1612

Аккредитация СМИ:

Александра Моисеева + 7 915 334 81 64 moiseeva@vision-republic.ru

Джамиля Байрамукова +7 926 900 29 77 jbayramukova@vision-republic.ru

Алексей Иванов +7 977 480 80 80 press@cyberialtd.ru

Справка :

День народного единства — российский государственный праздник, учрежденный в 2005 году, отмечается 4 ноября. В этот день в 1612 году народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов.

Смутное время — один из наиболее значительных кризисов царской России, длившийся в период с 1598 года по 1613 год. Характеризуется политическим, экономическим и социальным кризисом, борьбой за власть, интервенцией иностранных государств и народными восстаниями.

Главным событием, положившим конец Смутному времени, считают победу народного ополчения под руководством Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина над польскими интервентами в Москве в 1612 году и последовавшее за ним избрание царя Михаила Фёдоровича в 1613 году.

«Смута» — компьютерная игра в жанре action/RPG от третьего лица, разработанная российской игровой студией «Сайберия Нова» и созданная при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). События игры разворачиваются в 1612 году, сюжет основан на романе Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».