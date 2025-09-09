Тамбовская земля — Родина Героев Тамбовское региональное отделение Российского военно-исторического общества - флагман патриотической работы в регионе

Во все времена славной истории нашего Отечества недруги пытались поработить и поставить Россию на колени. Начиная от варварских набегов ордынского ига, заканчивая завоевательными походами «двунадесяти языков» во времена Наполеона и грозной фашисткой орды. И какие бы испытания не приходили на нашу многострадальную землю, русский народ всегда объединялся против врага и давал мощный отпор.

Бессмертной славой овеяны подвиги Героев нашего Отечества, верой и правдой служивших ему и сложивших головы за него. На этих примерах растут и воспитываются новые поколения граждан России, настоящих Патриотов Страны. И сегодня, когда весь «цивилизованный» мир снова идет войной на нашу землю, как никогда важно объединить усилия и показать силу русского несгибаемого характера.

Без малого 13 лет Российское военно-историческое общество занимается очень важной историко-патриотической работой, направленной на прославление великой истории Страны. Тамбовское Региональное отделение РВИО с первых дней образования Общества активно включилось в эту деятельность, став за эти годы флагманом патриотической работы в регионе и примером для других Региональных отделений.

Активисты Регионального отделения РВИО в Тамбовской области организуют патриотические фестивали и научные конференции, проводят экскурсии для школьников и выезды поисковых отрядов для участия в Вахте Памяти по поиску и захоронению воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, доставляют в регион интерактивные выставки и оформляют новые музейные экспозиции.

Тамбовская область по праву считается неповторимым уголком в центре России. Гавриил Державин, Сергей Рахманинов, Святитель Лука (Войно-Ясенецкий), Зоя и Александр Космодемьянские и многие другие – это Гордость Края! Все они были настоящими Патриотами своего Отечества!

С 2017 года в рамках реализации программы РВИО по восстановлению и содержанию памятников, павшим на полях сражений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, на территории Тамбовской области открыто 27 мемориальных комплексов, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны, на гранитных плитах выбиты имена более 15 тысяч тамбовчан. Около 250 тысяч жителей области – почти 60% от числа призванных за время войны – погибло в боях и пропало без вести.

Мемориалы в память о великом подвиге наших предков в Тамбове, Рассказово и Ржаксе, Кирсанове и Устье, Заворонежском и Первомайском, Мичуринске и других местах Тамбовщины стали поистине народным достоянием.

На территории Тамбовской области РВИО установлено 37 мемориальных объектов, открыты 111 досок Героям Советского Союза и полным кавалерам Ордена Славы.

В стенах Музейно-выставочного центра Тамбовской области под руководством Председателя Совета Регионального отделения РВИО Игоря Николаева на протяжении многих лет бережно сохраняется и приумножается Великое военно-историческое наследие нашей Родины . В Музейно-выставочном центре регулярно проходят тематические выставки РВИО, посвященные воинской славе России. В настоящее время здесь действует постоянная экспозиция первого в России Музея РВИО и проводятся заседания Совета Регионального отделения. За время работы центра было организовано свыше 800 мероприятий по патриотическому просвещению граждан. Сейчас идет активный процесс формирования музейной экспозиции отдельного «Музея истории РВИО» . И в этом большая заслуга директора Музейно-выставочного центра Игоря Николаева .

Отдельно стоит отметить региональный историко-патриотический проект «О России с любовью». Основу масштабного лектория составляют научные труды, книги, учебники и лекции профессора Владимира Мединского из цикла «Рассказы из русской истории». Рассказы посвящены выдающимся личностям и событиям XVII - XIX столетий. Герои лекций – российские императоры, полководцы и военачальники, писатели и государственные деятели, оказавшие влияние на развитие Российского государства.

Каждую неделю в Музейно-выставочном центре Тамбовской области для учащихся и студентов всех учебных заведений региона работает кинолекторий. Ребятам рассказывают о победной славе России, о сражениях, сыгравших решающую роль в её судьбе, о выдающихся военных деятелях, полководцах и военачальниках. Молодые люди узнают об истории отечественного оружия и боевой техники, знакомятся с подлинными Героями нашей Страны и их подвигами. Инициатором и идеологом кинофестиваля «О России с любовью» является директор Музейно-выставочного центра Игорь Николаев.

В Год Защитника Отечества и 80-летия Великой Победы, тематикой кинолектория предусмотрен большой объём работы, посвящённой видным полководцам и военачальникам, внесших бесценный вклад в развитие отечественного военного искусства.

Занятия в кинолектории проходят на базе Военной историко-художественной галереи Дней Воинской славы и экспозиции Музея истории РВИО в Музейно-выставочном центре Тамбовской области. Подобные патриотические мероприятия, способствуют сохранению Исторической Памяти и воспитывают подрастающее поколение в духе традиционных нравственных ценностей.

Цикл лекций «Рассказы из русской истории» в сегодняшних реалиях становится становым хребтом в воспитании Гражданина-Патриота на основе противодействия национал-фашизму, охватившему Украину, гегемонии США и коллективного Запада.

В декабре 2024 года в Тамбове состоялось открытие уникального выставочного проекта «Наследие Русской земли» в Тамбовском областном краеведческом музее. Идея создания выставки принадлежит Российскому военно-историческому обществу и лично Советнику Председателя Ростиславу Мединскому . Инициатива была активно поддержана Региональным отделением РВИО в Тамбовской области.

Экспозиция рассказывает о выдающихся уроженцах, жителях, гражданах Региона, в разные годы внёсших огромный вклад в развитие и процветание Тамбовской земли, Государства Российского в целом. Выставка привлекла внимание школьников и студентов, а педагоги получили отличную научную базу, чтобы рассказывать о героическом прошлом и настоящем нашей Родины.

Региональное отделение РВИО в Тамбовской области также воплотило важнейшую Идею работы с жителями области и молодежью по принципу постоянно действующего Клуба, в основу которого заложены углубленное изучение и популяризация офицерской профессии. Занятия Клуба со старшеклассниками, которые выбрали для себя профессию военного, проводятся ежемесячно. Ребята изучают страницы ратной истории Отечества, а также знакомятся с биографиями выдающихся полководцев и их «наукой побеждать».

Более того, 29 марта 2024 года решением Тамбовской областной Думы в Законе о праздничных днях и памятных датах Тамбовской области появилась новая дата – День Российского военно-исторического общества . Он отмечается в регионе ежегодно 16 февраля вместе с Днем Тамбовских Героев. Именно в этот день в 1942 году военной разведчице, уроженке Тамбовщины Зое Космодемьянской было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Все эти важнейшие идейно-патриотические проекты - зримое воплощение плодотворной совместной работы руководства области, Российского военно-исторического общества и Регионального отделения РВИО.

Сохранение Исторической Памяти и противодействие фальсификации Истории, сбережение Исторической Правды и Историко-культурного наследия народов России, морально-нравственных качеств человека и Общества – всё это составляет Основу Национальной идеи Страны.

Надеемся, что и дальше при поддержке руководства Тамбовской области будет продолжено множество значимых проектов, направленных на Идейно-патриотическое воспитание граждан, особенно, молодёжи.