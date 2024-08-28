Таллинский переход 5 августа 1941 г. – начало героической обороны Таллина. 28 августа 1941 г. - прорыв флота из осаждённого Таллина начался 28 августа На чтение: 1 минута

Героическая оборона Таллина и Таллинской военно-морской базы Балтийского флота с 5.8.1941 по 28.8.1941 г., которая на время сковала крупные силы группы армий «Север» в Советской Прибалтике.

Оборона Таллинна началась 5 августа 1941 года. Именно в этот день 18-я немецкая армия блокировала город с юга. 7 августа немецкие войска вышли к Финскому заливу, и отрезали город с суши. Оборону города вел его гарнизон и части 8-й армии. Подготовить как следует Таллинн к обороне не успели, однако, его важно было удержать, так как город являлся военно-морской базой Краснознаменного Балтийского флота. 14 августа приказом главнокомандования Северо-Западного направления оборона Таллина была возложена на Военный совет Балтийского флота во главе с командующим флотом вице-адмиралом В.Ф.Трибуцем. Для захвата города и базы германское командование сосредоточило войска численностью более 60 тыс. человек и 20 августа возобновило наступление. Под напором превосходящих сил противника советские войска вынуждены были отступить и 27 августа немцы, прорвав оборону, вошли в город. В этих условиях, выполняя решение Ставки ВГК, Военный совет флота принял решение эвакуировать войска и базу флота в Кронштадт и Ленинград.

Прорыв флота из осаждённого Таллина начался 28 августа, на борт более 100 кораблей было принято 20,5 тыс. человек и техника. Прорыв осуществлялся в условиях, когда оба берега Финского залива находились в руках противника, полностью отсутствовало авиационное прикрытие, а на маршруте перехода кораблей было выставлено плотное минное заграждение. К концу дня 29 августа часть кораблей достигла Кронштадта. Остальные корабли и суда, понёсшие значительные потери от ударов авиации противника, прибыли в Кронштадт на следующий день. Бои за Таллинн сумели на время сковать крупную группировку немецких войск, которые не могли развернуть широкомасштабное наступление. В результате прорыва основные силы Балтийского флота сохранили боеспособность. Гарнизон военно-морской базы и части, оборонявшие Таллин, - всего более 18 тыс. человек – в последствии были использованы для укрепления обороны Ленинграда.