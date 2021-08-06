Таинственная «Операция Z», или Сталинские соколы в Китае Как советские летчики воевали с японскими в китайском небе На чтение: 3 минуты

Как советские летчики воевали с японскими в китайском небе

Довоенный СССР провел две крупные операции по оказанию военной помощи иностранным государствам: «Операция Х» и «Операция Z». Первая – отправка в 1936-39 годах советского оружия, военных советников и инструкторов, а также добровольцев в Испанию на помощь республиканскому правительству. Вторая – такая же военная поддержка Китая в его войне против милитаристской Японии в 1937-41 годах. И если испанская эпопея широко известна, то подробности второй операции долгое время оставались в тени.

Китайский вопрос

В фильме «Офицеры» есть эпизод, смысл которого прозрачен для современников Алексея Трофимова и Ивана Вараввы, но ускользает от их детей и внуков. Речь идет о случайной встрече двух друзей на Дальнем Востоке, во время которой Иван предстает перед Алексеем в роли китайского военного. У современного зрителя эта сцена вызывает вопрос: что Варавва делал в Китае под видом китайца? Ответ прост: работал военным советником. А судя по тому, что «китайский» эпизод предшествует эпизоду с командировкой Трофимова в Испанию, можно заключить, что Варавва принимал участие в Великом походе армии китайских коммунистов в 1934-36 годах. В той или иной форме более или менее открыто советские военные выступали советниками и участвовали в боевых действиях на китайской территории с 1923 года. Причем поддержка оказывалась не только официальной власти, но и партизанским отрядам, а соотношение между ними определялось политической целесообразностью.

Когда в 1929 году правительство генерала Чан Кайши разорвало дипломатические отношения с Советским Союзом, военная помощь была перенаправлена в адрес китайских коммунистов, и именно этот эпизод вошел в фильм «Офицеры». Но летом 1937 года началась Японо-китайская война, и правительству Китайской республики вновь потребовалась поддержка северного соседа. И она была предоставлена, причем с явным обоюдным интересом. Япония традиционно рассматривалась в СССР как главный противник на Дальнем Востоке, и возможность ослабить японцев, не позволяя им сконцентрировать силы для атаки на советскую территорию, упускать было нельзя.

29 июля 1937 года советский полпред в Китае Дмитрий Богомолов получил из Москвы указание сообщить китайцам: СССР готов предоставить кредит на 100 млн долларов для закупки советского вооружения и техники. Обсуждать другие формы помощи советское правительство было готово только после заключения договора о ненападении, главным содержанием которого был отказ обеих сторон от помощи третьей, если она нападет на одну из них. Такой документ был подписан в Нанкине 21 августа 1937 года. А через месяц началась «Операция Z».

Танки для Чан Кайши

Существенной частью поддержки, которую Советский Союз оказывал Китайской республике, стала военно-техническая помощь. Осуществлялась она на взаимовыгодной основе: основным способом расчетов по трем кредитам на общую сумму в 250 миллионов долларов, в рамках которых приобреталась советская военная техника и вооружение, был бартер. В обмен на самолеты и танки, артиллерийские орудия и автомобили, горючее и боеприпасы из Китая в СССР поставляли полезные ископаемые, в том числе стратегически важные вольфрам, медь, никель, олово и цинк, а также сельскохозяйственную продукцию, прежде всего чай, рис и хлопок. Кроме того, получали от китайцев кожу и шкуры, которые шли в первую очередь на изготовление военной амуниции.

Для координации поставок в Алма-Ате создали советско-китайский штаб «Операции Z». Место выбрали исходя из того, что именно в столице Казахстана начинался автомобильный маршрут, по которому в Китай 17 октября 1937 года отправилась первая партия военных материалов, прежде всего боеприпасов и топлива. А первая крупная партия советской военной техники ушла к китайцам морем. В конце ноября из Севастополя двумя пароходами отправили 82 танка Т-26 (на этом поставки танков были закончены) и три десятка запасных моторов для них, 30 артиллерийских тягачей «Коминтерн», двадцать 76-мм зенитных и пятьдесят 45-мм противотанковых пушек, боеприпасы и другие грузы. Поскольку большинство китайских портов были уже оккупированы Японией, советские суда разгружались в нейтральном Гонконге и Хайфоне, так что в китайскую армию техника попала только к началу весны. Всего же до начала 1941 года, пока шла «Операция Z», Советский Союз поставил в Китай такое количество оружия и техники, которого хватило для оснащения артиллерией сорока дивизий, а стрелковым вооружением – пятидесяти пехотных дивизий китайской армии.

Еще одной важной статьей военных поставок в Китай стали самолеты. Китайская авиация, которую составляли в большинстве своем устаревшие самолеты американского производства, была практически уничтожена в первые же дни боевых действий, и японцы обеспечили себе безраздельное господство в небе. Чтобы изменить положение, требовались новые самолеты, которые и начали поступать из Советского Союза. В общей сложности за четыре года в Китай отправились, по разным данным, от 904 до 985 самолетов. Среди них были как устаревающие тяжелые бомбардировщики ТБ-3, так и вполне современные на тот момент средние СБ, а в 1939 году китайские ВВС получили и дальние бомбардировщики ДБ-3. Больше всего поступило истребителей – бипланов И-15 и монопланов И-16, которые и составили основу военно-воздушных сил Китая на первом этапе антияпонской войны. Не обошлось и без учебных самолетов, которыми укомплектовывали школы по подготовке летного состава, в которых, как правило, инструкторами служили советские летчики.

Кроме них, в китайской армии служили и советские военные советники, оказывавшие помощь командованию армии Китая. В общей сложности во время Японо-китайской войны в войсках Китайской республики служили 80 советских военных специалистов. Больше всего, 27 человек, занимали должности советников в пехотных подразделениях и соединениях. Вдвое меньше, 14 советских офицеров, были советниками в артиллерии, по 12 человек – в бронетанковых частях и в войсках связи. Остальные помогали китайцам налаживать деятельность инженерных войск и войск химзащиты, службы тыла и военной медицины.

Русский летчик Фынь По

В этом списке нет авиационных военных советников, что закономерно. Советские летчики в Китае выступали не в качестве привлеченных специалистов, а воевали добровольцами в составе китайских ВВС. Связано это было с тем, что для освоения советских самолетов летчикам-китайцам требовалось время, и немалое, а противостоять японской авиации нужно было немедленно. Поэтому еще в сентябре 1937 года прибывшая в Москву делегация правительства Чан Кайши настоятельно попросила советскую сторону направить на помощь не только авиатехнику, но и летчиков, которые могли бы принять участие в боевых действиях. И Советский Союз не стал отказывать. Через месяц была сформирована первая боевая группа в составе 447 человек, в том числе технического персонала. Переодетых в гражданскую одежду добровольцев отправили на поезде в Алма-Ату, откуда летчики начали перегонять самолеты в Китай своим ходом, а техники и специалисты по аэродромному обслуживанию отправились туда же на транспортных бортах и бомбардировщиках.

Первый воздушный бой советские летчики провели 21 ноября, буквально на следующий день, как лидирующая группа добралась до аэродрома базирования. И провела его более чем успешно, сбив сразу три японских самолета – два истребителя и один бомбардировщик. Еще одного японца удалось сбить на следующий день, а дальше воздушные схватки пошли с переменным успехом. Причиной тому стал просчет командования ВВС РККА, которое сформировало первую группу добровольцев из летчиков, совершенно не имевших реального боевого опыта. И только прибытие пилотов из числа воевавших в Испании исправило ситуацию, позволив сократить потери с советской стороны.

За время боев в небе Китая советские добровольцы проявили себя с наилучшей стороны, выполняя задачи, которые противнику казались просто невозможными. Как, например, налет 23 февраля 1938 года группы из 28 бомбардировщиков СБ под командованием капитана Федора Полынина (китайцы называли его Фынь По) на японскую авиабазу на острове Тайвань. Японцы считали остров недостижимым для китайской авиации и попросту не держали на нем средств ПВО. Итогом налета стало уничтожение четырех десятков японских самолетов, а все СБ вернулись на базу без потерь и повреждений. Когда два месяца спустя японская авиация решила в отместку за этот налет устроить массовую бомбардировку Уханя, то всего за полчаса из 45 вражеских самолетов советским и китайским летчикам удалось сбить 22, потеряли при этом 12 своих. Результат настолько шокировал японское командование, что оно еще в течение месяца запрещало своим летчикам появляться в опасном районе.

Всего за четыре года, пока СССР оказывал широкомасштабную военную поддержку Китаю, на его территории успели побывать свыше четырех тысяч советских военных специалистов. Большинство – около 2000 человек – составляли летчики и авиационный технический персонал, 211 человек из них погибли. Четырнадцать авиаторов за свои подвиги были удостоены звания Героя Советского Союза, многие были награждены орденами Красного Знамени и Красной Звезды.

В конце 1940 года все советские летчики-добровольцы, воевавшие в Китае, вернулись на родину, а их места заняли китайцы, прошедшие обучение в советских авиационных училищах и летных школах, организованных на освобожденных территориях. А в январе 1941 года подошла к концу и вся «Операция Z». Формальным поводом для этого стали боестолкновения между войсками Чан Кайши и китайскими коммунистами, а реальной причиной – заключенный между СССР и Японией пакт о ненападении. В преддверии неизбежной войны на западе советское руководство делало все, чтобы обезопасить свои дальневосточные рубежи, и провоцировать японскую сторону, продолжая поддерживать Китай, не хотело. Впрочем, хотя поставки из СССР и прекратились, советские военные советники продолжали помогать китайским войскам вплоть до 1944 года. А в августе 1945-го Красная армия вернулась в Китай, начав операцию по разгрому японской Квантунской армии.