Свержение А.Д. Меншикова Со вступлением на престол Петра II 6 мая 1727 г. Меншиков, фактический правитель страны, поначалу сохранял своё влияние, но вскоре был отстранён от управления государством. В сентябре 1727 г. арестован, без суда отправлен в ссылку в Раненбург; по обвинению в злоупотреблениях и казнокрадстве лишён всех должностей, наград, имущества и титулов. На чтение: 4 минуты

О МЕНШИКОВЕ

До сих пор остается спорным даже вопрос о происхождении Меншикова. Кто он? «Безродный баловень судьбы», полубродяга, торговец пирожками на московских улицах? Или сын дворянина, служащего при царской конюшне? Неясен также вопрос и об образовании Меншикова. Отсутствие автографов (кроме подписи и многочисленных помет и резолюций на документах) вроде бы свидетельствует о его неумении писать. Однако вряд ли можно говорить о полной безграмотности человека, имевшего столь обширный круг обязанностей и бывшего обладателем уникальной прикладной библиотеки, не уступающей по своему составу царской.

Долгова С., Лаптева Т. «День был при солнечном сиянии» // Источник. Документы русской истории, № 1 (8). 1994 http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVIII/1700-1720/Mensikov_A_D/jurnal_1.htm

ЗАМЫСЛЫ МЕНШИКОВА

Согласно завещанию Екатерины престол переходил к великому князю Петру Алексеевичу. Одновременно будущий царь обязался жениться на дочери Меншикова Марии. В этом-то и состояла хитрость Меншикова, который мечтал продлить свою власть несмотря ни на что. Намерения Меншикова породниться с будущим царем напугали тех, кто помогал ему в 1725 году возвести на престол Екатерину I. Теперь сподвижники Меншикова поняли: ради собственного благополучия светлейший бросает их на произвол судьбы. Особенно встревожились П. А. Толстой – главный следователь по делу царевича Алексея, а также генерал-полицмейстер А. М. Девьер и обер-прокурор Сената Г. Г. Скорняков-Писарев. Меншиков, зная характер своих товарищей, к их мятежу уже приготовился: Толстой с товарищами были арестованы, допрошены, обвинены в заговоре. За несколько часов до смерти 6 мая 1727 года Екатерина I, по просьбам и требованиям Меншикова, подписала указ о ссылке заговорщиков.

Светлейший торжествовал: ему казалось, что он победил всех своих недругов.

Анисимов Е.В. Императорская Россия. СПб., 2008 http://storyo.ru/empire/56.htm

ЗАВЕЩАНИЕ ЕКАТЕРИНЫ I

Завещание Екатерины дошло до нас в копии, которая хранилась среди бумаг Коллегии иностранных дел. Сам подлинник был предъявлен дважды и затем исчез навсегда. В первый раз он появился 7 мая 1727 года, на следующий день после смерти Екатерины. Тестамент прочитал А. И. Остерман на заседании Верховного тайного совета в присутствии Петра II и его родственников. В нем было сказано:

«1) Великий князь Петр Алексеевич имеет быть суксессором (наследником. – Е. А.); 2) И именно со всеми правами и прерогативами, как мы оными владели… 8) Ежели великий князь без наследников преставится, то имеет по нем цесаревна Анна со своими десцендентами (потомками. – Е. А.) наследовать, однако ж мужеска пола наследники пред женским предпочтены быть имеют…»

Затем, уже после присяги, целования креста, литургии, император и все остальные вышли к людям: созванному для этого генералитету и высшим чиновникам. Тогда Тестамент был зачитан во второй раз, и все присутствующие подписали соответствующий событию официальный протокол. 19 мая на заседании Верховного тайного совета, с Тестамента сняли копии, которые забрал канцлер Головкин. И все… Больше никто и никогда не видел подлинник Тестамента. Почему? Да потому, что каждому из пришедших к власти после Петра II властителей этот документ был не нужен и даже вреден. Дело в том, что он содержит внутреннее противоречие. Он – иллюстрация применения в жизни петровского «Устава о наследии престола». Назначение преемников великого князя Петра Алексеевича было подано в нем как реализация священного права самодержца распоряжаться престолом по своему усмотрению. Вместе с тем, не отменяя петровский Устав, Тестамент закрывал возможность его применения на будущее, так как определял порядок наследования после возможной смерти Петра II в случае отсутствия у него детей-наследников. Между тем, достигнув совершеннолетия, Петр, согласно тому же Уставу, мог сам, по собственной воле решать судьбу трона, и тут ему Тестамент – завещание предшественницы – был ни к чему. Точно так же думала пришедшая к власти после смерти Петра II императрица Анна Иоанновна. В своеобразном положении оказалась дочь Петра Великого Елизавета Петровна, совершившая в 1741 году государственный переворот. Она могла бы извлечь Тестамент, ибо она упоминалась в нем как одна из возможных наследниц Петра II. Но вот незадача: по установленному Тестаментом династическому счету вперед нее шла старшая сестра Анна Петровна и ее «суксессоры», т. е. сын покойной, здравствующий в Голштинии герцог Карл-Петер-Ульрих, известный в истории как Петр Федорович (Петр III). Захватив власть, Елизавета, естественно, не хотела передать ее сразу своему племяннику. Поэтому о Тестаменте более не упоминали, а голштинский герцог был вызван в Россию, где стал наследником престола.

Анисимов Е.В. Императорская Россия. СПб., 2008 http://storyo.ru/empire/56.htm

ПАДЕНИЕ МЕНШИКОВА

По городу ходили слухи о страшных злоупотреблениях Меншикова и о том, что он не довольствовался своим положением, но простирал взоры к короне; рассказывали, что найдено письмо Меншикова к прусскому двору, где он просил дать ему взаймы 10 миллионов, обещаясь возвратить вдвое, как только получит русский престол; рассказывали, что уже отданы были приказания удалить под разными предлогами гвардейских офицеров, чтоб заменить их людьми, вполне преданными Меншикову. Начали толковать и о завещании Екатерины: рассказывали, что герцог голштинский и Меншиков заставили цесаревну Елисавету подписать это завещание вместо матери, которая ничего о нем не знала; говорили, что будет нехорошо и голштинскому двору, и уже читали на озабоченном лице его министра сознание затруднительности своего положения; догадывались, что Меншикова не оставят покойным в Ораниенбурге, что его вместе с свояченицею зашлют в Сибирь, а жену с детьми оставят на свободе; а Другие предсказывали, что оба, муж и жена, недолго наживут.

По словам сторонних наблюдателей, трудно было изобразить всеобщую радость, произведенную падением Меншикова.

Соловьев С.М. История России с древнейших времен. М., 1962. Кн. 19. Гл. 2. http://magister.msk.ru/library/history/solov/solv19p2.htm

СЛЕДСТВИЕ НАД МЕНЬШИКОВЫМ (1727)

ИЗ ПОКАЗАНИЙ КН. А. Д. МЕНШИКОВА НА ДОПРОСЕ В СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ 8 января 1728 г

7-й [вопрос]. Понеже в одном 1727-м году показалось в дом ваш сумма немалая, а имянно без мала 200 000 рублев, також и годовые твои доходы небезызвестны, что немалая ж сумма в приходе в год бывает, а денег в доме вашем ничего не являетца. Того ради скажи подлинно, без утайки, – куда взятую в 727 году сумму употребил или где у кого в сохранение положены, також нет ли где в чюжестранных государствах в банках и в торгах? И буде есть, — где и у кого и какая сумма, и не отдано ль от вас кому на какие покупки или торги, и кому сколько?

Князь Меншиков сказал на 7-й [вопрос]:

В 1727 году в дом ево 200000 рублев в приходе не бывало, и ни у кого и никаких денег в сохранение не положено, и в чюжестранных государствах в банках и в торгах нигде нет. […]

ДОНОШЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ СЛЕДСТВИЯ НАД КН. А. Д. МЕНШИКОВЫМ Февраль 1728 г.

[…] По вашему императорского величества указу отправлен я был из Верховного тайного совета в Аранибурх. И, будучи там, по данной мне инструкции князя Меншикова по пунктам допрашивал и обретающийся при нем всякие письма, также ковалерии у него и у сына ево с лентами и звездами отобрал и привез с собою в Москву, которым ковалериям при сем явствует реэстр. А пожитки ево, князя Меншикова, также деньги и вещи, что чего явилось, переписал и собрал в одно место, запечатал, и поставлен караул, и с описи копия гвардии капитану Мельгунову для известия дана. […]

ПРОТОКОЛ ПО ДЕЛУ КН. А. Д. МЕНШИКОВА О ССЫЛКЕ И КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА 4 апреля 1728 г.

О Меншикове [его императорское величество] изволил определить: послать, обобрав ево все пожитки, в Сибирь, в город Березов з женою и с сыном и з дочерьми. И дать ему из людей ево мужеска и женска пола десять человек ис подлых. И дать ему в приставы порутчика или подпорутчика от гвардии, которыя ныне тамо с Мельгуновым, которому в дорогу для провожания до Тобольска взять дватцать человек салдат отставных баталиону Преображенского, которыя ныне в Аранибурхе. И ехать ему водою до Казани, до Соли Камской, а оттуда до Тобольска. А в Тобольск приехав, отдать ево, Меншикова, со всеми губернатору, а самому взяв салдат, ехать в Москву. А губернатору, приняв ево, отправить в вышепомянутой город, выбрав добраго офицера и придав салдат, которому офицеру и с салдаты и жить при нем. И как в дороге, так и тамо будучи, над ним иметь крепкое надсмотрение, чтоб ни он никуды и ни х кому и ни к нему писем никто не писал и никакой пересылки ни с кем не имел. А ежели б какия письма от кого явились, и те ему брать к себе, и присланных к нему и от него посланных держать за караулом, и о том писать сюда без умедления, и дать ему обо всем том инструкцию. А давать ему и жене и сыну и дочерям корму по рублю, да на людей по рублю ж на день, всего по шти [6] рублев ис тамошних доходов.

Овчинников Р. В. Крушение полудержавного властелина. (Документы следственного дела А. Д. Меншикова) // Вопросы истории, № 9. 1970 http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVIII/1720-1740/Menschikov/Sledstvie1727/frametext.htm

АРЕСТ И ССЫЛКА

После смерти Екатерины I в 1727 г. императором согласно ее завещанию был провозглашен внук Петра I – Петр II, а к Верховному тайному совету перешли функции регента. Столь резкое изменение позиции Меншикова, ранее не желавшего слышать о сыне казненного царевича Алексея, было связано с планом женить малолетнего императора на своей дочери. Но не знавшее границ честолюбие временщика вызвало недовольство даже у его недавних союзников. Накануне смерти Екатерины I против него готовился заговор, возглавлявшийся Толстым. Заговорщики были разоблачены и поплатились ссылкой. Но расправой с Толстым Меншиков расчистил путь к власти для аристократии, что в конечном счете ускорило его собственное падение. В сентябре 1727 г. Меншиков был арестован, сослан в далекий Березов, где вскоре и умер. Его колоссальные владения, насчитывавшие свыше 100 тыс. крепостных, были конфискованы.

Падение Меншикова означало фактически дворцовый переворот. Во-первых, изменился состав Верховного тайного совета, в котором из вельмож петровского времени остались лишь Остерман и Головкин. Большинство в Верховном тайном совете приобрели представители аристократических семей Голицыных и Долгоруких. Во-вторых, изменилось положение Верховного тайного совета. 12-летний Петр II вскоре объявил себя полноправным правителем; этим был положен конец регентству Верховного совета.

Обложка: Г.С. Мусикийский. Миниатюра на эмали. Портрет светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова. Россия, 1709 - 1710 гг.

Источник: https://ru.m.wikipedia.org